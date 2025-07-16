지브리 유행으로 암호화폐 열풍을 이어가는 BNB 체인









최근 소셜 미디어에서 가장 인기 있는 주제 중 하나는 지브리(Ghibli)입니다. 주요 플랫폼에서 스튜디오 지브리의 영화의 특징적인 모습을 모방한 밈 스타일의 이미지가 유행하고 있습니다. 미야자키 하야오가 개척한 사랑받는 미학에 새로운 생명을 불어넣고 관련성을 부여하고 있습니다. 이러한 부활은 지브리의 시대를 초월한 애니메이션 스타일에 대한 감상을 다시 불러일으켰을 뿐만 아니라 암호화폐 시장에도 파급 효과를 가져왔습니다.









지브리 스타일은 일본의 유명한 애니메이션 스튜디오인 스튜디오 지브리의 독특한 시각적, 정서적 특징을 말합니다. 센과 치히로의 행방불명과 이웃집 토토로 같은 걸작으로 유명한 지브리 스튜디오는 진정성 있는 스토리텔링과 예술적 아름다움으로 전 세계적으로 찬사를 받았습니다. 이 작품들은 여러 세대에 걸쳐 팬들의 마음속에 대체할 수 없는 고전으로 남아 있습니다.









이 모든 것은 GPT-4o의 새로운 기능에서 시작되었습니다. 이제 채팅 인터페이스에서 이 모델의 이미지-투-이미지 기능을 사용할 수 있게 됨에 따라, 사용자는 어떤 사진이든 업로드하고 간단한 프롬프트(예: “지브리 만화 스타일로 바꿔줘”)를 통해 지브리 스타일의 버전을 생성할 수 있습니다. 이 강력한 도구는 지브리 스타일에 새로운 활력을 불어넣었습니다.





처음에는 이 업데이트가 눈에 띄지 않았습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 소셜 미디어 인플루언서들이 지브리에서 영감을 받은 초상화를 게시하기 시작하면서 트렌드가 주목을 받기 시작했습니다. 테슬라 CEO인 일론 머스크가 지브리 스타일의 이미지를 공유하면서 트렌드가 급증했습니다.













소셜 미디어의 열풍에 힘입어 지브리 트렌드는 지브리 테마의 밈코인의 등장으로 빠르게 암호화폐로 옮겨갔습니다. 그중에서도 솔라나 블록체인에서 출시된 토큰인 *URLS-GHIBLI_USDT*가 두드러집니다. KOL의 열풍과 바이럴 모멘텀에 힘입어 토큰은 급등하여 하루 만에 100배 이상 상승했고, 투자자들의 관심을 끌었습니다.





솔라나 버전과 함께 지브리 토큰도 BNB 체인에 등장했습니다. 서로 다른 블록체인에 있지만, 두 토큰 모두 지브리 특유의 미적 감각과 미디어 노출의 혜택을 누렸습니다. 지브리 열풍이 거세지자 BNB 체인의 거래량이 급증하면서 트렌드가 더욱 확산되었습니다.

지브리의 성공은 GhinliCZ, Ghibli Elon, Ghiblification 등 20개 이상의 지브리 테마 밈코인의 탄생에도 영향을 미쳤습니다. 가치와 성과는 다양하지만, 모두 지브리 열풍의 물결을 타고 주목할 만한 성과를 거두었습니다.









BNB 체인의 밈코인 시장은 폭발적인 성장을 이루었습니다. Artemis 데이터에 따르면, 1월 25일 이후 BNB 체인의 거래량은 솔라나의 거래량을 거의 반영하고 있으며, 두 체인은 자주 선두를 바꾸고 있습니다.









CZ(바이낸스 설립자 창펑 자오)가 처음에는 “Happy Trading”과 같은 작고 고립된 밈 트렌드를 지원하다가 지금은 여러 도구를 활용하여 DEX 전반에 걸쳐 시장 심리를 조율하는 등, BNB 체인은 밈코인 생태계에서 뚜렷하게 성숙한 모습을 보이고 있습니다.





2월에 BNB 체인 팀은 테스트 토큰을 특징으로 하는 Four.meme 홍보 동영상을 공개했는데, CZ가 “Happy Trading”이라는 멘트와 함께 공유했습니다. CZ가 게시물을 대수롭지 않게 여겼지만 시장은 FOMO에 휩싸였습니다. Four.meme에서 그 주에 10개의 토큰만 출시되었음에도 불구하고 BNB 체인의 DEX 거래량은 잠시 동안 세 배로 증가했습니다.





CZ는 애완동물을 중심으로 한 밈코인에 대한 호기심을 트위터에 올렸습니다. 그의 애완견 “ Broccoli ”를 공개한 후, 커뮤니티는 수천 개의 “Broccoli” 토큰을 만들기 위해 서둘렀습니다. 그러나 CZ의 공식적인 프로젝트가 없었기 때문에, 유사한 이름의 토큰이 난립하면서 투자자들의 관심을 분산시키고 견인력을 약화시켰습니다.





“Broccoli” 에피소드는 한 가지 사실을 분명히 보여주었습니다: 밈코인은 단순한 홍보만으로는 부족하며, 구조와 전략적 방향성이 필요하다는 점을 분명히 보여줬습니다. 이에 대응하여 BNB 체인은 최고의 밈 프로젝트에 유동성 지원을 제공하기 시작했고, 두 번째 유동성 라운드를 시작했습니다. 3월에는 악의적인 MEV 추출 및 기타 체계적인 문제를 해결하기 위해 Pascal 하드 포크 테스트도 시작했습니다.





이러한 노력은 Mubarak 밈 트렌드에서 결실을 맺었습니다. CZ가 “Mubarak”를 게시하면서 중동 테마의 새로운 밈 열풍이 시작되었습니다. *URLS-MUBARAK_USDT*의 거래량이 급증했고, BNB 체인은 이후 주요 블록체인 중 일일 거래량을 주도했습니다. Four.meme도 새로운 활동을 보였습니다.





더 중요한 것은 밈 트렌드가 더 이상 CZ에 의해 주도되지 않는다는 것입니다. BNB 체인 밈토큰은 자율성을 얻고 있으며, 손으로 그린 *URLS-BUBB_USDT*와 같은 새로운 스타일이 등장하고 있습니다. 이것은 BNB 체인에서 더욱 성숙하고 다양하며 자립적인 밈코인 생태계의 새로운 장의 시작을 의미합니다.









MEXC는 최근 CEX와 DEX 기능을 결합한 업계 최초의 하이브리드 제품인 DEX+를 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 단일 플랫폼에서 온체인 및 오프체인 거래를 원활하게 할 수 있으며, 현재 솔라나와 BNB 체인을 모두 지원하고 있으며, 더 많은 생태계가 추가될 예정입니다.





DEX+는 투자자에게 신흥 프로젝트에 대한 우위를 제공하는 동시에 거래 및 시간 비용을 줄여줍니다. MEXC의 빠른 상장 메커니즘은 인기 토큰에 대한 조기 접근을 보장하고, 최적화된 시스템은 낮은 수수료와 높은 유동성을 제공하여 보다 안정적이고 저렴한 거래 경험을 제공합니다.





요약하자면, MEXC는 혁신과 투자자 우선 접근 방식으로 두각을 나타내고 있습니다. 지브리 스타일의 밈토큰이나 다른 유망한 암호화폐 프로젝트에 투자하려는 경우, MEXC는 신뢰할 수 있고 효율적이며 사용자 친화적인 플랫폼을 제공합니다.





면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 이 정보를 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 투자할 때 주의하십시오. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



