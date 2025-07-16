이더리움: 10년간의 우여곡절, 밝은 미래를 향해





초록: 이더리움 현물 ETF의 등장으로 주요 기관들이 시장에 진입할 수 있는 길이 열렸습니다.





7월 22일, 이더리움 재단의 공식 연구원인 저스틴 드레이크(Justin Drake)는 오늘이 이더리움 10주년이라고 발표했습니다. 10년 전, 이더리움은 공식적으로 ICO(Initial Coin Offering)를 시작했으며, 당시 ETH/BTC 환율은 0.0005였고, 지난 10년 동안 100배 이상 증가했습니다.





지난 10년간 이더리움은 엄청난 기술적 변화와 시장 변동을 겪으면서도 탈중앙화 금융(DeFi)을 촉진하고 기존 금융 세계를 변화시키는 데 있어 놀라운 성공을 거두었습니다. 최근 미국 SEC는 이더리움 현물 ETF를 공식적으로 승인하여 주류 금융 기관이 이더리움에 투자할 수 있는 길을 열었습니다. 이는 기존 금융 시장에서 이더리움의 지위와 잠재력을 더욱 강조하며, 이더리움의 개발에 중요한 이정표를 더했습니다.





겸손한 시작에서 암호화폐와 블록체인 분야의 선두 주자가 되기까지, 이더리움의 이야기는 기술 혁신의 전설일 뿐만 아니라, 어려움을 극복하고 도전에 맞서며 미래를 재편하는 웅장한 장이기도 합니다. 이렇듯 중요한 역사적 순간에 MEXC는 모두와 함께 이더리움의 발전 궤적을 되짚어보고, 그 밝은 미래를 기대할 것입니다.









2013년 12월, 러시아 프로그래머 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 이더리움의 개념을 처음 소개한 백서를 발표했습니다. 이 프로젝트는 2014년 크라우드펀딩 캠페인을 통해 개발 자금을 확보했고, 이더리움 네트워크는 2015년 7월에 공식적으로 출시되었습니다.





비트코인과 달리 이더리움은 개발자가 블록체인에서 스마트 계약을 만들고 배포할 수 있도록 합니다. 이러한 스마트 계약은 중개자 없이 계약 조건을 자동으로 실행할 수 있어 탈중앙화 애플리케이션(DApp)의 광범위한 사용을 가능하게 합니다. 그러나 이더리움은 초기 단계에서 상당한 생태계 개발을 달성하지 못했습니다.





처음에는 이더리움이 시장에 큰 영향을 미치지 못했고, 개발 과정에서 많은 어려움에 직면했습니다. 이 플랫폼은 여러 시스템 취약성과 해커의 공격을 겪었고, 이는 생존 자체를 위협했습니다.





예를 들어, 2016년에 발생한 악명 높은 "DAO 공격" 사건에서는 해커들이 스마트 계약의 취약점을 이용해 약 360만 이더(당시 약 5천만 달러, 현재 118억 달러)를 훔쳤습니다. 이 사건은 이더리움 커뮤니티 내에서 도난당한 자금을 처리하는 방법, 특히 "하드 포크"를 통해 도난당한 이더를 회수할지 여부에 대한 심각한 의견 충돌을 일으켰습니다. 결국, 이더리움은 하드 포크를 실행하여 도난당한 자금을 투자자들에게 돌려주었고, 이로 인해 두 개의 블록체인인 이더리움(ETH)과 이더리움 클래식(ETC)이 생성되었습니다. 이 조치는 위기를 일시적으로 해결했지만, 이더리움 커뮤니티 내에서 첫 번째 주요 합의 분열을 초래하며 의견 충돌과 의혹을 불러일으켰습니다.





2017년에 들어서면서 ICO(Initial Coin Offering) 붐이 일어났고, 이더리움이 그 중심적인 역할을 했습니다. 이더리움은 ICO 참여자들에게 티켓이 되었습니다.





이더리움의 스마트 계약 기능을 통해 프로젝트는 자체 ERC-20 토큰을 발행하고 스마트 계약을 통해 크라우드펀딩을 수행할 수 있었습니다. ERC-20 표준의 도입은 특히 ICO 프로젝트의 토큰 발행 프로세스를 간소화하여 이더리움 생태계의 성장을 크게 촉진했습니다.









ICO 열풍이 일어나면서 이더리움에 대한 수요가 급증했습니다. MEXC 시장 데이터에 따르면, 이더리움 가격은 2017년 초 8달러에서 연말까지 750달러로 급등하여 거의 100배가량 상승했습니다.





그러나 ICO의 급속한 성장으로 인해 글로벌 규제 기관의 주목을 받게 되었습니다. 일부 프로젝트는 사기성 및 투기적 행위에 연루되었고, 이로 인해 일부 국가에서는 ICO에 대해 엄격한 규제나 전면 금지를 시행하게 되었습니다. 결과적으로 이더리움은 블록체인 및 암호화폐 규제에 대한 논의의 중심이 되었습니다.





또한 수많은 ICO 프로젝트의 유입은 확장성과 보안 측면에서 이더리움 네트워크의 한계를 드러냈습니다. 예를 들어, 2017년 후반에 CryptoKitties 게임은 이더리움 네트워크에 심각한 혼잡을 일으켜 거래 수수료가 수십 배나 급등했습니다. 이러한 문제로 인해 이더리움 커뮤니티는 이더리움 2.0 및 레이어 2와 같은 확장성 솔루션을 연구하고 개발하게 되었습니다.









오늘날 이더리움의 시가총액은 3,940억 달러( 8marketcap 데이터 기준)로, 삼성, 오라클, 뱅크 오브 아메리카와 같은 회사를 제치고 세계 30대 자산에 속합니다. 이더리움의 성공은 ICO 시대에 마련한 기반을 바탕으로 한 탈중앙화 금융(DeFi)의 급속한 발전에 힘입은 것입니다.









수백 개의 프로젝트가 ICO에 이더리움을 활용하여 수십억 달러를 모금하고 핀테크부터 게임, 공급망 관리에 이르기까지 많은 개발자와 투자자를 이더리움 생태계로 유치했습니다.





ICO 시대는 자본과 사용자를 가져다준 것뿐만 아니라, 이더리움의 개발 도구와 인프라를 발전시키는 데도 기여했습니다. 이 기간에 개발자 도구, 지갑, 거래소, 블록체인 탐색기 등이 모두 개선되어 이더리움 생태계가 더 포괄적이고 성숙해졌습니다.





오랜 기간의 축적 끝에 2020년 여름 마침내 디파이(DeFi) 꽃이 피었습니다.





이더리움의 스마트 계약 기능은 탈중앙화 금융의 부상에 비옥한 토양을 제공했습니다. Compound와 Aave와 같은 DeFi 플랫폼은 사용자가 전통적인 금융 중개자 없이 대출하고 빌릴 수 있도록 했습니다. Uniswap과 SushiSwap과 같은 탈중앙화 거래소(DEX)는 보다 개방적이고 투명한 거래 환경을 제공했습니다. DAI와 같은 스테이블코인은 암호화폐 시장에 비교적 안정적인 가치 저장 도구를 제공했습니다. 이더리움의 스마트 계약을 활용하는 이러한 프로젝트는 금융 서비스의 한계를 크게 낮추고, 기존의 금융 독점을 깨고 보다 개방적이고 투명하며 공정한 금융 서비스를 제공하여 금융 포용성과 탈중앙화를 촉진했습니다.





이더리움은 DeFi를 위한 인프라를 제공했고, DeFi의 빠른 개발은 이더리움의 애플리케이션 시나리오를 확장하여 더 많은 사용자와 개발자를 유치했습니다.





2021년에는 대체 불가능한 토큰(NFT)의 인기로 인해 이더리움의 채택이 더욱 촉진되었습니다. NFT는 디지털 아트워크, 가상 부동산, 게임 자산을 블록체인에서 고유하게 식별하고 거래할 수 있게 함으로써 새로운 경제 모델과 시장 기회를 창출했습니다. 주요 NFT 거래 네트워크인 이더리움은 CryptoPunks와 Bored Ape Yacht Club과 같은 잘 알려진 NFT 프로젝트를 호스팅하여 상당한 관심과 투자를 유치했습니다.









디파이(DeFi)의 부상과 NFT 시장의 폭발적인 성장은 이더리움 인프라에 심각한 도전을 제기했습니다. 네트워크 혼잡이 심화되면서 거래 수수료(가스 비용)가 지속적으로 높아졌습니다. 이로 인해 일반 사용자와 소규모 거래가 부담을 느끼게 되었고, 네트워크의 채택과 발전에 장애가 되었습니다.





이러한 문제를 해결하기 위해 이더리움 커뮤니티는 지속적으로 작업해 왔으며 몇 가지 중요한 업그레이드를 구현했습니다. "Byzantium"에서 "Constantinople"을 거쳐 현재의 이더리움 2.0에 이르기까지 각 업그레이드는 상당한 기술적 혁신과 개선을 보였습니다.





확장성 및 보안 문제를 해결하기 위해 이더리움 커뮤니티는 이더리움 2.0(Serenity) 업그레이드 계획을 시작했습니다. 이더리움 2.0은 지분 증명(PoS) 합의 메커니즘을 도입하고, 원래 작업 증명(PoW) 메커니즘을 대체하고, 에너지 소비를 크게 줄이고, 거래 처리 속도를 높여 네트워크의 확장성, 보안 및 에너지 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 2020년 12월 1일, 이더리움 2.0의 비콘 체인(Beacon Chain)이 출시되었습니다.





2021년 8월 5일, 이더리움은 기대를 모았던 EIP-1559를 포함한 "런던 하드 포크(London Hard Fork)"를 거쳤습니다. EIP-1559는 기본 수수료와 팁 메커니즘을 도입하여 이더리움의 거래 수수료 구조를 변경했으며, 거래 수수료의 일부는 소각되었습니다. 이는 사용자 경험을 개선했을 뿐만 아니라 이더리움에 대한 디플레이션 모델을 도입하여 이더리움의 경제 모델에 큰 영향을 미쳤습니다.





2022년 9월 15일, 이더리움은 더 머지(The Merge)를 완료하여 공식적으로 PoW에서 PoS로 전환했습니다. 이 중요한 이벤트는 이더리움의 에너지 소비를 크게 줄이고 향후 확장성 및 성능 개선을 위한 길을 열었습니다.





2023년 4월 12일, 이더리움은 상하이(Shanghai) 업그레이드를 완료했습니다. 상하이 업그레이드는 주로 EIP-4895(이더리움 개선 제안 4895)를 통해 ETH 스테이킹 출금 기능을 도입하여 검증자가 비콘 체인에서 스테이킹한 이더리움을 출금할 수 있도록 했습니다. 이는 이더리움 2.0의 경제 모델에 중요한 보완성을 제공하여 더 높은 유동성을 제공했습니다.





2024년 3월 13일, 이더리움은 주로 EIP-4844를 포함하는 덴쿤(Dencun) 업그레이드를 거쳤으며, 롤업 거래 비용을 줄이기 위해 데이터 블롭이 있는 새로운 거래 유형을 도입했습니다. 이를 통해 레이어 2 네트워크가 이더리움에 데이터를 저장하는 비용이 상당히 낮아졌습니다.





이더리움 2.0의 지속적인 발전으로 이더리움의 확장성, 보안 및 성능은 지속적으로 개선될 것입니다. 또한 다양한 레이어 2 솔루션의 지속적인 개선을 통해 이더리움은 더 낮은 비용으로 더 많은 거래를 처리하여 더 광범위한 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. Optimism 및 Arbitrum과 같은 솔루션은 이더리움의 성능 향상을 강력하게 지원하여 더 많은 사용자가 빠르고 저렴한 거래를 즐길 수 있도록 합니다.





이러한 이벤트는 이더리움 자체를 형성할 뿐만 아니라 전체 블록체인 및 암호화폐 산업에 상당한 영향을 미치는 이더리움의 발전에 중요한 역할을 했습니다.









DeFi와 NFT의 급속한 발전은 또한 전통적인 세계에서 이더리움의 중요성을 높였습니다. 지난 몇 년 동안 여러 대형 전통 금융 회사가 이더리움 생태계에 진입하기 시작했습니다.





예를 들어, (1) 세계 최대 자산 관리 회사 중 하나인 블랙록(BlackRock)은 이더리움 및 관련 블록체인 프로젝트에 투자하는 데 중점을 둔 "iShares Build" 펀드를 설립했습니다. (2) Visa는 이더리움과 협력하여 이더리움 기반 결제 솔루션을 개발하여 사용자에게 보다 편리하고 안전한 결제 경험을 제공합니다. (3) Microsoft는 ConsenSys와 협력하여 이더리움 블록체인 개발자 툴킷을 출시하여 기업이 Azure에서 블록체인 애플리케이션을 개발하고 관리하는 프로세스를 간소화했습니다. (4) JPMorgan은 주로 내부 국경 간 지불 및 정산을 위해 이더리움 기반의 Quorum 엔터프라이즈 블록체인 플랫폼을 개발했으며, Enterprise Ethereum Alliance(EEA)의 기반이 되었습니다. (5) Amazon Web Services(AWS)는 관리형 블록체인 서비스를 제공하여 사용자가 이더리움 네트워크를 빠르게 배포하고 구성할 수 있도록 하여 엔터프라이즈 블록체인 애플리케이션 개발을 간소화하는 것을 목표로 합니다. (6) Samsung SDS는 엔터프라이즈 블록체인 솔루션을 위해 이더리움 기반의 Nexledger 플랫폼을 개발했습니다. (7) Procter & Gamble은 파트너사와 함께 이더리움을 기반으로 하는 공급망 추적 시스템을 개발하여 원자재부터 최종 판매까지 제품의 추적성을 보장했습니다. (8) IBM은 ConsenSys와 협력하여 산업 간 블록체인 솔루션을 모색하는 여러 이더리움 기반 프로젝트에 참여했습니다.





이러한 사례는 이더리움이 전통 금융 기관들에게 무시할 수 없는 힘이 되었음을 보여주며, 금융 산업의 변화를 주도하고 있음을 나타냅니다. 이러한 전통 금융 대기업들의 참여는 이더리움에 새로운 성장 동력을 제공하며, 주류 금융 시장으로의 더 깊은 침투를 알리고 있습니다.





따라서, 지난 7월 이더리움 현물 ETF의 공식 승인은 많은 암호화폐 시장 참여자들을 놀라게 하지 않았습니다. 그러나 이더리움 현물 ETF의 출시가 단기적인 가격 변동성을 초래할 수 있다는 점은 주목할 만합니다.





데이터에 따르면 출시 첫날인 7월 23일에 9개의 현물 이더리움 ETF의 합산 유입이 1억 700만 달러에 달했고, 총 거래량은 11억 달러를 넘었습니다. 첫날의 인상적인 성과에도 불구하고, 7월 24일부터 이더리움 현물 ETF는 지속적인 자금 유출을 보였습니다. 보도 시점에서 이더리움 현물 ETF의 총 순자산 가치는 92억 3천8백만 달러에 달하며, ETF 순자산 비율(시장 가치 대비 이더리움 총 시장 가치)은 2.36%입니다. 역대 누적 순 유출액은 3억 4천1백만 달러에 이르며, 이로 인해 ETH 가격은 10% 이상 하락했습니다.





Wintermute는 이러한 유입으로 인해 이더리움의 가격이 향후 12개월 동안 24% 상승할 것으로 예측합니다. 앞으로 Trader T 는 그레이스케일(Grayscale)의 ETHE가 12일 이내에 50%의 유출을 보일 것으로 예측합니다. 그레이스케일의 GBTC가 65일 이내에 50%의 유출을 경험했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 대형 마켓 메이커 Wintermute 는 이더리움 현물 ETF가 내년에 투자자로부터 최대 40억 달러의 유입을 유치할 수 있다고 추정합니다. 이는 대부분 분석가의 45억~65억 달러 예상보다 낮은 수치이며, 이는 6개월 전 미국에서 거래를 시작한 이후 비트코인 현물 ETF가 모금한 170억 달러보다 이미 약 62% 적은 수치입니다.





이더리움의 엄청난 성공에도 불구하고 여전히 많은 과제에 직면해 있습니다.





솔라나(Solana)와 카르다노(Cardano)와 같은 경쟁자들이 기술적 장점과 응용 시나리오를 갖추고 등장하고 있으며, 그들의 생태계가 이더리움에 점점 더 가까워지고 있습니다. 특히 올해는 밈(Meme) 시즌을 통해 솔라나의 막대한 잠재력이 드러났습니다. 또한, 비트코인 생태계와 다양한 레이어 2 솔루션들이 활발히 개발되고 있으며, 이더리움으로부터 시장 점유율을 잡으려 하고 있습니다.





반면, 이더리움은 여전히 네트워크 혼잡과 높은 거래 수수료 문제를 해결해야 합니다. 샤딩(sharding) 업그레이드 과정은 복잡하고 길며, 대규모 기술적 변화와 광범위한 커뮤니티 합의가 필요합니다.









지난 10년 동안 이더리움은 수많은 도전과 어려움에 직면했지만 혁신적인 기술과 강력한 커뮤니티 지원을 통해 블록체인 기술의 채택과 응용을 성공적으로 촉진했습니다. 앞으로도 이더리움은 탈중앙화 금융의 발전을 계속 선도하고, 전통적인 금융 세계를 변화시키며, 글로벌 사용자에게 더 많은 기회와 가능성을 제공할 것입니다. 이더리움은 블록체인 기술의 발전을 계속 선도하고, 보다 공정하고 투명하며 효율적인 디지털 세계를 구축하는 데 기여할 것입니다. 이더리움이 다음 10년 동안 더 큰 성공을 거두기를 기대합니다.





이더리움의 10주년을 기념하여, MEXC 플랫폼은 사용자들에게 편리하고 효율적인 이더리움 현물 거래, 선물 거래, 그리고 금융 서비스를 제공합니다. 특히 MEXC는 수수료 없는 현물 거래를 제공하여 사용자의 거래 비용을 줄여줍니다. 장기 이더리움 투자자든 단기 거래자든, MEXC 플랫폼에서 프리미엄 거래 경험을 즐길 수 있습니다. 모든 사용자들이 MEXC 플랫폼에 가입하여, 수수료 없는 이더리움 거래를 경험하고 이 금융 혁명에 참여하기 바랍니다.





MEXC는 비트코인, 이더리움, USDT 등을 포함한 다양한 디지털 자산을 제공하는 안전하고 신뢰할 수 있으며 편리한 거래 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 디지털 자산 거래 플랫폼입니다. MEXC는 다양한 사용자의 요구를 충족하는 다양한 거래 방법을 제공하며 24시간 연중무휴 지원을 위한 전문적인 고객 서비스를 제공합니다.



