GOAT의 급부상! AI 생성 밈코인, 차세대 트렌드가 될까?

밈 시장에서 가격 급등을 통해 관심을 끄는 전략은 이미 여러 차례 입증된 바 있습니다.





현재 '염소'가 촉발한 밈 폭풍이 휩쓸고 지나가고 있습니다. 특히, 이 열풍의 진원지는 혁신적인 AI 봇이 생성한 대화를 통해 출시된 밈코인 $GOAT입니다. 불과 일주일 만에 $GOAT는 1,000배라는 놀라운 가격 상승을 달성하며 단숨에 슈퍼스타로 떠올랐습니다.





그렇다면 $GOAT가 밈 시장에서 정확히 어떻게 두각을 나타낼 수 있었을까요?









GOAT는 goatseus maximus의 줄임말로, terminal of truths의 AI 봇이 자체적으로 생성한 대화에서 착안한 이름입니다. 반자율 모드로 작동하는 이 AI 봇은 플랫폼 X에서 인간 모더레이터가 게시물을 승인하며, 모더레이터는 어떤 계정과 소통할지도 제어합니다.





Pump.fun에서 goatseus maximus 토큰( $GOAT )이 출시된 이후, $GOAT는 빠르게 시장의 주목을 받았고 시장 가치가 급등했습니다. MEXC의 공식 데이터에 따르면, $GOAT는 상장 이후 꾸준히 상승세를 보이며 0.37650달러로 정점을 찍었습니다. 생성된 지 일주일도 채 되지 않아 시장 가치는 약 2억 6,800만 달러로 치솟았고, 최고치는 3억 달러를 넘어섰습니다. 많은 투자자들은 GOAT가 암호화폐 시장의 새로운 스타가 될 잠재력을 가지고 있다고 믿으며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.









GOAT의 폭발적인 인기에 대해 말하자면, 그 이면에는 재미있는 실수가 숨어 있습니다. 이미 많은 분이 아시다시피, $GOAT의 명성 상승은 a16z의 설립자 마크 안드레센(Marc Andreessen)이 5만 달러 상당의 비트코인을 기부한 것이 계기가 되었습니다. 그러나 10월 16일, a16z의 공동 창립자 마크 안드레센은 "명확히 말씀드리자면, 저는 올여름 terminal of truths과 그 창시자인 Andy Ayrey에게 개인적으로 5만 달러의 조건 없는 연구 지원금을 보냈습니다. 이 보조금은 독립적인 AI 연구를 지원하기 위한 것이었고, 그 결과는 훌륭했습니다. 하지만 저는 $GOAT 밈코인과는 아무런 관련이 없습니다. 저는 이 코인을 만드는 데 관여하지 않았고, 어떤 역할도 하지 않았으며, 경제적인 이득을 취하지도 않았고, 소유하지도 않습니다."라고 밝혔습니다.





마크 안드레센의 기부는 과대광고 목적이 아니었지만, $GOAT가 엄청난 인기를 얻고 있다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 이러한 물결 속에서 AI와 암호화폐의 결합이라는 혁신이 뜨거운 화두가 되었습니다. 많은 사람들이 이 두 분야의 교차점을 재평가하기 시작했으며, 미래에 가져올 잠재적인 변화와 기회에 대해 고민하고 있습니다.









올해 암호화폐 시장에서는 밈코인이 특히 두각을 나타냈습니다. Coingecko의 데이터에 따르면 밈코인 섹터의 총 시가총액은 약 617억 달러로, DOGE, SHIB, PEPE와 같은 인기 프로젝트를 포함해 2,099개에 달하는 토큰을 포함하고 있습니다. 2024년 밈코인은 다른 섹터를 능가하는 뛰어난 성과를 거두었습니다. 솔라나 생태계의 지속적인 발전과 pump.fun이 개척한 원클릭 토큰 발행 모델은 토큰 생성의 장벽을 낮추며 밈코인을 다양한 블록체인 네트워크에서 새로운 성장 분야로 만들었습니다. 밈코인은 주류 토큰에 비해 더 강력한 부의 창출 효과를 보여주었으며, 종종 놀라운 성공 사례로 헤드라인을 장식하기도 했습니다.





$GOAT의 폭발적인 상승은 의심할 여지 없이 AI 기반 밈 코인에 새로운 활력과 모멘텀을 불어넣었습니다. 전통적으로 밈코인의 발행은 커뮤니티의 지원, 유명인의 영향력 또는 프로젝트 팀의 신중한 계획에 크게 의존해 왔습니다. 시장의 관점에서 투자자들은 투자 열기를 다시 불러일으킬 새로운 스토리를 간절히 원하고 있습니다. 한편으로는 DOGE, SHIB 등 동물을 테마로 한 밈코인이 시장에 넘쳐나면서 투자자들의 피로감이 커지고 있습니다. 반면에 정치와 유명인을 테마로 한 전통적인 테마는 점차 매력을 잃어가고 있습니다. 선거 주기가 끝나고 소셜 미디어 트렌드가 변화함에 따라 투자자들은 더 이상 유명인 중심의 과대 광고만을 쫓지 않고 신선하고 창의적인 스토리를 점점 더 갈망하고 있습니다. 바로 이 지점에서 $GOAT와 같은 AI 기반 밈 프로젝트가 등장하여 현재의 피로감을 극복하는 데 필요한 흥미를 제공합니다.





그 결과, $GOAT는 혁신적인 발행 모델을 채택하여 AI 시스템에 통제권을 넘겼습니다. 이러한 '핸즈 오프' 발행 방식은 시장의 큰 주목을 받았을 뿐만 아니라 AI를 대화의 중심에 놓으며 시장 트렌드의 최전선에 서게 했습니다.









$GOAT의 갑작스러운 상승은 의심할 여지없이 업계에서 AI 기반 밈코인의 미래에 대한 깊은 성찰을 불러일으켰습니다. 콘텐츠 혁신을 주도하는 AI의 능력은 투자자들의 지속적인 관심에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 혁신이 약해지면 시장의 열기는 금방 식을 수 있습니다. 따라서 AI가 생성하는 밈코인의 모델이 새로운 트렌드가 될지는 아직 미지수입니다. 그러나 이 혁신적인 접근 방식은 이미 암호화폐 업계에 새로운 통찰력을 가져왔으며, 업계에서 AI의 잠재력을 보여주고 있습니다.





업계에서 잘 알려진 거래소인 MEXC는 밈 부문을 지속적으로 주시해 왔습니다. MEXC의 최신 데이터에 따르면, 플랫폼의 상위 15개 밈코인은 모두 1400% 이상의 성장을 달성했으며, 상위 5개는 28,000%를 넘어섰습니다. 차트는 밈 코인이 창출한 놀라운 부의 효과를 명확하게 보여주며 투자자들에게 상당한 수익을 제공합니다.









밈코인은 즉각성, 짧은 주기, 폭발적인 잠재력으로 잘 알려져 있습니다. 거래소의 경우 토큰이 빨리 상장될수록 사용자에게 더 큰 잠재적 수익이 돌아갑니다. MEXC는 효율적이고 빠른 상장 절차로 유명하며, 종종 새로운 밈코인을 가장 먼저 선보이는 플랫폼이 되기도 합니다. 새로운 프로젝트를 빠르게 상장함으로써 사용자는 유망한 밈 프로젝트에 조기에 참여하여 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.





이제 $GOAT가 성장을 주도하면서 투자자들 사이에서 새로운 거래의 물결을 일으키고 있습니다. MEXC는 이미 $GOAT 를 상장했으며, 지금 거래하면 초저 수수료 할인 혜택을 누릴 수 있습니다!



