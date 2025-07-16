생태계 급등 100%: Sonic에서 공개된 대규모 투자 기회!

블록체인 기술의 지속적인 발전과 시장의 호황 속에서, Sonic 프로젝트는 업계의 중심이 되었습니다. Solana의 첫 번째 게임 레이어-2인 Sonic은 Solana의 고속 및 저비용 이점을 활용하여 게임 개발자와 플레이어에게 혁신적인 플랫폼을 제공합니다. Sonic 생태계가 점차 확장됨에 따라 점점 더 많은 DeFi 프로젝트와 투자 기회가 등장하고 있습니다. 최근 밈코인 시장이 냉각되었음에도 불구하고, Sonic은 강력한 DeFi 생태계로 시장 회복을 이끌었으며, 여러 프로젝트의 상위 토큰이 일주일 만에 4~10배 성장했습니다. 그렇다면 현재 Sonic 생태계에서 주목할 만한 투자 기회는 무엇일까요?









SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*)는 Sonic 체인에서 가장 큰 거래소인 Shadow 거래소의 네이티브 토큰입니다. Sonic 생태계의 번영을 이끄는 핵심 토큰으로서, SHADOW는 유동성 제공 및 거래 기능을 제공할 뿐만 아니라, 유동성 풀과 스테이킹에 참여할 수 있어 상당한 LP 보상을 가져옵니다.





주요 특징: 낮은 거래 수수료, 빠른 성능, 스테이킹이나 투표에 참여하기 위해 1:1로 xSHADOW로 교환할 수 있는 옵션.





시장 성과: 지난 한 주 동안 SHADOW의 시가총액은 약 5백만 달러에서 4,100만 달러로 700% 이상 증가했습니다. 최고점에서는 시가총액이 잠시 4,700만 달러를 돌파하기도 했습니다. 이러한 인상적인 성장은 Sonic 체인의 주요 토큰으로서 SHADOW의 강력한 성능을 강조하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.













Sonic 생태계에서 x33은 xSHADOW의 유동성 스테이킹과 관련된 토큰으로 자동 투표, 자동 복리, 수수료 제로와 같은 상당한 이점을 제공합니다. xSHADOW를 스테이킹함으로써 사용자는 자동화된 메커니즘을 통해 x33을 발행하고 지속적으로 보상을 받을 수 있습니다. 이 메커니즘은 최적의 투표 전략을 계산할 뿐만 아니라 토큰 환율을 자동으로 증가시켜 사용자가 더 높은 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다.





주요 특징: x33은 자동화된 마찰 없는 스테이킹 및 보상 메커니즘을 제공하는 동시에 높은 유동성을 지원하고 토큰이 오픈 마켓에서 자유롭게 거래될 수 있도록 합니다.





시장 성과: Sonic 생태계와 Shadow 거래소의 인기가 높아짐에 따라 x33의 시가총액은 크게 성장했습니다. 지난 한 주 동안 x33은 약 3백만 달러에서 1,280만 달러로 400% 이상 상승했습니다.













Eggs Finance는 Sonic 블록체인을 기반으로 구축된 혁신적인 DeFi 프로토콜입니다. 사용자는 프로토콜의 스마트 계약에 S를 입금하여 EGGS를 발행할 수 있습니다. 각 발행 거래에는 2.5%의 수수료가 부과되며, 향후 사용자는 대출, 담보, 레버리지 전략을 통해 더 많은 보상을 얻을 수 있습니다.





주요 특징:

민팅 및 상환: 사용자는 dApp의 SWAP 탭을 통해 EGGS를 계약에 다시 판매할 수 있습니다. 상환 시에는 2.5%의 수수료가 발생하며, 기본 S 자산이 사용자에게 반환되는 동안 EGGS 토큰은 소각됩니다. 수수료는 발행 시와 동일한 비율로 분배되어 계약, 유동성 인센티브, 팀에 혜택을 줍니다.





대출 및 레버리지: 사용자는 EGGS를 담보로 사용하여 S 토큰을 대출받을 수 있으며, 최대 99%까지 EGGS의 가치에 해당하는 S 토큰을 대출받을 수 있습니다. 이자율은 기본 0.05%의 비율로 선형적으로 계산되며, 사용자는 1일에서 365일 사이의 상환 기간을 선택할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 사용자는 포지션을 확장하기 위해 더 많은 EGGS를 대출, 민팅, 구매하여 포지션을 활용할 수 있습니다.





시장 성과: EGGS 토큰의 시가총액은 출시 첫날 700만 달러를 돌파한 이후 계속 상승하고 있습니다. 지난 한 주 동안 시가총액은 58% 이상 증가했습니다. Sonic 생태계가 계속 성장하고 있고 DeFi 프로토콜 내에서 EGGS의 역할이 점점 더 중요해짐에 따라 계속 주목할 만한 투자 기회로 남아 있습니다.













GOGGLES 및 TinHatCat은 밈코인 시장에서 떠오르는 두 스타입니다. Solana 체인의 밈코인 과열이 식으면서 GOGGLES는 Sonic 체인의 선두 밈코인으로 부상했으며, Sonic의 빠른 발전과 함께 큰 주목을 받으며 많은 투자자를 끌어모았습니다. 한편, Sonic에서 두 번째로 큰 밈코인인 TinHatCat은 귀여운 분홍색 모자를 쓴 고양이로 주목을 받으며 시장의 열기를 더욱 뜨겁게 달구었습니다.





주요 특징: 밈코인을 둘러싼 문화적 과대광고는 시장 투기와 밀접한 관련이 있으며, 두 토큰 모두 매우 강력한 커뮤니티의 지지를 받고 있습니다.





시장 성과: 지난 한 주 동안 GOGGLES (*URLS-GOGLZ _USDT*)의 시가총액은 단 이틀 만에 344% 이상 급등하여 418만 달러에서 1,858만 달러로 치솟으며 인상적인 성과를 보여주었습니다. TinHatCat (THC) 역시 시가총액이 163만 달러에서 691만 달러로 상승하며 시장의 큰 관심을 끌었습니다. 2월 12일에는 가격이 무려 322%나 급등했습니다.









5.1 NAVI

Navigator 거래소는 Sonic 생태계 내 탈중앙화 유동성 시장으로, 소닉에서 가장 높은 순위의 퍼블릭 DEX입니다. 암호화폐, 외환, 금속 등 다양한 자산을 지원합니다. 유동성 풀은 최대 240%의 APR을 제공하며, S토큰 보상으로 사용자 참여를 장려합니다.





주요 특징: 암호화폐와 전통 자산을 포함한 다양한 자산을 지원하며 높은 APR 보상을 제공합니다.





시장 성과: 지난 한 주 동안 NAVI 토큰의 시가총액은 급등하여 단 3일 만에 10배가 증가했습니다.









5.2 BEETS

BEETS는 탈중앙화 거래 플랫폼으로 2021년 Fantom 네트워크에서 처음 출시되었으며, 이후 Optimism으로 연결되었고, 2024년 12월 Sonic으로 마이그레이션되었습니다. BEETS는 밸런서 v3의 기술을 활용하여 자동화된 시장 메이커(AMM) 개발을 간소화했으며, Sonic 체인에서 중요한 거래 플랫폼이 되었습니다.





주요 특징:

크로스체인 지원: 여러 블록체인에서 원활하게 작동하여 시장 범위를 확장합니다.

AMM 자동 시장 조성: 고급 AMM 메커니즘을 기반으로 유동성 인센티브를 제공하여 사용자가 마찰 없는 거래 경험을 즐길 수 있도록 돕습니다.





시장 성과: 지난 주, BEETS는 단 3일 만에 시가총액이 95.6% 증가하며 시장 수요와 투자자의 신뢰가 꾸준히 증가하고 있음을 보여주었습니다.













특히 DeFi, 밈코인 시장, 탈중앙화 거래 등 Sonic 생태계가 계속 확장됨에 따라 점점 더 많은 투자 기회가 생겨나고 있습니다. SHADOW에서 x33, GOGGLES에서 EGGS까지, 이러한 프로젝트는 강력한 시장 성과를 보여줄 뿐만 아니라 투자자에게 높은 수익률도 제공합니다. Sonic 생태계는 아직 초기 단계에 있지만 혁신적인 기술 아키텍처, 낮은 수수료, 빠른 속도 등의 장점으로 Solana 생태계에서 빛나는 보석이 될 것입니다.





