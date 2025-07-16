익스트림 스포츠와 블록체인의 만남: 세계 최초의 “액션 토큰” Tiger Shark가 출시됩니다!

최근 스페인 바르셀로나의 하늘 위에서는 익스트림 스포츠와 블록체인 기술이 결합된 숨막히는 묘기가 펼쳐졌습니다. '프랑스 스파이더맨'으로 알려진 전설적인 산악인 알랭 로베르가 116미터 높이의 멜리아 바르셀로나 스카이 호텔을 안전 장비 없이 맨손으로 등반한 것입니다. 이 대담한 등반은 시각적인 스펙터클을 넘어 세계 최초의 익스트림 액션 기반 암호화폐인 Tiger Shark (TIGERSHARK) 의 공식 데뷔라는 획기적인 프로젝트의 상징적인 런칭 이벤트가 되었습니다.









대부분의 암호화폐 프로젝트가 여전히 에어드랍, 프리세일, 마케팅 전략에 의존하는 반면, Tiger Shark는 기존의 출시 행사를 위험 부담이 큰 실제 액션으로 대체하는 근본적으로 다른 접근 방식을 취합니다. Alain Robert는 맞춤형 Tiger Shark 장비를 착용하고 프랑스 해병대 출신인 아들 Julien Robert와 함께 도전을 완수했습니다.





Alain Robert는 버즈 칼리파, 에펠탑, 페트로나스 타워 등 150개가 넘는 상징적인 고층 빌딩을 맨손으로 등반한 것으로 세계적으로 유명합니다. 무보호 고공 등반으로 유명한 그는 현실판 스파이더맨으로 불리기도 합니다. 암호화폐 토큰 출시에 참여함으로써 그는 “도시 모험가”에서 “블록체인의 선구자”로 변신하는 새로운 경력의 장을 열게 되었습니다. 줄리앙과의 공동 등반은 용기의 유산을 상징할 뿐만 아니라 전통적인 운동과 새로운 기술을 연결하려는 Tiger Shark의 사명을 상징합니다.





Tiger Shark의 대변인 릴리 도스는 이렇게 말했습니다: “저희는 에어드랍이나 과대광고가 아닌 실제 아드레날린이 솟구치는 묘기를 통해 암호화폐가 출시되는 방식을 재정의하고 있습니다.”

이번 등반은 “미션 1: 스파이더맨과 아들”이라는 제목으로 Tiger Shark 생태계를 위해 계획된 여러 극한의 도전 중 첫 번째 도전이었습니다. 향후에는 스카이다이빙, 윙슈트 비행, 파쿠르, 모터크로스 등 생태계 성장과 글로벌 브랜드 영향력을 강화하기 위해 고안된 다양한 미션이 추가될 예정입니다.









Tiger Shark 는 TIGERSHARK 토큰이 재정적 유용성뿐만 아니라 익스트림 스포츠의 정신과 가치를 구현하는 “액션 중심 경제”로 자리매김하고 있습니다. TIGERSHARK의 운영 로직은 다음과 같습니다:





모든 현실 세계의 고위험 도전은 TIGERSHARK 네트워크 내에서 가치를 창출하는 이벤트가 됩니다.

프로젝트의 각 단계는 고공 등반, 윙슈트 비행, 스카이다이빙, 파쿠르와 같은 익스트림 스포츠에 초점을 맞춘 '미션'으로 구성됩니다.

토큰 보유자는 비하인드 스토리 콘텐츠, 선수와의 교류, 독점 에어드랍, 기념 NFT 등 커뮤니티 참여 기능을 이용할 수 있습니다.





요컨대, 스포츠가 더 익스트림할수록, 참여가 깊을수록 토큰의 가치는 더 커집니다. Tiger Shark는 아드레날린을 온체인 합의 자산으로 전환하는 것을 목표로 합니다.









공식 로드맵에 따르면, Tiger Shark의 장기 비전은 단순한 토큰 프로젝트 그 이상입니다. 블록체인 기반의 익스트림 스포츠 브랜드 플랫폼이 되고자 합니다. 주요 개발 목표는 다음과 같습니다:





전 세계 익스트림 스포츠 선수들과 협력하여 더 많은 아드레날린이 솟구치는 미션을 수행합니다.

브랜드 상품, 장비, 디지털 수집품 출시

오프라인 익스트림 스포츠 이벤트 및 커뮤니티 밋업 개최

토큰 기반 선수 지원 프로그램 및 DAO 거버넌스 프레임워크 구축





이를 통해 Tiger Shark는 토큰 출시뿐만 아니라 지속 가능한 콘텐츠 생태계 및 브랜드 운영 모델로 자리매김하여 암호화폐와 익스트림 어드벤처의 세계를 통합합니다.









Tiger Shark 의 등장은 암호화폐 세계에서 내러티브 혁신의 새로운 장을 열었습니다. Tiger Shark는 인류의 원초적인 도전 본능과 최첨단 블록체인 기술을 융합하여 토큰 발행의 경계를 확장함으로써 몰입적이고 참여적이며 현실 세계에 깊이 뿌리내린 경제 모델을 만들어냈습니다. 암호화폐 내러티브가 점점 더 동질화되는 시대에 Tiger Shark는 온체인 가치는 단순한 코드가 아니라 신념, 용기, 진정한 땀의 결과물이라는 사실을 일깨워줍니다.





TIGERSHARK 토큰이 이제 MEXC 에 상장되었습니다. 선도적인 글로벌 디지털 자산 거래소인 MEXC는 프로젝트에 안정적인 거래 환경과 경쟁력 있는 수수료 할인 을 제공합니다. 사용자는 다음 단계를 따라 쉽게 참여할 수 있습니다:





TIGERSHARK를 검색하고 2) 검색창에서를 검색하고 현물 거래 페어 를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.





탈중앙화 금융, 대체 불가능한 토큰, 인공지능과 같은 주류 이야기를 넘어 익스트림 스포츠와 암호화폐의 융합은 주류 시장으로 가는 새로운 길을 개척할 수 있습니다. 혁신적인 자산과 글로벌 사용자를 연결하는 중요한 가교로서, MEXC는 Tiger Shark와 같은 획기적인 프로젝트를 지속적으로 지원하고 힘을 실어 사용자가 암호화폐의 다음 큰 기회를 잡을 수 있도록 도울 것입니다.



