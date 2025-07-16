MEXC 거래소에서 선물 체험금은 플랫폼에서 사용자에게 제공하는 보상 상품의 종류입니다. 이러한 체험금은 선물 거래의 증거금으로 사용될 수 있으며, 거래 수수료와 펀딩 비용을 상쇄하는 데에도 활용될 수 있습니다. MEXC 플랫폼의 선물 체험금은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 거래 가능: 선물 체험금은 선물 거래에만 사용될 수 있습니다. 이는 선물 포MEXC 거래소에서 선물 체험금은 플랫폼에서 사용자에게 제공하는 보상 상품의 종류입니다. 이러한 체험금은 선물 거래의 증거금으로 사용될 수 있으며, 거래 수수료와 펀딩 비용을 상쇄하는 데에도 활용될 수 있습니다. MEXC 플랫폼의 선물 체험금은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 거래 가능: 선물 체험금은 선물 거래에만 사용될 수 있습니다. 이는 선물 포
튜토리얼/초보자 가이드/선물/MEXC 선물 체험금...로 수익을 올리세요!

MEXC 선물 체험금으로 무료로 수익을 올리세요!

2025년 7월 16일
0m
#기본#선물#초보자
MEXC 거래소에서 선물 체험금은 플랫폼에서 사용자에게 제공하는 보상 상품의 종류입니다. 이러한 체험금은 선물 거래의 증거금으로 사용될 수 있으며, 거래 수수료와 펀딩 비용을 상쇄하는 데에도 활용될 수 있습니다. MEXC 플랫폼의 선물 체험금은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

거래 가능: 선물 체험금은 선물 거래에만 사용될 수 있습니다. 이는 선물 포지션의 증거금으로 사용되며, 거래 수수료, 손실 및 펀딩 비용을 상쇄하는 데에도 활용될 수 있습니다. 단, 선물 체험금을 사용하여 상쇄한 거래 수수료는 커미션 지급 대상이 아닙니다.

유효성: 다양한 이벤트에서 얻은 선물 체험금은 유효 기간이 다르며, 일반적으로 15일간 유효합니다. 구체적인 유효 기간은 이벤트 규칙 또는 자산에 표시된 만료 시간을 참고해 주세요. 여러 개의 선물 체험금을 연속적으로 획득하는 경우, 그 만료일이 합산되어 연장됩니다.

예를 들어, 원래 10월 30일에 만료되는 100 USDT의 선물 체험금을 보유하고 있는 상태에서 유효 기간이 11월 5일까지인 추가 50 USDT의 선물 체험금을 받게 되면, 합산된 150 USDT의 선물 체험금은 유효 기간이 연장되어 11월 5일까지 사용 가능합니다.

만료일이 지나도 사용되지 않은 체험금은 회수됩니다. 만약 만료일 이후에 선물 체험금이 여전히 사용 중인 경우(예: 오픈된 포지션의 증거금으로 사용 중인 경우), 즉시 회수되지 않습니다. 체험금이 사용하지 않은 상태일 경우에만 회수됩니다.

출금 불가 및 이체 불가: 선물 체험금은 이체하거나 출금할 수 없습니다. 선물 체험금이 모두 사용되기 전에 선물 계정에서 자산을 출금하거나 이체하면 남아 있는 선물 체험금은 사라집니다. 하지만 체험금을 사용하여 선물 거래에서 수익을 발생시키면 해당 수익은 출금할 수 있습니다.

선물 체험금 획득 방법


MEXC 플랫폼에서는 선물 M-Day, $8,000 획득, Token Airdrop 등 다양한 선물 이벤트가 진행 중입니다. 이러한 이벤트에 참여하면 다양한 금액의 선물 체험금을 받을 수 있습니다. 예를 들어, M-Day 이벤트에 참여하여 선물 체험금을 받는 방법을 간단히 설명해 드리겠습니다.

웹사이트:


MEXC 공식 홈페이지 상단 내비게이션 바에서 [선물 M-Day]를 클릭하면 이벤트 페이지로 이동 후, [빠른 등록]을 클릭하세요. 등록이 완료되면 이벤트 기간 동안 거래를 지속하고 티켓 규정에 명시된 거래 조건을 충족할 경우, 시스템이 자동으로 추가 티켓을 부여하므로 추가 등록이 필요하지 않습니다.

이벤트가 종료된 후 M-Day 페이지로 돌아가 결과를 확인할 수 있으며, 선물 체험금은 정산 기간 동안 지급됩니다.


앱:


MEXC 앱 홈 화면에서 바로가기 메뉴의 [선물 M-Day]를 누르면 이벤트 페이지로 이동합니다. 이벤트 페이지에서 [빠른 등록]을 누르세요. 등록이 완료된 후, 이벤트 기간 동안 거래를 지속하고 티켓 규정에 명시된 거래 조건을 충족하면 시스템이 자동으로 추가 티켓을 부여하므로 추가 등록이 필요하지 않습니다.

이벤트 종료 후 M-Day 페이지로 돌아가 결과를 확인할 수 있으며, 선물 체험금은 정산 기간 동안 지급됩니다.



선물 체험금 확인 방법


선물 체험금을 받으면 계정에서 남은 선물 체험금 총액을 확인할 수 있습니다.

웹사이트:


MEXC 공식 웹사이트에서 우측 상단의 [자산]을 클릭한 후 [선물]을 선택하면 선물 계정에서 선물 체험금 잔액을 확인할 수 있습니다.



앱:


MEXC 앱에서 하단의 [자산]을 누른 후 [선물]을 선택하면 선물 계정에서 선물 체험금 잔액을 확인할 수 있습니다.



면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자할 때 관련된 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 책임을 지지 않습니다.


