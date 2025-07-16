그린 필드에서 불타는 열정을 만끽하는 팬들, 스포츠 애호가들이 경기장 밖에서 금메달을 따는 방법





UEFA Euro와 Copa América 토너먼트가 한창 진행 중이며 전 세계 스포츠 애호가들의 관심을 사로잡고 있습니다. 이러한 스포츠 이벤트는 경기의 경쟁적인 매력 외에도 베팅과 같은 파생 활동으로 인해 많은 팬층의 참여를 유도하고 있습니다. 암호화폐 커뮤니티의 사용자들에게 팬 토큰은 매우 매력적인 참여 방법입니다.









팬 토큰은 팬 커뮤니티에 독점적인 멤버십 혜택을 제공하고 더 많은 팬의 지지를 얻기 위해 스포츠 클럽에서 발행하는 팬 경제의 산물입니다. 팬 토큰 보유자는 일반적으로 독점 콘텐츠, 경품, 경험, 클럽 결정에 대한 투표권 등 멤버십 특권을 누릴 수 있는 권리를 갖습니다.





팬 토큰은 현재 축구, 럭비, 모터스포츠, 농구, 크리켓, e스포츠, 아이스하키, 격투 스포츠 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 이 중 축구 팬 토큰이 가장 인기 있고 유동성이 가장 높은 것으로 나타났습니다.









2.1 커뮤니티 참여: 팬 토큰은 팬과 팬이 응원하는 팀 간의 상호 작용과 참여를 촉진합니다. 토큰 보유자는 의사 결정, 투표, 커뮤니티 활동에 참여하여 참여와 소속감을 높일 수 있습니다.





2.2 가치 인정: 팬 토큰은 특정 팀에 대한 팬들의 지지와 인정을 나타내므로 정서적 가치가 있습니다. 보유자는 특정 프로젝트에 대한 애정과 충성심을 표시하고 다른 서포터들과 연결하고 교류할 수 있습니다.





2.3 경제적 인센티브: 팬 토큰은 특정 활동에 참여하거나 프로젝트를 홍보하거나 콘텐츠를 공유한 홀더에게 보상을 제공하는 등 경제적 인센티브를 제공할 수 있습니다. 이러한 인센티브 메커니즘은 커뮤니티 활동을 촉진하고 보유자가 자신이 후원하는 프로젝트에서 경제적 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다.





2.4 탈중앙화 및 유동성: 팬 토큰은 일반적으로 블록체인 기술을 기반으로 발행되어 신뢰 문제를 해결합니다. 또한 토큰은 특정 거래소나 플랫폼에서 거래될 수 있습니다. 이를 통해 보유자는 필요할 때 토큰을 사고 팔 수 있으며, 토큰을 통해 이익을 얻을 수 있습니다.





CoinGecko 데이터에 따르면 시가총액과 유동성을 기준으로 다음과 같은 축구 팬 토큰이 선정되었습니다. 발행 주체가 다르기 때문에 이러한 축구 팬 토큰은 다음과 같이 추가로 분류됩니다:





토큰명 토큰 기호 설명 Argentine Football Association Fan Token ARG 아르헨티나 축구 협회 팬 토큰: 아르헨티나 축구 협회는 아르헨티나의 축구를 관장하는 단체입니다. 아르헨티나는 남미 축구의 전통적인 강국이자 지난 월드컵 우승국입니다. Brazil National Football Team Fan Token BFT 브라질 축구 국가 대표팀 팬 토큰: 월드컵에서 5번 우승하여 월드컵 역사상 가장 많은 우승을 차지한 브라질 축구 국가 대표팀에서 발행한 토큰입니다. Spain National Football Team Fan Token SNFT 스페인 축구 국가대표팀 팬 토큰: 유럽 축구의 전통 강국인 스페인 축구 국가대표팀에서 발행합니다. Peruvian National Football Team Fan Token FPFT 포르투갈 축구 국가 대표팀 팬 토큰: 유명 선수 크리스티아누 호날두가 주장으로 있는 포르투갈 축구 국가 대표팀에서 발행한 토큰입니다.





토큰명 토큰 기호 설명 Paris Saint-Germain PSG 파리 생제르맹 축구 클럽 팬 토큰: 메시, 음바페, 네이마르 등 최고의 스타들이 모두 이 클럽에서 뛰었습니다. FC Barcelona FT BAR 바르셀로나 축구 클럽 팬 토큰: 스페인에 본사를 둔 세계적인 클럽이자 스페인에서 가장 많은 우승 트로피를 보유한 클럽입니다. Manchester City Fan Token CITY 맨체스터 시티 축구 클럽 팬 토큰: 영국에 기반을 둔 오랜 전통의 축구 클럽입니다. Santos FC Fan Token SANTOS 산투스 축구 클럽 팬 토큰: 전설적인 선수 펠레의 고향인 브라질의 유명한 축구 클럽입니다. Galatasaray Fan Token GAL 갈라타사라이 스포츠 클럽 팬 토큰









Chiliz는 스포츠 및 엔터테인먼트 산업의 인프라 구축을 목표로 하는 선도적인 팬 토큰 프로젝트입니다. 현재 Chiliz는 바르셀로나, 파리 생제르맹, 유벤투스, 맨체스터 유나이티드와 같은 유명 축구 클럽과 협력하여 82개의 팬 토큰을 출시했습니다. 팬들은 파트너 클럽 브랜드의 팬 토큰을 구매하고 거래할 수 있을 뿐만 아니라 클럽 설문조사 및 투표에 참여하고 영향을 미치고 투표할 수 있습니다.









대표적인 팬 토큰 프로젝트인 CHZ를 예로 들어 주문하는 방법을 설명해드리겠습니다.





MEXC 앱을 열고 홈페이지 상단의 검색창을 탭합니다. "CHZ"를 입력하고 "현물" 카테고리에서 CHZ/USDT 거래 페어를 선택해 차트 페이지에 접속합니다. [매수]를 탭하고 주문 유형으로 [시장가 주문]을 선택한 다음 "수량" 또는 "총액" 칸을 입력합니다. 마지막으로 [CHZ 매수]를 탭하여 주문합니다.





현물 거래에서 CHZ를 구매할 때 지정가 주문, 스탑 리밋 주문 또는 OCO 주문을 선택할 수도 있습니다.









팬 토큰은 커뮤니티 참여를 장려하고 가치를 인정하며 경제적 인센티브를 제공함으로써 팬이 참여할 수 있는 새로운 방법을 제시합니다. 이는 팬과 팀 간의 긴밀한 연결과 상호작용을 촉진합니다. 이 모델은 블록체인 기술 적용을 위한 훌륭한 패러다임이기도 합니다.



