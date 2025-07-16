금융 대기업들의 선두 경쟁: 떠오르는 Web3 결제 트렌드 (PayFi) 공개!

금융 기술이 지속적으로 발전하는 시대에 Web3 결제(PayFi)는 업계에서 큰 주목을 받고 있는 새로운 개념으로 떠오르고 있습니다. 최근에 많은 유명 기업들이 Web3 결제에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 솔라나 재단의 회장인 Lily Liu는 주요 Web3 컨퍼런스인 EthCC에서 PayFi를 적극적으로 소개하며, 그 시장 규모가 DeFi를 훨씬 능가할 수 있다고 예측했습니다. 한편, Binance Research는 "블록체인 결제: 새로운 출발"이라는 제목의 Web3 결제에 대한 상세한 보고서를 발표하여 블록체인이 글로벌 결제에 미치는 영향을 탐구했습니다. Coinbase의 CEO 역시 AI 기반 암호화폐 결제 분야에 대한 참여를 발표했습니다. 이러한 발전은 Web3 결제 비전의 지속성을 나타낼 뿐만 아니라 전통 금융 시스템의 깊은 변화를 예고하고 있습니다.





Web3 결제(PayFi)는 블록체인 기술과 암호화폐를 활용한 결제 방식으로, 금융 기술 분야에서 중요한 혁신이자 새롭게 떠오르는 개념입니다. 전통적인 결제 시스템과 달리, Web3 결제는 은행, 신용카드 회사(예: Visa, Mastercard), 결제 처리 업체(예: PayPal)와 같은 중앙화된 금융 기관에 의존하지 않고, 트랜잭션 검증, 청산 및 정산을 수행합니다. 대신, 탈중앙화된 네트워크를 통해 사용자 간의 가치 이전을 촉진합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:





탈중앙화 : Web3 결제는 블록체인 기술을 활용하여 기존 금융 시스템에서의 중개 기관을 제거합니다. 이를 통해 은행이나 기타 금융 기관에 의존하지 않고도 글로벌 차원에서 직접적이고 투명한 거래가 가능합니다.

스마트 계약 : Web3 결제는 스마트 계약을 사용하여 금융 작업을 자동화합니다. 이러한 프로그래머블 계약(programmable contracts)은 미리 정해진 조건에 따라 자동으로 거래를 실행해, 사람의 개입이나 오류 가능성을 줄입니다.

프로그램가능화폐(Programmable Money) : Web3 결제에서 사용되는 암호화폐는 단순한 거래 수단을 넘어, 사전에 설정된 규칙을 통해 복잡한 금융 활동도 수행할 수 있습니다. 이는 다양한 혁신적인 금융 상품과 서비스 지원을 가능하게 합니다.

경제적 주권과 셀프 커스터디(Self-Custody) : Web3 결제는 사용자에게 자산에 대한 완전한 통제권을 부여합니다. 사용자는 자산을 제3의 기관에 맡기지 않고, 셀프 커스터디 암호화폐 지갑을 통해 자산을 관리할 수 있습니다.

향상된 유동성과 효율성 : 전통적인 결제 시스템은 종종 국경 간 정산에 지연이 발생하지만, Web3 결제는 블록체인의 글로벌 실시간 기능을 활용해 거래 속도와 효율성을 크게 높여, 국경 간 결제를 더 빠르고 편리하게 만듭니다.

혁신적인 금융 상품: Web3 결제는 전통적인 결제 시나리오를 넘어, "Buy Now Pay Never"나 "창작자 수익화(Creator Monetization)"와 같은 새로운 금융 상품을 포함합니다. 이러한 혁신적인 상품들은 시간에 따른 자금의 가치를 더욱 효과적으로 활용합니다.





Web3 결제는 탈중앙화, 스마트 계약, 프로그램가능화폐를 통해 기존 결제 시스템보다 더 효율적이고 투명한 솔루션을 제공합니다. 이는 거래 속도와 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라, 사용자에게 더 큰 경제적 주권과 자산 관리 능력을 제공하여 금융 기술의 최첨단 혁신을 이루고 있습니다.





Web3 투자 시장 전반이 침체된 가운데, PayFi는 최근 자금 유치에서 가장 주목받는 분야 중 하나로 떠올랐습니다. Web3 자산 플랫폼 RootData의 데이터에 따르면, 지난 두 달 동안 Web3 결제 분야에서 15건의 자금 유치 발표가 있었으며, 총 금액은 2억 달러를 넘어섰습니다. 이는 이 분야의 강력한 성장을 나타냅니다.





빈번한 대규모 투자 : 최근 ChainCatcher의 자금 유치 데이터에 따르면, 지난 두 달 동안 11건의 투자가 각각 3천만 달러를 넘어섰으며, 이 중 거의 40%가 Web3 결제 분야에 속합니다.

다양한 투자자: 투자자에는 결제, 스테이블코인, 전통 금융 분야의 주요 기업들이 포함되어 있으며, Visa, Tether, Circle, JPMorgan Chase, Standard Chartered와 같은 대기업뿐만 아니라 Sequoia Capital, Temasek과 같은 주요 투자 기관들도 참여하고 있습니다.





2023년에는 스테이블코인으로 처리된 거래가 10.8조 달러를 초과했으며, 실제 거래량은 2.3조 달러에 달했습니다. 스테이블코인 결제는 점점 더 전통적인 결제 시스템을 능가하며, 중요한 글로벌 결제 도구로 자리잡고 있습니다. 지난 두 달 동안 Bridge와 블록체인 결제 기술 플랫폼 Partior을 포함한 여러 스테이블코인 결제 플랫폼이 5천만 달러 이상의 자금을 확보했습니다. 최근 자금 유치 내용은 다음과 같습니다:





Bridge : 최근 5,800만 달러를 조달했습니다. 이 플랫폼은 기업 수준의 스테이블코인 결제 솔루션을 제공하며, 해외 송금 등을 포함하고 SpaceX와 Coinbase와 같은 주요 고객에게 채택되었습니다.

WSPN (Worldwide Stablecoin Payment Network) : 3천만 달러의 시드 자금을 확보했으며, USD와 1:1로 연동된 WUSD 스테이블코인을 도입했습니다. 또한, 수익과 커뮤니티 거버넌스를 통해 사용자 기반을 확대할 계획입니다.

Sling : 1,500만 달러의 시리즈 A 자금을 유치했으며, 저비용 글로벌 송금 서비스에 초점을 맞추고 있습니다. 50개국 및 지역을 아우르는 셀프 커스터디 지갑 USDP를 출시했습니다.

기타 프로젝트: IDA는 600만 달러를, Kredete는 225만 달러를, PEX와 Caliza는 각각 450만 달러와 850만 달러를 유치하였으며, 모두 스테이블코인을 활용한 즉시 송금을 지원하고 있습니다.





스테이블코인 결제 외에도 AI 기반 암호화폐 결제가 빠르게 떠오르고 있습니다. 8월 31일, Coinbase CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 Base 네트워크에서 AI-to-AI 암호화폐 거래의 구현을 발표했습니다. 이를 통해 AI 에이전트는 USDC를 사용하여 즉시 수수료 없는 글로벌 거래를 할 수 있게 되었습니다. 또한, Skyfire와 Payman과 같은 AI 암호화폐 결제 스타트업들이 주요 기관의 지원을 받고 있습니다. 이들 AI 암호화폐 결제 프로젝트는 AI 에이전트와 인간 간의 결제 인터페이스와 서비스를 제공하며, Bitte(Near 생태계)와 Wayfinder(블록체인 게임)와 같은 프로젝트는 일반 사용자를 위한 결제 기능을 갖춘 AI 에이전트를 개발하고 있습니다. 비록 AI 암호화폐 결제는 아직 초기 단계에 있지만, 그 잠재력은 점점 더 분명해지고 있습니다.





종합적으로, PayFi의 빠른 발전, 스테이블코인 결제 플랫폼의 성공적인 자금 조달과 광범위한 적용, 그리고 AI 암호화폐 결제의 혁신적 시도는 Web3 결제가 금융 기술에서 중요한 역할을 계속할 것임을 시사합니다. 그러나 PayFi는 다음과 같은 도전 과제에도 직면해 있습니다:





기술적 구현 및 채택 : 블록체인 기술이 PayFi를 강력히 지원하지만, 실제 적용에는 기술적 문제와 시장 수용 문제가 있습니다. 현재 PayFi 프로젝트는 관련 서비스를 제공하기 시작했지만, 전체적인 시장 인식과 수용은 아직 초기 단계입니다.

규제 및 컴플라이언스 : PayFi는 금융 거래와 국경 간 결제를 포함하므로, 시스템의 준수와 보안을 보장하기 위해 관련 법규와 규정의 지속적인 개선이 필요합니다. 글로벌 규제 정책의 변화는 PayFi의 개발에 직접적인 영향을 미칩니다.

사용자 경험: 많은 PayFi 프로젝트가 KYC 인증과 같은 높은 진입 장벽을 겪고 있어 사용자 기반 확장이나 추가 개발에 제한이 있습니다.





솔라나 재단의 회장 Lily Liu는 PayFi가 전통적인 "P2P 전자 금융 시스템"을 넘어 "프로그램가능화폐, 개방형 금융 시스템, 디지털 자산 권리, 셀프 커스터디, 경제적 주권"을 포함하는 생태계를 창출할 것으로 보고 있습니다. DeFi가 금융 거래에 중점을 두는 반면, PayFi는 실제 자산(Real-World Assets, RWA)에 해당하는 상품과 서비스의 실질적 활용을 목표로 합니다. PayFi의 비전은 주로 "자금의 시간 가치"에 기반하고 있으며, Lily Liu의 세 가지 핵심 활용 시나리오가 이러한 비전을 잘 보여줍니다:





Buy Now Pay Never 이 개념은 전통적인 Buy Now Pay Later 방식과는 확연히 다릅니다. Buy Now Pay Never은 사용자가 자금을 DeFi 상품에 예치하고, 대출을 통해 이자를 얻은 다음, 이 이자를 사용하여 상품을 구매할 수 있게 합니다. 이 접근법은 지불이 즉각적이지 않고 자금의 시간 가치를 통해 실현되도록 보장합니다.

창작자 수익화 많은 창작자들이 창작과 지불 사이에서 현금 흐름 지연을 겪고 있습니다. PayFi는 미래의 수익을 할인하여 창작자들이 즉시 현금을 받을 수 있도록 도와, 창작 과정 중 자금 조달 문제를 해결할 수 있습니다.

매출 채권(Accounts Receivable) 매출 채권 금융은 전통적인 비즈니스 금융 방법입니다. PayFi는 블록체인 기술을 활용하여 이 과정을 최적화하고, 정산 속도를 향상시키며, 금융 장벽을 낮추어 더 많은 기업들이 현금 흐름을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.









PayFi는 아직 초기 단계에 있지만, 몇몇 주목할 만한 프로젝트들이 그 비전을 현실화하기 위해 활발히 진행 중입니다:





Huma Huma는 비교적 발전된 PayFi 프로젝트 중 하나로, 기업과 개인을 위한 대출 서비스와 매출 채권 구매 서비스를 제공합니다. 거의 8억 9천만 달러의 결제 금융을 처리했지만, KYC 요구 사항과 지역 제한 등 몇 가지 장벽이 여전히 존재합니다.

Arf Arf는 국경 간 결제 네트워크에 중점을 두며, USDC를 기반으로 한 단기 신용 라인을 라이선스가 있는 금융 기관에 제공합니다. Arf의 서비스는 국경 간 결제의 유동성과 효율성을 향상시키며, Huma와의 합병은 이 분야에서의 영향력을 더욱 강화할 수 있습니다.

Credix Finance Credix는 B2B 신용을 전문으로 하는 프로토콜로, 주로 라틴 아메리카 시장을 대상으로 합니다. CrediPay 서비스는 Buy Now Pay Later과 유사한 기능을 제공하여 기업에 더 유연한 금융 옵션을 제공합니다.

NX Finance NX Finance는 솔라나 생태계 내의 수익 레이어 프로토콜로, 레버리지와 스테이킹 전략을 통해 자산 활용을 최적화합니다. NX Finance는 주로 암호화폐 네이티브 대출 프로토콜에 서비스를 제공하지만, 자금의 시간 가치를 중시하는 점에서 PayFi의 비전과 밀접하게 연관되어 있습니다.





전반적으로, PayFi는 신흥 금융 개념으로서 아직 탐색 단계에 있으며, 매출 채권 팩토링 및 국경 간 결제와 같은 분야를 다루고 있습니다. 대부분의 프로젝트가 엄격한 KYC 요구 사항과 지역 제한에 직면해 있지만, 블록체인 기술을 통해 전통적인 금융 시스템을 향상시키고 자금의 시간 가치를 탐구할 잠재력은 큽니다. 상대적으로 조용한 Web3 시장에서도 Web3 결제 분야는 특히 활발히 움직이고 있습니다. 투자자와 업계 전문가들은 PayFi의 진행 상황을 면밀히 모니터링하며, 실제 응용에서의 잠재력과 도전 과제를 깊이 탐구해야 합니다.




