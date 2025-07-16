Eclipse: 이더리움과 솔라나를 통합한 통합 레이어 2 솔루션

Eclipse 는 솔라나 가상머신(SVM) 환경 내에서 작동하는 이더리움 최초의 레이어 2 솔루션입니다. 모듈식 아키텍처는 웹3.0 애플리케이션과 dApp에서 수백만 명의 사용자에게 빠르고 안전하며 유연한 상호작용을 지원하는 데 필요한 기본 인프라를 제공하도록 설계되었습니다.









Eclipse는 블록체인 생태계 내에서 계속되는 확장성 문제에 대한 전략적 대응책입니다.





블록체인 기술이 계속 발전함에 따라 선도적인 스마트 컨트랙트 플랫폼으로 널리 알려진 이더리움은 확장성의 한계로 인해 점점 더 많은 압박에 직면해 왔습니다. 샤딩 및 롤업과 같은 이니셔티브는 성능 향상을 목표로 하지만, 유동성 파편화 및 최적이 아닌 사용자 경험과 같은 문제는 여전히 지속되고 있습니다. 반면, 솔라나는 탈중앙화 및 보안에 대한 우려가 남아 있지만 뛰어난 처리량과 확장성으로 인정받고 있습니다. Eclipse는 이더리움과 솔라나의 강점을 통합하여 이러한 격차를 해소하기 위해 개발되었으며, 블록체인 인프라의 기능을 발전시키기 위해 설계된 차세대 솔루션을 제공합니다.









Eclipse는 획기적인 혁신인 GSVM(기가스케일 가상 머신)을 중심으로 구축되었습니다. GSVM은 공동 설계된 하드웨어-소프트웨어 아키텍처와 교차 레이어 최적화를 결합하여 이더리움의 강력한 보안과 유동성을 유지하면서 솔라나의 실레벨 병렬 실행 환경에 필적하는 성능을 제공합니다. 이 새로운 설계를 통해 Eclipse는 뛰어난 효율성, 안정성, 확장성을 갖춘 대규모 트랜잭션을 처리할 수 있습니다.





GSVM 아키텍처는 네 가지 주요 혁신으로 정의됩니다:





하드웨어-소프트웨어 공동 설계: GSVM은 SmartNIC와 같은 지능형 네트워크 인터페이스와 함께 GPU 및 FPGA와 같은 고성능 컴퓨팅 구성 요소를 활용하여 트랜잭션 복잡성에 따라 처리 전략을 동적으로 조정합니다. 이 아키텍처는 최적의 리소스 할당을 보장하여 복잡한 스마트 컨트랙트에는 향상된 연산 능력을, 단순한 트랜잭션에는 간소화된 처리량을 제공함으로써 시스템 전반의 효율성을 극대화합니다.





동적 확장 및 핫스팟 격리: 트랜잭션이 급증하거나 수요가 많은 애플리케이션에 대응하여 GSVM은 CPU 리소스를 동적으로 재할당하여 실시간으로 처리 용량을 늘립니다. 또한 트래픽이 많은 애플리케이션을 위한 리소스 격리 기능을 제공하여 국지적인 정체가 더 넓은 체인의 성능에 영향을 미치는 것을 방지합니다. 이러한 동적 확장과 핫스팟 봉쇄의 조합은 부하가 높은 조건에서도 일관된 안정성과 가용성을 보장합니다.





교차 레이어 최적화: GSVM은 가스 추정, 트랜잭션 실행, 스케줄링 등 여러 시스템 레이어에서 실시간 데이터 상호 운용성을 지원하여 긴밀하게 통합된 운영 워크플로우를 보장합니다. 거래 데이터를 미리 가져오고 가스비를 사전에 추정함으로써 GSVM은 실행 지연 시간을 크게 줄여줍니다. 또한, AI 기반 예측 스케줄링을 통해 블록 혼잡이나 장애와 같은 잠재적인 문제를 예측하여 트랜잭션 처리량을 더욱 최적화합니다.





계산 추상화 및 병렬화: 처리 효율성을 극대화하기 위해 GSVM은 집중적인 연산 작업을 오프체인 환경으로 오프로드합니다. 그런 다음 영지식(ZK) 증명을 통해 결과를 검증하고 이더리움 메인넷에 안전하게 커밋합니다. 오프체인 실행과 온체인 검증의 이 하이브리드 모델은 데이터 무결성이나 보안을 손상시키지 않으면서 처리 속도를 높입니다.





이러한 핵심 혁신 외에도 Eclipse는 EVM, SVM, MoveVM을 비롯한 다양한 실행 환경을 지원하여 개발자에게 탁월한 유연성을 제공합니다. 프로젝트는 가장 적합한 실행 레이어를 선택하고 성능, 보안 및 확장성에 대한 특정 요구 사항을 충족하도록 구성 요소를 사용자 지정할 수 있습니다. 보안을 더욱 강화하기 위해 Eclipse는 고성능 ZK 위조 방지 시스템인 RISC Zero를 통합하여 사용자에게 트랜잭션 속도, 암호화 보증, 경제적 효율성 간의 최적의 균형을 제공합니다.









2024년 11월 메인넷 출시 이후 Eclipse 생태계는 급속도로 크게 성장했습니다. 현재까지 60개 이상의 탈중앙화 애플리케이션(dApp)과 서비스 제공자가 탈중앙화 금융, GameFi, 소비자 애플리케이션, NFT 등 다양한 분야에 걸쳐 Eclipse와 통합되었습니다.





DeFi: 이 생태계에는 대출 플랫폼인 Astrol, 탈중앙화 거래소인 Invariant, Umbra 등의 기본 프로토콜이 포함되어 있으며, 종합적인 탈중앙화 금융 서비스를 제공합니다.

GameFi: Turbo Tap과 같은 게임은 매력적인 게임플레이와 내장된 생태계 인센티브를 결합하여 강력한 사용자 참여를 유도하고 커뮤니티 참여를 강화합니다.

NFT: Eclipse는 공식 방과 후 클럽 NFT 컬렉션을 출시하고 Scope와 Minty.Market을 비롯한 여러 NFT 플랫폼을 지원하여 NFT 생태계 개발에 박차를 가하고 있습니다.





Eclipse의 생태계에는 예측 시장인 Hedgehog와 밈코인 플랫폼인 Fight.Horse와 같은 새로운 프로젝트도 포함되어 있어 다양하고 혁신적인 애플리케이션 환경을 지원하고자 하는 노력을 강조하고 있습니다.





강력한 생태계 확장에 힘입어 Eclipse는 1,150 ETH 이상의 수수료 수익을 기록했으며, 472,000명 이상의 회원으로 구성된 커뮤니티를 디스코드에 구축했고, 100만 개 이상의 지갑을 온보딩했습니다. 이 플랫폼은 21억 건 이상의 거래를 처리했으며, 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 10억 달러를 넘어섰습니다.













Eclipse는 확장성, 사용자 경험, 보안을 강화하기 위해 각 블록체인 아키텍처의 강점을 결합하여 이더리움과 솔라나의 장점을 모두 제공하도록 설계되었습니다. 다음은 Eclipse 메인넷 아키텍처에 대한 개괄적인 개요입니다:





결제 레이어(이더리움): Eclipse는 이더리움을 결제 레이어로 활용하여 안전하고 탈중앙화된 최종성을 보장합니다. 트랜잭션은 브리징 메커니즘을 통해 검증되며, Eclipse는 이더리움의 강력한 보안 보장을 이어받을 수 있습니다.





실행 레이어(SVM): 트랜잭션은 솔라나 가상 머신을 통해 실행되므로 병렬 처리가 가능합니다. 이더리움 가상 머신(EVM)과 같은 단일 스레드 환경과 비교했을 때 트랜잭션 처리량이 크게 증가합니다.





데이터 가용성(Celestia): 확장 가능하고 비용 효율적인 데이터 가용성을 달성하기 위해 Eclipse는 트랜잭션 데이터를 Celestia에 게시합니다. 이 접근 방식은 데이터 가용성을 위해 이더리움에만 의존하는 것과 달리 대량의 트랜잭션을 지원하면서 비용을 절감합니다.





사기 증명(RISC 제로): 네트워크 무결성을 유지하기 위해 Eclipse는 영지식 사기 증명을 통해 RISC 제로를 사용합니다. 이를 통해 시스템은 중복 온체인 실행 없이도 유효하지 않은 트랜잭션을 감지하고 해결할 수 있습니다.









블록체인 기술이 계속 성숙해지고 폭넓게 채택됨에 따라, 이더리움과 솔라나의 강점을 통합한 혁신적인 플랫폼인 Eclipse는 대규모 웹3.0 애플리케이션 배포의 핵심이 될 수 있는 좋은 입지를 확보하고 있습니다. 앞으로도 Eclipse는 기술 인프라와 사용자 경험을 향상시키는 데 집중하여 개발자에게 강력하고 개발자 친화적인 환경을 제공하는 동시에 최종 사용자에게는 안전하고 효율적이며 비용 효율적인 경험을 제공할 것입니다.





블록체인 인프라의 발전과 탈중앙화 기술의 채택을 면밀히 모니터링하는 투자자와 개발자에게 Eclipse는 매력적인 기회입니다. 고유한 아키텍처 설계와 미래 지향적인 애플리케이션 시나리오는 다음 단계의 산업 진화를 위한 잠재적인 촉매제로 자리매김하고 있습니다.





디지털 자산 업계의 리더로서 MEXC 는 Eclipse와 같은 신흥 프로젝트를 발굴하고 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 초고속, 밀리초 수준의 거래 성능과 신중하게 검증된 고품질 프로젝트에 대한 독점적 접근을 제공하는 전문적이고 종합적인 서비스 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. MEXC에서는 항상 한 발 앞서 다음 투자 기회를 포착할 준비가 되어 있습니다.



