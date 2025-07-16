글로벌 증시, 상호 관세로 급락ㅡ암호화폐는 어디까지 견딜까

격동의 1분기 이후 시장이 안정을 되찾는 듯하던 순간, 갑작스러운 정책 결정의 물결이 다시 한 번 전 세계 투자자들에게 충격을 안겼습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호 관세 집행 명령에 서명하면서 3일 동안의 시장 붕괴가 트리거되었고, 미국 주식 시장에서 11조 달러가 사라졌습니다. 리스크를 감수할 수 있는 투자자들의 대안으로 여겨지는 암호화폐 분야도 연쇄 반응에 휘말려 피해를 입었습니다. 어떤 사람들은 트럼프의 논란이 되고 있는 경제 충격 요법이 경기 침체의 원인이라고 주장하는 반면, 다른 사람들은 이를 새로운 경제 질서의 시작이라고 봅니다.









트럼프 대통령이 상호 관세 집행 명령에 서명한 지 불과 일주일 만에, 세계 시장은 거의 50년 만에 가장 심각한 폭락을 겪었습니다. 워싱턴으로 돌아가는 길에 있었던 인터뷰에서 트럼프 대통령은 주식 시장 붕괴를 경시하면서, “때때로 무엇인가를 고치기 위해 약을 먹어야 한다”고 말했습니다. 이 발언은 시장에 더 큰 공포를 불러일으켰고, 나스닥 100 선물은 이에 대응하여 6% 이상 급락했습니다.





문제의 “약”은 미국 정부의 상호 관세 정책입니다. 무역 전략의 이러한 변화는 미국이 자국 제품에 높은 관세를 부과하는 국가들에 대해, 동일하거나 더 높은 수준의 관세를 부과하겠다는 강경한 무역 전략을 뜻합니다. 이러한 접근 방식은 기존의 다자간 자유 무역 프레임워크에서 근본적으로 벗어난 것입니다. 미국 정부가 이를 '공정 무역' 실현을 위한 조치라고 주장하고 있지만, 경제학자들은 이것이 잠재적으로 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 광범위한 혼란을 야기하고 국제 자본 시장에 충격파를 보낼 수 있다고 경고하고 있습니다.









고베이시 서한(The Kobeissi Letter)에 따르면, 미국 증시는 단 44거래일 만에 11.1조 달러의 가치를 잃었으며, 이는 미국 GDP의 약 38%에 해당합니다. 미국의 주요 지수들은 단 3일 만에 15% 이상 하락하여 코로나19로 인한 시장 붕괴 당시의 혼란스러운 날들을 능가했습니다. 이번 폭락은 1987년 블랙 먼데이를 뛰어넘는 현대 금융 역사상 최악의 급락 중 하나로 기록되고 있습니다.





이번 붕괴는 미국 시장에만 국한되지 않았으며, 전 세계 금융시장이 일제히 동반 하락했습니다:





- 일본의 닛케이 지수 2,500포인트 이상 급락, 선물 시장에서는 서킷브레이커가 발동됨

- 한국 코스피 4.39% 하락, “사이드카” 거래 중단 조치 발동

- 대만의 TAIEX가 장 시작과 동시에 10% 가까이 하락, TSMC와 폭스콘 주가 동반 추락

- 독일 DAX, 영국 FTSE, Euro Stoxx 50 선물 일제히 하락

- S&P 500 선물은 서킷브레이커 경고 단계에 돌입, 손실률이 20%에 도달할 경우 당일 장 전체가 폐장될 예정





특히 암호화폐와 주식 시장의 헤지 펀드는 리먼 브라더스의 붕괴를 연상시키는 마진 콜 위기에 직면해 있으며, 시스템 리스크 우려를 키우고 있습니다.













위험 감수형 투자자들의 피난처로 여겨졌던 암호화폐 시장도 이번 글로벌 금융 충격을 피해가지 못했습니다:









공포탐욕 지수가 23으로 떨어지면서 “극심한 공포” 영역에 진입했습니다. 이는 글로벌 투자 심리가 얼어붙었음을 보여주고 있습니다. 단 24시간 만에 290,000명의 트레이더가 청산되었고, 청산 금액은 8억 9,300만 달러에 달했습니다. 이 중 85%가 롱 포지션이었습니다. 전통 금융시장의 대안으로 여겨지던 고위험성, 고변동성 자산인 암호화폐 시장조차 이번 충격에서 피난처가 되어주지 못하고 동반 급락하며, 높은 리스크를 감수한 투자자들조차 탈출구를 찾기 어려운 상황에 직면하고 있습니다.













미국의 상호 관세는 전 세계 국가들로부터 다양한 반응을 불러일으켰습니다.





베트남, 아르헨티나, 이스라엘 은 이미 미국 제품에 대한 관세 철회

인도 는 미국산 제품에 대한 관세를 무관세로 전환 가능성을 시사

중국 은 미국산 수입품에 대한 34%의 보복 관세 발표

유럽 연합은 4월 9일에 보복 관세 부과 여부에 대한 표결을 앞두고 있음





싱가포르의 로렌스 웡(Lawrence Wong) 총리는 “규칙 기반 세계화와 자유무역 시대는 끝났다. 자의적이고 보호주의적이며 위험한 새 국면에 접어든 것이다"라고 말했습니다.





이러한 시장 혼란은 일시적인 변동이 아니라 보호주의와 지정학적 긴장이 미래를 재편하는 글로벌 무역 질서의 심층적인 변화를 반영합니다.









극심한 단기 공황 속에서도, 일부 투자자들은 잠재적인 기회가 나타나고 있다고 보고 있습니다. BitMEX의 공동 설립자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 “채권 시장의 MOVE 변동성 지수가 140을 돌파한다면, 연준은 다시 돈을 찍어낼 수밖에 없을 것이다”라고 추측했습니다.









Kalshi 예측 시장에 따르면 2025년 미국 경기 침체의 확률이 68%로 수개월 만에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 심지어 JP모건조차도 우려를 표명하면서 연방준비제도이사회에 다음 회의에 앞서 금리 인하를 권고했습니다.





암울한 전망에도 불구하고, 최고의 트레이더인 유진 응(Eugene Ng)은 이번 시장 하락이 "일생에 한 번 올까 말까 한 부의 기회"가 될 수 있다고 주장합니다. 그는 “살아남는 것이 핵심”이라고 조언합니다. 한편, 포뮬러 뉴스(Formula News)의 설립자인 비다(Vida)는 이것을 2008년 금융 위기를 연상시키는 붕괴가 아니라 주기적인 조정으로 보고 있습니다. 그는 2026년 1분기에 시장 전환점이 올 것이라고 예측하고, 침체기에 점차 포지션을 구축해 나갈 것을 권장하고 있습니다.









트럼프의 경제 이론을 신뢰하든, 관세 부과가 새로운 세계 질서를 예고한다고 보든, 한 가지 분명한 사실은 세계 시장은 변동성과 불확실성의 새로운 시대에 접어들었다는 것입니다. 오늘날의 시장 움직임은 더 이상 과거의 경험만으로 이해할 수 없으며, 투자자들은 새로운 시장 환경에 적응해야 합니다.





불확실한 환경에서 리스크 관리를 이해하고 변동성에 직면하여 침착함을 유지하는 것이 핵심이 될 것입니다. 자본은 새로운 닻이 필요하며, 폭풍을 헤쳐나갈 수 있는 사람들은 더 강하게 성장할 수 있습니다. 금융 환경이 변화함에 따라 폭풍을 극복할 수 있는 도구를 갖춘 플랫폼을 갖추는 것이 중요합니다.





