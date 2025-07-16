포브스, 그레이스케일 연구 책임자와의 대화: 비트코인의 미래는 여전히 밝다

Zach Pandl은 세계 최고의 암호화폐 자산 운용사인 그레이스케일(Grayscale) 인베스트먼트의 연구 책임자입니다. 심도 있는 시장 통찰력과 미래지향적인 분석 접근법으로 암호화폐 업계에서 높은 평가를 받고 있습니다. 최근 그는 포브스 매거진과의 심층 인터뷰에 참여하여 암호화폐 시장의 연간 전망에 대해 논의했습니다. 이 인터뷰에서 Pandl은 8월의 변동성이 큰 시장과 향후 연방준비제도 정책에 미칠 잠재적 영향에 대한 심도 깊은 통찰력을 제공했습니다. 또한, 암호화폐의 미래에 대한 자신만의 독특한 관점을 공유하며 어떤 디지털 자산이 두각을 나타낼 가능성이 높고 다른 자산은 왜 도전에 직면할 수 있는지에 대해 분석했습니다.









그레이스케일 인베스트먼트의 리서치 책임자인 Zach Pandl은 포브스와의 인터뷰에서 현재 암호화폐 시장과 관련된 몇 가지 주요 주제에 대해 자세히 설명했습니다:





8월 시장 혼란의 이유와 분석

Pandl은 8월의 시장 변동성을 7월 말부터 8월 5일까지 시장 패닉이 누적된 후 8월 6일부터 점진적으로 회복되는 두 단계로 나눌 수 있다고 설명합니다. 그는 8월 혼란의 주요 원인은 미국의 패닉과 실업률 상승, 경제 전망에 대한 광범위한 우려로 인한 두 가지라고 지적했습니다. 또한 VIX 지표의 급격한 변동성은 단기적으로 과민 반응이 나타날 수 있음을 시사했습니다. 8월의 시장 변동성은 예상을 뛰어넘었지만 Pandl은 향후 몇 달 동안의 시장 움직임은 금리 인하와 미국 달러 약세에 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상합니다.

비트코인의 지배력과 단기 전망

Pandl은 비트코인이 현재 시장에서 계속해서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 이러한 추세가 지속될 것으로 예상합니다. 연방준비제도이사회 금리 인하, 대선을 둘러싼 불확실성, 현물 ETF 수요 증가 등 여러 거시경제적 요인이 비트코인에 우호적인 환경을 조성하고 있습니다. 최근 이더리움의 ETF 성과는 상대적으로 부진했지만, Pandl은 장기적인 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 그는 이더리움의 단기 성과가 생태계의 건전성보다는 기술적 요인에 영향을 받았다고 설명했습니다. Pandl은 기술이 발전하고 시장이 성숙해짐에 따라 이더리움이 장기적으로 계속 성장할 것으로 예상합니다. 그는 비트코인과 이더리움은 서로 다른 유형의 자산이기 때문에 투자자 교육과 분석이 따로 필요하다고 강조했습니다. 비트코인은 주로 통화 역할을 하는 반면, 이더리움은 스마트 계약 플랫폼의 기능을 합니다. 둘 다 블록체인 기반이지만 역할이 다르며, 이더리움의 학습 곡선은 비트코인보다 더 깁니다.

블록체인 경쟁과 투자 기회

Pandl은 이더리움의 경쟁과 장기적인 전망에 대해 논의했습니다. 이더리움은 스마트 계약 플랫폼 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있지만, 아비트럼과 솔라나 같은 다른 블록체인과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 그는 이더리움이 네트워크 효과 측면에서 여전히 앞서 있으며 장기적으로 지배적인 위치를 유지할 가능성이 높다고 믿습니다. Pandl은 또한 아발란체와 솔라나가 흥미로운 투자 기회를 제공한다고 언급했습니다. 아발란체는 자산 토큰화의 잠재력을 보여주며, 솔라나는 우수한 사용자 경험으로 인정받고 있습니다. 하지만 솔라나가 더 광범위한 애플리케이션에서 지속적인 가치를 창출할 수 있을지는 아직 미지수입니다. Pandl은 투자자들이 이러한 블록체인 플랫폼을 평가할 때 기술 혁신의 잠재력과 시장 적응력을 고려해야 한다고 조언합니다.

DeFi의 규제 과제와 향후 전망

Pandl은 현재의 규제 불확실성으로 인해 탈중앙화 금융(DeFi)의 미래에 대해 우려를 표명했습니다. 그는 기존의 규제 프레임워크가 DeFi의 혁신과 성장을 저해할 수 있다고 생각합니다. Pandl은 DeFi가 기존 금융 자산과 더 잘 통합될 수 있도록 보다 명확한 규제 가이드라인이 필요하며, 이를 통해 DeFi의 발전을 지원해야 한다고 강조했습니다. 그는 이 새로운 분야의 발전을 촉진하기 위해 보다 명확하고 건설적인 규제가 필요하다고 촉구했습니다. 명확한 규제 정책은 시장의 불확실성을 줄이고, 투자자의 신뢰를 높이며, DeFi의 기술 혁신과 광범위한 채택을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. Pandl은 합리적인 규제 프레임워크 하에서만 DeFi가 기존 금융 자산과 진정으로 통합되고 전체 금융 시스템의 발전에 기여할 수 있다고 강조했습니다.

암호화폐와 인공지능 통합의 미래

Zach Pandl은 블록체인 기술과 인공지능(AI)의 잠재적 융합에 대해 살펴보며 이러한 결합이 큰 가능성과 잠재력을 가지고 있다고 언급했습니다. 특히 지적 재산권 보호와 공유 컴퓨팅 리소스 분야에서 블록체인이 AI에 필수적인 인프라를 제공할 수 있다는 점을 강조했습니다. 블록체인의 탈중앙화된 특성은 데이터 보안과 투명성을 보장하는 동시에 AI에 필요한 데이터 저장과 컴퓨팅 파워를 제공합니다. Pandl은 특히 블록체인의 탈중앙화된 개방형 시스템을 활용해 AI 개발을 발전시키는 것을 목표로 하는 비텐서(Bittensor) 같은 프로젝트를 높이 평가했습니다. 그는 이러한 조합이 AI의 지적 재산을 보호할 뿐만 아니라 더 광범위한 협업과 혁신을 촉진하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다. 앞으로 Pandl은 블록체인과 인공지능의 통합이 더 많은 혁신과 가치를 가져올 것이라고 믿습니다. 이 두 가지 첨단 기술을 결합함으로써 새로운 애플리케이션 시나리오와 비즈니스 모델을 만들어 산업 전반의 디지털 혁신을 주도하고 기술의 효율성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 Pandl은 이번 통합이 기술 분야에 지대한 영향을 미치고 방대한 발전 기회를 제공할 것이라고 믿으며 이 통합의 전망에 대해 낙관적인 견해를 갖고 있습니다.





인터뷰에서 Pandl은 몇 가지 핵심 요소에 초점을 맞춰 투자자들에게 미래지향적인 조언을 제공했습니다. 그는 새로운 자본 유입을 유도하는 현물 ETF의 도입, 미국의 암호화폐 정책 개선(민주당의 입장에 대한 불확실성은 여전히 존재하지만 전반적인 추세는 긍정적임), 우호적인 경제 여건을 조성하는 연방준비제도의 금리 인하 등 세 가지 주요 측면에 힘입어 비트코인의 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 과거 경기 침체기의 금리 인하와 달리 이번 금리 인하는 장기 인플레이션 압력을 성공적으로 억제했기 때문이며, 이는 특히 비트코인 같은 자산에 유리한 요인입니다.





그럼에도 불구하고 Pandl은 투자자들이 주목해야 할 주요 리스크는 미국 경제가 연착륙에 성공할 수 있는지 여부라고 경고합니다. 경제가 안정화되지 못하면 잠재적인 약세가 비트코인 및 기타 자산의 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 그는 경제 침체기에는 일반적으로 느슨한 통화 및 재정 정책이 수반되어 비트코인 축적에 유리하기 때문에 투자자들이 경제 침체를 비트코인 투자를 늘릴 기회로 삼을 것을 제안했습니다.





또한 Pandl은 암호화폐가 특히 자산 다각화를 위해 투자 포트폴리오의 중요한 부분이 되어야 한다고 강조했습니다. 대부분의 블록체인 토큰에는 부채가 없기 때문에 암호화폐는 주식보다 리스크가 적고, 특정 측면에서 기존 주식보다 더 안정적이라는 것입니다. 또한 퍼블릭 블록체인 토큰에 대한 분석은 아직 초기 단계에 있으며 전통적인 재무 분석은 아직 이러한 자산을 충분히 탐구하지 못했다고 지적했습니다. Pandl은 이 초기 시장에서 분석을 제공할 수 있게 된 것을 행운으로 생각하며 투자자들에게 가치 있는 인사이트를 제공할 수 있기를 희망합니다.





Zach Pandl은 향후 몇 달 동안 비트코인 시장에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 그는 특히 거시경제 여건 개선과 정책적 지원을 고려할 때 비트코인이 새로운 최고치를 기록할 것으로 예상했습니다. 그러나 미국의 경기 침체가 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고하기도 했습니다. Pandl의 분석은 시장 변동성부터 암호화폐의 전망, 새로운 블록체인 기술, 탈중앙화 금융이 직면한 규제 문제까지 다양한 주제를 다루었습니다. 그의 통찰력은 투자자들에게 암호화폐 시장의 복잡한 역학관계를 깊이 이해하고 향후 투자 기회를 파악하는 데 도움을 줍니다. 변동성이 큰 시장 환경에서는 신뢰할 수 있고 효율적인 거래 플랫폼을 선택하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 빠른 암호화폐 상장, 포괄적인 암호화폐 선택, 높은 선물 유동성, 시장 최저 수수료로 유명한 MEXC 는 투자자에게 다양한 거래 옵션과 효율적인 체결을 제공하여 시장 변동에 더 잘 대처할 수 있도록 지원합니다. 하지만 암호화폐 시장의 불확실성을 고려할 때 투자자는 경계를 늦추지 말고 시장 변화에 신중하게 대응해야 합니다.



