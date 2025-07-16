연준, 9월 금리 인하 가능성: 암호화폐 시장이 새롭게 시작되나?

8월 16일 블록비트(BlockBeats)의 보도에 따르면, 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월(Jerome Powell)이 8월 23일 오전 10시(미국 동부 시간, 베이징 시간 8월 23일 오후 10시) 잭슨홀 경제 심포지엄에서 경제 전망에 대해 연설할 예정이라고 합니다. 이 연설은 9월 금리 인하 가능성에 중요한 영향을 미칠 수 있을 것으로 보이며, 와이오밍(Wyoming) 주 잭슨홀에서 열리는 캔자스시티 연방준비은행 주최의 연례 경제 심포지엄 첫날에 진행되고, 이는 파월 의장에게 7월과 9월 정책 회의 사이 미국 경제와 통화 정책에 대한 최신 평가를 제공할 중요한 기회가 될 것입니다. 지난달 파월 의장은 인플레이션과 노동 시장이 계속해서 안정될 경우, 연준이 다음 회의에서 금리 인하를 고려할 수 있음을 시사한 바 있습니다.





지난 1년 동안 미국 경제의 방향성에 많은 관심이 집중되었고, 연착륙이 될지 경기 침체가 될지에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다. 연착륙이 될지 경기 침체가 될지에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다. 그러나 최신 경제 데이터와 시장 기대는 경기 침체 가능성이 점차 커지고 있음을 시사하고 있습니다..





경제 침체에 대한 대중의 인식

6월에 발표된 어펌(Affirm) 보고서에 따르면, 미국인의 약 60%가 생활비 상승과 경제적 압박으로 인해 미국이 이미 경기 침체에 들어섰다는 잘못된 생각을 하고 있다고 합니다. 또한, CME 그룹의 "페드워치(FedWatch)" 데이터에 따르면 연방준비제도가 9월에 금리를 25bp 인하할 가능성이 63%이며, 50bp 인하 가능성은 37%로 나타났습니다.





역사적 패턴과 경기 침체 신호

역사적으로 미국 경제는 번영 이후 자산 거품, 부채 축적, 소득 불평등으로 인한 소비력 감소로 경기 침체를 겪는 경향이 있었습니다.

경기 침체의 한 가지 신호로는 실업률의 지속적인 증가가 있습니다. 8월 초에 발표된 실망스러운 고용 데이터는 주식 시장 투자자들의 우려를 불러일으켰으며, 이는 과거 경제 침체 시기에 관찰되었던 패턴과 유사한 모습을 보여줍니다.





사흠 룰(Sahm Rule)과 경기 침체 신호

연준의 전 경제학자 클라우디아 사흠(Claudia Sahm)이 제안한 사흠 룰에 따르면, 최근 3개월 동안의 평균 실업률이 지난 12개월 동안의 최저치보다 0.5% 이상 높아질 경우, 이는 경기 침체의 초기 단계임을 나타내는 경향이 있다고 합니다.

1950년 이후, 사흠 룰은 11번 발동되었고, 이는 모두 미국 경제가 경기 침체 초기 단계에 있음을 확인해주었습니다. 2024년 6월, 이 룰이 12번째로 발동되었으며, 이는 경기 침체에 대한 우려를 더욱 증폭시키고 있습니다.







현재 경제 성장에 대한 상당한 압박을 고려할 때, 주요 기관들은 연방준비제도가 2024년 9월에 금리 인하를 단행함으로써 경제 성장의 부담을 완화하고 경제 발전을 지원할 것으로 전망하고 있습니다. 이 조치는 경제 둔화의 영향을 완화하며, 차입 비용을 줄여 경제 활동을 촉진하려는 목적을 가지고 있습니다.





잠재적 경기 침체에 대한 우려에도 불구하고, 미국의 노동 시장은 여전히 회복력과 활력을 유지하고 있습니다. 최근 발표된 데이터에 따르면, 7월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.9% 상승하여 예상치인 3%를 밑돌았습니다. 이 데이터는 거래자들의 인플레이션 기대에 큰 영향을 미치지 않았으며, 금리 인하에 대한 전망 역시 크게 변동하지 않았습니다. 거시적 관점에서 보면, 높은 금리는 여전히 글로벌 자본이 미국으로 유입되는 것을 촉진하고 있으며, 특히 엔화-달러 차익 거래가 시장 내 달러의 유동성을 높이고 있습니다. 미국 경제 데이터는 여전히 강력한 회복력을 보여주고 있습니다.





연준의 금리 인하 정책은 경제 침체에 대응하는 데 중요한 역할을 하나, 그 효과는 정책이 시행되는 시기와 맥락에 따라 달라질 수 있습니다. 2000년 이후, 연준은 경제 문제를 해결하거나 성장을 촉진하고자 세 차례 주요 금리 인하 사이클을 경험했으며, 각 사이클은 특정 경제 상황과 주식 시장의 성과와 밀접하게 연결되어 있었습니다. 예를 들어, 2000년부터 2003년까지는 기술 거품 붕괴와 9/11 테러로 인해 시장이 불안정해졌고, 금리 인하가 시장 조정에는 도움이 되었지만 주식 시장을 빠르게 안정시키지는 못했습니다. 2008년 금융 위기 동안 금리 인하는 금융 스트레스를 완화하는 데 기여했지만, 주식 시장은 여전히 큰 폭의 하락을 겪었습니다. 2019년과 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 전 세계 경제가 급격히 침체되었고, 연준은 금리 인하와 다양한 경제 구제 조치를 통해 차입 비용을 줄이고 경제 활동을 지원하고자 했습니다.





연준의 금리 정책과 그에 따른 미국 주식 시장의 성과를 분석하는 것은 다양한 복잡한 요인들이 얽혀 있어 간단하게 설명하기는 어렵습니다. 그러나 기존의 역사적 데이터를 통해 본다면, 경제 침체가 미국 주식에 미치는 부정적인 영향은 명확합니다. 또한, 비트코인이 전통적인 금융 세계와의 연계가 점점 깊어지면서, 연준의 정책 방향은 암호화폐 시장에도 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서 투자자들은 이러한 정책이 초래할 잠재적 결과를 깊이있게 이해하는 것이 중요합니다.





보통 금리 인하는 시장 유동성을 증가시키고 차입 비용을 낮추어 투자자들의 위험 선호도를 높입니다. 암호화폐 시장의 경우, 금리 인하는 더 많은 자본이 유입되어 자산 가격 상승을 유도할 수 있습니다. 과거를 돌아보면, 완화적인 통화 정책은 암호화폐와 같은 위험 자산에 긍정적인 영향을 미쳐왔습니다. 연준이 금리를 인하하고 통화 완화 정책을 시행하면, 시장 유동성이 증가하면서 더 많은 자금이 비트코인과 같은 고위험, 고수익 자산으로 유입되어 가격 상승을 촉진합니다.





예를 들어, 2020년에서 2021년 사이 COVID-19 팬데믹의 경제적 영향을 극복하기 위해 전 세계 중앙은행들, 특히 연준은 대규모 통화 완화 정책을 시행했으며, 무제한 양적 완화(QE)를 통해 국채 및 기타 금융 자산을 매입하여 시장에 대규모 자금을 투입하고 유동성을 증가시켰습니다. 이러한 정책들은 암호화폐 강세장을 이끌었고, 최근에는 비트코인 및 이더리움 상장지수펀드(ETF)의 도입으로 전통 금융 투자자들이 암호화폐에 더 쉽게 투자할 수 있게 되었습니다. 이러한 ETF의 출시는 전통 금융 시장의 자금을 암호화폐 시장으로 유입시켜 암호화폐 시장의 상승을 더욱 촉진하고 있습니다





데이터에 따르면 이번 주 암호화폐 시장은 반등하는 모습을 보였으며, 이는 금리 인하에 대한 시장의 기대와 밀접하게 연관되어 있는 것으로 보입니다. 그러나 금리 인하의 영향은 글로벌 경제 회복 속도와 다른 국가들의 통화 정책 변화와 같은 다양한 경제적 요인들도 함께 고려해야 합니다. 비트코인의 지난 14년간의 성과를 되돌아보면, 8월과 9월에는 대체로 약세를 보였지만 4분기에는 강한 성과를 내는 경향이 있었습니다. 따라서 9월 금리 인하 기대가 있는 상황에서 시장은 계속해서 변동성과 조정을 겪을 수 있습니다. 장기적으로는 암호화폐 시장이 3월 12일, 9월 4일, 5월 19일, 그리고 최근 8월 5일과 같은 큰 폭의 하락을 경험했음에도 불구하고, 이러한 하락은 종종 공포를 빠르게 해소합니다. 시장 수용도가 높아지고 인프라가 개선되며 투자자들의 신뢰가 강화됨에 따라 암호화폐 시장은 더 긍정적인 가격 상승을 경험할 것으로 기대됩니다.





이달 초 미국 고용지표가 부진하자 채권 시장은 올해 연방준비제도의 50bp 금리 인하에 대한 기대감을 높였습니다. 시장 참가자들은 이달 말 잭슨홀 연례 중앙은행 회의에서 제롬 파월 연방준비제도 의장의 연설과 9월 초에 발표될 비농업 고용 보고서를 면밀히 모니터링할 것입니다.





AmeriVet 증권의 미국 금리 트레이딩 및 전략 책임자인 Gregory Faranello는 인플레이션 데이터가 안정적으로 유지된다면 연준이 9월에 금리를 25bp 인하할 수 있다고 말했습니다. 그러나 실업률이 다시 상승하고 다음 달 비농업 고용지표가 더 악화되면 연준의 금리 인하에 대한 시장의 기대가 바뀔 수 있습니다





도이체방크의 수석 미국 이코노미스트인 Matthew Luzzetti는 "솔직히 양쪽 모두 설득력 있는 주장이 있다고 생각합니다."라며 9월에 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할지, 50bp 인하할지에 대한 논쟁을 언급했습니다. “인플레이션 데이터는 인플레이션 상승 리스크가 크지 않다는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 그것은 경제가 우리가 생각하는 것만큼 회복력이 있는지 여부에 달려 있습니다.”





한편, 애틀랜타 연방준비은행의 Raphael W. Bostic 총재는 화요일에 금리 인하를 지지하기 전에 더 많은 데이터를 보고 싶어 한다는 입장을 밝혔습니다. 그는 연준이 금리 인하를 시작하면 정책을 자주 조정해야 하는 상황에 처하고 싶지 않다는 점을 강조했습니다.





MEXC 거래자들은 2024년 연방준비제도의 금리 인하가 암호화폐 시장에 상당한 부의 효과를 가져올 수 있다고 믿고 있습니다. 이전 주기에 비해 기관의 참여가 더 많고 자본 규모가 더욱 커질 것입니다. 금리 인하는 차입 비용을 낮추고 투자자의 리스크 성향을 높이며 잠재적으로 더 많은 자본을 암호화폐 시장으로 유입시킬 것입니다. 또한, 연준의 금리 인하는 일반적으로 미국 달러의 가치 하락을 동반하며, 일부 투자자는 비트코인을 법정화폐 평가절하에 대한 헤지 수단으로 간주하기도 합니다. 달러 가치가 하락하는 환경에서 비트코인은 더 많은 투자자를 끌어들여 가격을 상승시킬 수 있습니다.





향후 경제 전망에 대한 시장의 다양한 기대를 반영하듯 연준의 금리 인하에 대한 업계 내 해석은 다양하지만, 9월 금리 인하는 거의 불가피하다는 것이 일반적인 의견입니다. 대부분의 애널리스트와 경제학자들은 현재의 고용지표 부진과 경기 둔화 조짐, 그리고 경기 회복을 뒷받침해야 하는 연준의 내부적 필요성을 고려할 때 9월 금리 인하 가능성이 높다고 보고 있습니다.





연방준비제도의 금리 인하 정책은 일반적으로 경제 회복의 신호로 간주됩니다. 역사적으로 금리 인하는 종종 암호화폐 시장에 좋은 소식을 가져왔으며, 이러한 추세는 향후에도 재현되어 암호화폐 시장의 '새로운 여명기'로 이어질 수 있습니다. 금리 인하는 일반적으로 미국 달러의 가치 하락으로 이어지기 때문에 투자자들은 가치 보존과 성장을 위해 다른 자산으로 눈을 돌릴 수 있습니다. 비트코인과 기타 암호화폐는 디지털 자산으로서 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 여겨지는 경우가 많으며, 이는 더 많은 투자 자본을 끌어들일 수 있습니다. 또한 금리 인하는 더 많은 투자자들이 기존 금융 시장에서 암호화폐 시장으로 이동하도록 유도하여 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다. 또한 금리 인하로 인한 부채 비용 감소는 기업 및 개인 투자를 자극하여 암호화폐 시장에도 도움이 될 수 있습니다. 시장의 향후 반응은 아직 지켜봐야겠지만, 연준의 금리 인하는 의심할 여지없이 암호화폐 시장의 회복을 이끄는 핵심 요인이 될 것입니다.





