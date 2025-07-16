일론 머스크(Elon Musk)와 트럼프(Trump)의 정상회담: 알트코인은 대박을 눈앞에 두고 있는가?

2024년 8월 13일, 트위터는 트럼프와 머스크가 트위터 스페이스 라이브 스트림에 함께 출연하여 암호화폐 업계에 엄청난 열기를 불러일으키고 100만 명이 넘는 시청자를 끌어모은 역사적인 이벤트를 선보였습니다. 처음에는 기술적 문제로 인해 라이브 스트림이 중단되어 2백만 명의 시청자에게 영향을 주었지만, 머스크는 나중에 X 플랫폼이 대규모 디도스 공격을 받았다고 밝혔습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 두 사람의 매력적인 대화는 중단 없이 계속되었습니다. 대담에서는 트럼프의 암살 시도, 불법 이민, 바이든의 사퇴 등 뜨거운 주제를 다루며 대중의 큰 관심을 불러일으켰습니다. 동시에 이 대화는 알트코인에도 큰 영향을 미쳐 트럼프가 트위터로 복귀하면서 선언한 $MAGA와 생방송 중 머스크의 $FIGHT 이모티콘 등 16만 개의 관련 밈이 생성되었습니다. 밈의 인기 급상승으로 관련 토큰의 가격이 크게 상승하기도 했습니다.













머스크와 트럼프의 대화에서 두 저명 인사는 몇 가지 주요 주제에 대해 논의했습니다. 트럼프는 암살 시도를 회고하고 현재의 이민 정책, 경제 문제, 에너지 문제를 날카롭게 비판했습니다. 그는 재임 기간 동안 자신의 정책의 효과를 강조하고 불법 이민, 경제난, 에너지 가격 문제에 대한 현 행정부의 실패를 비판했습니다. 또한 석유 추출 확대, 규제 완화, 교육 시스템 개선 등 개혁 방안을 제안했습니다. 이번 토론에서는 정치 및 안보 문제뿐만 아니라 미래 기술 및 경제 정책과 관련된 주요 주제도 다루었습니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다:





암살 시도: 트럼프는 최근 암살 시도에 대해 설명하면서 자신의 부상은 경미했다고 언급했습니다. 그는 총알이 발사되는 순간 고개를 돌려 차트를 살펴본 덕분에 더 심각한 피해를 막을 수 있었다며 '불법 이민자 관련 차트'가 자신을 구해줬다고 말했습니다. 그는 또한 비밀경호국의 용감함과 현장에서의 효과적인 질서 유지에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았습니다.





이민 문제: 트럼프는 불법 이민이 급증하고 미국 안보에 위협이 되고 있다며 현 행정부가 자신의 이민 정책을 뒤집고 있다고 비판했습니다. 그는 5천만에서 6천만 명의 이민자가 미국에 입국할 가능성을 언급하며 역사상 최대 규모의 추방 계획을 발표했습니다.





미국 경제: 트럼프는 현 행정부의 에너지 정책이 인플레이션과 에너지 가격 상승을 초래한다고 비판했습니다. 그는 경제 회복을 위한 중요한 조치로 석유 추출 확대, 규제 완화, 교육 시스템 개혁과 같은 조치를 제안했습니다.





에너지 문제: 그는 화석 연료를 악마화하는 것에 반대하며 지속 가능한 에너지를 장려하는 동시에 원자력이 과소평가되고 있다고 주장했습니다. 그는 후쿠시마 원전 사고와 개선의 필요성을 언급했습니다.





현 행정부: 트럼프는 바이든 행정부의 법적 문제, 보건, 정책에 대한 성과를 비판했습니다. 또한 국제 무역 관행과 나토 비용에 대해 의문을 제기하고 기술 발전과 규제 개혁의 필요성에 대해 논의했습니다.









머스크의 소셜 미디어 게시물에 따르면 트럼프와의 대화 및 후속 토론의 총 조회수는 현재 약 10억 건에 달한다고 합니다. 여기에는 네티즌이 만든 유머러스하고 재치 있는 AI 제작 댄스 동영상이 포함되어 있어 이번 정상회담의 지속적인 영향력을 보여줍니다. 이번 대화에 대한 암호화폐 커뮤니티의 기대감도 데이터로 확인할 수 있습니다. 8월 12일 저녁, 비트코인과 현물 ETF에 각각 2,780만 달러와 500만 달러가 유입되며 주목할 만한 자금이 유입되었습니다. 이는 이들 시장, 특히 이더리움 시장의 균형 잡힌 자본 상황을 반영하는 것입니다. Grayscale Ethereum Trust (ETHE)에 대한 매도 압력은 2주 만에 크게 완화되었습니다. 전일 ETHE는 자본 유출이 발생하지 않았으며, 이는 현물 ETF 승인 이후 가장 어려운 단계가 지나갔음을 나타냅니다. 또한 ETH/BTC 가격은 크게 반등하여 0.045선을 잠시 넘어섰습니다. ETF의 긍정적인 영향이 지속되면서 이러한 반등 추세는 이더리움 가격 상승을 견인할 것으로 예상됩니다. 따라서 이더리움의 향후 성과에 대해 낙관적인 전망을 유지하는 것이 합리적일 것입니다. 반면 비트코인은 거시경제 요인의 영향을 더 많이 받아 단기적으로 가격 변동성이 크지만 장기적으로는 상승장 추세를 유지하고 있습니다. 비트멕스 설립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 비트코인이 7만 달러를 돌파하고 이더리움이 4천 달러를 돌파하면 암호화폐 시장이 알트코인의 새로운 상승 사이클에 진입할 것이라고 예측합니다. 현재 알트코인 시장의 신호는 강력하며, 투자자는 이러한 역동적인 변화를 모니터링하여 다가오는 투자 기회를 포착해야 합니다.









알트코인 시장은 이번 정상회담을 계기로 밤새도록 축제를 벌인 것으로 보입니다. 전반적인 시장 성과는 보합세를 유지하고 있지만, 많은 섹터가 거침없는 상승세를 보이며 강한 시장 활력을 반영하고 있습니다. 가격 급등과 거래량 급증으로 시장은 흥분과 기대감으로 가득 차 있으며, 투자자들은 견고한 섹터 실적과 자본 유입 가속화를 목격하고 있습니다.





밈 열풍: 트럼프와 머스크의 대화 중 머스크의 습관적인 "yeah"라는 반응이 관련 토큰 가격의 급등으로 이어졌습니다. 시장 데이터에 따르면, 20분 만에 가격이 0.00192달러까지 치솟았고, 시가총액은 순식간에 2백만 달러를 돌파했습니다. 거래량은 2시간 만에 1,028만 달러에 달해 시장의 반응이 뜨거웠음을 알 수 있습니다.





섹터 성과: #BRC20, $SATS, $ORDI 섹터는 큰 폭의 가격 상승과 함께 뛰어난 성과를 보였습니다. 특히, "85" 사건 이후 가치가 세 배로 상승한 #BTCFi-관련 인프라도 눈에 띄는 강세를 보였으며, 특히 $ORDS가 눈에 띄었습니다.





모듈형 트랙: 지난밤 $SAGA, $DYM, $TIA와 같은 토큰은 약 20%의 가격 상승을 보이며 전반적으로 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다.





퍼블릭 체인 분야: $SUI는 프로젝트 포지셔닝을 재정의하는 데 앞장서 왔습니다. "솔라나 킬러"라고 불리는 이 프로젝트는 주요 인사들의 지지를 받고 있으며, $APT도 주목을 받고 있습니다. 다른 단일 체인 퍼블릭 체인 프로젝트도 긍정적인 추세를 보이고 있으며, $CRV, $AAVE, $MKR, $SNX, $DYDX와 같은 기존 DeFi 프로젝트도 회복하기 시작했습니다. 특히, $CRV는 최근 며칠 동안 40% 상승했습니다.





2차 시장에 분명한 활성화 조짐이 나타나고 있습니다. 다양한 섹터에서 강력한 실적과 상승 모멘텀이 나타나고 있는 것은 시장이 긍정적인 변화를 겪고 있음을 나타냅니다. 전체 시장이 회복될 수 있다면 진정한 알트코인 강세장이 도래할 수 있는 발판이 마련될 것입니다. 지금은 투자 방향을 정하고 시장 기회를 포착할 수 있는 중요한 시기입니다. 시장이 새로운 정점을 향해 가고 있을 수 있으므로 투자자는 시장 역학을 면밀히 모니터링하고 명확한 전략을 수립하여 잠재적인 강세장 기회를 활용해야 합니다. 이는 새로운 시장 최고점을 맞이할 수 있는 기회일 뿐만 아니라 투자 목표를 달성할 수 있는 기회이기도 합니다.









알트코인에 투자하기 전에 전반적인 시장 동향을 이해하는 것이 중요합니다. 2024년 암호화폐 시장은 특히 비트코인이나 이더리움과 같은 주요 코인의 영향으로 큰 변화를 겪었으며, 알트코인 가격도 눈에 띄게 변동했습니다. 시장의 뉴스를 주시하고, 전문가의 예측을 분석하고, 주요 암호화폐의 추세를 추적하면 알트코인의 잠재적 움직임을 더 명확하게 이해할 수 있습니다.





동시에 효과적인 알트코인 투자를 위해서는 신뢰할 수 있고 기능이 풍부한 거래 플랫폼을 선택하는 것이 필수적입니다. MEXC는 광범위한 알트코인 거래 옵션과 효율적인 거래 시스템으로 높은 평가를 받고 있습니다. 직관적인 인터페이스를 통해 투자자는 다양한 알트코인을 쉽게 찾고 거래할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 밈토큰의 인기가 높아짐에 따라 MEXC는 이러한 토큰을 거래할 수 있는 종합적인 플랫폼을 제공합니다. 이러한 토큰에 액세스하려면 MEXC 앱을 열고 홈페이지로 이동하여 [더보기]를 누르고 [공통기능]에서 [Meme+] 섹션을 선택한 후 거래 가능한 인기 토큰을 살펴보세요.









다음은 BOME 토큰 구매 주문 예시입니다:





1) MEXC 앱을 열고 상단의 검색창에 "BOME"을 입력합니다.

2) BOME 현물 거래 옵션을 선택합니다.

3) 차트 페이지에서 [매수]를 누릅니다.

4) 주문 유형을 선택하고 수량을 설정한 후 [BOME 매수]를 클릭하면 구매가 완료됩니다.





단기 선물 거래에 경험이 있다면 가격 변동에 따른 수익을 얻기 위해 BOME 선물 거래를 선택할 수 있습니다.







