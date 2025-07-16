Monad는 이더리움과 같은 전통적인 블록체인의 트랜잭션 처리량과 확장성 한계를 극복하고, 이더리움 가상 머신(EVM)과의 완전한 호환성을 유지하도록 설계된 고성능 레이어-1 블록체인 프로젝트입니다. 1. Monad의 탄생 블록체인 기술이 계속 확장됨에 따라 DeFi, NFT, 블록체인 기반 게임과 같은 틸중앙화 애플리케이션(dApp)의 급속한 성장은 블록Monad는 이더리움과 같은 전통적인 블록체인의 트랜잭션 처리량과 확장성 한계를 극복하고, 이더리움 가상 머신(EVM)과의 완전한 호환성을 유지하도록 설계된 고성능 레이어-1 블록체인 프로젝트입니다. 1. Monad의 탄생 블록체인 기술이 계속 확장됨에 따라 DeFi, NFT, 블록체인 기반 게임과 같은 틸중앙화 애플리케이션(dApp)의 급속한 성장은 블록
떠오르는 레이어-1 기대감 고조: Monad가 시장을 뒤흔들 수 있을까?

Monad는 이더리움과 같은 전통적인 블록체인의 트랜잭션 처리량과 확장성 한계를 극복하고, 이더리움 가상 머신(EVM)과의 완전한 호환성을 유지하도록 설계된 고성능 레이어-1 블록체인 프로젝트입니다.

1. Monad의 탄생


블록체인 기술이 계속 확장됨에 따라 DeFi, NFT, 블록체인 기반 게임과 같은 틸중앙화 애플리케이션(dApp)의 급속한 성장은 블록체인 성능에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 그러나 거래량이 급증하고 네트워크 혼잡이 시스템을 압박하기 시작하면서 이더리움의 확장성 문제는 더욱 두드러지고 있습니다. 높은 가스비와 낮은 처리량에 직면한 사용자와 개발자들은 점점 더 많은 대안을 모색해 왔습니다. Monad는 효율적이고 사용자 친화적인 블록체인 네트워크를 통해 이러한 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다.

2. Monad의 기술 아키텍처와 핵심 장점


2.1 기술 아키텍처


Monad는 다음과 같은 핵심적인 혁신을 통해 높은 성능과 확장성을 달성합니다:

MonadBFT 합의 메커니즘: 텐더민트(Tendermint)와 핫스터프(HotStuff)와 같은 기존 합의 알고리즘을 기반으로 구축된 Monad는 핵심적인 개선 사항을 도입했습니다. Monad는 리더 중심의 fan-out 및 fan-in 접근 방식을 2라운드에 걸쳐 사용함으로써, 통신 오버헤드와 지연 시간을 최소화하면서 빠른 블록 확장성과 최종성을 보장합니다.

병렬 실행: Monad는 동시에 실행되는 여러 EVM 인스턴스를 지원함으로써, 이더리움의 순차적 트랜잭션 처리의 한계를 극복하고 트랜잭션 처리량을 크게 행상시킵니다.

지연 실행: 합의와 실행을 분리함으로써, Monad는 노드가 합의 단계에서 트랜잭션 순서를 확정하는 동시에, 이후의 실행 단계에서 트랜잭션을 독립적으로 실행할 수 있도록 함으로써, 자원 효율성을 향상시킵니다.

MonadDB: 블록체인 검증 및 쿼리 성능을 위해 최적화된 키-값 저장 시스템입니다. 고속 읽기/쓰기, 최적화된 검증 저장, 최소한의 하드웨어 부하를 특징으로 하며, Monad의 병렬 실행과 비동기 I/O 작업을 지원합니다.


2.2 핵심 장점


고성능: 초당 최대 10,000건의 트랜잭션을 처리할 수 있어 이더리움과 같은 기존 플랫폼보다 훨씬 뛰어납니다.

낮은 지연 시간: 1초 블록 컨펌 시간으로 즉각적인 트랜잭션이 가능합니다.

초저 수수료: 트랜잭션 비용을 줄여 DeFi, NFT, 블록체인 기반 게임의 접근성과 사용자 친화성을 향상시킵니다.

EVM과의 완벽한 호환성: 개발자들은 기존 이더리움 스마트 계약을 대대적인 수정 없이 dApp을 Monad로 마이그레이션할 수 있어 진입 장벽이 낮아집니다.

3. Monad의 개발 및 자금 조달 여정


3.1 개발 타임라인


2022년 2월: Monad의 창립 팀이 블록체인 프로토콜에 대한 개념화 및 설계 시작
2023년 2월: 초기 단계의 기술 개발을 지원하기 위해 1,900만 달러의 시드 펀딩을 성공적으로 유치
2024년 4월: 파라다임(Paradigm)이 주도한 2억 2,500만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 완료하여 Monad의 기술적 잠재력에 대한 시장의 강한 신뢰 입증
2024년 12월: 프로토콜 거버넌스, 개발자 펀딩 프로그램, 생태계 성장, 기술 업그레이드를 감독하기 위해 Monad 재단 설립
2025년 2월: 개발자에게 EVM 호환 테스트 환경을 제공하는 퍼블릭 테스트넷 출시

3.2 자금 조달 개요


두 차례의 자금 조달 라운드에서 2억 4,400만 달러 이상을 모금한 Monad는 Paradigm, Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital과 같은 저명한 투자사들의 후원을 받고 있습니다.

4. Monad 프로젝트 애플리케이션


aPriori: Monad 생태계 내 유동성 스테이킹 플랫폼으로, 채굴자 추출 가능 가치(MEV)에 초점을 맞추고 사용자에게 효율적인 스테이킹 솔루션을 제공합니다.

Kintsu: 사용자가 자산을 스테이킹하면서 해당 자산을 유연하게 사용할 수 있도록 하는 유동성 스테이킹 프로토콜입니다.

Kuru: 효율적인 호가창 메커니즘을 통해 사용자 거래 경험을 향상시키기 위해 설계된 탈중앙화 호가창 거래소(CLOB)입니다.

Monad Pad: Monad를 기반으로 하는 토큰 및 NFT 출시 플랫폼으로, 프로젝트 팀이나 개발자가 토큰 또는 NFT의 사전 판매 또는 공개 판매를 통해 초기 모금을 진행할 수 있도록 합니다.

5. Monad가 중요한 이유


5.1 확장성 문제 해결


초당 최대 10,000건의 트랜잭션을 지원하는 Monad의 고처리량 아키텍처는 DeFi 플랫폼, GameFi 생태계, 기업용 애플리케이션을 위한 확장 가능한 인프라를 제공하여 Web3 기술의 광범위한 채택을 촉진합니다.

5.2 사용자 경험 향상


블록 컨펌 시간이 1초이고 단일 슬롯으로 확정되는 Monad는 이더리움과 달리 여러 번의 블록 컨펌을 요구하지 않고도 즉각적인 거래 확인을 가능하게 합니다. 이 저지연 기능은 빠른 응답 시나리오에서 보다 원활한 경험을 제공하여 일상적인 사용자에게 혜택을 주는 데 매우 중요합니다.

5.3 참여 장벽과 비용 절감


Monad의 초저 비용 정책은 소액의 빈번한 거래를 가능하게 함으로써 DeFi 사용자, 게이머, 일반 사용자들이 훨씬 저렴한 비용으로 Web3 애플리케이션에 참여할 수 있게 함으로써 전체 사용자 기반을 확대합니다.

5.4 익숙한 개발자 도구 및 환경 유지


Monad의 이더리움 가상 머신(EVM)과의 완벽한 호환성은 개발자들에게 원활한 마이그레이션 솔루션을 제공합니다. 이러한 호환성은 Monad를 이더리움에 대한 더 매력적인 대안으로 만들 뿐만 아니라 개발 장벽을 낮춤으로써 생태계의 성장을 가속화하고, Web3 기술의 대규모 채택에 기여합니다.

블록체인 발전과 Web3 채택에 초점을 맞춘 투자자와 개발자에게 Monad는 주목할 만한 프로젝트입니다. 블록체인 업계의 선도적인 기업으로서 MEXC는 Monad와 같은 잠재력이 높은 프로젝트를 지원하는 동시에 사용자에게 포괄적이고 전문적인 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. MEXC를 통해 보다 원활한 거래 경험을 누리고, 전문가 팀이 신중하게 선택한 최상위 프로젝트에 액세스하여 투자 기회를 선점할 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 이 정보를 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

비트코인이 가장 안전하고 탈중앙화된 블록체인 네트워크로 자리 잡으면서 확장성과 프로그래밍 가능성의 한계가 점점 더 분명해지고 있습니다. 비트코인 메인넷은 보안과 탈중앙화에 대한 업계의 기준을 제시하지만, 이러한 강점은 거래 처리량과 비용 효율성을 희생시키며 느린 확인 시간과 높은 수수료로 이어집니다. 비트코인은 기본적으로 스마트 컨트랙트를 지원하지 않기 때

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

블록체인과 AI 기술의 융합이 가속화되는 가운데, Codatta는 Web3의 핵심 과제 중 하나인 고품질 데이터 인프라의 구축, 관리, 그리고 수익화 문제를 해결하는 혁신적인 탈중앙형 데이터 프로토콜로 주목받고 있습니다. AI가 방대하고 신뢰할 수 있으며 검증 가능한 데이터를 점점 더 필요로 하게 되면서, Codatta는 데이터 생성자와 AI 개발자 간의

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

아직 LABUBU를 소유하고 있지 않더라도 이 글로벌 문화 현상에 대해 들어보셨을 가능성이 높습니다.1. LABUBU란 무엇인가요?벨기에계 중국인 아티스트 카싱 룽(Kasing Lung)이 2015년부터 제작한 '몬스터' 시리즈의 주인공인 Labubu,는 특유의 '귀엽지만 사나운' 모습으로 전 세계 팬들을 단숨에 사로잡았습니다. 2019년에는 블라인드 박스

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

2025년에 접어들며 Pi Network는 기회와 도전의 중요한 기로에 서 있습니다. 야심 찬 모바일 채굴 실험으로 시작된 이 프로젝트는 전 세계에서 가장 널리 논의되는 블록체인 프로젝트 중 하나로 성장했습니다. Pi Network는 암호화폐 채택 및 합의 메커니즘에 대한 혁신적인 접근 방식을 통해 기존 블록체인 인프라와 주류 사용자 애플리케이션 간의 격차

