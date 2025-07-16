







선물 거래는 선물 계약 거래에서 유래했으며, 이는 다시 현물 선도 거래에서 진화했습니다. 일찍이 고대 그리스와 로마 시대에는 중앙 거래 장소, 대량 상품 거래 및 선물 거래 특성을 지닌 거래 활동이 있었습니다. 현물 선도 거래는 지정된 시간에 특정 수량의 상품을 인도하기로 한 두 당사자 간의 구두 약속을 포함합니다. 거래의 범위가 확대됨에 따라 이러한 구두 약속은 점차 판매 및 구매 계약으로 대체되어 "선물 계약"이라는 용어가 생겼습니다.









이러한 선물 거래가 더욱 복잡해짐에 따라 구매자와 판매자 간의 적시 배송 및 지불을 보장하기 위해 중개자가 필요했습니다. 그리하여 1571년 세계 최초의 상품 선도 계약 거래소인 Royal Exchange가 런던에 설립되었고, 최초의 현대적 선물 거래소가 1848년 미국 시카고에 설립되었습니다.









상품 경제의 지속적인 발전에 적응하고 운송 및 보관 조건을 개선하기 위해 1848년에 82명의 상인이 시카고 무역 위원회(CBOT)를 조직했습니다. 1851년에 CBOT는 선도 계약을 도입했고, 1865년에는 시카고 곡물 거래소에서 이전에 사용된 선도 계약을 대체하는 "선물 계약"이라는 표준화된 계약을 도입했습니다. 이러한 표준화된 계약은 당사자 간의 계약 이전을 허용하고 점차 증거금 시스템을 개선했습니다. 그 결과 표준화된 계약 거래에 특화된 선물 시장이 형성되었고, 선물은 투자자들의 투자 및 자산관리 도구가 되었습니다.









계약의 역사는 100년이 넘었지만 암호화폐 선물 거래는 2013년경에야 발전하기 시작했습니다. 그 이후로 많은 거래소가 암호화폐 선물에 관심을 보였습니다. 그러나 당시 거래되던 선물 유형은 오늘날 MEXC에서 볼 수 있는 무기한 선물이 아니었으며, 무기한 선물의 전신인 결제 계약이었습니다.









선물 결제는 양 당사자가 결제일이라고 하는 지정된 날짜에 합의된 가격으로 매매하기로 합의하는 선물 계약입니다. 이러한 계약은 USDT를 가격 책정 및 결제 단위로 사용하는 디지털 통화 계약이며, 지정된 날짜에 결제됩니다. 계약 가격은 전적으로 시장 메커니즘에 의해 결정되며 손익은 인덱스 가격이 아닌 종가를 사용하여 계산됩니다.









무기한 선물은 암호화폐 시장에서 금융 파생 상품의 범주에 속하는 혁신적인 유형의 선물 계약입니다. 전통적인 계약과 달리 무기한 선물은 만기일이나 인도 날짜가 없고 무기한 보유할 수 있기 때문에 "무기한 선물"이라는 이름이 붙었습니다. MEXC에서 무기한 선물은 USDT 또는 해당 디지털 통화로 표시 및 결제될 수 있습니다.









무기한 선물은 거래 규정 측면에서 선물 결제와 상당한 차이가 있습니다.









무기한 선물과 선물 결제의 설계 메커니즘에서 가장 중요한 차이점은 결제일이 없다는 것입니다. 선물 결제와 달리 무기한 선물은 결제 만기일이 없기 때문에 거래자는 계약이 청산되지 않는 한 무한정으로 보유할 수 있습니다.





선물 결제는 명확한 만기일과 결제일이 있습니다. 예를 들어, 거래자는 이전 계약이 3월에 만료된 후 6월 계약을 거래하고 이전 계약이 6월에 만료된 후 9월 계약을 거래할 수 있습니다. 만료일에 계약 거래가 중지됩니다. 결제일에 결제가 완료되면 계약은 가치가 없게 됩니다.









많은 거래소는 선물 결제에 사회화된 손실 규칙을 사용합니다. 상당한 시장 변동으로 인해 특정 선물 사용자가 제때 포지션을 청산할 수 없고 파산을 경험하여 증거금이 손실을 충당할 수 없는 경우, 모든 수익이 있는 사용자는 파산 사용자가 입은 손실을 분담해야 합니다.





무기한 선물은 자동 자산 청산(ADL) 시스템(자세한 내용은관련 MEXC 튜토리얼 글참조)을 활용하여 포지션을 자동으로 줄이고 시장 위험을 완화함으로써 사회화된 손실 상황의 필요성을 제거합니다. MEXC 사용자는 포지션을 오픈한 후 언제든지 포지션을 청산하고 수익을 출금할 수 있습니다. (자세한 내용은참조)을 활용하여 포지션을 자동으로 줄이고 시장 위험을 완화함으로써 사회화된 손실 상황의 필요성을 제거합니다. MEXC 사용자는 포지션을 오픈한 후할 수 있습니다.









무기한 선물은 현물 시장 가격을 추적하여 극심한 가격 변동을 피하고 악의적인 가격 조작으로 인한 청산 위험을 줄이는 펀딩 비율 메커니즘을 사용합니다.





선물 결제는 일반적으로 호가창의 최고 매도 가격과 최고 매수 가격의 영향을 받을 수 있는 거래소의 자체 호가창 가격에 의해 가격이 결정되기 때문에 악의적인 가격 조작으로 인한 청산에 더 취약합니다.









선물 결제는 투기적인 거래에 이상적이지는 않지만 헤징에 참여하는 채굴자 또는 사용자에게 더 적합합니다.





무기한 선물은 최대 500배의 조정 가능한 레버리지를 제공하는 반면, 선물 결제는 최대 20배의 레버리지를 제공합니다. 전자는 더 높은 위험과 더 큰 투기의 가능성이 있습니다.









MEXC는 2018년부터 선물 사업을 운영하고 있습니다. 2년 간의 개발 과정을 통해MEXC는 2020년 최고의 암호화폐 거래소 중 하나로 부상했습니다.





2022년 MEXC는 무기한 선물 거래량 1,200%라는 놀라운 성장을 기록했으며, 일일 거래량 기준 전 세계 상위 10위 안에 진입했습니다.이와 함께 MEXC는 다른 거래소 중 무기한 선물에 대한 유동성 측면에서 1위를 차지했습니다.





MEXC의 무기한 선물에 결제일이 없기 때문에 시간 제약이 없고 거래자가 장기적으로 포지션을 유지할 수 있어 잠재적으로 더 큰 투자 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 거래자는 시간을 더 큰 수익 잠재력과 교환할 수 있습니다.





MEXC 선물은 펀딩 비율 메커니즘을 활용하여 선물 가격이 현물 인덱스 가격과 일치하도록 하여 보다 투명한 가격 책정 및 비정상적인 가격 변동을 방지합니다.





자동 자산청산 메커니즘은 위험 공유 메커니즘 대신 완전한 자산청산 메커니즘을 구현하여 거래자의 이익을 보호합니다. 이 접근법은 강제 청산 손실이 그에 따라 부담되도록 보장하여 고위험 투기꾼으로 인해 발생하는 상당한 손실로부터 거래자를 효과적으로 보호합니다.





공정 가격 메커니즘은 시장 가격을 종가가 아닌 공정 가격으로 설정하여 불필요한 강제 청산을 방지합니다.





최대 500배까지 조정 가능한 레버리지: MEXC에서 무기한 선물 거래는 최대 500배의 레버리지를 제공합니다(예: BTC/USDT 무기한 선물). 거래자는 필요에 따라 포지션을 오픈한 후 레버리지를 조정할 수 있는 유연성이 있어 사용자에게 최고의 거래 경험을 보장하면서 위험 조정 가능한 플랫폼을 제공합니다.





위험 경고: 거래에는 위험이 수반되며 투자는 신중하게 접근해야 합니다. 이 내용은 투자 조언을 구성하지 않습니다. 개인의 투자 목표, 재무 상황 및 위험 허용 범위에 따라 투자 결정을 내리시기 바랍니다.