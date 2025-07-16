GUNZ, 향상된 사용자 경험으로 블록체인 게임 업계를 혁신하다

GUNZ(GUN)는 독일 게임 스튜디오 Gunzilla Games가 개발한 레이어 1 블록체인 생태계로, AAA 게임을 위한 탈중앙화 인프라를 제공하도록 설계되었습니다. 이 생태계의 첫 번째 타이틀인 Off The Grid (OTG)는 사이버펑크 테마의 배틀로얄 게임으로, PS5 및 Xbox와 같은 플랫폼에서 얼리 액세스로 출시되었으며, 블록체인 게임을 콘솔 시장에 도입하는 데 있어 중요한 돌파구를 마련했습니다.









현재 Web3 게임 산업은 두 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 첫째, 블록체인 기술이 아직 AAA급 게임 경험과 완전히 통합되지 않았으며, 둘째, 기존 Web2 게임 시스템에서는 플레이어가 게임 내 자산에 대한 사용 권한만 가질 뿐, 폐쇄적인 가상 경제 구조로 인해 커뮤니티 참여와 자산 유동성이 심각하게 제한됩니다.





이러한 문제를 해결하기 위해 GUNZ는 최상급 게임 개발과 블록체인 기술을 결합하여, 플레이어가 게임 내 자산을 진정한 소유권으로 보유하고, 게임 플레이 시간을 실질적인 디지털 가치로 전환할 수 있는 생태계를 구축하고 있습니다. GUNZ는 게임 개발자가 직접 만든 플랫폼으로, 다른 스튜디오가 맞춤형 블록체인 인프라에 대한 대규모 투자를 할 필요 없이, 화이트라벨 솔루션과 손쉽게 통합할 수 있는 SDK를 제공하여 누구나 커뮤니티 중심의 경제 모델을 원활하게 도입할 수 있도록 지원합니다.









자산 소유권의 혁신: GUNZ의 중심에는 디지털 자산 소유권에 대한 획기적인 변화가 있습니다. 플레이어는 게임 내 자산을 진정한 소유권으로 보유하며, 모든 아이템, 스킨, 수집품이 온체인에 기록됩니다. 이를 통해 사용자는 디지털 자산을 자유롭게 거래하고 완전히 제어할 수 있습니다. 이는 기존 게임에서 제한적인 조건 아래 사실상 아이템을 '빌려서' 사용하는 방식과는 확연한 차이가 있습니다.





플레이어 주도 경제 모델: GUNZ는 플레이어가 게임 플레이를 통해 자산을 획득하고 축적하며, 이를 거래하거나 대여할 수 있는 경제 시스템을 도입합니다. 이를 통해 게임 플레이 시간이 실질적인 가치로 전환됩니다. 이 모델은 플레이어의 참여도를 높일 뿐만 아니라, 전문 게이머 생태계를 활성화하여 게임 플레이가 경제적 가치를 창출하는 선순환 구조를 형성합니다.





보안 및 투명성: 모든 거래는 온체인에 기록되며, 소유권과 거래 이력의 완전한 투명성과 추적 가능성이 보장됩니다. 이를 통해 사기 위험이 크게 줄어들며, 플레이어는 자산의 희소성과 진위 여부를 직접 확인할 수 있어 공정하고 신뢰할 수 있는 거래 환경이 조성됩니다.





AAA급 성능: GUNZ는 게임을 위해 설계된 블록체인으로, 고성능 및 확장성을 제공하여 빠르고 안전하며 저비용의 거래를 지원합니다. Off The Grid (OTG) 테스트 단계에서 GUNZ는 하루 90만 명 이상의 활성 사용자와 수백만 건의 거래를 성공적으로 처리하며, 대규모 게임 경제를 원활하게 운영할 수 있는 역량을 입증했습니다.













토큰명: GUN

총 공급량: 10,000,000,000 GUN

초기 유통 공급량: 16.05% (6억 4,500만 GUN)









GUN 토큰은 GUNZ 생태계에서 두 가지 핵심 역할을 수행합니다. 네이티브 화폐로서 모든 거래의 가스비 지불에 사용되며, 밸리데이터 NFT의 운영 기반 역할을 합니다. 하드웨어 검증인은 트랜잭션 검증을 수행하며 GUN 보상을 획득하며, 향후 업그레이드를 통해 검증인 NFT는 여러 게임에서 보상을 받을 수 있는 기능을 갖추게 될 예정입니다.





게임 내에서 GUN은 Off The Grid의 기본 화폐로 사용됩니다. 플레이어는 GUN을 이용해 NFT 아이템 거래, 커스텀 장비 구매, 월간 구독료 및 배틀 패스 결제, 그리고 HEX 해독, 재판매 수수료 등 다양한 게임 내 비용을 지불할 수 있습니다. 또한, 더 많은 게임이 GUNZ 생태계에 통합됨에 따라, GUN은 모듈형 설계를 통해 다양한 게임 메커니즘을 지원하며 그 활용 범위를 더욱 확장해 나갈 것입니다.









대부분의 GameFi 프로젝트와 달리, Gunzilla Games는 시장 확장을 위해 "토큰 중심(token-first)"이 아닌 "게임 중심(game-first)" 접근 방식을 채택했습니다. Off The Grid는 복잡한 토크노믹스에 의존하는 대신, 게임 내 자산의 소유권을 제공함으로써 전통적인 게이머들을 끌어들입니다. 이러한 모델은 기존 게임 유저층의 관심을 유도하고, 블록체인 게임의 성장 가능성을 더욱 확대할 수 있습니다. VR/AR 하드웨어의 보급 증가와 몰입형 게임 경험에 대한 수요 확대에 따라, AAA급 그래픽과 탈중앙화된 자산 소유권을 갖춘 GUNZ는 블록체인 게임을 메인스트림 시장으로 이끄는 핵심 기반이 될 가능성이 높습니다.





MEXC는 이러한 흐름을 빠르게 인식하고, 낮은 수수료, 초고속 거래, 폭넓은 자산 지원, 깊은 유동성을 통해 글로벌 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다. 또한, 유망 프로젝트를 적극 지원하는 플랫폼으로서, 혁신적인 프로젝트의 런치패드 역할을 수행하고 있습니다.





MEXC는 GUN의 현물 및 선물 거래를 최초로 지원하는 거래소입니다. 아래 단계에 따라 MEXC에서 낮은 수수료로 GUN을 거래할 수 있습니다:





1）MEXC 앱 실행 후 로그인하거나 공식 웹사이트 에 접속합니다.

2）검색창에 GUN 입력 후, GUN 현물 또는 선물 거래 페어를 선택합니다.

3）주문 유형을 선택하고, 수량과 가격을 입력한 후 거래를 확인합니다.



