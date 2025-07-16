초보자에게 선물 거래는 더 많은 전문 용어가 포함되므로 현물 거래보다 더 복잡할 수 있습니다. 신규 사용자가 선물 거래를 효과적으로 이해하고 숙달할 수 있도록 이 글에서는 MEXC 선물 거래 페이지에 표시되는 용어의 의미를 설명하고자 합니다. 이러한 용어는 왼쪽에서 오른쪽으로 표시되는 순서대로 소개합니다. 1. 차트 상단의 용어: 무기한: "무기한"은 연속초보자에게 선물 거래는 더 많은 전문 용어가 포함되므로 현물 거래보다 더 복잡할 수 있습니다. 신규 사용자가 선물 거래를 효과적으로 이해하고 숙달할 수 있도록 이 글에서는 MEXC 선물 거래 페이지에 표시되는 용어의 의미를 설명하고자 합니다. 이러한 용어는 왼쪽에서 오른쪽으로 표시되는 순서대로 소개합니다. 1. 차트 상단의 용어: 무기한: "무기한"은 연속
튜토리얼/초보자 가이드/선물/선물 거래 페이지 용어 설명

선물 거래 페이지 용어 설명

2025년 7월 16일
초보자에게 선물 거래는 더 많은 전문 용어가 포함되므로 현물 거래보다 더 복잡할 수 있습니다. 신규 사용자가 선물 거래를 효과적으로 이해하고 숙달할 수 있도록 이 글에서는 MEXC 선물 거래 페이지에 표시되는 용어의 의미를 설명하고자 합니다.

이러한 용어는 왼쪽에서 오른쪽으로 표시되는 순서대로 소개합니다.


1. 차트 상단의 용어:


무기한: "무기한"은 연속성을 의미합니다. 흔히 볼 수 있는 "무기한 선물"(무기한 선물 계약이라고도 함)은 기존 금융 선물 계약에서 발전한 것으로, 주요 차이점은 무기한 선물에는 결제일이 없다는 것입니다. 즉, 강제청산으로 인해 포지션이 청산되지 않는 한 무기한 오픈 상태로 유지됩니다.

인덱스 가격: 주요 메이저 거래소의 가격을 참조하고 해당 가격의 가중 평균을 계산하여 얻은 종합 가격 지수입니다. 현재 페이지에 표시되는 인덱스 가격은 MX 인덱스 가격입니다.

공정 가격: 지수 가격과 시장 가격을 기준으로 계산된 선물의 실시간 공정 가격입니다. 포지션의 변동 손익을 계산하고 포지션 청산을 결정하는 데 사용됩니다. 가격 조작을 방지하기 위해 선물의 최종 가격에서 벗어날 수 있습니다.

펀딩 비율 / 카운트다운: 현재 단계의 펀딩 비율입니다. 펀딩 비율이 플러스이면 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 펀딩 수수료를 지불합니다. 비율이 마이너스이면 숏 포지션 보유자가 롱 포지션 보유자에게 펀딩 수수료를 지불합니다.


2. 호가창 영역 약관:


호가창: 거래 과정 중 시장 추세를 관찰할 수 있는 창입니다. 호가창 영역에서 각 거래, 매수자와 매도자의 비율 등을 관찰할 수 있습니다.


3. 거래 영역 약관:


오픈 및 청산: 시장 방향에 대한 판단에 따라 가격과 수량을 입력한 후 롱 또는 숏 포지션을 오픈할 수 있습니다. 가격 상승이 예상되면 롱 포지션을, 하락이 예상되면 숏 포지션을 오픈합니다. 매수한 계약을 매도하면 포지션을 청산합니다. 계약을 매수하여 포지션을 오픈하고 결제하지 않고 보유하는 것을 보유 포지션이라고 합니다. 페이지 하단의 [오픈포지션]을 클릭하면 보유중인 포지션을 확인할 수 있습니다.

롱 포지션 오픈: 향후 토큰 가격이 상승할 것으로 예측하고 이러한 추세에 따라 포지션을 오픈하는 것을 롱 포지션 오픈이라고 합니다.

숏 포지션 오픈: 향후 토큰 가격이 하락할 것으로 예측하고 이러한 추세를 기반으로 포지션을 오픈하는 것을 숏 포지션 오픈이라고 합니다.

증거금 및 마진 모드: 사용자는 일정 비율의 자금을 금융 담보로 입금한 후 선물 거래에 참여할 수 있습니다. 이 자금을 증거금 또는 마진이라고 합니다. 마진 모드는 격리 마진 또는 교차 마진으로 나뉩니다.

격리: 격리 마진 모드에서는 포지션에 일정 금액의 증거금(마진)이 할당됩니다. 포지션의 증거금(마진)이 유지 증거금 이하로 감소하면 포지션이 강제 청산됩니다. 해당 포지션에 증거금을 추가하거나 줄일 수도 있습니다.

교차: 교차 마진 모드에서는 모든 포지션이 자산의 교차 증거금(마진)을 공유합니다. 청산 시 트레이더는 모든 증거금(마진)과 해당 자산의 교차 증거금에 해당하는 모든 포지션을 잃을 수 있습니다.

주문 유형: 주문 유형은 지정가 주문, 시장가 주문, 트리거 주문, 추적 손절매 주문, Post-only 주문이 있습니다.

지정가: 지정가 주문은 특정 가격 이상으로 매수 또는 매도하기 위해 설정하는 주문입니다. 하지만 지정가 주문의 체결이 보장되는 것은 아닙니다.

시장가: 시장가 주문은 시장에서 가장 좋은 가격으로 빠르게 매수 또는 매도하기 위해 체결하는 주문입니다.

트리거: 트리거 주문의 경우 사용자는 트리거 가격, 주문 가격, 수량을 미리 설정할 수 있습니다. 시장가가 트리거 가격에 도달하면 시스템은 자동으로 주문 가격으로 주문을 체결합니다. 트리거 주문이 성공적으로 발동되기 전에는 포지션 또는 증거금이 동결되지 않습니다.

추적 손절매: 추적 손절매 주문은 시장이 되돌림 중일 때 사용자의 설정에 따라 전략 주문으로 시장에 제출됩니다. 실제 트리거 가격 = 시장 최고(최저) 가격 ± 이동평균 가격 차이(가격 차이) 또는 시장 최고(최저) 가격 * (1 ± 이동평균 가격 차이). 동시에 사용자는 트리거 가격이 계산되기 전에 주문이 활성화되는 가격을 설정할 수 있습니다.

Post-Only: Post-only 주문은 시장에서 즉시 체결되지 않으므로 사용자가 항상 메이커가 됩니다. 주문이 기존 주문과 즉시 체결되면 주문이 취소됩니다.

TP/SL: TP/SL 주문은 사전 설정된 트리거 조건(이익실현가 또는 손절가)이 있는 주문입니다. 최종 가격/공정 가격/인덱스 가격이 사전 설정된 트리거 가격에 도달하면 시스템은 사전 설정된 트리거 가격과 수량에 따라 최적의 시장가로 포지션을 청산합니다. 이는 이익실현 또는 손절매 목표를 달성하기 위한 것으로, 사용자가 원하는 수익을 자동으로 정산하거나 불필요한 손실을 피할 수 있도록 합니다.

스탑 리밋 주문: 손절가 제한 주문은 사용자가 손절가, 지정가, 매수/매도 금액을 미리 설정할 수 있는 사전 설정 주문입니다. 최종 가격이 손절가에 도달하면 시스템이 자동으로 지정가 주문을 체결합니다.

COIN-M: MEXC에서 제공하는 코인 마진 선물은 암호화폐를 담보로 사용하는 리버스 계약으로, 암호화폐가 기준 통화 역할을 합니다. 예를 들어 BTC 코인 마진 선물의 경우 비트코인이 초기 증거금과 손익 계산에 사용됩니다.

USDT-M: MEXC에서 제공하는 USDT 마진 선물은 미국 달러 가치에 연동된 스테이블코인인 USDT로 호가 및 정산되는 선형 파생상품인 선형 계약입니다.


4. 선물 계산기 영역 약관：


수익금: 진입 가격, 보유 선물 수량, 레버리지 배수를 입력합니다. 그런 다음 예상 종가를 설정하여 최종 수익과 수익률을 계산합니다.

목표 계산: 진입 가격, 보유 선물 수량, 레버리지 배수를 입력합니다. 그런 다음 원하는 수익률을 설정하여 최종 수익과 수익률을 계산합니다.

강제 청산가: 진입가, 보유 선물 수량, 레버리지 배수를 입력합니다. 그런 다음 마진 모드(교차 또는 격리)를 선택하여 청산 가격을 계산합니다.

최대 오픈: 진입가, 레버리지 배율, 사용 가능한 증거금을 입력하면 롱/숏 포지션에 오픈할 수 있는 최대 계약 수를 계산할 수 있습니다.

진입가격: 동일한 거래 페어에 대해 여러 선물 포지션이 있는 경우 각각의 진입 가격과 해당 선물 수량을 입력합니다. 동일한 거래 페어의 계약에 대한 평균 진입 가격을 계산할 수 있습니다.

펀딩 수수료: 공정가, 포지션 수량, 펀딩 비율(0.01%)을 입력하면 지불하거나 받아야 하는 펀딩 수수료 금액을 계산할 수 있습니다.

참고: 선물 계산기를 사용하여 계산한 결과는 참고용일 뿐이며 실제 거래에서 실제 결과가 우선합니다.

초보자의 경우 처음으로 선물 거래에 참여하기 전에 MEXC 선물 모의 거래 인터페이스에서 연습하여 거래를 위해 라이브 거래 플랫폼에 들어가기 전에 다양한 기능에 익숙해 질 수 있습니다.



5. 차트 아래의 주문 영역 관련 용어:


5.1 오픈포지션


포지션: 아직 청산되지 않은 포지션의 계약 수입니다.

평균 진입 가격: 사용자가 포지션을 오픈할 때의 평균 비용 가격입니다. 예를 들어 사용자가 MX/USDT 무기한 선물 100 cont/장(수량) 롱 포지션을 2 USDT에 개설하고 나중에 같은 방향의 다른 100 cont/장(수량) 포지션을 2.1 USDT에 개설하는 경우, 사용자의 평균 진입 가격은 다음과 같이 계산됩니다: (2 * 100 + 2.1 * 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT.

공정 가격: 이 메커니즘은 단일 플랫폼에서 비정상적인 시장 변동으로 인한 손실로부터 사용자를 보호하기 위해 도입되었습니다. 주요 거래소의 가격 데이터에 가중치를 부여하여 계산되며, 실제 시장 가격을 공정하게 반영합니다. 공정 가격에 대한 자세한 내용은 "인덱스 가격, 공정 가격 및 최신 가격" 문서를 참고하시기 바랍니다.

예상 청산 가격: 공정 가격이 예상 강제청산 가격에 도달하면 포지션이 강제청산됩니다. 강제청산에 대한 자세한 내용은 "강제청산" 문서를 참조하시기 바랍니다.


5.2 미체결 주문


수량 및 체결 수량: "수량"은 주문하기 전에 사용자가 설정한 원하는 거래량을 의미합니다. 사용자가 대량 주문을 할 경우 일반적으로 주문은 여러 개의 작은 주문으로 분할되어 순차적으로 체결됩니다. "체결 수량"은 실제 거래된 수량을 의미합니다. 주문 수량이 체결 수량과 같으면 주문이 완전히 체결되었음을 의미합니다.

주문가 및 체결가: "주문가"는 사용자가 주문할 때 입력한 희망 거래 가격을 의미합니다. 사용자가 지정가 주문을 선택한 경우 주문 가격은 사용자가 입력한 가격입니다. 사용자가 시장가 주문을 선택한 경우 주문 가격은 실제 거래 결과에 따라 달라집니다. 사용자가 대량 주문을 할 경우 주문은 일반적으로 여러 개의 작은 주문으로 분할되어 순차적으로 체결됩니다. 시장 변동으로 인해 각 주문의 실제 체결 가격은 다를 수 있습니다. "체결 가격"은 이러한 실제 체결 가격의 평균을 의미합니다.


5.3 포지션 내역


평균 진입가: 포지션을 개시하는 데 드는 평균 비용입니다.

평균 종가: 모든 청산된 포지션의 평균 가격입니다.

실현 손익: 거래 수수료, 펀딩 비용, 청산 손익을 포함하여 포지션에서 발생한 모든 실현 손익입니다. (쿠폰 및 MX를 사용하여 상쇄된 거래 수수료 부분은 제외됩니다.)


5.4 지갑


총 자: 지갑 잔액 + 미실현 손익.

지갑 잔액: 총 입금 자금 - 총 출금 자금 + 실현 손익


선물 거래와 관련된 용어를 이해하는 것은 선물 도구 사용법을 배우는 첫 단계에 불과합니다. 다음으로 거래를 통해 실전 경험을 쌓아야 합니다. 선물을 거래하기 전에 MEXC에서 제공하는 선물 모의 거래 플랫폼을 사용하여 연습할 수 있습니다. 익숙해지면 실거래 선물 거래로 넘어갈 수 있습니다.


고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

