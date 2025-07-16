이더리움 40% 급등: 기술적 요인, 숏 스퀴즈, 고래의 움직임이 만들어낸 대규모 "ETH 모멘트"

최근 며칠간 이더리움(ETH) 은 강력한 상승 랠리를 주도하며 단 72시간 만에 40% 이상 급등했고, $2,600선을 돌파하면서 비트코인의 반감기 이후 모멘텀을 잇는 새로운 "시장 견인차"로 떠오를 가능성을 보여주고 있습니다.





이번 급등은 2019년 이후 ETH의 3일 기준 최고 성과를 기록한 것으로, 여러 지표에서 비트코인과 주요 디지털 자산들을 능가했습니다. 이러한 상승세의 배경에는 거시 경제 심리 개선, 이더리움의 예정된 기술 업그레이드, 선물 시장에서의 숏 스퀴즈, 고래 지갑의 온체인 매집 등 다양한 요인이 복합적으로 작용했습니다. 이번 글에서는 이더리움 상승을 견인한 요인을 거시 환경, 프로토콜 업그레이드, 시장 구조, 온체인 자금 흐름이라는 네 가지 핵심 영역을 중심으로 분석합니다.













이더리움의 최근 급등은 단순한 시장 반응이 아닙니다. 기술적 진보와 우호적인 거시 환경이 맞물려 반등의 탄탄한 기반을 마련한 결과입니다.









5월 7일, 이더리움은 메인넷에서 Pectra 업그레이드를 성공적으로 완료했습니다. 이는 Merge와 Dencun 업그레이드에 이어 이더리움 생태계 발전의 중요한 이정표로, 다음과 같은 주요 개선 사항을 포함합니다:





EIP-7702 : 지갑의 유연성과 확장성을 향상시키는 계정 추상화(Account Abstraction) 도입

스테이킹 한도 확대 : 유동성 스테이킹 프로토콜과 노드 운영자의 참여 용량 증가

개발자 환경 개선: 스마트 컨트랙트 배포 및 통합 절차 간소화





이러한 기술적 업그레이드는 이더리움 인프라의 또 다른 진화를 의미합니다. 향후 DeFi, 레이어2, 롤업(Rollup) 프로젝트에 대한 기술 기반을 강화함은 물론, 이더리움 생태계의 장기적 성장에 대한 신뢰를 회복시키는 계기가 되고 있습니다.









기술적 요인 외에도, 외부 거시 이벤트들이 이더리움 급등에 중요한 촉매 역할을 했습니다. 5월 8일, 미국과 영국 간의 무역 협정 발표와 미·중 간 고위급 경제·무역 회담 재개 소식은 글로벌 시장 심리를 개선시키는 데 크게 기여했습니다. 미국 달러 인덱스는 소폭 하락했고, 미국 10년물 국채 수익률 역시 하락하며 위험 자산에 유리한 환경이 조성되었습니다.





이더리움은 암호화폐 시장 내 대표적인 "베타 자산(beta asset)"으로, 시장의 위험 선호 심리에 민감하게 반응합니다. 투자 심리가 긍정적으로 전환될 때, ETH는 가장 먼저 반응하는 자산 중 하나로 꼽힙니다.









프로토콜 업그레이드와 거시적 환경이 이더리움 반등의 기반을 마련했다면, 실제 상승에 불을 지핀 것은 선물 시장의 구조적 변화, 즉 전형적인 숏 스퀴즈(short squeeze)였습니다.





이더리움 3개월 선물 연환산 프리미엄

출처: laevitas.ch





5월 8일부터 ETH 선물 시장에서는 전형적인 숏 스퀴즈가 발생했습니다:





72시간 동안 ETH 숏 포지션의 총 청산 규모는 4억 3,800만 달러에 달하며, 롱 포지션 청산액 2억 1,100만 달러의 두 배를 넘었습니다.

미결제약정은 212.8억 달러에서 267.7억 달러로 급증했습니다.

무기한 펀딩 비율은 0.10%에서 0.15%로 상승하며 강한 매수 우위를 나타냈습니다.





가격이 급등하면서 숏 포지션 보유자들이 손실을 줄이기 위해 강제로 포지션을 청산하게 되었고, 이는 다시 매수 압력을 높이며 가격 상승을 가속화시켰습니다. 이러한 "숏 스퀴즈 스파이럴(short squeeze spiral)"은 이번 랠리의 상승 모멘텀을 크게 증폭시켰습니다.









기술 업그레이드와 단기적인 시장 포지션 변화가 랠리의 불씨가 되었다면, "스마트 머니"의 움직임은 이 랠리에 지속성을 부여한 핵심 요소입니다.





온체인 분석 플랫폼 Glassnode에 따르면, 1만 개 이상의 ETH를 보유한 주소들은 4월 말부터 순매수를 시작해 지속적으로 보유량을 늘리고 있으며, 5월 10일 기준 이들 주소가 보유한 ETH는 총 4,075만 개로, 2025년 3월 이후 최고 수준을 기록했습니다.





특히, 이러한 고래 주소는 대개 기관, 마켓 메이커, 주요 펀드를 의미하며, 보다 정교하고 신속한 정보를 기반으로 움직입니다. 이들의 지속적인 매집은 ETH에 대한 장기적인 강세 신호로 해석되고 있습니다. 추가 온체인 데이터에 따르면, 대규모 보유자의 전송 활동이 감소하고 있어 이들이 단기 차익 거래보다는 축적 및 장기 보유 국면에 진입했음을 시사합니다.













이번 랠리는 더 넓은 범위의 "심리 회복"에 앞서 나타난 신호로도 해석되며, 시장의 기대감을 지속적으로 자극하는 여러 강력한 촉매들이 작용하고 있습니다.









ETF 분야에서 가장 변화를 이끄는 움직임 중 하나가 전개되고 있습니다. 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)은 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 이더리움 현물 ETF 에 스테이킹 기능을 포함하는 제안을 제출했습니다. 이 제안이 승인되면 투자자들은 ETF를 통해 스테이킹 보상을 받을 수 있게 됩니다.





승인 시, 이더리움 현물 ETF는 현재 스테이킹 수익률 기준 약 연 3.2%의 수익을 창출할 수 있습니다.

투자자는 ETH의 자본 이익뿐만 아니라 수동적 수익도 함께 누릴 수 있습니다.

ETF는 단순한 가격 추적 상품에서 채권이나 리츠(REITs)처럼 수익을 창출하는 자산으로 진화하게 됩니다.

장기 ETH 노출을 원하는 기관 자본의 대규모 유입 가능성이 있습니다.





블랙록 디지털 자산 부문 책임자 로버트 미치닉(Robert Mitchnick)은 "스테이킹 메커니즘의 부재가 지금까지 이더리움 ETF 수요가 제한적인 주된 이유였다"며 "수익 요소가 추가된다면 전통 투자자들의 관심이 크게 높아질 수 있다"고 언급했습니다.









스테이킹 기능이 포함된 ETF가 최종 승인된다면, 전통 금융 기관들은 이더리움을 단순한 투기 자산이 아닌 현금 흐름, 디플레이션 메커니즘, 생태계 진입장벽을 갖춘 복합 금융 자산으로 바라보게 될 것입니다.





이러한 인식 변화는 이더리움의 자본 구조 개선으로 이어질 수 있으며, 전통적인 가치평가 체계에 한 걸음 더 다가가 기관 투자자들의 본격적인 유입을 가속화할 수 있습니다.









이더리움의 72시간 랠리는 단순히 시장의 중심으로 돌아온 것뿐만 아니라 중요한 변화를 시사했습니다. 비트코인(BTC) 가격 이 안정되면서 자금이 이더리움(ETH)과 품질 높은 알트코인으로 흘러들어가기 시작한 것입니다.





이번 상승은 단 하나의 사건에 의해 촉발된 것이 아니라 여러 가지 요인이 결합된 결과였습니다: 프로토콜 업그레이드를 통한 기술 발전, 파생상품 시장의 구조적 변화, 온체인 고래 활동, 그리고 개선되는 매크로 환경 등이 그것입니다.





업계 분석가들은 이더리움이 향후 몇 주 내에 $3,000의 중요한 심리적 저항선을 돌파할 수 있을지 여부가 여러 변수에 달려 있다고 보고 있습니다:





Pectra 업그레이드 이후 개발자 활동 증가

고래들의 지속적인 축적과 긍정적인 온체인 데이터

미국의 규제 입장 및 이더리움 ETF 진행 상황

연방준비제도(Fed) 정책 변화와 글로벌 리스크 성향





분명한 것은, 이더리움 이 이제 "기술 플랫폼"을 넘어 자본 합의와 매크로 전략의 핵심 자산으로 진화하고 있다는 점입니다. 이더리움의 이야기는 이제 막 시작된 것입니다.



