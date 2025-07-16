변방 문화에서 암호화폐 이야기의 중심부로: 밈코인이 다시 뜨겁게 달아오르다

2025년 7월 초, 비트코인 (BTC) 가격이 반등하면서 암호화폐 시장은 투자자 심리가 다시 한층 고조되는 국면에 진입했습니다. 이번 자본 주도의 랠리 중심에는 밈코인이 놀라운 속도로 상승하며 개인 투자자와 기관 투자자의 관심을 모두 끌고 있습니다. 솔라나 블록체인의 동물 테마 토큰에서 AI 기반의 “문화적 상징”에 이르기까지, 밈코인은 빠르게 진화하며 암호화폐 시장의 내러티브 논리를 재편하고 기술, 문화, 금융의 더 심층적인 융합을 부각시키고 있습니다.









Ahrefs.com 의 키워드 데이터에 따르면, 밈코인 관련 용어에 대한 전 세계 검색 관심은 최근 BTC 가격의 회복과 함께 반등했습니다. 트래픽 추세를 보면 밈코인과 관련된 키워드가 “비트코인”과 같은 주류 용어의 키워드를 밀접하게 따르고 있으며, 이는 밈코인이 BTC 가격 움직임에 있어 주요한 서사적 보완 요소로 작용하고 있으며, 시장의 주목을 끌기 위한 핵심 전장이 되고 있음을 보여줍니다.





또한, 2025년 상반기에도 새로 발행된 밈코인의 수는 계속 증가했습니다. 그 중에서도 솔라나는 하루에 15,000~20,000개의 신규 토큰이 출시되는 “밈코인 인큐베이터”로 부상했습니다. 낮은 거래 수수료와 초고속 체결 시간 덕분에 “토큰 출시-바이럴 유도-현금화”의 전 과정을 단 몇 분 만에 완료할 수 있게 되었습니다. 한 예로, 동물 테마 토큰인 POPCAT 은 “고양이 클릭 게임”의 밈적 요소를 활용해 출시 72시간 만에 시가총액 12억 달러에 도달했습니다.









이 데이터는 밈코인이 시장에 유입되는 새로운 자본의 첫 번째 선택이 되고 있음을 시사합니다. 특히 BTC가 높은 수준에서 횡보하는 기간에는 이미 알트코인으로의 전환이 시작되었습니다.









시장 심리가 회복의 조짐을 보임에 따라 밈토큰이 전반적인 시장보다 앞서 나가기 시작했는데, 이는 한동안 볼 수 없었던 역동적인 현상입니다. USELESS의 지속적인 상승세는 밈코인 부문에 대한 관심을 다시 불러일으켰고, 기존 이더리움 기반 밈토큰도 일제히 반등하고 있습니다. 이는 밈코인의 단기적인 상승세의 시작을 알리는 신호일 수 있습니다. 아래는 최근 긍정적인 가격 흐름을 보인 밈코인들을 정리한 목록으로, 시장의 최신 핫스팟을 추적하는 데 도움이 될 것입니다.









Fartcoin은 밈코인의 모든 고정관념을 충족합니다. 우스꽝스러운 이름, 유틸리티 없음, 언어적 참신함과 소셜 미디어의 입소문으로만 상승한 가격, 전통적인 월스트리트 투자자들을 말문 막히게 만들기에 충분합니다. 작년 대박을 친 밈코인 중 하나인 Fartcoin은 현재 시장 사이클에서 가장 먼저 반등한 토큰 중 하나입니다.









6월 23일, 자산 관리 회사 VanEck은 자사의 NFT 브랜드 Pudgy Penguins를 나스닥 종소리 행사(Nasdaq Opening Bell Ceremony)에 초청했습니다. 그 결과로 얻은 노출과 PENGU ETF 출시 가능성 소문이 합쳐져 토큰의 지속적인 상승세를 이끌었습니다.









5월에 Bonk.fun 플랫폼에서 출시된 USELESS는 지속적인 상승 추세를 보이며 Bonk.fun에 대한 시장의 관심을 다시 한 번 불러일으켰습니다.









RICH의 내러티브는 단순합니다. Fartcoin 및 USELESS와 마찬가지로 순수한 개념에 기반한 과대 광고로 인기를 끌고 있습니다. 급속한 가격 상승으로 Moonshot Create 플랫폼에서 선두 토큰의 유력한 후보로 자리매김했습니다.









시장 심리가 급등하면서 온체인 자본이 밈코인 부문으로 명확하게 이동하고 있습니다. 특히 BTC가 횡보하는 기간에는 “빠르게 진입하고 빠르게 이탈”하는 유동성이 높은 변동성을 찾아 밈코인 시장으로 몰리고 있습니다. 이미 여러 번의 호황과 불황을 겪은 DeFi 및 NFT와 같은 부문에 비해 밈코인은 높은 변동성, 낮은 진입 장벽, 감성적인 스토리텔링이 독특하게 결합되어 있어, 단기 차익 거래자 및 커뮤니티 중심의 플레이어가 점점 더 많이 몰리고 있습니다.





2025년 7월 현재, 솔라나 블록체인의 밈 프로젝트의 수와 활동 수준은 계속 상승하고 있으며, 일부 프로젝트는 주간 TVL 성장률이 42%를 초과하고 있습니다. 동시에 Base 및 Blast와 같은 레이어 2 네트워크에서도 밈코인 붐이 일어나고 있습니다. 특히 Base에서는 밈 프로젝트의 일일 거래량이 다수의 주류 DeFi 프로토콜 거래량을 초과하는 현상도 나타나고 있습니다.









퍼블릭 체인 수준의 확장을 넘어, 중앙화 거래소들도 밈코인 붐에 적극적으로 대응하고 있습니다. 예를 들어, MEXC는 신규 사용자를 유치하고 발견–거래–바이럴 확산의 폐쇄형 루프 형성을 가속화하기 위해 전용 밈+ 인터페이스를 출시했습니다. 본질적으로 이러한 자본의 움직임은 시장이 탄력성이 높은 자산과 고주파 거래 기회를 찾고 있음을 반영합니다. 단기 자본이 지배적인 현재 단계에서 밈코인은 DeFi 및 NFT 부문의 일부를 조용히 대체하며 온체인 트레이더와 차익 거래자들의 새로운 “주요 전장”가 되었습니다.

















현재 밈코인 붐에서 가장 주목할 만한 변화는 그 내러티브 구조의 포괄적인 업그레이드에 있습니다:





단계 콘텐츠 구조 사용자 참여 방식 대응 가치 초기 밈코인 단계 (예: DOGE) 단일 이미지, 소셜 이모지 수동적 팔로우 엔터테인먼트 가치 중기 밈코인 단계 (예: SHIB) 캐릭터 페르소나, 토큰 투기 투자 및 투기 시장 가치 2025년 밈코인 단계 (예: DOG) 세계관, 인터랙티브 제품 AI 공동 창작, 밈 민팅 문화 자산





이러한 내러티브의 진화는 근본적인 변화를 의미합니다. 밈코인은 더 이상 투기성 자산이 아닌 IP 잠재력을 지닌 콘텐츠 플랫폼으로 변모하고 있습니다. 밈코인은 집단적 합의의 한 형태이며, 커뮤니티 중심의 콘텐츠 제작을 반영하고, Web3 시대의 새로운 문화 수익화 방식으로 부상하고 있습니다.









강력한 커뮤니티 중심의 역동성: 개발자는 종종 익명을 유지하거나 의사 결정을 커뮤니티 투표로 위임하며, 프로젝트의 추진력은 집단적 합의에 의해 주도됩니다.





풍부한 온체인 메커니즘: 스테이킹 인센티브, NFT 통합, 게임화 경험과 같은 기능은 사용자 참여와 충실도를 강화합니다.





크로스 플랫폼 내러티브 동기화: 프로젝트는 X(구 트위터), : 프로젝트는 X(구 트위터), 디스코드 텔레그램 과 같은 플랫폼에서 적극적으로 화제를 불러일으켜 FOMO에 의한 참여를 트리거합니다.





내러티브, 감정, 바이러스성으로 자리 잡은 이 새로운 모델은 밈코인을 전통적인 투기성 코인이 아닌 Web3의 고유한 유통 메커니즘으로 자리매김합니다. 앞으로 프로젝트의 핵심 경쟁력은 매력적인 내러티브를 만들고, 커뮤니티를 조직하며, 효율적으로 트래픽을 생성하는 능력에 달려 있을 것입니다.









밈코인의 부상은 암호화폐가 중앙 집중화된 권력에 대항한 반란을 반영할 뿐 아니라 기술, 문화, 금융의 깊은 융합을 반영합니다. 이는 단순한 내러티브, 낮은 진입 장벽, 높은 바이럴 잠재력을 지닌 자산에 대한 시장의 강한 욕구를 강조합니다. BTC가 계속 상승세를 이어가고 주류 토큰이 단기적인 상승 한계에 직면한 상황에서 밈코인은 모험을 즐기는 투자자들에게 고위험 고수익의 대안이 될 수 있습니다.





이 밈코인 열풍은 참여할 가치가 있을 뿐만 아니라 이해할 가치가 있습니다. 과감하게 베팅할 준비가 된 투자자라면, 지금이야말로 다음 대형 내러티브 파동에 진입할 이상적인 시점일 수 있습니다. 암호화폐 시장의 주요 플레이어인 MEXC는 효율적인 거래 인프라와 신속한 상장 메커니즘을 통해 밈코인 거래의 주요 허브로 부상했습니다. 시장 트렌드에 대한 민첩한 대응과 다양한 거래 기회를 제공하려는 노력 덕분에 MEXC는 개인 및 기관 투자자 모두로부터 큰 주목을 받고 있습니다. 특히 밈코인 분야에서 MEXC는 빠른 상장 속도와 “ 밈+ ” 이니셔티브를 통한 전문적인 지원으로 투자자들의 주목을 받고 있습니다. MEXC는 앞으로도 효율성과 접근성이라는 핵심 가치를 유지하며, 더 폭넓고 고품질의 거래 경험을 제공하고 사용자가 암호화폐 혁신의 다음 물결을 포착할 수 있도록 지원할 것입니다.



