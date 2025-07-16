EarthMeta 심층 분석: AI 기반 탈중앙화 가상 지구 생태계 구축하기

AI와 Web3 가 빠르게 융합됨에 따라 EarthMeta 는 “디지털 세상”에 대한 비전을 재정의하고 있습니다. AI 기능, 탈중앙화 거버넌스, 몰입형 경험을 결합한 가상 지구 플랫폼인 EarthMeta는 사용자 자율성과 개방형 협업을 기반으로 하는 차세대 디지털 생태계를 만들고자 합니다.









EarthMeta는 현실 세계와 가상 세계가 융합된 디지털 지구 플랫폼을 만들기 위해 NFT 메커니즘과 지리적 자산 매핑을 결합한 Polygon 블록체인을 기반으로 하는 AI 및 Web3 프로젝트입니다.





EarthMeta에서는 지구상의 모든 도시와 랜드마크를 NFT로 발행, 관리, 거래할 수 있습니다. 기존의 가상 부동산 플랫폼과 달리, EarthMeta는 도시 총재가 된 사용자만이 해당 도시의 랜드마크를 거래하고 개발할 수 있는 권한을 얻는 거버넌스를 우선시합니다.





EarthMeta의 비전은 다음과 같습니다:





공정하고 탈중앙화된 글로벌 가상 지구 시스템 구축

AI와 AR 기술을 통해 실제 현실과 가상 현실을 혼합한 몰입형 디지털 경험 제공

전 세계 사용자가 새로운 메타버스 도시를 함께 만들고 관리할 수 있도록 지원









EarthMeta는 포괄적인 자산 거래 시스템을 구현할 뿐만 아니라 거버넌스 모델에 심층적인 탈중앙화를 포함함으로써 웹3.0 프로젝트로서 새로운 지평을 열었습니다. 아래에서는 거버넌스, 트레이딩, AI, AR 총 4가지 핵심 측면에서 EarthMeta를 살펴봅니다.









EarthMeta에서 모든 도시는 반드시 “소유권을 주장”해야 하며, 해당 도시의 주지사만이 해당 도시 경계 내에서 랜드마크 NFT를 판매하거나 발행할 수 있습니다. 예를 들어, 뉴욕시가 아직 소유권이 없는 경우 사용자가 해당 도시를 소유권을 주장하고 자산 유통을 활성화할 때까지 자유의 여신상은 마켓플레이스에 나타나지 않습니다.





이러한 설계는 진정한 탈중앙화를 위한 플랫폼의 노력을 강조하며, 사용자에게 직접 권한을 부여합니다.









EarthMeta는 완전한 온체인 거래 및 자산 관리 시스템을 구현합니다.





사용자 자산의 보관 없이 Polygon 스마트 컨트랙트를 통해 모든 거래를 실행합니다.

거래 수수료를 부과하지 않아 이해 상충을 방지합니다.

초기 가격 공개를 생략하고, 관리자(governors)가 자유 시장 역학을 촉진하기 위해 자체 가격을 설정합니다.

토지를 직접 판매하지 않고, 생태계 중립성을 유지하기 위해 인프라 개발에만 집중합니다.









EarthMeta는 플랫폼 운영에 AI를 심층적으로 통합합니다.





대규모 언어 모델을 활용하여 문화, 경제, 지리적 기준에 따라 도시에 점수를 매겨 사용자에게 데이터 기반 거버넌스 인사이트를 제공합니다.

도시 및 랜드마크 명명 제안, 설명 텍스트 및 이미지 자동 생성, 경제 모델 분석 도구를 제공합니다.

AI 거버넌스 어시스턴트를 배포하여 의사 결정 시뮬레이션을 통해 효율성을 높이고 "대선" 선거와 같은 기능을 지원합니다.





EarthMeta는 이러한 지능형 거버넌스 도구를 내장함으로써 참여 장벽을 낮추는 동시에 즐거움과 효과를 향상시킵니다.









EarthMeta는 실제 세계 지도와 증강 현실을 융합한 모바일 탐험 도구를 출시할 예정입니다. 사용자는 휴대폰 카메라를 사용하여 가상 랜드마크를 "캡처"하고, NFT 보상을 획득하고, 실제 거리를 이동하면서 인터랙티브 작업을 완료할 수 있으며, 몰입감 넘치는 "걷고 탐험하는" 디지털 경험을 제공합니다. 이 기능은 사용자 참여를 높일 뿐만 아니라 오프라인 매장, IP 보유자, 이벤트 기획자에게 새로운 노출 및 상호작용 기회를 제공합니다.









EarthMeta는 Polygon 블록체인에서 자체 토큰인 EARTHMETA 를 발행합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.





거버넌스 권리 수령 및 스테이킹: EARTHMETA를 잠금하여 도시를 수령하거나 통치할 수 있습니다.

거래 정산: EARTHMETA를 모든 온체인 자산 거래의 교환 수단으로 사용할 수 있습니다.

거버넌스 투표: EARTHMETA를 보유하여 플랫폼 수준의 의사 결정에 참여할 수 있습니다.

인센티브 및 보상: 사용자 인센티브 및 콘텐츠 제작 보상을 통해 EARTHMETA를 획득할 수 있습니다.





또한, EarthMeta는 일부 토지 필지에 대한 "초기 경매"와 "도시 수령" 이벤트를 개최하여 초기 참여자에게 가상 세계에 대한 독점적인 접근 권한을 제공합니다.









EarthMeta는 기반 개발을 완료했으며, 주요 기능을 단계적으로 출시할 예정입니다.





2025년 2분기 : 거버넌스 메커니즘 출시 및 첫 번째 도시 소유권 획득 시작

2025년 3분기 : 랜드마크 자산 거래 시스템 활성화 및 맞춤형 도시 콘텐츠 지원

2025년 4분기 : AR 앱 출시 및 위치 기반 NFT 캡처 게임플레이 도입

2026년부터: EarthMeta SDK를 출시하여 제3자 개발자가 도시 경험(예: 가상 갤러리, 이벤트 공간)을 공동 제작할 수 있도록 지원





EarthMeta는 "탈중앙화 + AI 기반 + 증강 현실" 디지털 지구를 구축하는 데 전념하며, 메타버스 확장 기능뿐만 아니라 웹 3 시대의 선구적인 디지털 문명 샌드박스 역할을 수행할 것입니다.









EarthMeta는 AI, 블록체인, AR 기술을 기반으로 가상 지구 건설의 선두에 서 있으며, 디지털 세계의 토지, 거버넌스, 협업을 재정의합니다. 사용자는 단순한 참여자가 아니라 도시 건설자, 주지사, 창작자, 그리고 탐험가가 됩니다.





더 많은 도시가 활성화되고, 거버넌스 메커니즘이 성숙해지고, 생태계 파트너들이 참여함에 따라 EarthMeta는 진정한 사용자 중심의 가상 지구 플랫폼이 될 준비가 되어 있습니다.





EARTHMETA 토큰은 이제 MEXC에 상장되었습니다. 다음 단계에 따라 실시간 EARTHMETA 가격 데이터와 EARTHMETA 가격 예측을 온라인으로 확인하고 MEXC에서 EARTHMETA를 거래할 수 있습니다.





1) MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트 를 방문하세요.

2) 검색창에서 EARTHMETA를 검색하고 ' 현물 거래 '를 선택하세요.

3) 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료하세요.









또한 MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지로 가서 EARTHMETA 에어드랍 이벤트에 참여하고 보상을 받을 수도 있습니다.



