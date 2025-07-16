Einstein (EIN): 과학적 탐구를 Web3와 통합한 탈중앙화 소셜 실험

모든 것이 토큰화될 수 있는 웹3.0 시대에 Einstein (EIN) 은 과학과 블록체인의 교차점에서 영감을 얻어 독특한 “지식 × 토큰 × 커뮤니티” 생태계를 구축합니다. 이 프로젝트는 기본 입자 및 주기율표와 같은 물리학의 개념을 온체인 세계로 가져올 뿐만 아니라 탈중앙화된 방식으로 사용자가 과학을 탐구하고 질서를 구축하며 지속적으로 진화하는 온체인 과학 실험에 참여할 수 있도록 인센티브를 제공합니다.









Einstein은 과학적 인식과 블록체인 메커니즘을 통합한 실험적인 암호화폐 프로젝트입니다. Einstein은 질문에서 영감을 얻었습니다: “과학계의 입자, 원소, 에너지가 온체인에서 구성 가능한 자산으로 매핑될 수 있다면 어떨까요?"라는 질문에서 출발했습니다.





Einstein 프로젝트의 목표는 재미있으면서도 복잡한 온체인 경제 시스템을 만드는 것뿐만 아니라 다음과 같은 목표도 있습니다:





사용자들이 참여를 통해 과학적 원리를 배우도록 장려합니다.

개방형 과학 + 웹3.0 실험의 장을 구축합니다.

토큰 메커니즘을 통해 인지, 기여, 인센티브 로직을 재구성합니다.





Einstein은 입자와 원소의 토큰 시스템을 통해 과학적 구성의 논리를 재구성하는 동시에 블록체인을 사용하여 과학 지식의 보급과 가치 인센티브 메커니즘을 재정의합니다. 암호화폐 세계의 “건설적인 게임 플레이”를 사용하여 사용자가 우주의 기본 구성 요소, 시스템 진화 및 규칙을 재발견할 수 있도록 돕고자 합니다.









Einstein은 우주 물질의 구조에서 영감을 받아 세 가지 유형의 토큰으로 구성된 생태계를 혁신적으로 구축합니다.









총 공급량: 9,990,620,000

주요 용도: 커뮤니티 거버넌스 및 제안， 채굴 재료 및 요소 토큰에 대한 스테이킹 인증서， 인센티브 메커니즘(추천 보상, 에어드랍)， 온체인 “요소 자산”의 생성 또는 거래。





EIN은 프로토콜의 “중력적 핵심” 역할을 하며, 일일 릴리스와 연간 반감기 메커니즘을 통해 장기적인 경제적 탄력성과 참여 인센티브를 유지합니다.









우주를 구성하는 다섯 가지 기본 입자를 나타냅니다:





ATOM

양성자

중성자

전자

시간





사용자는 EIN을 스테이킹하여 재료 토큰을 얻습니다. 각 재료에는 독립적인 채굴 속도와 반감 주기가 있습니다. 이 토큰은 과학적 은유이자 후속 “원소 합성”을 위한 기초 자원으로 사용됩니다.









이 프로젝트는 주기율표의 122개 원소(H~Og)를 온체인으로 가져옵니다. 각 원소는 다음과 같은 특징을 가진 개별 토큰입니다:





온체인 활성화 메커니즘

재료 토큰으로 교환 가능

전용 거래 풀

스테이킹 보상

계층화된 시스템(일반 원소, 희귀 원소, 슈퍼 원소)





이러한 요소는 과학 지식의 결합 가능성을 상징하며 향후 게임 플레이와 경제를 위한 기초 자산 네트워크를 형성합니다.









Einstein의 경제 시스템은 여러 인센티브 메커니즘을 결합합니다:





일일 채굴 : 사용자는 재료 토큰을 받기 위해 EIN을 스테이킹하며, 일일 총 방출량은 고정되어 있고 매년 감소합니다.

추천 보상 : 커뮤니티 성장을 촉진하기 위한 추천 인센티브로 최대 547,500,000 EIN이 할당됩니다.

요소 활성화: 재료를 교환하거나 거래에 참여하면 활성화됩니다.

여러 거래 페어: 토큰 유동성을 유도하기 위해 EIN/USDT, EIN/MATERIAL, EIN/ELEMENT 풀을 포함합니다.

슈퍼 엘리먼트 스테이킹 풀: 상위 계층 요소를 활성화한 후 고급 보상을 잠금 해제하세요.





전반적인 메커니즘은 인센티브로서의 참여, 자산으로서의 인식을 강조하며 탈중앙화된 프로토콜 운영과 진화를 촉진합니다.









Einstein 거버넌스 권한은 EIN 보유자에게 있습니다. 토큰 할당, 보상 정책, 계약 업그레이드와 같은 모든 핵심 매개변수는 DAO 제안과 투표를 통해 결정됩니다. 커뮤니티는 프로젝트의 발전에 핵심적인 역할을 하며, 프로토콜 자체는 공개적인 과학 실험입니다.





추가로 계획된 기능은 다음과 같습니다:





온체인 실험 기록 시스템 (사용자 참여 시각화).

과학 콘텐츠 협업 (대학, DeSci 프로젝트와의 협업).

게임화된 온체인 과학(예: 원소 합성 챌린지, 양성자 속도 경주).





누구나 “과학 놀이”를 할 수 있는 이 탈중앙화된 세상에서 모든 양성자, 전자, 원소 합성은 인류가 우주의 법칙을 탐구하는 또 다른 방법입니다. EIN은 단순한 토큰이 아니라 과학, 인지, 미래를 연결하는 다리입니다.



