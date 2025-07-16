도전에 직면한 이더리움의 권위: 비탈릭과 재단은 갈등을 어떻게 해결하고 있나?

블록체인 분야에서 이더리움은 탈중앙화 금융(DeFi)과 스마트 계약 기술의 혁신으로 오랫동안 '퍼블릭 체인의 왕'으로 칭송받으며 업계의 벤치마크가 되어왔습니다. 그러나 현재 이더리움은 기술적 병목 현상, 커뮤니티 분열, 금융 투명성 문제 등 일련의 도전에 직면해 있습니다. 이러한 요인들로 인해 과거의 영광은 점차 줄어들고 있습니다. 지속 가능성과 기술 전망에 대한 우려가 커지면서 이더리움의 평판과 미래 방향성에 영향을 미치고 있습니다. 부정적인 목소리에도 불구하고 이더리움의 미래에 대한 긍정적인 전망과 희망은 여전히 존재합니다.





이더리움 창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)의 최근 탈중앙화 금융에 대한 발언이 광범위한 논란을 불러일으켰습니다. 이더리움 생태계의 핵심 구성 요소인 탈중앙 금융은 블록체인 기술을 통해 금융 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 비탈릭의 DeFi에 대한 견해는 커뮤니티에서 전적으로 받아들여지지 않고 있습니다.





KOL strobie reeeee는 소셜 미디어에서 비탈릭이 DeFi 주제에 대해 제대로 소통하지 않는다고 공개적으로 비판하며 다음과 같이 말했습니다: “비탈릭, 저는 탈중앙 금융에 대한 여러분의 견해에 대해 사람들이 혼란스러워하거나 좌절감을 느끼는 이유 중 하나는 잘못된 의사소통 때문이라고 생각합니다. 여러분이 보기에 '탈중앙 금융'은 2021년에 유행한 폰지 사기를 의미하지만, 다른 많은 사람들(대다수라고 할 수 있습니다)에게 '탈중앙 금융'은 Aave 같은 머니 마켓, RAI 같은 CDP (당신도 언급했었죠!), 합성자산 등을 대출/차입하는 것을 의미하는 것 같네요. 이들은 모두 탈중앙화 금융의 건전한 애플리케이션으로, 수익은 차입자, 거래 수수료 등으로부터 나옵니다. 저는 DeFi 생태계에 도입된 많은 '폰지노믹스'가 일부 지표의 일시적인 상승을 의미할 뿐, 이것이 디파이의 전부는 아니라는 데 동의합니다.”





strobie reeeee는 비탈릭의 관점이 탈중앙 금융의 건전한 애플리케이션, 특히 Aave, RAI, Synthetics와 같은 프로젝트의 진정한 가치를 간과하고 있다고 지적합니다. 리는 비탈릭이 탈중앙 금융 도구로서의 잠재력을 무시한 채 디파이를 '폰지 사기'와 동일시하는 것 같다고 지적합니다.









이에 대해 비탈릭은 탈중앙 금융의 수익이 주로 암호화폐 토큰을 거래하는 사람들이 지불하는 수수료에 의존한다는 점을 우려한다고 말했습니다. 그는 탈중앙 금융이 장점이 있을 수 있다는 점은 인정하지만, 성장 잠재력이 제한적이며 암호화폐 기술을 더 넓은 시장에 알리는 데 필요한 '획기적인 혁신'이 될 수 없다고 생각합니다.









비탈릭의 답변은 논란을 잠재우기는커녕 오히려 더 많은 반박을 불러일으켰습니다. Electric Capital의 한 파트너는 비탈릭의 견해가 모든 금융 분야에 적용된다고 지적했고, KOL PaperImperium은 비탈릭의 발언이 인류 경제사에 대한 잘못된 이해를 반영한다고 말했습니다. Alphaverse Capital의 CEO인 @cryptohuntz도 비탈릭의 주장이 타당하지 않다고 주장하며 비탈릭의 관점에 의문을 제기했습니다.









이 논쟁은 비탈릭의 개인적인 의견에 대한 다양한 견해를 반영할 뿐만 아니라 향후 탈중앙 금융의 발전에 대한 커뮤니티의 다양한 기대를 드러내는 것이기도 합니다. 비탈릭의 우려와 상반된 견해는 탈중앙 금융의 지속적인 성장에 대해 신중한 태도를 보이는 반면, 커뮤니티는 보다 낙관적인 전망을 갖고 있는 것으로 보입니다. 이러한 의견 차이는 이더리움의 향후 전략 조정과 생태계 개발에 영향을 미칠 수 있습니다.





최근 이더리움 재단의 재정 운영도 논란의 대상이 되고 있습니다. 8월 25일, 이더리움 재단이 35,000 이더를 이체하면서 커뮤니티 내에서 재단의 재정 투명성에 대한 우려가 제기되었습니다. 커뮤니티 구성원들은 재단의 재정 상황에 대한 충분한 공개와 투명성이 부족하다며 재단의 지출 보고서에 의문을 제기했습니다.





이더리움 글로벌의 멤버인 조쉬 스타크(Josh Stark)는 이러한 우려에 대해 재단이 업데이트된 지출 보고서를 준비 중이며, 11월에 열리는 Devcon SEA 컨퍼런스 전에 공개할 예정이라고 답했습니다. 이 보고서에는 내부 및 외부 지출에 대한 자세한 정보를 포함하여 2022년과 2023년의 지출이 포함될 예정입니다.





조쉬 스타크에 따르면, 재단의 지출은 내부와 외부로 나뉩니다. 내부 지출에는 Geth, 프라이버시 및 확장성 탐구(PSE), Solidity, 암호화 연구, Robust Incentives Group, Devcon과 같은 이더리움 핵심 개발 팀에 대한 자금이 포함됩니다. 외부 지출에는 Nomic Foundation, 탈중앙화 연구 센터, L2Beat, 0xPARC 재단과 같은 관련 단체에 대한 보조금이 포함됩니다.





그럼에도 불구하고 재단의 재정 투명성 문제는 여전히 해결되지 않고 있습니다. 많은 커뮤니티 구성원들은 재단이 보다 상세하고 투명한 재무 보고서를 제공하여 자금 관리 및 사용에 대한 신뢰를 회복하기를 희망하고 있습니다. 이 문제를 해결하는 것은 재단의 신뢰성뿐만 아니라 이더리움의 미래 발전과 커뮤니티 지원을 위해서도 매우 중요합니다.





이더리움 생태계의 발전은 또 다른 주요 논의 주제입니다. 2021년 이후 이더리움 생태계의 신규 개발자 수가 감소한 것으로 나타나 이더리움 생태계 구축에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 반면, 솔라나와 같은 다른 플랫폼은 젊은 개발자와 혁신적인 프로젝트를 대거 유치했습니다. 데이터에 따르면 SOL/ETH 성장률은 지난 1년간 300%에 달한 반면(오른쪽 차트), ETH/BTC 비율은 지난 2년 동안 50% 하락했으며(왼쪽 차트), 이 기간 동안 비트코인 대비 이더리움의 시가총액은 절반으로 줄었습니다.









Ethenalabs의 리스크 책임자인 MacroMate8은 솔라나와 같은 플랫폼의 급속한 발전과 활발한 개발자 커뮤니티가 이더리움에 경쟁 압력을 가중시키고 있다고 지적했습니다. 그러나 조쉬 스타크는 Electric Capital 개발자 보고서의 데이터를 인용해 이러한 견해를 반박했습니다. 그는 이더리움의 성공은 개발자 수로만 측정할 수 없으며, 레이어 2(L2) 솔루션의 도입으로 이더리움의 전반적인 성능과 확장성이 향상될 것이라고 주장했습니다.





또한 CF Benchmarks의 CEO는 이더리움의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 그는 앞으로 몇 달 동안 이더리움 현물 ETF에 대한 수요가 계속 증가할 것이며, 더 많은 자산 관리 회사가 관련 상품을 고객에게 제공할 수 있다고 믿습니다. CF Benchmarks는 자산 관리자와 재무 고문이 이더리움에 대한 교육 과정을 이수하면 이더리움 현물 ETF로 자본 유입이 증가하여 이더리움의 발전을 더욱 촉진할 것이라고 제안합니다.





이러한 관점은 이더리움이 직면한 경쟁과 도전에도 불구하고 여전히 상당한 시장 기회와 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다. 이더리움의 미래 성장을 위해서는 생태계 구축과 확장이 중요할 것이며, 다른 플랫폼의 도전에 어떻게 대응하느냐에 따라 이더리움이 블록체인 분야에서 리더십을 유지할 수 있을지 여부가 결정될 것입니다.





현재 이더리움이 직면하고 있는 여러 문제에도 불구하고 일부에서는 이더리움의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 2020년에 이더리움 재단이 판매한 100,000개의 이더리움은 상당한 가격 상승을 경험했으며, 이는 이더리움이 여전히 잠재적 가치를 지니고 있다는 것을 시사하는 견해가 있습니다. 따라서 더 큰 신뢰 위기에 직면하더라도 이더리움은 향후 획기적인 발전을 이룰 수 있을 것입니다.





1confirmation의 설립자 Nick Tomaino 역시 이더리움의 미래에 대해 긍정적입니다. 그는 2024년 2분기 LP 서한에서 이더리움의 시가총액이 향후 5년 이내에 비트코인을 넘어설 수 있다고 밝혔습니다. 그는 비트코인은 '디지털 금'이라는 명확한 내러티브를 가지고 있지만, 이더리움은 지난 5년 동안 암호화폐 분야에서 가장 영향력 있는 블록체인이었다고 설명했습니다. 더 많은 자산 관리 회사가 시장에 진입함에 따라 이더리움의 가치와 활용 잠재력은 더욱 인정받을 수 있습니다.









Steno Research의 수석 암호화폐 분석가인 Mads Eberhardt는 이더리움의 회복을 위한 제안을 내놓았습니다. 그는 X에 올린 글에서 다음과 같이 말했습니다: “탈중앙 금융의 총 가치 고정이 3개월 동안 USD 1년 선물 금리와 반대 방향으로 움직인 것으로 보입니다. 요컨대, 미 달러 금리가 DeFi의 핵심 동력입니다.” 그는 금리가 탈중앙화 금융 시장에서 투자자들이 고위험 기회를 추구할지 여부를 결정하기 때문에 금리가 DeFi의 매력에 영향을 미치는 핵심 요소라고 믿습니다. 금리의 변화는 DeFi 시장의 성과에 영향을 미쳐 이더리움의 전반적인 발전에 영향을 미칠 수 있습니다.









블록체인 기술을 대표하는 이더리움은 한때 무한한 기대를 한 몸에 받았습니다. 그러나 현재의 논란과 도전은 이더리움이 향후 발전 과정에서 많은 복잡한 문제를 해결해야 한다는 것을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 이더리움은 이전에도 더 큰 신뢰의 위기를 극복해왔기 때문에 인내심을 갖고 앞으로의 발전에 대한 희망을 갖는 것이 현재로서는 가장 적절한 태도일 수 있습니다. 이더리움의 미래는 현재의 문제를 어떻게 해결하고, 끊임없이 변화하는 시장 환경에 적응하기 위해 전략을 조정하며, 개발자와 사용자를 지속적으로 유치하고 지원하는지에 달려 있습니다. 지속적인 혁신과 개선을 통해서만 이더리움은 블록체인 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 탈중앙화 금융과 스마트 계약에서 그 잠재력을 실현할 수 있습니다.



