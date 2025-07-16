굿바이 약세장, 라이트코인 반감기 카운트다운 시작!













라이트코인은 2011년에 설립되었습니다. 비트코인에서 파생된 라이트코인의 개발팀은 오리지널 비트코인 소스 코드에 특정한 수정을 가했습니다. 이러한 혁신 덕분에 라이트코인은 일부 제한된 비트코인 네트워크에서 사용할 수 있게 되었습니다.









라이트코인은 비트코인에 비해 거래 속도가 빠르고 블록 확인 시간이 짧습니다. 일반적으로 비트코인 거래가 이루어지면 블록이 확인되는 데 약 10분이 걸립니다. 그러나 라이트코인 네트워크에서는 블록을 확인하는 데 2.5분밖에 걸리지 않습니다.









라이트코인과 비트코인은 서로 다른 채굴 알고리즘을 사용합니다. 라이트코인은 Scrypt 해시 함수를 사용하는 반면, 비트코인은 SHA-256 해시 함수를 사용합니다. SHA-256 알고리즘의 단순성 때문에 비트코인 영역에서는 GPU 마이너, FPGA 마이너, ASIC 마이너가 우위를 점하고 있습니다. 마이닝 팜과 마이닝 풀은 비트코인 채굴 분야를 완전히 독점하여 개인 사용자가 비트코인을 채굴하는 것을 어렵게 만들었습니다.





라이트코인의 창립자인 Charlie Lee는 비트코인의 중앙화된 채굴 방식이 개인 사용자에게 불공정하다고 생각합니다. 이는 특정 조직이나 기관이 저렴한 하드웨어를 사용하여 전체 비트코인 네트워크를 통제할 수 있게 하여 비트코인의 원래 의도와 달리 탈중앙화된 특성을 훼손할 수 있습니다. 그래서 라이트코인에 스크립트 알고리즘을 도입했습니다. Scrypt 알고리즘을 구현하면 채굴에 상당한 CPU 성능과 많은 양의 메모리 공간이 필요합니다. 이는 채굴 비용을 크게 증가시켜 마이닝 팜과 풀이 라이트코인을 저렴하게 채굴하기 어렵게 만듭니다. 그 결과 라이트코인은 비트코인보다 더 공정한 것으로 간주됩니다.









비트코인과 라이트코인은 모두 유통 공급량이 제한되어 있습니다. 비트코인의 가용 공급량은 2,100만 개이며, 라이트코인의 가용 공급량은 비트코인의 4배가 넘는 8,400만 개입니다.













비트코인과 마찬가지로 라이트코인도 4년마다 반감기 이벤트를 진행합니다. "반감기"는 채굴 보상이 절반으로 줄어드는 것을 의미합니다. 즉, 반감기를 거칠 때마다 채굴자는 동일한 양의 채굴에 대해 더 적은 코인을 받게 됩니다. 비트코인과 라이트코인의 반감기 주기는 약 4년이며, 이는 대략 4년마다 채굴 보상이 절반으로 줄어든다는 것을 의미합니다.









반감기는 디플레이션 모드에 속합니다. 디플레이션은 특정 통화의 총 공급량은 일정하게 유지되는 반면 발행량은 시간이 지남에 따라 감소하는 상황을 말합니다. 현대의 은행 및 금융 시스템에서 대부분의 정부는 통화 공급이 계속 증가하는 인플레이션 모드를 채택합니다. 시장에서 더 많은 통화가 유통되면 특정 상품의 가치는 하락하는 경향이 있습니다. 어렸을 때 몇 센트에 불과했던 물건의 가격이 이제는 몇 달러가 필요한 일상 생활에서 이런 경험을 해보셨을 것입니다. 하지만 비트코인은 총 공급량이 2,100만 개로 고정되어 있고 4년마다 반감되는 디플레이션 모드를 채택하고 있습니다. 라이트코인도 비트코인과 마찬가지로 총 공급량이 8,400만 개로 고정되고 4년마다 절반으로 줄어드는 디플레이션 모드를 채택하고 있습니다. 디플레이션 모드의 장점은 통화의 총 공급량을 조절하고 시간이 지남에 따라 해당 통화의 희소성을 높인다는 것입니다. 수요와 공급의 단순한 원리에 따라 희소성이 높은 품목은 가치가 높아지는 경향이 있으며, 자연스럽게 가격이 상승합니다.

















(출처: CoinMarketCap)





라이트코인의 첫 번째 반감기는 2015년 8월 25일 에 발생했으며, 이때 라이트코인의 블록 보상이 50 LTC 에서 25 LTC 로 감소했습니다.

이 반감기 이벤트 이전에는 거래량과 가격이 눈에 띄게 증가했습니다. 그러나 반감기 이벤트가 발생한 후 시장은 약세를 보이며 가격 변동성이 크게 발생했습니다. 시장 열기가 가라앉은 후 라이트코인의 가격은 장기적인 상승 변동 국면에 접어들었습니다.













(출처: CoinMarketCap)





4년 후, 네트워크 시스템에 840,000개의 블록이 코딩된 후 2019년 8월 5일 에 두 번째 반감기가 발생했습니다. 이 이벤트로 인해 채굴자의 보상은 25 LTC 에서 현재 채굴자의 보상 금액인 12.5 LTC 로 감소했습니다.

4년 전 반감기 이벤트와 마찬가지로, 이번 반감기 이벤트는 많은 투자자가 라이트코인을 미리 보유하도록 유도하는 구심점 역할을 했습니다. 이벤트가 종료된 후 라이트코인 가격은 최소 6개월 전 수준으로 회복되었습니다. 그러나 라이트코인의 거래량은 여전히 활발하게 유지되었습니다. 이듬해(2021년) 초, 라이트코인은 200% 이상 급등하며 최고가인 320달러를 돌파하는 등 급격한 상승을 경험했습니다.













(출처: CoinMarketCap)





라이트코인은 2023년 8월 2일에 세 번째 반감기를 경험하게 됩니다.

반감기 효과로 인해 라이트코인의 가격은 첫 번째와 두 번째 반감기 동안 좋은 성과를 거두었으며, 이는 투자자들의 큰 관심을 불러 일으켰습니다. 그 결과 점점 더 많은 투자자가 다가오는 세 번째 반감에 주목하고 있습니다.

세 번째 반감기를 앞둔 한 달이 채 되지 않는 기간 동안 라이트코인의 가격은 느린 하향 조정을 보였습니다. 그러나 지난 하루 동안 점진적인 가격 회복과 거래량 증가가 있었습니다.









암호화폐 시장이 발전함에 따라 많은 투자자와 기관이 암호화폐의 장기적인 잠재력에 주목하기 시작했습니다. 이러한 자본 유입은 반감기 이벤트에 영향을 미쳤으며, 암호화폐에 대한 투기와 관심을 높이고 참여자의 기대치를 형성했습니다. 따라서 반감기 내러티브가 시장에 영향을 미치는 것은 흔한 일입니다.

그러나 라이트코인 반감기 이벤트가 시장 가치에 미치는 영향은 가격 변동에 기여하는 많은 요인이 있기 때문에 절대적인 규칙으로 간주해서는 안됩니다. 반감기는 가격의 필수 조건이라고 할 수 있지만 유일한 고려 사항은 아닙니다.

암호화폐 시장에는 위험이 따르므로 투자에 신중하게 접근해야 합니다. MEXC는 거래에 대해 철저히 학습하고 자신의 위험 선호도와 위험 허용 범위에 따라 투자 결정을 내릴 것을 권장합니다. "구매자 주의"의 원칙을 준수하고 거래를 즐기면서 합리적인 투자에 참여하는 것이 중요합니다.









