



MEXC는 트레이더에게 유연한 옵션을 제공하여 사용자가 개인 선호도에 따라 USDT-M 무기한 선물 또는 코인-M 무기한 선물 중 하나를 선택할 수 있습니다. 또한 MEXC는 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 지원하므로 트레이더는 시장 변동성 속에서 보다 정확하게 거래 전략을 실행할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 사용자가 마진 모드를 유연하게 설정하고 레버리지 배수를 조정할 수 있다는 점입니다. 이러한 편리한 기능 덕분에 MEXC는 트레이더의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 이상적인 플랫폼입니다.









1.1 USDT-M 무기한 선물





USDT-M 무기한 선물은 호가 및 결제 단위가 USDT(테더)인 계약을 말합니다. USDT-M 무기한 선물의 가치와 손익 계산은 기준 암호화폐인 USDT를 기반으로 합니다. 이 계약 설계는 암호화폐 가격 변동성이 트레이더에게 미치는 영향을 완화하는 것을 목표로 하는데, USDT는 미국 달러에 고정된 스테이블코인으로 상대적으로 안정적인 가치를 제공하기 때문입니다.





따라서 USDT-M 무기한 선물의 가장 큰 장점은 법정화폐로 수익을 계산할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 1,000 USDT의 수익을 얻었을 때 1 USDT의 가치는 약 1달러이므로 1,000달러에 가까운 수익으로 쉽게 평가할 수 있습니다.





1.2 Coin-M 무기한 선물





Coin-M 무기한 선물은 특정 암호화폐(예: 비트코인 또는 이더리움)가 증거금과 손익 계산에 사용되는 계약을 말합니다. 이러한 계약에서는 USD가 호가 단위로 사용됩니다. 각 Coin-M 무기한 선물 계약의 가치는 USD로 고정된 금액입니다. 예를 들어, 비트코인-M 무기한 선물 계약의 규모는 계약당 100 USD일 수 있습니다.









2.1 단방향 모드





단방향 모드에서 투자자는 선물 거래(USDT-M 선물 및 Coin-M 선물 포함)에서 롱 또는 숏 포지션만 보유합니다. 투자자가 특정 선물 자산의 가격이 상승할 것이라고 믿는다면 롱 포지션을 보유할 수 있습니다. 반대로 가격이 하락할 것이라고 생각하면 숏 포지션을 보유할 수 있습니다. 이 포지션 모드는 투자자의 손익을 선물 자산의 가격 변동 방향과 연결합니다.





2.2 양방향 모드





양방향 모드에서 사용자는 특정 선물 페어에서 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있으며, 레버리지는 롱과 숏 방향 모두에 대해 독립적으로 설정할 수 있습니다. 모든 롱 포지션은 각 선물 계약 내에서 합산되며, 마찬가지로 모든 숏 포지션도 합산됩니다. 양방향 포지션을 보유할 때는 위험 제한 단계에 해당하는 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 증거금을 할당해야 합니다.





예를 들어 비트코인 무기한 선물에서 사용자는 25배 레버리지로 롱 포지션을 오픈하고 동시에 50배 레버리지로 숏 포지션을 오픈할 수 있습니다.









3.1 격리 마진





격리 마진 모드에서 각 포지션은 독립적인 증거금 계정을 갖습니다. 즉, 각 포지션은 자체 증거금 잔고가 있으며 모든 손실은 해당 특정 포지션과 관련된 증거금으로만 충당할 수 있습니다. 격리 마진 포지션의 최대 잠재 손실은 오픈 증거금과 특정 포지션에 추가된 추가 증거금을 합한 금액입니다. 이러한 방식은 한 포지션의 손실이 다른 포지션에 영향을 미치지 않도록 하여 잠재적 손실 범위를 제한합니다.





격리 마진 모델의 장점은 트레이더가 각 포지션의 리스크를 보다 정밀하게 제어할 수 있다는 점입니다. 사용자는 격리 마진 포지션에 증거금을 수동으로 추가하여 각 포지션의 청산 가격을 최적화할 수 있습니다.





3.2 교차 마진





교차 마진 모드에서 모든 포지션은 공통 증거금 계정을 공유합니다. 교차 마진 모드를 사용할 때 사용자의 사용 가능한 증거금은 해당 교차 마진 포지션을 지원하기 위해 전용으로 사용되며 다른 교차 마진 포지션의 증거금으로 사용되지 않습니다.





교차 마진 모드는 자금을 보다 유연하게 활용하고자 하는 트레이더에게 더 적합할 수 있지만, 손실이 전체 계정에 영향을 미칠 수 있으므로 더 많은 주의가 필요합니다. 현재 MEXC는 기존 포지션에 대해 격리 마진 모드에서 교차 마진 모드로 전환하는 것은 지원하지만 그 반대의 경우는 지원하지 않습니다.









MEXC를 사용하면 롱 포지션과 숏 포지션에 대해 서로 다른 레버리지 배수를 설정할 수 있습니다. 사용자는 격리 마진 모드에서 레버리지 배수를 조정하거나 격리 마진 모드에서 교차 마진 모드로 전환할 수 있습니다. 현재 MEXC는 교차 마진 모드에서 격리 마진 모드로 전환하는 것을 지원하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 현재 MEXC는 USDT-M 무기한 선물의 경우 1배에서 500배까지, Coin-M 무기한 선물의 경우 1배에서 200배까지 레버리지를 지원합니다.









요약하면, MEXC는 효율적이고 유연하며 안전한 선물 거래를 원하는 트레이더의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 이는 다양한 선물 옵션, 유연한 마진 모드, 높은 레버리지 등 다양한 기능을 제공함으로써 달성할 수 있습니다.



