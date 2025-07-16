블록체인 기술의 지속적인 발전과 시장의 호황 속에서, Sonic 프로젝트는 업계의 중심이 되었습니다. Solana의 첫 번째 게임 레이어-2인 Sonic은 Solana의 고속 및 저비용 이점을 활용하여 게임 개발자와 플레이어에게 혁신적인 플랫폼을 제공합니다. Sonic 생태계가 점차 확장됨에 따라 점점 더 많은 DeFi 프로젝트와 투자 기회가 등장하고 있습블록체인 기술의 지속적인 발전과 시장의 호황 속에서, Sonic 프로젝트는 업계의 중심이 되었습니다. Solana의 첫 번째 게임 레이어-2인 Sonic은 Solana의 고속 및 저비용 이점을 활용하여 게임 개발자와 플레이어에게 혁신적인 플랫폼을 제공합니다. Sonic 생태계가 점차 확장됨에 따라 점점 더 많은 DeFi 프로젝트와 투자 기회가 등장하고 있습
튜토리얼/Learn/추천 콘텐츠/생태계 급등 100%... 대규모 투자 기회!

생태계 급등 100%: Sonic에서 공개된 대규모 투자 기회!

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#업계 최신 소식
Sonic SVM
SONIC$0.1674-3.49%
DeFi
DEFI$0.00169-5.16%
Shadow
SHADOW$8.691-13.45%
FINANCE
FINANCE$0.001715+46.83%
트러스트스왑
SWAP$0.07679-0.05%

블록체인 기술의 지속적인 발전과 시장의 호황 속에서, Sonic 프로젝트는 업계의 중심이 되었습니다. Solana의 첫 번째 게임 레이어-2인 Sonic은 Solana의 고속 및 저비용 이점을 활용하여 게임 개발자와 플레이어에게 혁신적인 플랫폼을 제공합니다. Sonic 생태계가 점차 확장됨에 따라 점점 더 많은 DeFi 프로젝트와 투자 기회가 등장하고 있습니다. 최근 밈코인 시장이 냉각되었음에도 불구하고, Sonic은 강력한 DeFi 생태계로 시장 회복을 이끌었으며, 여러 프로젝트의 상위 토큰이 일주일 만에 4~10배 성장했습니다. 그렇다면 현재 Sonic 생태계에서 주목할 만한 투자 기회는 무엇일까요?

1. SHADOW: Sonic Shadow 거래소의 네이티브 토큰


SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*)는 Sonic 체인에서 가장 큰 거래소인 Shadow 거래소의 네이티브 토큰입니다. Sonic 생태계의 번영을 이끄는 핵심 토큰으로서, SHADOW는 유동성 제공 및 거래 기능을 제공할 뿐만 아니라, 유동성 풀과 스테이킹에 참여할 수 있어 상당한 LP 보상을 가져옵니다.

주요 특징: 낮은 거래 수수료, 빠른 성능, 스테이킹이나 투표에 참여하기 위해 1:1로 xSHADOW로 교환할 수 있는 옵션.

시장 성과: 지난 한 주 동안 SHADOW의 시가총액은 약 5백만 달러에서 4,100만 달러로 700% 이상 증가했습니다. 최고점에서는 시가총액이 잠시 4,700만 달러를 돌파하기도 했습니다. 이러한 인상적인 성장은 Sonic 체인의 주요 토큰으로서 SHADOW의 강력한 성능을 강조하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.


2. x33: 유동성 스테이킹 및 자동 복리


Sonic 생태계에서 x33은 xSHADOW의 유동성 스테이킹과 관련된 토큰으로 자동 투표, 자동 복리, 수수료 제로와 같은 상당한 이점을 제공합니다. xSHADOW를 스테이킹함으로써 사용자는 자동화된 메커니즘을 통해 x33을 발행하고 지속적으로 보상을 받을 수 있습니다. 이 메커니즘은 최적의 투표 전략을 계산할 뿐만 아니라 토큰 환율을 자동으로 증가시켜 사용자가 더 높은 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다.

주요 특징: x33은 자동화된 마찰 없는 스테이킹 및 보상 메커니즘을 제공하는 동시에 높은 유동성을 지원하고 토큰이 오픈 마켓에서 자유롭게 거래될 수 있도록 합니다.

시장 성과: Sonic 생태계와 Shadow 거래소의 인기가 높아짐에 따라 x33의 시가총액은 크게 성장했습니다. 지난 한 주 동안 x33은 약 3백만 달러에서 1,280만 달러로 400% 이상 상승했습니다.


3. EGGS: DeFi 프로토콜의 새로운 하이라이트


Eggs Finance는 Sonic 블록체인을 기반으로 구축된 혁신적인 DeFi 프로토콜입니다. 사용자는 프로토콜의 스마트 계약에 S를 입금하여 EGGS를 발행할 수 있습니다. 각 발행 거래에는 2.5%의 수수료가 부과되며, 향후 사용자는 대출, 담보, 레버리지 전략을 통해 더 많은 보상을 얻을 수 있습니다.

주요 특징:
민팅 및 상환: 사용자는 dApp의 SWAP 탭을 통해 EGGS를 계약에 다시 판매할 수 있습니다. 상환 시에는 2.5%의 수수료가 발생하며, 기본 S 자산이 사용자에게 반환되는 동안 EGGS 토큰은 소각됩니다. 수수료는 발행 시와 동일한 비율로 분배되어 계약, 유동성 인센티브, 팀에 혜택을 줍니다.

대출 및 레버리지: 사용자는 EGGS를 담보로 사용하여 S 토큰을 대출받을 수 있으며, 최대 99%까지 EGGS의 가치에 해당하는 S 토큰을 대출받을 수 있습니다. 이자율은 기본 0.05%의 비율로 선형적으로 계산되며, 사용자는 1일에서 365일 사이의 상환 기간을 선택할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 사용자는 포지션을 확장하기 위해 더 많은 EGGS를 대출, 민팅, 구매하여 포지션을 활용할 수 있습니다.

시장 성과: EGGS 토큰의 시가총액은 출시 첫날 700만 달러를 돌파한 이후 계속 상승하고 있습니다. 지난 한 주 동안 시가총액은 58% 이상 증가했습니다. Sonic 생태계가 계속 성장하고 있고 DeFi 프로토콜 내에서 EGGS의 역할이 점점 더 중요해짐에 따라 계속 주목할 만한 투자 기회로 남아 있습니다.


4. GOGGLES & TinHatCat: 밈코인 시장의 라이징 스타


GOGGLES 및 TinHatCat은 밈코인 시장에서 떠오르는 두 스타입니다. Solana 체인의 밈코인 과열이 식으면서 GOGGLES는 Sonic 체인의 선두 밈코인으로 부상했으며, Sonic의 빠른 발전과 함께 큰 주목을 받으며 많은 투자자를 끌어모았습니다. 한편, Sonic에서 두 번째로 큰 밈코인인 TinHatCat은 귀여운 분홍색 모자를 쓴 고양이로 주목을 받으며 시장의 열기를 더욱 뜨겁게 달구었습니다.

주요 특징: 밈코인을 둘러싼 문화적 과대광고는 시장 투기와 밀접한 관련이 있으며, 두 토큰 모두 매우 강력한 커뮤니티의 지지를 받고 있습니다.

시장 성과: 지난 한 주 동안 GOGGLES (*URLS-GOGLZ _USDT*)의 시가총액은 단 이틀 만에 344% 이상 급등하여 418만 달러에서 1,858만 달러로 치솟으며 인상적인 성과를 보여주었습니다. TinHatCat (THC) 역시 시가총액이 163만 달러에서 691만 달러로 상승하며 시장의 큰 관심을 끌었습니다. 2월 12일에는 가격이 무려 322%나 급등했습니다.

5. 탈중앙화 거래 플랫폼 토큰: NAVI & BEETS


5.1 NAVI
Navigator 거래소는 Sonic 생태계 내 탈중앙화 유동성 시장으로, 소닉에서 가장 높은 순위의 퍼블릭 DEX입니다. 암호화폐, 외환, 금속 등 다양한 자산을 지원합니다. 유동성 풀은 최대 240%의 APR을 제공하며, S토큰 보상으로 사용자 참여를 장려합니다.

주요 특징: 암호화폐와 전통 자산을 포함한 다양한 자산을 지원하며 높은 APR 보상을 제공합니다.

시장 성과: 지난 한 주 동안 NAVI 토큰의 시가총액은 급등하여 단 3일 만에 10배가 증가했습니다.


5.2 BEETS
BEETS는 탈중앙화 거래 플랫폼으로 2021년 Fantom 네트워크에서 처음 출시되었으며, 이후 Optimism으로 연결되었고, 2024년 12월 Sonic으로 마이그레이션되었습니다. BEETS는 밸런서 v3의 기술을 활용하여 자동화된 시장 메이커(AMM) 개발을 간소화했으며, Sonic 체인에서 중요한 거래 플랫폼이 되었습니다.

주요 특징:
크로스체인 지원: 여러 블록체인에서 원활하게 작동하여 시장 범위를 확장합니다.
AMM 자동 시장 조성: 고급 AMM 메커니즘을 기반으로 유동성 인센티브를 제공하여 사용자가 마찰 없는 거래 경험을 즐길 수 있도록 돕습니다.

시장 성과: 지난 주, BEETS는 단 3일 만에 시가총액이 95.6% 증가하며 시장 수요와 투자자의 신뢰가 꾸준히 증가하고 있음을 보여주었습니다.


6. 결론:Sonic생태계의 미래 청사진


특히 DeFi, 밈코인 시장, 탈중앙화 거래 등 Sonic 생태계가 계속 확장됨에 따라 점점 더 많은 투자 기회가 생겨나고 있습니다. SHADOW에서 x33, GOGGLES에서 EGGS까지, 이러한 프로젝트는 강력한 시장 성과를 보여줄 뿐만 아니라 투자자에게 높은 수익률도 제공합니다. Sonic 생태계는 아직 초기 단계에 있지만 혁신적인 기술 아키텍처, 낮은 수수료, 빠른 속도 등의 장점으로 Solana 생태계에서 빛나는 보석이 될 것입니다.


디지털 거래 플랫폼의 글로벌 리더인 MEXC는 Sonic 생태계를 포함한 다양한 투자 기회를 제공합니다. 거래 속도, 자산 범위, 유동성에서 강점을 가진 MEXC는 투자자가 끊임없이 변화하는 시장에서 기회를 빠르게 포착할 수 있도록 지원합니다. Sonic 생태계의 미래를 믿는다면 MEXC는 이러한 관련 프로젝트에 참여할 수 있는 이상적인 플랫폼이 될 것입니다.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스 조언이 아니며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 추천하는 내용이 아닙니다. MEXC 튜토리얼 문서는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정은 사용자의 책임이며, MEXC는 그러한 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

USDf란? Falcon Finance의 혁신적인 스테이블코인 메커니즘 알아보기

USDf란? Falcon Finance의 혁신적인 스테이블코인 메커니즘 알아보기

요약USDf는 이더리움 기반의 초과 담보 합성 달러로, 현재 유통량은 약 18.99억 개이며 시가 순위는 202위입니다.USDf는 스테이블코인 및 비(非)스테이블코인 자산 모두를 담보로 지원하며, 시스템 보안을 위해 유동적인 담보 비율을 적용합니다.USDf는 사용자들의 다양한 위험 선호도를 충족하기 위해 클래식과 혁신적(classic and innovati

Espresso란 무엇인가? 100개의 노드로 분열된 블록체인 세계를 다시 연결하다

Espresso란 무엇인가? 100개의 노드로 분열된 블록체인 세계를 다시 연결하다

요약1) Espresso는 분산형 BFT 합의를 사용하여 연결된 모든 블록체인에 대해 6초 이내에 빠른 거래 확인을 제공합니다.2) 글로벌 확인 계층으로서 Espresso는 서로 다른 체인이 서로의 검증된 상태에 실시간으로 접속할 수 있도록 하여 진정한 크로스 체인 구성 가능성을 구현합니다.3) Arbitrum, OP Stack, Polygon CDK를 포

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요