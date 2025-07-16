인스크립션 분야의 AI 에이전트 탐구: 개발 및 투자 기회에 대한 통찰

웹3.0 기술의 급속한 성장은 새로운 분야의 부상을 촉발시켰고, 그중에서도 AI 에이전트 분야가 주요한 역할을 하고 있습니다. 이 분야은 전년도에 등장한 인스크립션 분야와는 다른 것처럼 보이지만, 두 분야 모두 유사한 개발 전략, 시장 동향, 경쟁 역학을 공유하고 있습니다. 이 글에서는 인스크립션 분야의 진화를 살펴보고, AI 에이전트 분야 내에서 잠재적인 발전 궤적과 투자 기회에 대해 알아보겠습니다.









AI 에이전트와 인스크립션 분야는 모두 자산 발행에 힘입어 급속한 성장을 경험했고, 이는 시장에 상당한 기대감을 불러일으켰습니다. 인스크립션 분야는 희소성을 창출하고 시장 선점 및 초기 시장 지배를 위한 경쟁을 촉진함으로써 '선점자 이점'을 활용하는 BRC20 토큰의 등장으로 주목을 받게 되었습니다. 이로 인해 FOMO(Fear of Missing Out, 놓치면 안 될 것 같은 불안감) 현상이 빠르게 발생하고 투자가 급증하면서, 결국 투기 거품이 발생하게 되었습니다. 마찬가지로, AI 에이전트 분야도 FOMO 현상으로 인해 급증했습니다. AI 에이전트 개념의 부상은 *URLS-Goat_USDT*, *URLS-ACT_USDT*, *URLS-FARTCOIN_USDT*와 같은 밈 코인의 탄생으로 이어졌습니다. 이러한 토큰은 주로 입증 가능한 기술 혁신보다는 화제의 과대 광고와 얼리 어답터로서의 매력을 통해 투자자를 유치하는데, 이는 인스크립션 분야의 초기 단계에서 관찰된 투기적 버블을 반영합니다.





그러나, 인스크립션 분야와는 달리, AI 에이전트는 잠재적인 응용 가능성을 가지고 있습니다. 자연어 처리, 대화 생성, 이미지 생성 등의 기술을 통합함으로써, AI 에이전트는 기술적 역량과 시장 잠재력을 보여주기 시작했습니다. 그 결과, AI 에이전트 분야의 버블 단계는 비교적 짧게 끝났지만, 그 기술과 응용 프로그램의 완전한 실현에는 더 많은 시간과 개발이 필요할 것입니다.









인스크립션 분야의 궤적을 따라, AI 에이전트 시장은 현재의 투기적 단계에서 경쟁 기술 표준 간의 치열한 경쟁이 특징인 단계로 전환될 가능성이 높습니다. 인스크립션 분야에서 ARC20, SRC20, DRC20, 룬(Runes)과 같은 다양한 프레임워크의 등장으로 시장이 성장하는 동시에 기술적 우월성을 둘러싼 경쟁이 심화되었습니다.





AI 에이전트 분야도 비슷한 진화 과정을 밟을 것으로 보입니다. 현재 ELIZA, ARC, Swarms 등 수많은 프로젝트가 지배적인 기술 표준을 확립하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이러한 경쟁 구도가 전개됨에 따라 기술적 정교함, GitHub 활동, 개발자 전문성, 커뮤니티 참여와 같은 핵심 지표가 프로젝트의 장기적 생존 가능성과 시장 지위를 결정하는 요소가 될 것입니다.





이단계에서는 기술 표준의 품질을 평가하는 것이 어려운 경우가 많습니다. 초기 평가는 GitHub 활동과 팀 배경을 통해 수행할 수 있지만, 시장 검증과 기술 구현에는 시간이 걸립니다. 투자자들은 기술 개발에 대한 장기적인 잠재력과 강력한 커뮤니티 지원을 갖춘 프로젝트에 집중해야 합니다.









자산 발행과 기술 표준 경쟁을 거친 후, 인스크립션 분야는 실제 응용 프로그램을 찾기 위해 인프라와 레이어-2 개발로 방향을 전환했습니다. 마찬가지로, AI 에이전트 분야도 블록체인 통합을 향해 나아가고 있습니다. AI 에이전트가 잠재력을 최대한 발휘하기 위해서는 탈중앙화, 투명성, 스마트 계약 기능을 애플리케이션에 통합해야 합니다. 이러한 통합은 확장 가능한 메모리 저장, 다중 모드 상호 작용, 신뢰 구축과 같은 중요한 문제를 해결하는 데 매우 중요합니다. AI 에이전트는 블록체인을 사용하여 상호 작용 및 의사 결정 과정을 투명하게 기록하고 인센티브 메커니즘을 구현하여 더 많은 개발자와 커뮤니티 참여를 장려할 수 있습니다.





이러한 추세는 AI 에이전트 분야에 상당한 투자 기회를 열어줍니다. 블록체인 기반 AI 에이전트는 자동화를 위해 스마트 계약을 사용할 수 있으며, 탈중앙화 금융(DeFi), NFT 및 기타 웹3.0 애플리케이션의 성장을 촉진합니다. 블록체인 기술이 발전함에 따라 AI 에이전트의 “블록체인화”가 주요 투자 초점이 되어 인프라 및 기술 혁신에 대한 자금을 유치할 것입니다.









AI 에이전트 분야는 빠르게 성장하고 있지만, 여전히 시장에는 불확실성이 존재합니다. 투자자들이 고려해야 할 주요 전략은 다음과 같습니다:





기술 및 프로젝트 품질 평가: 많은 AI 에이전트 프로젝트가 등장하고 있지만, 모든 프로젝트가 성공할 수 있는 잠재력을 가지고 있는 것은 아닙니다. 투자자들은 프로젝트의 기술, 팀, 실제 적용 사례를 평가해야 합니다. 강력한 팀, 지속적인 기술 업데이트, 실제 사용 사례를 갖춘 프로젝트가 성공할 가능성이 더 높습니다.

“블록체인화” 트렌드 따라가기: 블록체인과 AI의 통합은 미래의 핵심 트렌드입니다. 분산형 AI의 발전은 블록체인 인프라와 스마트 계약 플랫폼에 대한 투자를 증가시킬 가능성이 높습니다.

초기 단계 프로젝트에 투자 : 초기 단계 프로젝트는 리스크가 더 높지만, 기술적 혁신과 강력한 커뮤니티 지원을 입증할 수 있다면 상당한 수익을 가져올 수 있습니다. 투자자는 실제 적용이 가능한 프로젝트를 우선적으로 고려해야 합니다.

장기적인 성장에 집중: AI 에이전트 분야는 투기 단계와 시장 변동 단계를 거치게 될 것입니다. 투자자들은 인내심을 갖고 단기적인 FOMO를 피하면서, 혁신과 성장의 장기적인 잠재력을 보여주는 프로젝트에 집중해야 합니다.









인스크립션 분야부터 AI 에이전트 분야까지 시장의 진화는 자산 발행과 기술 표준을 둘러싼 경쟁에서 블록체인 통합으로의 자연스러운 진행을 보여줍니다. 웹3.0 내에서 성장하는 힘인 AI 에이전트는 블록체인과 인공지능의 더 깊은 융합을 주도하고 있습니다. 현재 시장은 투기 단계와 표준 경쟁 단계를 거치고 있지만, 기술의 지속적인 발전과 응용 사례의 확대는 AI 에이전트 분야를 미래 투자의 유망 분야로 자리매김하고 있습니다. 투자자들에게 이러한 새로운 기회를 파악하고 활용하는 것은 상당한 수익과 잠재적인 돌파구를 가져다줄 수 있습니다.

이 진화하는 시장에서 MEXC 와 같은 플랫폼은 AI 에이전트 분야 투자를 위한 접근성을 제공하는 데 매우 중요합니다. 업계에서 가장 빠른 토큰 상장, 광범위한 이용 가능한 자산, 강력한 선물 유동성, 그리고 독특한 알파 이점을 갖춘 MEXC는 투자자들에게 효율적인 거래 플랫폼과 경쟁력 있는 투자 기회를 제공합니다. MEXC를 통해 투자자들은 AI Agent 관련 프로젝트와 투자 개발에 대한 정보를 지속적으로 얻을 수 있어 시장 기회를 확대할 수 있습니다.





면책 조항: 암호화폐 투자는 위험을 수반합니다. 이 콘텐츠는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 거래자는 스스로 조사를 수행하고 위험 허용 범위를 평가해야 합니다.