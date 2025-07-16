Ethena, TON 에서 신나는 신규 사용자 보상을 제공하는 서비스 출시

USD에 독립적인 스테이블코인 USDe 를 구축한 것으로 유명한 DeFi 프로젝트 Ethena가 TON (The Open Network) 을 공식적으로 통합하고, 새로운 수익 창출 자산인 tsUSDe (TON Staked USDe)를 출시했습니다. 이번 통합으로 Ethena는 10억 명의 사용자를 보유한 텔레그램의 생태계에 연결되어 DeFi의 대중화에서 새로운 단계를 맞이하게 되었습니다. 이 협력은 USDe의 모바일 채택을 촉진하여 전 세계 사용자에게 보다 편리하고 효율적이며 안정적인 수익을 창출하는 온체인 스토리지 및 결제 경험을 제공하기 위해 마련되었습니다.





이는 Ethena의 멀티 체인 배포 전략의 중요한 단계일 뿐만 아니라 사용자 수익 잠재력의 전반적인 업그레이드를 의미합니다. TON의 고성능 네트워크와 소셜 게이트웨이의 장점을 활용하여 tsUSDe는 더 쉬운 접근성, 더 광범위한 사용 사례, 더 매력적인 인센티브 메커니즘을 갖추게 됩니다.









TON 은 텔레그램의 공동 설립자인 Pavel과 Nikolai Durov가 처음 제안한 탈중앙화 레이어 1 블록체인으로, 초고속 TPS, 낮은 가스비, 강력한 확장성을 자랑하며 수억 명의 사용자가 사용하는 Web3 애플리케이션을 지원하기 위해 개발되었습니다. 현재 TON은 텔레그램이 공식적으로 인정하는 유일한 블록체인 인프라로, 내장 지갑, 봇, 미니 앱 등을 통해 텔레그램의 10억 명의 활성 사용자와 긴밀하게 통합되어 있습니다.





2024년에 테더(Tether)는 TON 네트워크에서 USDT의 발행을 공식 발표하여 결제, 국경 간 결제, DeFi 및 기타 시나리오에서 TON의 실용성을 더욱 강화했습니다. 현재 TON은 시가 총액 기준으로 세계 10대 블록체인으로 선정되었으며, 선도적인 모바일 네이티브 블록체인의 생태계를 대표하고 있습니다.









Ethena는 USDe 스테이블코인 프로토콜 의 핵심 프로젝트입니다. Ethena는 이제 TON 네트워크와 공식적으로 통합되어, TON 사용자를 위해 특별히 설계된 sUSDe에 이어 차세대 수익 창출 자산인 tsUSDe(TON Staked USDe)를 출시했습니다. 이 자산은 온체인 수익 분배 메커니즘과 TON의 네이티브 유동성 생태계를 결합한 것입니다.





사용자는 Ethena 공식 웹사이트를 통해 TON을 스테이킹하여 tsUSDe를 획득하고 StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva, Torch Finance 등 주요 플랫폼에서 채굴 및 수익 창출 활동에 참여할 수 있습니다.









tsUSDe (TON Staked USDe)는 Ethena가 TON 네트워크에서 출시한 수익형 스테이블 코인으로, 본질적으로 USDe의 스테이킹 파생상품입니다. 사용자가 USDe를 Ethena 프로토콜에 입금하면 프로토콜은 헤징 전략과 자금 운용 메커니즘을 통해 안정적인 수익을 창출하고, 이 수익은 tsUSDe의 형태로 사용자에게 반환됩니다. 이 자산은 TON 네트워크에 고유하며, 텔레그램 지갑 및 그 생태계 내 다영한 애플리케이션과 호환되며, 안정성과 수익성을 결합하여 다양한 온체인 사용 사례에 적합합니다.









안정적이고 혁신적인 알고리즘 스테이블 코인: tsUSDe는 Ethena의 비 USD 담보형 스테이블 코인 USDe를 기반으로 하며, 전통적인 법정화폐 준비금 제약에서 벗어나 안정적인 가치 연동을 실현합니다.

지속적인 수익: tsUSDe를 보유하는 것만으로도 스테이킹 메커니즘에 참여하게 되어, 사용자는 프로토콜을 통해 지속적인 이자 분배를 받을 수 있으며, 안정적인 자산 성장이 가능합니다.

TON 생태계와의 깊은 통합: tsUSDe는 텔레그램 지갑 및 관련 dApp 내에서 자유롭게 유통될 수 있는 TON 네트워크의 네이티브 자산으로, 수억 명의 사용자가 활동하는 소셜 플랫폼에 원활하게 접근할 수 있습니다.

편리하고 효율적: 빠른 입출금, 애플리케이션 간 사용을 지원하여 사용자의 모바일 DeFi 경험을 크게 향상시킵니다.









사용자는 MEXC 플랫폼에서 USDe를 TON 지갑으로 출금한 후, Ethena 공식 웹사이트를 통해 tsUSDe를 스테이킹할 수 있습니다.

지원되는 지갑에는 TONKeeper, TON Space (텔레그램에서 @Wallet 검색), MyTonWallet, TONHub 등이 있습니다.

스테이킹 후, 사용자는 StonFi 및 DeDust와 같은 플랫폼에서 유동성을 제공하거나 채굴하여 추가 보상을 받을 수 있습니다.









Ethena는 TON DeFi 생태계 의 핵심 초석으로 자리매김하고 있습니다. 텔레그램의 10억 명에 달하는 사용자 채널을 활용하여 USDe의 배포 및 채택은 모바일 중심으로 더욱 빠르게 확장될 것입니다. 이는 사용자에게는 더 편리한 온체인 경험뿐만 아니라 고수익 DeFi의 전망을 포착할 수 있는 절호의 기회입니다.





세계적인 디지털 자산 거래 플랫폼인 MEXC는 USDe TON 의 현물 및 선물 거래를 완벽하게 지원하며, TON 네트워크에서 USDe 출금을 지원합니다. MEXC Ventures는 2023년에 TON에 전략적 투자를 한 이후로 TON 생태계 프로젝트의 성장을 지속적으로 지원해 왔으며, 글로벌 TON 사용자가 DeFi 공간에 진입하는 데 핵심 게이트웨이 역할을 하고 있습니다.





MEXC에서 최소 0.1 USDe를 보유한 사용자는 등록, 스테이킹 또는 락업 없이 보유 자산에 대해 최대 4%의 연평균 일일 수익 을 즐길 수 있습니다. 수익은 매일 최저 일일 잔액을 기준으로 자동으로 계산됩니다. 또한, 사용자는 Ethena 공식 웹사이트를 방문하여 TON을 스테이킹하여 tsUSDe를 쉽게 얻을 수 있습니다!



