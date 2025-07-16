그레이스케일에서 비트코인 현물 ETF까지: 기관 투자가 시장 변동성에 미치는 영향

암호화폐 시장은 주기적인 변동이 특징이며, 각 상승장과 하락장은 여러 요인의 복잡한 상호작용에 영향을 받습니다. 지난 몇 년 동안 우리는 여러 차례의 상승장이 이어진 후 큰 폭의 조정을 목격했으며, 그 동안 대부분의 투자자는 상당한 기복을 경험했습니다. 2024~2025년 사이클에 접어들면서 암호화폐 시장은 다시 한 번 새로운 국면에 접어들고 있습니다. 이전 사이클과 비교했을 때 이번 사이클은 특히 참여자와 시장 역학 측면에서 주목할 만한 변화를 보입니다. 기관 자본의 참여는 시장 추세를 형성하는 주요 원동력 중 하나가 되었으며, 암호화폐 시장의 운영 방식을 재정의하고 있습니다. 이러한 변화는 비트코인의 시장 성과에 영향을 미칠 뿐만 아니라 전체 암호화폐 생태계에도 큰 영향을 미칩니다.









이번 주기에서 가장 주목할 만한 변화는 기관 자본의 참여입니다. 과거에는 주로 개인 투자자들이 암호화폐 시장을 주도했지만, 이번 주기에서는 기관 투자자들의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다:









최근 몇 년 동안 기관의 참여는 암호화폐 시장의 성숙도를 나타내는 핵심 지표가 되었습니다. 2017년에는 열광적인 상승장에도 불구하고 기관 투자자들은 거의 참여하지 않았습니다. 그러나 시장이 점차 성숙해지고 규제 프레임워크가 명확해지면서 2020년경 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC)이 기관이 암호화폐 자산에 노출될 수 있는 주요 관문으로 부상했습니다. 투자자들이 비트코인을 간접적으로 보유할 수 있도록 허용함으로써 당시 많은 기관이 선호하는 선택지가 되었습니다. 그러나 구조적인 문제, 특히 할인 거래로 인해 투자자들은 종종 비트코인의 실제 시장 가격보다 높은 비용을 부담해야 했고, 이는 장기적인 매력에 영향을 미쳤습니다.





규제 환경이 보다 명확해지면서 비트코인 현물 ETF의 도입은 기관의 시장 진입을 위한 새로운 이정표가 되었습니다. 2023년 비트코인 현물 ETF가 공식적으로 출시되면서 기관은 보다 편리하고 투명한 투자 수단을 제공받게 되었습니다. 이러한 ETF는 투자자가 비트코인을 직접 보유할 수 있을 뿐만 아니라 수탁 및 거래 절차를 간소화하여 자본이 보다 효율적으로 시장에 유입될 수 있도록 합니다. 비트코인 현물 ETF를 통해 연기금, 헤지펀드, 패밀리 오피스 등 전통적인 금융 기관이 규정을 준수하는 방식으로 비트코인 시장에 더 큰 규모로 참여할 수 있게 되었습니다. 기존 신탁 상품과 비교했을 때 비트코인 현물 ETF는 다음과 같은 장점이 있습니다.









비트코인 현물 ETF가 기관의 주요 투자 채널이 되면서 주요 업체들은 비트코인 보유량을 공격적으로 늘리며 시장의 제도화를 더욱 가속화하고 있습니다. 암호화폐 데이터 추적 플랫폼 CoinGecko에 따르면, Strategy(구 MicroStrategy)는 현재 444,262 BTC를 보유하고 있으며, 전체 비트코인 공급량의 2% 이상을 차지하는 최대 기관 비트코인 보유자입니다. 보유 비트코인의 시장 가치는 약 354억 달러이며, 총 매입 비용은 약 277억 달러로 비트코인당 평균 매입 가격은 62,350달러입니다. Strategy의 뒤를 이어 비트코인 채굴 회사인 Marathon Digital Holdings와 디지털 자산 금융 서비스 회사인 Galaxy Digital Holdings가 각각 26,842 BTC와 15,449 BTC를 보유하고 있으며, 이는 Strategy보다 훨씬 적은 양입니다.









미국의 비즈니스 인텔리전스 회사였던 Strategy는 최근 몇 년 동안 최대 규모의 상장 비트코인 투자자로 변모했습니다. 2020년부터는 현금 흐름의 일부를 비트코인 보유로 전환하여 암호화폐 시장에서 영향력을 크게 확대하고 비트코인 채택을 촉진하고 있습니다. 전략의 자금 출처에는 자체 현금 흐름과 부채 조달이 포함됩니다. 그러나 이 전략은 비트코인 가격 변동, 특히 부채와 비트코인 보유량 사이의 비용 압박이 심해지는 하락장에서 위험을 수반합니다.





3월 10일 보도에 따르면 비트코인의 지속적인 하락으로 인해 Strategy의 비트코인 보유 자산에서 9억 3,000만 달러의 미실현 손실이 발생했습니다. 비트코인 가격 하락은 회사의 재무 성과에도 영향을 미쳤습니다. 회계 기준에 따라 비트코인 가격이 하락하면 기업은 손상차손을 기록해야 합니다. 2022년 4분기에 Strategy는 이러한 이유로 1억 9,700만 달러의 손상차손을 보고했습니다. 또한 비트코인의 가격 하락은 주식 실적에도 영향을 미쳤는데, 3월 10일 주가는 239.27달러로 약 17% 하락하여 전년도 11월 사상 최고치인 473.83달러에서 크게 하락했습니다. 반대로 비트코인 가격이 상승한다고 해서 회사의 수익에 그 상승분이 즉시 반영되지는 않습니다. 장기적으로 시장이 약세 국면에 접어들면 Strategy는 상당한 자금 압박에 직면하게 될 것입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Strategy는 비트코인을 계속 보유하며 시장의 “고래”로 자리매김하고 있습니다. 3월 10일, 회사는 운영을 지원하고 더 많은 비트코인을 확보하기 위해 신주 발행을 통해 210억 달러를 조달할 계획을 발표했습니다.





시장에서는 Strategy의 비트코인 투자에 대한 의견이 엇갈리고 있습니다. 일부는 디지털 자산에 대한 과감한 베팅을 칭찬하는 반면, 다른 일부는 너무 공격적인 접근 방식이라고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 블룸버그 애널리스트들은 작년 고점 대비 목표가를 상향 조정하면서 '매수' 등급을 유지하며 여전히 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 한편, Interactive Brokers의 수석 전략가 Steve Sosnick은 암호화폐 거래는 전반적인 시장 리스크의 영향을 많이 받기 때문에 비트코인을 레버리지로 활용하는 전략은 계속해서 상당한 도전에 직면할 것이라고 지적했습니다.









개인 투자자가 지배하는 시장에 비해 기관 자본은 더 합리적이고 안정적인 경향이 있어 단기 변동성을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 비트코인 현물 ETF의 유동성은 특히 대규모 자본 유입 또는 유출이 발생할 때 시장을 더욱 민감하게 만들어 시장 변동을 심화시킵니다.





예를 들어, 지난 한 달 동안 일부 기관 투자자들이 차익거래를 하고 비트코인 현물 ETF에서 자금을 회수하면서 비트코인 가격이 단기적으로 급격히 조정된 바 있습니다. 헤지 펀드와 고빈도 트레이더는 자본 운용을 위해 ETF를 활용하여 단기간에 시장 변동을 유발합니다. 또한 시장 침체기에는 일부 기관 투자자들이 시장에서 자금을 인출하는 '차익 실현'을 선택해 하락 압력을 더욱 악화시킵니다. 자본 유출의 영향은 비트코인 가격이 8만 달러 아래로 떨어질 때 특히 두드러지게 나타나며, 시장 유동성이 감소하고 가격 조정이 증폭됩니다.





과거 데이터에 따르면 비트코인 가격과 ETF 자본 유입/유출은 종종 음의 상관관계를 보였습니다. 2024년 11월과 12월, 도널드 트럼프의 대선 승리 이후 비트코인에 대한 명시적 수요는 279,000 BTC로 급증했습니다. 2025년 2월 26일에는 이 수치가 10,000 BTC로 떨어졌습니다. 2월 27일에는 2024년 9월 이후 처음으로 이 지표가 마이너스로 전환되어 -93,700 BTC로 떨어졌습니다. 이러한 추세가 지속된다면 비트코인 가격은 더 하락할 수 있습니다. 2023년 7월에도 비슷한 패턴이 발생했는데, 비트코인의 시장 수요가 마이너스로 전환된 후 8월 5일까지 가격이 30% 더 가파르게 하락하여 40,600달러까지 떨어졌습니다.





출처: CryptoQuant





암호화폐 분석가 Adam Back은 역사적으로 자본이 크게 유입되거나 유출된 사례는 14번 있었지만, 비트코인 가격이 자본 흐름의 방향과 일치한 경우는 단 한 번뿐이었다고 지적했습니다. 도널드 트럼프가 대선에서 승리한 2024년 11월 7일, 비트코인 가격이 급등하고 대규모 자본이 유입된 드문 일이 발생했습니다. 그는 “일반적으로 사람들은 큰 빨간 숫자를 보고 패닉 매도를 시작하거나 그 반대의 경우 시장을 반대 방향으로 이끌게 된다”고 설명했습니다. 그는 또한 다른 상호 작용 요인으로 인해 “일부 안도 랠리”가 발생할 가능성이 있다고 생각합니다.





비트코인 현물 ETF의 자금 유입/유출은 가격과 음의 상관관계가 있습니다. 출처: X.com





이번 사이클에서도 비슷한 패턴이 나타난 것으로 보입니다. 2월 말부터 비트코인 가격이 하락하고 비트코인 현물 ETF에서 유출된 자금이 15억 달러를 넘어섰습니다. 한편, 시장 정보 회사인 크립토퀀트의 데이터에 따르면 비트코인에 대한 수요가 여전히 부진한 것으로 나타나 잠재 투자자들의 위험 선호도가 감소하고 있음을 시사합니다. 2월 24일부터 2월 27일까지 비트코인은 12.48%의 큰 하락을 경험했습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면 이 기간 동안 비트코인 현물 ETF 시장 전체에서 24억 달러의 자금이 유출된 것으로 나타났습니다. 특히, 2월 25일에는 비트코인이 11억 3천만 달러라는 엄청난 금액으로 출시 이후 최대 규모의 ETF 자금 유출이라는 신기록을 세웠습니다. 전체적으로 2월 비트코인 현물 ETF 시장에서는 총 34억 달러의 자금이 유출되었습니다. 이러한 대규모 자금 유출은 시장에 직접적인 영향을 미쳐 비트코인 가격의 급격한 하락을 초래했습니다.





2월 비트코인 현물 ETF 자본 흐름. 출처: SoSoValue.









지난 한 달간의 시장 데이터를 분석해보면, 기관 투자가 시장 변동성을 악화시키는 주요 요인이 된 것이 분명합니다. 헤지펀드와 고빈도 거래 기관의 대규모 인출은 비트코인 시장의 유동성을 크게 감소시켜 하방 압력을 강화했습니다. 비트코인 현물 ETF의 높은 유동성으로 인해 시장은 차익거래 활동으로 인한 혼란에 취약합니다. 기관 자금이 이탈하면 가격이 급등락하고 패닉이 확산되며, 이는 최근 비트코인 가격 하락의 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.





반면, 비트코인을 장기 보유하는 Strategy 같은 기관은 일반적으로 시장 조정 시 포지션을 추가하여 시장을 어느 정도 지지합니다. 그러나 이러한 기관의 자금 규모가 상대적으로 작기 때문에 대규모 움직임에 대응할 수 없으며, 단기적인 영향력도 제한적입니다. 따라서 장기 보유자는 시장 안정에 어느 정도 도움을 줄 수 있지만 기관의 대규모 자금 인출을 배경으로 지지력이 약해집니다.





전반적으로 기관 자금의 유출은 의심할 여지 없이 최근 시장 하락의 중요한 원인입니다. 특히 시장 심리가 취약할 때 기관의 자금 인출은 패닉을 증폭시켜 급격한 가격 변동을 유발하는 경향이 있습니다.



