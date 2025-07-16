UEFA Euro와 Copa América 토너먼트가 한창 진행 중이며 전 세계 스포츠 애호가들의 관심을 사로잡고 있습니다. 이러한 스포츠 이벤트는 경기의 경쟁적인 매력 외에도 베팅과 같은 파생 활동으로 인해 많은 팬층의 참여를 유도하고 있습니다. 암호화폐 커뮤니티의 사용자들에게 팬 토큰은 매우 매력적인 참여 방법입니다. 1. 팬 토큰이란 무엇인가요? 팬 UEFA Euro와 Copa América 토너먼트가 한창 진행 중이며 전 세계 스포츠 애호가들의 관심을 사로잡고 있습니다. 이러한 스포츠 이벤트는 경기의 경쟁적인 매력 외에도 베팅과 같은 파생 활동으로 인해 많은 팬층의 참여를 유도하고 있습니다. 암호화폐 커뮤니티의 사용자들에게 팬 토큰은 매우 매력적인 참여 방법입니다. 1. 팬 토큰이란 무엇인가요? 팬
그린 필드에서 불타는 열정을 만끽하는 팬들, 스포츠 애호가들이 경기장 밖에서 금메달을 따는 방법

2025년 7월 16일
UEFA Euro와 Copa América 토너먼트가 한창 진행 중이며 전 세계 스포츠 애호가들의 관심을 사로잡고 있습니다. 이러한 스포츠 이벤트는 경기의 경쟁적인 매력 외에도 베팅과 같은 파생 활동으로 인해 많은 팬층의 참여를 유도하고 있습니다. 암호화폐 커뮤니티의 사용자들에게 팬 토큰은 매우 매력적인 참여 방법입니다.

1. 팬 토큰이란 무엇인가요?


팬 토큰은 팬 커뮤니티에 독점적인 멤버십 혜택을 제공하고 더 많은 팬의 지지를 얻기 위해 스포츠 클럽에서 발행하는 팬 경제의 산물입니다. 팬 토큰 보유자는 일반적으로 독점 콘텐츠, 경품, 경험, 클럽 결정에 대한 투표권 등 멤버십 특권을 누릴 수 있는 권리를 갖습니다.

팬 토큰은 현재 축구, 럭비, 모터스포츠, 농구, 크리켓, e스포츠, 아이스하키, 격투 스포츠 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 이 중 축구 팬 토큰이 가장 인기 있고 유동성이 가장 높은 것으로 나타났습니다.

2. 팬 토큰의 특징


2.1 커뮤니티 참여: 팬 토큰은 팬과 팬이 응원하는 팀 간의 상호 작용과 참여를 촉진합니다. 토큰 보유자는 의사 결정, 투표, 커뮤니티 활동에 참여하여 참여와 소속감을 높일 수 있습니다.

2.2 가치 인정: 팬 토큰은 특정 팀에 대한 팬들의 지지와 인정을 나타내므로 정서적 가치가 있습니다. 보유자는 특정 프로젝트에 대한 애정과 충성심을 표시하고 다른 서포터들과 연결하고 교류할 수 있습니다.

2.3 경제적 인센티브: 팬 토큰은 특정 활동에 참여하거나 프로젝트를 홍보하거나 콘텐츠를 공유한 홀더에게 보상을 제공하는 등 경제적 인센티브를 제공할 수 있습니다. 이러한 인센티브 메커니즘은 커뮤니티 활동을 촉진하고 보유자가 자신이 후원하는 프로젝트에서 경제적 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다.

2.4 탈중앙화 및 유동성: 팬 토큰은 일반적으로 블록체인 기술을 기반으로 발행되어 신뢰 문제를 해결합니다. 또한 토큰은 특정 거래소나 플랫폼에서 거래될 수 있습니다. 이를 통해 보유자는 필요할 때 토큰을 사고 팔 수 있으며, 토큰을 통해 이익을 얻을 수 있습니다.

3. 어떤 축구 팬 토큰이 주목할 가치가 있을까요?

CoinGecko 데이터에 따르면 시가총액과 유동성을 기준으로 다음과 같은 축구 팬 토큰이 선정되었습니다. 발행 주체가 다르기 때문에 이러한 축구 팬 토큰은 다음과 같이 추가로 분류됩니다:

3.1 국가 대표팀 팬 토큰

토큰명
토큰 기호
설명
Argentine Football Association Fan Token
ARG
아르헨티나 축구 협회 팬 토큰: 아르헨티나 축구 협회는 아르헨티나의 축구를 관장하는 단체입니다. 아르헨티나는 남미 축구의 전통적인 강국이자 지난 월드컵 우승국입니다.
Brazil National Football Team Fan Token
BFT
브라질 축구 국가 대표팀 팬 토큰: 월드컵에서 5번 우승하여 월드컵 역사상 가장 많은 우승을 차지한 브라질 축구 국가 대표팀에서 발행한 토큰입니다.
Spain National Football Team Fan Token
SNFT
스페인 축구 국가대표팀 팬 토큰: 유럽 축구의 전통 강국인 스페인 축구 국가대표팀에서 발행합니다.
Peruvian National Football Team Fan Token
FPFT
포르투갈 축구 국가 대표팀 팬 토큰: 유명 선수 크리스티아누 호날두가 주장으로 있는 포르투갈 축구 국가 대표팀에서 발행한 토큰입니다.

3.2 클럽 팬 토큰

토큰명
토큰 기호
설명
Paris Saint-Germain
PSG
파리 생제르맹 축구 클럽 팬 토큰: 메시, 음바페, 네이마르 등 최고의 스타들이 모두 이 클럽에서 뛰었습니다.
FC Barcelona FT
BAR
바르셀로나 축구 클럽 팬 토큰: 스페인에 본사를 둔 세계적인 클럽이자 스페인에서 가장 많은 우승 트로피를 보유한 클럽입니다.
Manchester City Fan Token
CITY
맨체스터 시티 축구 클럽 팬 토큰: 영국에 기반을 둔 오랜 전통의 축구 클럽입니다.
Santos FC Fan Token
SANTOS
산투스 축구 클럽 팬 토큰: 전설적인 선수 펠레의 고향인 브라질의 유명한 축구 클럽입니다.
Galatasaray Fan Token
GAL
갈라타사라이 스포츠 클럽 팬 토큰

3.3 Chiliz (CHZ)


Chiliz는 스포츠 및 엔터테인먼트 산업의 인프라 구축을 목표로 하는 선도적인 팬 토큰 프로젝트입니다. 현재 Chiliz는 바르셀로나, 파리 생제르맹, 유벤투스, 맨체스터 유나이티드와 같은 유명 축구 클럽과 협력하여 82개의 팬 토큰을 출시했습니다. 팬들은 파트너 클럽 브랜드의 팬 토큰을 구매하고 거래할 수 있을 뿐만 아니라 클럽 설문조사 및 투표에 참여하고 영향을 미치고 투표할 수 있습니다.

4. 팬 토큰 구매 방법


대표적인 팬 토큰 프로젝트인 CHZ를 예로 들어 주문하는 방법을 설명해드리겠습니다.

MEXC 앱을 열고 홈페이지 상단의 검색창을 탭합니다. "CHZ"를 입력하고 "현물" 카테고리에서 CHZ/USDT 거래 페어를 선택해 차트 페이지에 접속합니다. [매수]를 탭하고 주문 유형으로 [시장가 주문]을 선택한 다음 "수량" 또는 "총액" 칸을 입력합니다. 마지막으로 [CHZ 매수]를 탭하여 주문합니다.

현물 거래에서 CHZ를 구매할 때 지정가 주문, 스탑 리밋 주문 또는 OCO 주문을 선택할 수도 있습니다.


팬 토큰은 커뮤니티 참여를 장려하고 가치를 인정하며 경제적 인센티브를 제공함으로써 팬이 참여할 수 있는 새로운 방법을 제시합니다. 이는 팬과 팀 간의 긴밀한 연결과 상호작용을 촉진합니다. 이 모델은 블록체인 기술 적용을 위한 훌륭한 패러다임이기도 합니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


