이번 달 전체 암호화폐 시장은 전월에 이어 긍정적인 추세를 이어갔으며, 비트코인을 필두로 많은 토큰이 지속적인 성장세를 보이며 강세장이 임박했음을 시사했습니다. Bitcoin 반감기와 Ethereum Constantinople 업그레이드가 다가오면서 이미 전략적으로 포지셔닝한 투자자들은 이러한 상승 추세의 혜택을 누리고 있습니다. 단기 트레이딩에 능숙한 사
MX존 2월 이벤트 보고서

이번 달 전체 암호화폐 시장은 전월에 이어 긍정적인 추세를 이어갔으며, 비트코인을 필두로 많은 토큰이 지속적인 성장세를 보이며 강세장이 임박했음을 시사했습니다. Bitcoin 반감기와 Ethereum Constantinople 업그레이드가 다가오면서 이미 전략적으로 포지셔닝한 투자자들은 이러한 상승 추세의 혜택을 누리고 있습니다. 단기 트레이딩에 능숙한 사용자라면 2월에 관측한 가격 급등에서 상당한 수익 창출 가능성이 있습니다.

이번 달 MX 토큰 가격은 2.8달러 전후에서 등락을 거듭하며 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. MEXC에서 현물 및 선물을 거래하면 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 누릴 수 있습니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승으로 인한 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상에 참여할 수 있습니다. "MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택" 문서에서 MX 보유 혜택에 대해 자세히 알아보세요.

1. MX존 2월 이벤트 보고서


2024년 2월, MEXC 플랫폼은 Launchpool 이벤트 1건과 Kickstarter 이벤트 198건으로, 총 199건의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 에어드랍 이벤트를 통해 1,101만 달러 이상의 보상이 지급되었으며, 102%의 APY를 달성했습니다. 2024년 첫 두 달 동안 총 400건의 에어드랍 이벤트가 진행되었는데, 이는 2023년 한 해 동안 진행된 전체 에어드랍 이벤트의 3분의 1에 가까운 수치입니다.

MEXC 데이터에 따르면, 2월의 199번의 에어드랍 보상 중 상위 3개 토큰은 모두 500% 이상의 가격 상승을 경험했습니다. 가장 높은 상승률을 기록한 토큰은 1414.34% 급등한 ICNX 토큰이었습니다. FACT 토큰은 845.56%의 가격 상승률로 2위를 차지했습니다. 가격 상승률이 가장 높은 상위 10개 토큰에서는 모든 토큰이 150% 이상의 성장률이 보였습니다.

2024년 2월 상위 10대 우수 토큰

프로젝트 이름
에어드랍 시간
(MX 커밋 시간)
가격 상승률 % (2/29 기준)
ICNX
2024/2/9
1414.34%
FACT
2024/2/13
845.56%
HARAMBE
2024/2/2
506.31%
PKT
2024/2/7
353.30%
INSCRIBE
2024/2/21
294.30%
LOCK
2024/2/6
257.53%
MTVT
2024/2/20
239.75%
VR
2024/2/5
215.73%
VITE
2024/2/1
203.00%
ANDR
2024/2/22
197.24%

2. 에어드랍 이벤트 참여 방법


Launchpool 및 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자는 30일 이상 연속으로 1,000 MX 토큰 이상을 보유해야 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여할 수 있습니다.

MEXC 공식 홈페이지에서 홈페이지 상단의 내비게이션 바에서 [현물거래]를 선택하면 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여할 수 있는 포털을 확인할 수 있습니다.



3. MX 매수 방법


아직 MX 보유자가 아니지만 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하고 싶으시다면, MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 매수하고 특정 기간 동안 보유하셔야 합니다. 조건을 충족하시면 해당 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰 매수에 대한 자세한 내용은 "1분 안에 MX 매수하기"를 참조하여 튜토리얼의 단계에 따라 매수하실 수 있습니다.

면책 조항: 암호화폐 거래에는 위험이 따릅니다. 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.


