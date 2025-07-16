MEXC는 트레이더에게 유연한 옵션을 제공하여 사용자가 개인 선호도에 따라 USDT-M 무기한 선물 또는 코인-M 무기한 선물 중 하나를 선택할 수 있습니다. 또한 MEXC는 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 지원하므로 트레이더는 시장 변동성 속에서 보다 정확하게 거래 전략을 실행할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 사용자가 마진 모드를 유연하게 설정하고 레버리MEXC는 트레이더에게 유연한 옵션을 제공하여 사용자가 개인 선호도에 따라 USDT-M 무기한 선물 또는 코인-M 무기한 선물 중 하나를 선택할 수 있습니다. 또한 MEXC는 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 지원하므로 트레이더는 시장 변동성 속에서 보다 정확하게 거래 전략을 실행할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 사용자가 마진 모드를 유연하게 설정하고 레버리
MEXC는 트레이더에게 유연한 옵션을 제공하여 사용자가 개인 선호도에 따라 USDT-M 무기한 선물 또는 코인-M 무기한 선물 중 하나를 선택할 수 있습니다. 또한 MEXC는 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 지원하므로 트레이더는 시장 변동성 속에서 보다 정확하게 거래 전략을 실행할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 사용자가 마진 모드를 유연하게 설정하고 레버리지 배수를 조정할 수 있다는 점입니다. 이러한 편리한 기능 덕분에 MEXC는 트레이더의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 이상적인 플랫폼입니다.

1. USDT-M 및 Coin-M 무기한 선물


1.1 USDT-M 무기한 선물

USDT-M 무기한 선물은 호가 및 결제 단위가 USDT(테더)인 계약을 말합니다. USDT-M 무기한 선물의 가치와 손익 계산은 기준 암호화폐인 USDT를 기반으로 합니다. 이 계약 설계는 암호화폐 가격 변동성이 트레이더에게 미치는 영향을 완화하는 것을 목표로 하는데, USDT는 미국 달러에 고정된 스테이블코인으로 상대적으로 안정적인 가치를 제공하기 때문입니다.

따라서 USDT-M 무기한 선물의 가장 큰 장점은 법정화폐로 수익을 계산할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 1,000 USDT의 수익을 얻었을 때 1 USDT의 가치는 약 1달러이므로 1,000달러에 가까운 수익으로 쉽게 평가할 수 있습니다.

1.2 Coin-M 무기한 선물

Coin-M 무기한 선물은 특정 암호화폐(예: 비트코인 또는 이더리움)가 증거금과 손익 계산에 사용되는 계약을 말합니다. 이러한 계약에서는 USD가 호가 단위로 사용됩니다. 각 Coin-M 무기한 선물 계약의 가치는 USD로 고정된 금액입니다. 예를 들어, 비트코인-M 무기한 선물 계약의 규모는 계약당 100 USD일 수 있습니다.

2. 단방향 모드 및 양방향 모드


2.1 단방향 모드

단방향 모드에서 투자자는 선물 거래(USDT-M 선물 및 Coin-M 선물 포함)에서 롱 또는 숏 포지션만 보유합니다. 투자자가 특정 선물 자산의 가격이 상승할 것이라고 믿는다면 롱 포지션을 보유할 수 있습니다. 반대로 가격이 하락할 것이라고 생각하면 숏 포지션을 보유할 수 있습니다. 이 포지션 모드는 투자자의 손익을 선물 자산의 가격 변동 방향과 연결합니다.

2.2 양방향 모드

양방향 모드에서 사용자는 특정 선물 페어에서 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있으며, 레버리지는 롱과 숏 방향 모두에 대해 독립적으로 설정할 수 있습니다. 모든 롱 포지션은 각 선물 계약 내에서 합산되며, 마찬가지로 모든 숏 포지션도 합산됩니다. 양방향 포지션을 보유할 때는 위험 제한 단계에 해당하는 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 증거금을 할당해야 합니다.

예를 들어 비트코인 무기한 선물에서 사용자는 25배 레버리지로 롱 포지션을 오픈하고 동시에 50배 레버리지로 숏 포지션을 오픈할 수 있습니다.

3. 격리 마진 및 교차 마진


3.1 격리 마진

격리 마진 모드에서 각 포지션은 독립적인 증거금 계정을 갖습니다. 즉, 각 포지션은 자체 증거금 잔고가 있으며 모든 손실은 해당 특정 포지션과 관련된 증거금으로만 충당할 수 있습니다. 격리 마진 포지션의 최대 잠재 손실은 오픈 증거금과 특정 포지션에 추가된 추가 증거금을 합한 금액입니다. 이러한 방식은 한 포지션의 손실이 다른 포지션에 영향을 미치지 않도록 하여 잠재적 손실 범위를 제한합니다.

격리 마진 모델의 장점은 트레이더가 각 포지션의 리스크를 보다 정밀하게 제어할 수 있다는 점입니다. 사용자는 격리 마진 포지션에 증거금을 수동으로 추가하여 각 포지션의 청산 가격을 최적화할 수 있습니다.

3.2 교차 마진

교차 마진 모드에서 모든 포지션은 공통 증거금 계정을 공유합니다. 교차 마진 모드를 사용할 때 사용자의 사용 가능한 증거금은 해당 교차 마진 포지션을 지원하기 위해 전용으로 사용되며 다른 교차 마진 포지션의 증거금으로 사용되지 않습니다.

교차 마진 모드는 자금을 보다 유연하게 활용하고자 하는 트레이더에게 더 적합할 수 있지만, 손실이 전체 계정에 영향을 미칠 수 있으므로 더 많은 주의가 필요합니다. 현재 MEXC는 기존 포지션에 대해 격리 마진 모드에서 교차 마진 모드로 전환하는 것은 지원하지만 그 반대의 경우는 지원하지 않습니다.

4. 레버리지 조정


MEXC를 사용하면 롱 포지션과 숏 포지션에 대해 서로 다른 레버리지 배수를 설정할 수 있습니다. 사용자는 격리 마진 모드에서 레버리지 배수를 조정하거나 격리 마진 모드에서 교차 마진 모드로 전환할 수 있습니다. 현재 MEXC는 교차 마진 모드에서 격리 마진 모드로 전환하는 것을 지원하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 현재 MEXC는 USDT-M 무기한 선물의 경우 1배에서 500배까지, Coin-M 무기한 선물의 경우 1배에서 200배까지 레버리지를 지원합니다.

5. 요약


요약하면, MEXC는 효율적이고 유연하며 안전한 선물 거래를 원하는 트레이더의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 이는 다양한 선물 옵션, 유연한 마진 모드, 높은 레버리지 등 다양한 기능을 제공함으로써 달성할 수 있습니다.

