선물 데이터 분석

2025년 7월 16일
선물 데이터는 시장 심리와 자본 흐름을 나타내며, 이는 시장 동향에 영향을 미치고 선물 거래에 참고 및 지침이 될 수 있습니다. 따라서 선물 데이터의 의미를 이해하고 선물 데이터 지표를 해석하여 투자자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것이 필요합니다. MEXC에서는 플랫폼의 롱-숏 포지션 보유 비율, 플랫폼의 활성 매수-매도, 엘리트 계정 롱-숏 포지션 보유 비율, 엘리트 계정 롱-숏 포지션 보유자 비율 등 4가지 선물 데이터 지표를 확인할 수 있습니다.

1. 선물 데이터 정의

1.1 플랫폼의 롱-숏 포지션 보유자 비율


플랫폼의 롱-숏 포지션 보유자 비율은 MEXC에서 롱 포지션을 보유한 사용자 대비 숏 포지션을 보유한 사용자의 비율을 나타냅니다.

예를 들어 11월 18일 오전 8시 기준 롱 포지션 보유자 비율은 65.04%, 숏 포지션 보유자 비율은 34.95%로 롱-숏 비율은 1.86입니다.


1.2 플랫폼의 액티브 매수 및 매도


  플랫폼의 액티브 매수 및 매도는 주로 1시간 이내의 단기 거래량에 초점을 맞춘 특정 시간 프레임 내의 액티브 매수 및 액티브 매도 비율을 나타냅니다. 아래 차트에서 MEXC의 시간당 액티브 매수 및 매도 거래량과 해당 비율을 명확하게 확인할 수 있습니다.


1.3 엘리트 계정 롱-숏 포지션 보유 비율

엘리트 계정 롱-숏 포지션 보유 비율은 엘리트 계정이 보유한 롱 포지션 수와 MEXC 플랫폼에서 엘리트 계정이 보유한 숏 포지션 수의 비율을 의미합니다.

11월 18일 오전 8시 현재 데이터에 따르면 롱 포지션 비율은 75.73%, 숏 포지션 비율은 24.26%로 롱 대 숏 비율은 3.12입니다. 이는 롱 포지션이 숏 포지션보다 3.12배 더 많다는 것을 의미합니다.


1.4 엘리트 계정 롱-숏 포지션 보유자 비율


엘리트 계정 롱-숏 포지션 보유자 비율은 엘리트 계정의 롱 포지션 보유자 수와 MEXC 플랫폼의 엘리트 계정의 숏 포지션 보유자 수의 비율을 나타냅니다.

11월 18일 오전 8시 현재 데이터에 따르면 롱 포지션 비율은 64.52%, 숏 포지션 비율은 35.47%로 롱 대 숏 비율은 1.81입니다. 이는 롱 포지션을 보유한 사용자 수가 숏 포지션을 보유한 사용자 수보다 1.81배 많다는 것을 나타냅니다.


2. 선물 데이터 해석


2.1 롱-숏 포지션 보유 비율 및 롱-숏 포지션 보유자 비율


암호화폐 거래소에서 선물은 사용자 간 P2P 거래로, 롱 포지션과 숏 포지션의 총 포지션 가치가 동일해야 하며, 1:1 관계가 성립합니다. 한 사용자가 10 BTC의 롱 포지션을 오픈하면 반대편에 10 BTC의 숏 포지션을 가진 사용자가 한 명 이상 있어야 합니다. 그렇지 않으면 10 BTC 매수 포지션에 대한 주문이 체결되지 않습니다.

총 포지션 가치가 고정된 상황에서 롱-숏 포지션 보유 비율과 롱-숏 포지션 보유자 비율이 높다는 것은 상승세 참여자가 더 많지만 1인당 평균 포지션 가치가 낮다는 것을 의미하며, 이는 개인 트레이더가 상승세임을 나타냅니다. 반대로 숏 포지션 보유자 수가 적고 1인당 평균 포지션 가치가 높다는 것은 대규모 트레이더의 비율이 높다는 것을 의미합니다. 롱-숏 포지션 보유 비율과 포지션 보유자 비율은 기본적으로 개인 투자자와 고래 사이의 시장 심리 차이를 반영하며, 비율이 클수록 심리 차이가 크다는 것을 나타냅니다. 일반적으로 기관 트레이더는 더 전문적인 트레이딩 기술을 보유하고 있고 더 광범위한 정보에 접근할 수 있으므로 포지션이 어느 정도 기준점이 됩니다.

2.2 플랫폼의 액티브 매수 및 매도


1시간 이내의 액티브 매수 및 매도 통계 데이터는 시장 심리의 단기 변동을 반영합니다. 액티브 매수 거래량이 액티브 매도 거래량을 초과하면 시장의 단기 상승세 심리가 높다는 것을 나타냅니다. 반대로 액티브 매도 거래량이 더 많으면 상당수의 사용자가 공매도에 참여하는 등 단기 하락세 심리가 심각하다는 것을 의미합니다.

3. 선물 데이터를 보는 방법


[선물거래] - [선물개요]를 클릭합니다.


"선물 빅데이터"가 보일 때까지 페이지를 아래로 스크롤한 후 [더보기]를 클릭합니다.


오른쪽에서 데이터를 보고자 하는 선물 거래 페어를 선택할 수 있습니다. 현재 MEXC는 BTC USDT 무기한 선물, ETH USDT 무기한 선물 등 주요 암호화폐에 대한 USDT-M 무기한 선물 거래 데이터를 지원하고 있습니다.


위에 제시된 분석은 이론에 근거한 것이며 실제 거래 시장에서는 다양한 요인이 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 롱숏 비율은 왜곡될 수 있으며 개인 트레이더와 기관 트레이더의 실제 균형 또는 실제 롱 또는 숏 성향을 정확하게 반영하지 못할 수 있습니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

