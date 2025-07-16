Haedal 프로토콜: Sui 생태계의 프리미어 유동성 스테이킹 플랫폼

MEXC는 현물 및 선물 거래를 위한 HAEDAL을 공식 출시했습니다. 또한, 사용자는 MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 통해 HAEDAL 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다.





블록체인 기술이 계속 발전함에 따라 유동성 스테이킹 파생상품 (LSD)이 암호화폐 업계의 핵심 트렌드로 부상하고 있습니다. 다양한 생태계 중에서 Haedal 프로토콜은 혁신적인 디자인과 강력한 기능 덕분에 Sui 블록체인에서 빠르게 두각을 나타내고 있습니다.









Haedal 프로토콜은 Sui 블록체인을 기반으로 구축된 선도적인 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 이는 유동성 스테이킹을 위한 강력한 인프라를 제공하여 사용자가 SUI 토큰과 Walrus 토큰을 검증인에게 스테이킹하고 지속적인 합의 보상을 받을 수 있도록 합니다. 동시에 사용자는 유동성 스테이킹 토큰(LST)을 받아 유동성을 유지하고 탈중앙화 금융(DeFi) 활동에 더 참여할 수 있습니다. 블록체인을 기반으로 구축된 선도적인 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 이는 유동성 스테이킹을 위한 강력한 인프라를 제공하여 사용자가 SUI 토큰과 Walrus 토큰을 검증인에게 스테이킹하고 지속적인 합의 보상을 받을 수 있도록 합니다. 동시에 사용자는 유동성 스테이킹 토큰(LST)을 받아 유동성을 유지하고 탈중앙화 금융(DeFi) 활동에 더 참여할 수 있습니다.





Haedal 프로토콜은 단순한 스테이킹 플랫폼이 아니라 유동성 스테이킹, 수익률 집계, 탈중앙화된 거버넌스를 통합한 종합 금융 프로토콜입니다. 이는 Sui 생태계를 보호하고 장기적인 지속 가능성, 거버넌스, 탈중앙화를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. Haedal은 핵심적인 유동성 스테이킹 인프라 외에도 Haedal 마켓 메이커와 haeVault 등 지원 제품군을 구축하고 있습니다. 이러한 체계적인 제품 매트릭스를 통해 해달은 Sui 네트워크 내의 활발한 온체인 거래 활동에서 상당한 가치를 포착하여 수익 창출 능력을 향상시키고 수이 사용자들에게 더 깊고 효율적인 유동성을 제공할 수 있습니다.













Haedal 프로토콜을 통해 사용자는 자신의 SUI 토큰을 스테이킹하고 1:1 비율로 stSUI 토큰을 받을 수 있습니다. 이 토큰은 사용자의 스테이킹 포지션을 나타내며 유동성을 유지하여 사용자가 자유롭게 거래하거나 다양한 DeFi 프로젝트에서 사용할 수 있어 자본 효율성을 크게 향상시킵니다.









Haedal은 가장 높은 순 APR을 제공하는 검증인에게 자동으로 지분을 할당하는 동적 검증인 선택 메커니즘을 구현합니다. 이는 사용자 수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.









Haedal은 사용자 수익률을 더욱 높이기 위해 HMM과 haeVault로 구성된 Hae3 모듈을 도입했습니다:





1) HMM(Haedal 마켓 메이커): 집중된 유동성과 오라클 호가에 기반한 자동화된 리밸런싱 및 시장조성 기능을 제공합니다. 이는 MEV 공격을 완화하고 haSUI의 APR을 개선합니다.

2) haeVault: 사용자에게 전문적인 시장 조성 전략을 시뮬레이션하는 자동화된 유동성 관리를 제공합니다. 참여 장벽을 낮추는 동시에 수익률 성과를 향상시킵니다.









Haedal은 탈중앙화 거버넌스 프레임워크를 적극적으로 발전시키고 있습니다. 플랫폼의 거버넌스 토큰인 $HAEDAL 보유자는 프로토콜 업그레이드 및 경제 모델 조정과 같은 주요 사안에 대해 제안하고 투표할 권리를 가지며, 이를 통해 진정한 커뮤니티 중심의 거버넌스를 구현할 수 있습니다.









$HAEDAL 토큰은 Haedal 프로토콜의 기본 거버넌스 토큰으로 다음과 같은 핵심 기능을 수행합니다:





거버넌스 참여: 토큰 보유자는 제안을 시작하고 주요 결정에 투표하여 프로토콜의 미래 방향에 영향을 미칠 수 있습니다.

인센티브 분배: 노드 운영자, 유동성 공급자 및 기타 생태계 참여자와 같은 기여자에게 보상을 제공하는 데 사용됩니다.

스테이킹 인센티브: 향후 HAEDAL 스테이킹이 도입되어 참여자에게 추가 보상을 제공할 수 있습니다.





Haedal은 생태계의 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 균형 잡힌 토큰 분배 모델을 구현했습니다:





커뮤니티 보상 및 인센티브: 45%

팀 및 고문: 20%

생태계 개발 기금: 15%

유동성 공급 및 스테이킹 보상: 20%





또한, Haedal은 스테이킹된 SUI의 유동성 표현인 haSUI 토큰을 발행했습니다. haSUI는 여러 DeFi 프로토콜에서 활용될 수 있으며, Sui 생태계 내 자본 효율성을 크게 향상시킵니다.









Haedal은 지금까지 Sui 생태계에서 가장 크고 기대가 큰 에어드랍 중 하나를 시작했습니다.









에어드랍은 다음 그룹을 대상으로 합니다:





핵심 커뮤니티 멤버 및 서포터: 활동 중인 모더레이터, 홍보대사, 콘텐츠 크리에이터 포함

Haedal 제품 및 LST의 활성 사용자: Sui의 주요 DeFi 프로토콜 내에서 Haedal의 LST를 활용한 사용자뿐만 아니라 haSUI, haWAL, haeVault의 사용자들 포함

커뮤니티 파트너: Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus 등 파트너 커뮤니티의 회원 및 사용자

출시 전 활동의 초기 참여자: Haedal의 초기 단계 캠페인 및 이니셔티브에 적극적으로 참여한 사용자









시작 시간: 4월 29일 21:00 PM (KST)









혁신적인 아키텍처와 강력한 성능을 갖춘 Haedal 프로토콜은 Sui 생태계 내에서 선도적인 유동성 스테이킹 솔루션으로 부상했습니다. 다양한 탈중앙 금융 활동에 참여하기 위해 자산 유동성을 유지하면서 안정적인 수익 기회를 찾고 있는 사용자들에게 Haedal 프로토콜은 매우 매력적이고 유망한 플랫폼입니다.





Haedal 프로토콜이 지속적으로 성장함에 따라, 세계적으로 인정받는 거래 플랫폼인 MEXC와의 파트너십은 추가 개발을 위한 강력한 모멘텀을 제공했습니다. MEXC는 낮은 거래 수수료, 초고속 체결 속도, 광범위한 자산 커버리지, 풍부한 유동성으로 전 세계 투자자들의 신뢰를 받고 있습니다. 신흥 프로젝트에 대한 예리한 안목과 지속적인 지원은 잠재력이 높은 혁신을 위한 이상적인 Launchpad입니다.





MEXC는 현물 및 선물 거래 모두에서 HAEDAL을 공식 상장하여 사용자들이 초저 수수료 로 토큰을 거래할 수 있도록 했습니다.





MEXC에서 HAEDAL 구매 방법





MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트 를 방문합니다.

검색창에서 "HAEDAL"을 검색하고 현물 또는 선물 거래 페어를 선택합니다.

주문 유형을 선택하고 수량과 가격 매개변수를 입력한 후 주문을 체결하면 거래가 완료됩니다.





면책 조항: 이 자료에서 제공하는 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하도록 추천하는 역할을 하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



