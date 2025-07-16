USD에 독립적인 스테이블코인 USDe를 구축한 것으로 유명한 DeFi 프로젝트 Ethena가 TON (The Open Network)을 공식적으로 통합하고, 새로운 수익 창출 자산인 tsUSDe (TON Staked USDe)를 출시했습니다. 이번 통합으로 Ethena는 10억 명의 사용자를 보유한 텔레그램의 생태계에 연결되어 DeFi의 대중화에서 새로운USD에 독립적인 스테이블코인 USDe를 구축한 것으로 유명한 DeFi 프로젝트 Ethena가 TON (The Open Network)을 공식적으로 통합하고, 새로운 수익 창출 자산인 tsUSDe (TON Staked USDe)를 출시했습니다. 이번 통합으로 Ethena는 10억 명의 사용자를 보유한 텔레그램의 생태계에 연결되어 DeFi의 대중화에서 새로운
Ethena, TON 에서 신나는 신규 사용자 보상을 제공하는 서비스 출시

USD에 독립적인 스테이블코인 USDe를 구축한 것으로 유명한 DeFi 프로젝트 Ethena가 TON (The Open Network)을 공식적으로 통합하고, 새로운 수익 창출 자산인 tsUSDe (TON Staked USDe)를 출시했습니다. 이번 통합으로 Ethena는 10억 명의 사용자를 보유한 텔레그램의 생태계에 연결되어 DeFi의 대중화에서 새로운 단계를 맞이하게 되었습니다. 이 협력은 USDe의 모바일 채택을 촉진하여 전 세계 사용자에게 보다 편리하고 효율적이며 안정적인 수익을 창출하는 온체인 스토리지 및 결제 경험을 제공하기 위해 마련되었습니다.

이는 Ethena의 멀티 체인 배포 전략의 중요한 단계일 뿐만 아니라 사용자 수익 잠재력의 전반적인 업그레이드를 의미합니다. TON의 고성능 네트워크와 소셜 게이트웨이의 장점을 활용하여 tsUSDe는 더 쉬운 접근성, 더 광범위한 사용 사례, 더 매력적인 인센티브 메커니즘을 갖추게 됩니다.

1. TON × 텔레그램: 차세대 슈퍼 앱 플랫폼 구축


TON은 텔레그램의 공동 설립자인 Pavel과 Nikolai Durov가 처음 제안한 탈중앙화 레이어 1 블록체인으로, 초고속 TPS, 낮은 가스비, 강력한 확장성을 자랑하며 수억 명의 사용자가 사용하는 Web3 애플리케이션을 지원하기 위해 개발되었습니다. 현재 TON은 텔레그램이 공식적으로 인정하는 유일한 블록체인 인프라로, 내장 지갑, 봇, 미니 앱 등을 통해 텔레그램의 10억 명의 활성 사용자와 긴밀하게 통합되어 있습니다.

2024년에 테더(Tether)는 TON 네트워크에서 USDT의 발행을 공식 발표하여 결제, 국경 간 결제, DeFi 및 기타 시나리오에서 TON의 실용성을 더욱 강화했습니다. 현재 TON은 시가 총액 기준으로 세계 10대 블록체인으로 선정되었으며, 선도적인 모바일 네이티브 블록체인의 생태계를 대표하고 있습니다.

2. Ethena, TON에 출시: 사용자에게 더 많은 수익 창출 기회 제공


Ethena는 USDe 스테이블코인 프로토콜의 핵심 프로젝트입니다. Ethena는 이제 TON 네트워크와 공식적으로 통합되어, TON 사용자를 위해 특별히 설계된 sUSDe에 이어 차세대 수익 창출 자산인 tsUSDe(TON Staked USDe)를 출시했습니다. 이 자산은 온체인 수익 분배 메커니즘과 TON의 네이티브 유동성 생태계를 결합한 것입니다.

사용자는 Ethena 공식 웹사이트를 통해 TON을 스테이킹하여 tsUSDe를 획득하고 StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva, Torch Finance 등 주요 플랫폼에서 채굴 및 수익 창출 활동에 참여할 수 있습니다.

3. tsUSDe란?


tsUSDe (TON Staked USDe)는 Ethena가 TON 네트워크에서 출시한 수익형 스테이블 코인으로, 본질적으로 USDe의 스테이킹 파생상품입니다. 사용자가 USDe를 Ethena 프로토콜에 입금하면 프로토콜은 헤징 전략과 자금 운용 메커니즘을 통해 안정적인 수익을 창출하고, 이 수익은 tsUSDe의 형태로 사용자에게 반환됩니다. 이 자산은 TON 네트워크에 고유하며, 텔레그램 지갑 및 그 생태계 내 다영한 애플리케이션과 호환되며, 안정성과 수익성을 결합하여 다양한 온체인 사용 사례에 적합합니다.

3.1 tsUSDe의 핵심 장점


  • 안정적이고 혁신적인 알고리즘 스테이블 코인: tsUSDe는 Ethena의 비 USD 담보형 스테이블 코인 USDe를 기반으로 하며, 전통적인 법정화폐 준비금 제약에서 벗어나 안정적인 가치 연동을 실현합니다.
  • 지속적인 수익: tsUSDe를 보유하는 것만으로도 스테이킹 메커니즘에 참여하게 되어, 사용자는 프로토콜을 통해 지속적인 이자 분배를 받을 수 있으며, 안정적인 자산 성장이 가능합니다.
  • TON 생태계와의 깊은 통합: tsUSDe는 텔레그램 지갑 및 관련 dApp 내에서 자유롭게 유통될 수 있는 TON 네트워크의 네이티브 자산으로, 수억 명의 사용자가 활동하는 소셜 플랫폼에 원활하게 접근할 수 있습니다.
  • 편리하고 효율적: 빠른 입출금, 애플리케이션 간 사용을 지원하여 사용자의 모바일 DeFi 경험을 크게 향상시킵니다.

3.2 tsUSDe 스테이킹에 참여하는 방법


  • 사용자는 MEXC 플랫폼에서 USDe를 TON 지갑으로 출금한 후, Ethena 공식 웹사이트를 통해 tsUSDe를 스테이킹할 수 있습니다.
  • 지원되는 지갑에는 TONKeeper, TON Space (텔레그램에서 @Wallet 검색), MyTonWallet, TONHub 등이 있습니다.
  • 스테이킹 후, 사용자는 StonFi 및 DeDust와 같은 플랫폼에서 유동성을 제공하거나 채굴하여 추가 보상을 받을 수 있습니다.

4. MEXC: TON 및 Ethena의 글로벌 확장 지원


Ethena는 TON DeFi 생태계의 핵심 초석으로 자리매김하고 있습니다. 텔레그램의 10억 명에 달하는 사용자 채널을 활용하여 USDe의 배포 및 채택은 모바일 중심으로 더욱 빠르게 확장될 것입니다. 이는 사용자에게는 더 편리한 온체인 경험뿐만 아니라 고수익 DeFi의 전망을 포착할 수 있는 절호의 기회입니다.

세계적인 디지털 자산 거래 플랫폼인 MEXC는 USDeTON의 현물 및 선물 거래를 완벽하게 지원하며, TON 네트워크에서 USDe 출금을 지원합니다. MEXC Ventures는 2023년에 TON에 전략적 투자를 한 이후로 TON 생태계 프로젝트의 성장을 지속적으로 지원해 왔으며, 글로벌 TON 사용자가 DeFi 공간에 진입하는 데 핵심 게이트웨이 역할을 하고 있습니다.

MEXC에서 최소 0.1 USDe를 보유한 사용자는 등록, 스테이킹 또는 락업 없이 보유 자산에 대해 최대 4%의 연평균 일일 수익을 즐길 수 있습니다. 수익은 매일 최저 일일 잔액을 기준으로 자동으로 계산됩니다. 또한, 사용자는 Ethena 공식 웹사이트를 방문하여 TON을 스테이킹하여 tsUSDe를 쉽게 얻을 수 있습니다!

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 어떠한 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하는 것이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

