Dolomite: 탈중앙화 금융의 유동성 허브를 혁신하다





블록체인 기술이 발전함에 따라 탈중앙화 금융(DeFi)은 실용적이고 혁신적인 인프라 솔루션을 지속적으로 도입하고 있습니다. Arbitrum 네트워크에 구축된 Dolomite는 특화된 금융 아키텍처로 디지털 자산 거래와 대출을 재정의하고 있습니다. 자체 거버넌스 토큰인 DOLO의 출시는 탈중앙화 머니 마켓 및 거래소로서 플랫폼의 성장에 중요한 이정표가 될 것입니다.









Dolomite는 세 가지 기본 축을 통해 차별화합니다:





1) 가상 유동성 시스템: 고급 알고리즘 프레임워크는 주요 암호화폐에서 신흥 토큰에 이르기까지 다양한 자산 풀에서 자본 효율성을 극대화하여 기존 유동성 모델의 한계를 극복합니다.

2) 사용자 우선 인센티브 모델: Dolomite는 높은 수수료에 의존하지 않고 프로토콜 수익을 사용자에게 직접 돌려줍니다. 스테이킹 보상과 같은 지속 가능한 분배 메커니즘은 플랫폼 성장과 사용자 혜택을 연계하는 긍정적인 피드백 루프를 생성합니다.

3)보안 우선 금융 아키텍처: 모든 대출은 과도한 담보를 제공하고 감사된 스마트 컨트랙트와 강력한 리스크 관리로 관리됩니다. 이러한 설계는 플랫폼의 안정성을 유지하면서 사용자 자산을 보호합니다.





운영 데이터에 따르면, 사용자는 온체인 네트워크 수수료만 지불하고 추가 플랫폼 수수료가 발생하지 않아 참여 장벽이 크게 낮아졌습니다.









DOLO 토큰은 Dolomite 생태계 내에서 두 가지 핵심 기능을 수행합니다:





1) 거버넌스 권한: 토큰 보유자는 프로토콜 업그레이드, 매개변수 변경 및 기타 중요한 결정에 대해 제안서를 제출하고 투표할 수 있으며, 플랫폼의 발전이 커뮤니티에 의해 주도될 수 있도록 보장합니다.

2) 기능적 유용성: DOLO는 스테이킹 보상과 유동성 공급 인센티브를 뒷받침합니다. 향후 릴리스에서는 크로스체인 상호운용성과 추가 기능을 지원하여 토큰 활용도를 더욱 높일 예정입니다.









1) 고정 공급: 총 공급량은 10억 토큰으로 제한되어 희소성을 보장합니다.

2) 투명한 분배: 에어드랍을 포함한 초기 기여자 및 커뮤니티 인센티브에 20%를 분배합니다. 3%는 Boyco 프로토콜 예금자에 대한 목표 보상을 위해 예약되어 있습니다. 나머지 토큰은 유동성 풀과 생태계 개발 기금에 할당됩니다.

3) 릴리스 일정: TGE 당일(4월 24일)에 잠긴 veDOLO(투표 에스크로 DOLO)를 포함하여 약 3억 6100만 개의 토큰이 유통되어 즉각적인 유동성과 장기 약정의 균형을 맞출 것입니다.









토큰 생성 이벤트(TGE): 4월 24일부터 사용자는 프로젝트 플랫폼을 통해 DOLO를 수령할 수 있으며, 토큰 이코노미가 공식적으로 활성화됩니다.

크로스 체인 배포: DOLO는 멀티체인 전략을 발전시키고 사용자 접근성을 확대하기 위해 Arbitrum 기반에서 벗어나 Berachain에서 출시될 예정입니다.

소급 에어드랍 메커니즘: 2025년 1월 6일 스냅샷을 기준으로 그 이전에 활동한 사용자만 자격이 주어지며, ‘기여도에 따른 보상’ 원칙이 강화됩니다.









플랫폼과 크리에이터 경제가 가속화됨에 따라 Dolomite는 기술 혁신을 통해 탈중앙 금융 경험을 변화시키고 있습니다. 가상 유동성 시스템과 사용자 우선 인센티브 모델은 자본 효율성과 광범위한 접근성을 결합하는 새로운 표준을 확립하고 있습니다. DOLO 토큰 생태계가 성숙해짐에 따라 이 탈중앙화 금융 허브는 디지털 금융의 미래를 탐구하는 더 많은 참여자들을 끌어들일 준비가 되어 있습니다. 신흥 프로젝트를 발굴하고 지원하는 MEXC의 전문성은 DOLO를 인수하고 거래할 수 있는 최고의 장소가 될 것입니다.





