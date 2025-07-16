







무기한 선물은 고정된 만기일이 없다는 점에서 전통적인 선물 또는 옵션 계약과 다른 파생 상품 계약의 한 유형입니다. 이를 통해 거래자는 수동으로 포지션을 마감하거나 강제로 청산될 때까지 무기한으로 포지션을 유지할 수 있습니다. 무기한 선물은 거래자가 언제든지 시장에 진입하거나 나갈 수 있도록 합니다. 암호화폐 거래에서 무기한 선물은 인기 있는 거래 방법입니다.





무기한 선물은 더 큰 유연성을 제공하여 거래자가 레버리지 거래에 참여하고 언제든지 시장에 진입하거나 나갈 수 있도록 합니다. 선물 거래의 기본에 대해 자세히 알아보려면 " 선물 거래란 "을 읽어보시기 바랍니다.









현물 거래자는 기초 자산을 소유하는 반면, 선물 거래자는 특정 암호화폐의 가치를 나타내는 계약을 거래합니다. 이것이 두 가지 거래 방식의 가장 기본적인 차이점입니다. 이 두 거래 방식의 차이점에 대해 더 알고 싶다면 " 현물 거래 vs 선물 거래 "를 읽어보시기 바랍니다.









MEXC 플랫폼의 선물 거래 메이커 수수료율은 0%이고 테이커 수수료율은 0.02%입니다. MEXC 플랫폼의 최신 수수료율은 MEXC 공식 웹사이트의 수수료율 페이지 에서도 확인할 수 있습니다.









MEXC 무기한 선물은 1배에서 500배까지 조정 가능한 레버리지를 제공하며, 레버리지 배수는 선물에 따라 다릅니다.









웹 버전을 예로 들면, MEXC 선물 거래 페이지에서 마진 모드(격리 또는 교차)와 레버리지 배수를 조정할 수 있습니다. 시장과 같은 주문 유형을 선택하고 수량을 입력한 다음 [롱 오픈] 또는 [숏 오픈]을 클릭합니다. 사용자가 가격 움직임을 정확하게 예측하면 수익을 얻고 그렇지 않으면 손실을 입게 됩니다.





동일한 선물 시장에서 양방향 모드를 사용하는 경우, 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있습니다. 그러나 단방향 모드에서는 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 없습니다. 단방향 및 양방향 모드에 대한 자세한 내용은 " 단방향 모드와 양방향 모드의 차이점 "을 참고하시기 바랍니다.













MEXC 선물 거래는 현재 지정가, 시장가, 트리거, 추적 손절매, Post Only의 5가지 주문 유형을 지원합니다. 이러한 주문 유형에 대한 자세한 내용은 " 다양한 유형의 선물 주문하기 "를 참고하시기 바랍니다.









미실현 손익은 공정 가격을 기준으로 계산되며 수수료, 펀딩 비율 등은 포함되지 않습니다. 이는 참조용일 뿐입니다. 반면 실현 손익은 수수료, 펀딩 비율 및 기타 비용을 공제한 실제 체결 가격을 기준으로 계산됩니다. 따라서 미실현 손익과 실현 손익에 차이가 있습니다.









무기한 선물과 기존 선물의 차이점은 무기한 선물에는 만기일이 없다는 것입니다. 따라서 거래자는 강제 청산되지 않는 한 무기한으로 포지션을 유지할 수 있습니다. 무기한 선물의 시장 가격이 현물 가격과 차이가 나지 않도록 하려면 무기한 선물의 가격을 현물 가격에 고정하는 메커니즘이 필요합니다. 여기서 펀딩 비율 메커니즘이 작용합니다.





펀딩 비율의 주요 목적은 롱 포지션과 숏 포지션 간에 펀딩 비율을 주기적으로 교환하여 시장이 자체적으로 규제할 수 있도록 하는 것입니다. 이를 통해 무기한 선물 시장 가격을 현물 가격에 고정합니다. MEXC는 사용자에게 펀딩 비율을 부과하지 않습니다. 대신 펀딩 비율은 포지션을 보유한 사용자 간에 징수됩니다.





일반적으로 MEXC 무기한 선물은 8시간마다 00:00 UTC, 08:00 UTC, 16:00 UTC에 펀딩 비율을 정산합니다. 펀딩 비율 정산 빈도 조정에 대한 자세한 내용은 [지원 센터]의 [ 선물 공지 ] 섹션을 확인하세요.





펀딩 비율에 대해 자세히 알아보려면 " 펀딩 비율 설명 "을 읽어보시기 바랍니다.













선도 계약 (USDT-M 선물)

롱 포지션 = (청산 가격 - 평균 진입 가격) * 보유 포지션 수 * 선물 규모

숏 포지션 = (평균 진입 가격 - 청산 가격) * 보유 포지션 수 * 선물 규모





인버스 계약 (Coin-M 선물)

롱 포지션 = (1/평균 진입 가격 - 1/평균 청산 가격) * 보유 포지션 수 * 선물 규모

숏 포지션 = (1/평균 종료 가격 - 1/평균 진입 가격) * 보유 포지션 수 * 선물 규모









선도 계약 (USDT-M 선물)

롱 포지션 = (공정 가격 - 평균 진입 가격) * 보유 포지션 수 * 선물 규모

숏 포지션 = (평균 진입 가격 - 공정 가격) * 보유 포지션 수 * 선물 규모





인버스 계약 (Coin-M 선물)

롱 포지션 = (1/평균 진입 가격 - 1/공정 가격) * 보유 포지션 수 * 선물 규모

숏 포지션 = (1/공정 가격 - 1/평균 진입 가격) * 보유 포지션 수 * 선물 규모









강제 청산 조건: 포지션 증거금 + 미실현 손익 ≤ 유지 증거금, 강제 청산 발생.





롱 포지션: 강제 청산 가격 = (유지 증거금 - 포지션 증거금 + 평균 진입 가격 * 수량 * 선물 규모) / (수량 * 선물 규모)

숏 포지션: 강제 청산 가격 = (평균 진입 가격 * 수량 * 선물 규모 - 유지 증거금 + 포지션 증거금) / (수량 x 선물 규모)









면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 어떠한 책임도 지지 않습니다.