떠오르는 레이어-1 기대감 고조: Monad가 시장을 뒤흔들 수 있을까?

Monad는 이더리움과 같은 전통적인 블록체인의 트랜잭션 처리량과 확장성 한계를 극복하고, 이더리움 가상 머신(EVM)과의 완전한 호환성을 유지하도록 설계된 고성능 레이어-1 블록체인 프로젝트입니다.









블록체인 기술이 계속 확장됨에 따라 DeFi, NFT, 블록체인 기반 게임과 같은 틸중앙화 애플리케이션(dApp)의 급속한 성장은 블록체인 성능에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 그러나 거래량이 급증하고 네트워크 혼잡이 시스템을 압박하기 시작하면서 이더리움 의 확장성 문제는 더욱 두드러지고 있습니다. 높은 가스비와 낮은 처리량에 직면한 사용자와 개발자들은 점점 더 많은 대안을 모색해 왔습니다. Monad는 효율적이고 사용자 친화적인 블록체인 네트워크를 통해 이러한 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다.













Monad는 다음과 같은 핵심적인 혁신을 통해 높은 성능과 확장성을 달성합니다:





MonadBFT 합의 메커니즘: 텐더민트(Tendermint)와 핫스터프(HotStuff)와 같은 기존 합의 알고리즘을 기반으로 구축된 Monad는 핵심적인 개선 사항을 도입했습니다. Monad는 리더 중심의 fan-out 및 fan-in 접근 방식을 2라운드에 걸쳐 사용함으로써, 통신 오버헤드와 지연 시간을 최소화하면서 빠른 블록 확장성과 최종성을 보장합니다.





병렬 실행: Monad는 동시에 실행되는 여러 EVM 인스턴스를 지원함으로써, 이더리움의 순차적 트랜잭션 처리의 한계를 극복하고 트랜잭션 처리량을 크게 행상시킵니다.





지연 실행: 합의와 실행을 분리함으로써, Monad는 노드가 합의 단계에서 트랜잭션 순서를 확정하는 동시에, 이후의 실행 단계에서 트랜잭션을 독립적으로 실행할 수 있도록 함으로써, 자원 효율성을 향상시킵니다.





MonadDB: 블록체인 검증 및 쿼리 성능을 위해 최적화된 키-값 저장 시스템입니다. 고속 읽기/쓰기, 최적화된 검증 저장, 최소한의 하드웨어 부하를 특징으로 하며, Monad의 병렬 실행과 비동기 I/O 작업을 지원합니다.













고성능: 초당 최대 10,000건의 트랜잭션을 처리할 수 있어 이더리움과 같은 기존 플랫폼보다 훨씬 뛰어납니다.





낮은 지연 시간: 1초 블록 컨펌 시간으로 즉각적인 트랜잭션이 가능합니다.





초저 수수료: 트랜잭션 비용을 줄여 DeFi, NFT, 블록체인 기반 게임의 접근성과 사용자 친화성을 향상시킵니다.





EVM과의 완벽한 호환성: 개발자들은 기존 이더리움 스마트 계약을 대대적인 수정 없이 dApp을 Monad로 마이그레이션할 수 있어 진입 장벽이 낮아집니다.













2022년 2월: Monad의 창립 팀이 블록체인 프로토콜에 대한 개념화 및 설계 시작

2023년 2월: 초기 단계의 기술 개발을 지원하기 위해 1,900만 달러의 시드 펀딩을 성공적으로 유치

2024년 4월: 파라다임(Paradigm)이 주도한 2억 2,500만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 완료하여 Monad의 기술적 잠재력에 대한 시장의 강한 신뢰 입증

2024년 12월: 프로토콜 거버넌스, 개발자 펀딩 프로그램, 생태계 성장, 기술 업그레이드를 감독하기 위해 Monad 재단 설립

2025년 2월: 개발자에게 EVM 호환 테스트 환경을 제공하는 퍼블릭 테스트넷 출시









두 차례의 자금 조달 라운드에서 2억 4,400만 달러 이상을 모금한 Monad는 Paradigm, Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital과 같은 저명한 투자사들의 후원을 받고 있습니다.









aPriori: Monad 생태계 내 유동성 스테이킹 플랫폼으로, 채굴자 추출 가능 가치(MEV)에 초점을 맞추고 사용자에게 효율적인 스테이킹 솔루션을 제공합니다.





Kintsu: 사용자가 자산을 스테이킹하면서 해당 자산을 유연하게 사용할 수 있도록 하는 유동성 스테이킹 프로토콜입니다.





Kuru: 효율적인 호가창 메커니즘을 통해 사용자 거래 경험을 향상시키기 위해 설계된 탈중앙화 호가창 거래소(CLOB)입니다.





Monad Pad: Monad를 기반으로 하는 토큰 및 NFT 출시 플랫폼으로, 프로젝트 팀이나 개발자가 토큰 또는 NFT의 사전 판매 또는 공개 판매를 통해 초기 모금을 진행할 수 있도록 합니다.













초당 최대 10,000건의 트랜잭션을 지원하는 Monad의 고처리량 아키텍처는 DeFi 플랫폼, GameFi 생태계, 기업용 애플리케이션을 위한 확장 가능한 인프라를 제공하여 Web3 기술의 광범위한 채택을 촉진합니다.









블록 컨펌 시간이 1초이고 단일 슬롯으로 확정되는 Monad는 이더리움과 달리 여러 번의 블록 컨펌을 요구하지 않고도 즉각적인 거래 확인을 가능하게 합니다. 이 저지연 기능은 빠른 응답 시나리오에서 보다 원활한 경험을 제공하여 일상적인 사용자에게 혜택을 주는 데 매우 중요합니다.









Monad의 초저 비용 정책은 소액의 빈번한 거래를 가능하게 함으로써 DeFi 사용자, 게이머, 일반 사용자들이 훨씬 저렴한 비용으로 Web3 애플리케이션에 참여할 수 있게 함으로써 전체 사용자 기반을 확대합니다.









Monad의 이더리움 가상 머신(EVM)과의 완벽한 호환성은 개발자들에게 원활한 마이그레이션 솔루션을 제공합니다. 이러한 호환성은 Monad를 이더리움에 대한 더 매력적인 대안으로 만들 뿐만 아니라 개발 장벽을 낮춤으로써 생태계의 성장을 가속화하고, Web3 기술의 대규모 채택에 기여합니다.





