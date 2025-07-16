세계 개의 날 기념! 인기 개 코인에 대해 얼마나 알고 계신가요?

8월 26일은 해마다 돌아오는 세계 개의 날입니다. 원래 인터넷 밈코인인 도지코인 (DOGE)은 장난삼아 만든 토큰에서 암호화폐 시장의 중요한 플레이어로 성장했습니다. 세계 개의 날이 다가옴에 따라 도지 코인의 매력을 살펴보고 현재 시장에서 가장 인기 있는 개 테마 코인에 대해 알아보도록 하겠습니다!





도지코인은 인터넷 밈에서 시작된 장난삼아 만든 코인으로 시작하여 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 하는 코인으로 성장했습니다. 가격 변동성에도 불구하고 커뮤니티의 지지와 문화적 영향력으로 인해 웹 3.0 세계에서 독보적인 존재로 자리매김하고 있습니다. 도지코인의 이야기는 암호화폐 시장의 다양성과 예측 불가능성을 강조하고 디지털 화폐에서 커뮤니티와 문화의 중요성을 강조합니다. 도지코인의 기원과 개발, 현재 상태를 알아보는 여정을 함께 시작해보세요.





도지코인 (DOGE)은 인터넷 밈 문화에서 유래한 탈중앙화 토큰입니다. 2013년 12월 6일 소프트웨어 엔지니어인 Billy Markus와 Jackson Palmer에 의해 만들어졌습니다. 도지코인의 기원은 표정이 풍부한 시바견의 얼굴과 유머러스한 텍스트가 결합된 유명한 인터넷 밈이 인터넷 문화의 일부가 된 데서 비롯되었습니다. Billy Markus와 Jackson Palmer는 재미있고 유머러스하며 매력적인 디지털 화폐를 디자인하기 위해 도지코인을 만들기로 결심했습니다. 부분적으로는 비트코인에서 영감을 받았지만, 도지코인은 처음에 당시 암호화폐 시장의 투기적이고 거품 같은 특성을 패러디한 것으로 구상되었습니다. 도지코인은 라이트코인이라는 코인의 블록체인 기술을 기반으로 하지만 비트코인과는 다른 랜덤 블록 생성 시간(1분)을 사용하여 더 빠른 트랜잭션 확인을 가능하게 합니다.





도지코인은 처음에는 그저 그런 토큰으로 존재했고 시장의 관심을 끌지 못했습니다. 하지만 시간이 지나면서 도지코인은 점차 강력한 커뮤니티 지원 기반을 구축하게 되었습니다. 도지코인 커뮤니티는 유머와 선의로 유명하며, 기금 모금과 자선 활동을 통해 통화의 영향력을 강화했습니다. 다음은 도지코인 개발의 주요 이정표입니다:





2014: 커뮤니티 활동 및 자선 활동

1월: 도지코인 커뮤니티는 소셜 미디어 플랫폼에서 팁을 주고받으며 관대한 문화를 조성하는 데 도지코인 토큰을 사용하기 시작했습니다.

3월: 도지코인은 자메이카 봅슬레이 팀의 소치 동계 올림픽 참가를 돕기 위해 커뮤니티가 3만 달러 이상의 도지코인을 모금하면서 기금 모금에서 처음으로 주요 사용 사례를 경험하게 되었습니다.

4월: 또 다른 모금 활동에서 도지코인 커뮤니티는 NASCAR 드라이버 Josh Wise를 후원하기 위해 55,000달러 상당의 도지코인을 모금했습니다.

9월: 도지코인은 라이트코인과의 병합 채굴을 허용하는 보조 작업 증명(AuxPoW) 메커니즘을 구현하여 라이트코인의 강력한 해싱 파워를 활용하여 도지코인 네트워크의 보안을 크게 강화했습니다.





2015: 도지코인 코어 출시

도지코인의 기술 발전은 2015년 도지코인 코어의 출시와 함께 진행되었습니다. 이 중요한 기술 업그레이드는 네트워크의 보안과 성능을 향상시키는 것을 목표로 했습니다.





2017–2018: 시장 급등

2017년 암호화폐 시장이 급등하는 동안 도지코인은 큰 폭의 가격 상승을 경험하며 많은 관심을 끌었습니다. 시장 가치가 매우 변동성이 컸지만 도지코인은 커뮤니티의 강력한 지지를 유지했습니다. 2018년의 시장 조정에도 불구하고 도지코인은 충성도 높은 사용자층을 유지했으며 팁과 소액 거래에 계속 사용되었습니다.





2020: 가격 급등

도지코인은 틱톡에서 입소문을 타면서 사용자들이 도지코인의 가치를 1달러까지 올리기 위한 투기적인 구매 열풍을 일으켰습니다. 리스크에 대한 노출이 증가하면서 일시적이긴 하지만 상당한 가격 급등으로 이어졌습니다.





2021: 유명인의 영향력

도지코인은 일론 머스크, 스눕독, 마크 쿠반과 같은 유명인의 관심에 힘입어 전례 없는 시장 급등을 경험했습니다. 특히 머스크의 트윗은 도지코인의 가격 변동에 큰 영향을 미쳤습니다. 2021년 한 해 동안 도지코인의 채택률은 증가했으며, 더 많은 가맹점과 플랫폼에서 도지코인을 결제 수단으로 받아들이고 있습니다.





2022-2023: 지속적인 인기

도지코인은 열성적인 커뮤니티와 증가하는 가맹점 채택에 힘입어 암호화폐 분야에서 계속해서 관련성을 유지하고 있습니다. 암호화폐 시장의 일반적인 변동에도 불구하고 도지코인의 존재감은 단순한 “밈코인”을 넘어 그 위상을 공고히 하는 데 도움이 되었습니다. 한편, 개발팀은 거래 효율성을 높이고 수수료를 낮추기 위해 도지코인 네트워크를 개선하는 등 기술적 개선에 집중했습니다.





2024년 현재 도지코인은 암호화폐 시장에서 중요한 플레이어가 되었습니다. 가격 변동이 있었음에도 불구하고 강력한 커뮤니티와 문화적 영향력 덕분에 안정적인 위치를 유지할 수 있었습니다.





시장 포지션

도지코인은 시가총액 기준 대형 암호화폐 중 하나로, 종종 상위 10위 안에 드는 암호화폐입니다. 신흥 암호화폐와의 경쟁에도 불구하고 도지코인은 계속해서 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다.





커뮤니티 지원

도지코인 커뮤니티는 다양한 온라인 토론, 소셜 미디어 활동, 자선 프로젝트에 참여하며 매우 활발하고 참여도가 높습니다. 커뮤니티 회원들은 일반적으로 유머와 선의의 마음으로 프로젝트의 발전을 이끌고 있습니다.





유명인의 영향력

도지코인은 유명인, 특히 일론 머스크의 지지를 지속적으로 받고 있으며, 그의 트윗과 발언은 종종 도지코인 가격에 큰 영향을 미칩니다. 다른 유명인과 기업들도 도지코인을 결제 수단으로 주목하고 받아들이기 시작했습니다.





기술 개발

도지코인의 기술 혁신은 일부 주류 암호화폐만큼 빈번하지는 않지만, 개발팀과 커뮤니티는 네트워크를 유지하고 개선하는 데 전념하고 있습니다. 최근 업데이트는 주로 네트워크의 보안과 성능 향상에 중점을 두었습니다.





금융 애플리케이션

암호화폐 시장이 점차 성숙해짐에 따라 도지코인은 더 많은 거래 플랫폼과 금융 서비스에서 점차 수용되고 있습니다. 일부 가맹점과 온라인 플랫폼은 도지코인을 결제 수단으로 받아들이기 시작했습니다.

도지코인은 그 역사를 통틀어 놀라운 회복력과 적응력을 보여주었습니다. 장난삼아 시작된 도지코인은 수십억 달러의 가치를 지닌 디지털 화폐로 빠르게 진화했으며, 커뮤니티의 힘과 암호화폐 분야의 번창하는 발전을 생생하게 반영하고 있습니다. 도지코인의 성공은 기술의 승리일 뿐만 아니라 커뮤니티의 지원과 시장의 역동성을 활용하여 혁신을 주도하는 방법의 모델이기도 합니다. 이러한 변화는 처음에는 하찮아 보이는 아이디어도 적절한 환경에서는 전 세계적으로 영향력 있는 자산으로 성장할 수 있다는 것을 증명합니다.





8월 17일 CoinGecko의 데이터에 따르면, 시가총액 기준 상위 10개 개 테마 밈코인은 DOGE, SHIB, WIF, BONK, FLOKI, DOG, CORGIAI, OSAK, BABYCOIN, NEIRO입니다. 가장 화제가 되고 있는 프로젝트들을 정리하여 소개해드리겠습니다.









소개

도지코인 (DOGE)은 상징적인 시바 이누 밈을 특징으로 하는 밈 코인 시장의 선구자입니다. 2013년 12월 6일 소프트웨어 엔지니어인 Billy Markus와 Jackson Palmer가 당시 비트코인 시장 버블을 풍자하기 위해 처음 만든 도지코인 (DOGE)은 출시되었습니다. 처음에는 장난삼아 시작했지만, 재미있고 유머러스한 커뮤니티 분위기와 높은 유동성 덕분에 도지코인은 빠르게 광범위한 관심과 지지를 얻게 되었습니다. 오늘날 도지코인은 투자자와 일론 머스크와 같은 유명 인사들이 선호하는 시장의 주류 암호화폐가 되었습니다.









특징

- 낮은 거래 비용: DOGE는 낮은 거래 수수료로 유명하여 사용자가 전송할 때 저렴한 비용으로 이용할 수 있습니다.

- 높은 효율성: DOGE의 네트워크 프로토콜은 간단하고 효율적으로 설계되어 빠른 트랜잭션 확인과 강력한 처리 능력을 제공합니다.

- 강력한 커뮤니티 지원: DOGE는 매우 활발한 커뮤니티를 자랑하며, 멤버들은 자선 활동과 홍보 활동에 자주 참여하여 DOGE의 지속적인 발전을 이끌고 있습니다.

- 광범위한 애플리케이션: 장난삼아 시작했지만, DOGE는 이제 소액 결제, 팁, 다양한 프로젝트의 기부 도구로 널리 사용되고 있습니다.





소개

Shiba Inu (SHIB)는 "도지코인 킬러"로 알려져 있으며, 2020년 익명 팀에 의해 출시되었습니다. SHIB는 또 다른 시바견을 로고로 사용하며 도지코인의 성공을 재현하고 능가하는 것을 목표로 합니다. 대규모 에어드랍과 공격적인 커뮤니티 마케팅 전략을 통해 SHIB는 빠르게 유명세를 타며 많은 사람들의 관심을 받았습니다. 또한 도지코인과 유사한 커뮤니티의 지지를 받으며 암호화폐 시장에서 독자적인 입지를 구축했습니다.









특징

탈중앙화 금융(DeFi): SHIB는 단순한 토큰이 아니라 탈중앙화 금융으로 응용 분야를 확장하여 ShibaSwap과 같은 플랫폼을 통해 유동성 채굴 및 수익률 파밍과 같은 기능을 제공합니다.

활발한 커뮤니티: SHIB 커뮤니티는 매우 활발하며 포럼, 소셜 미디어, 오프라인 이벤트를 통해 토큰을 홍보하여 사용자 참여를 높이고 있습니다.

광범위한 미디어 노출: SHIB는 광범위한 언론 보도와 소셜 미디어 홍보를 통해 상당한 주목을 받았으며 단기간에 주목할 만한 시장 성과를 달성했습니다.





소개

dogwifhat (WIF)은 블록체인 및 금융 서비스 분야의 익명의 팀원들이 개발했습니다. 이들은 유머러스한 요소와 실용적인 금융 기능을 결합하여 매력적인 암호화폐 프로젝트를 만드는 것을 목표로 합니다. 2023년 초에 출시된 dogwifhat (WIF)은 같은 해 중반에 공식적으로 거래소에 상장되었습니다. 개를 테마로 한 새로운 밈코인인 dogwifhat은 혁신적인 금융 상품과 활동을 통해 사용자를 유치하고자 합니다. 높은 엔터테인먼트 가치와 재미로 dogwifhat은 독특한 사용자 경험을 제공하고 차별화된 마케팅 전략을 통해 시장 영향력을 강화하는 데 전념하고 있습니다.









특징

혁신적인 금융 솔루션: WIF는 유동성 풀과 이자 농사 플랫폼과 같은 새로운 금융 상품을 도입하여 토큰의 유용성과 매력을 향상시킵니다. 이러한 상품은 사용자에게 더 많은 투자 옵션과 수익 기회를 제공하도록 설계되었습니다.

커뮤니티 참여 촉진: dogwifhat은 활발한 커뮤니티를 구축하는 데 중점을 두고 사용자가 투표, 이벤트, 토론에 참여하여 프로젝트의 발전을 주도하도록 장려합니다. 커뮤니티 활동에는 온라인 대회, 에어드랍 이벤트, 정기적인 업데이트가 포함되어 사용자 참여와 충성도를 높입니다.

재미있는 마케팅 활동: 유머러스한 마케팅 전략과 창의적인 이벤트를 통해 WIF는 성공적으로 사용자의 관심을 끌고 토큰의 가시성과 인지도를 높였습니다.





소개

Bonk는 익명의 암호화폐 애호가들과 마케팅 전문가들이 모여 매우 재미있는 토큰을 개발하고 커뮤니티 중심의 방법을 통해 이를 홍보하기 위해 만들었습니다. 2021년 말에 시작된 이 프로젝트는 2022년 초에 빠르게 시장의 주목을 받았습니다. Bonk (BONK)는 사용자에게 재미있는 투자 경험을 제공하는 것을 목표로 하는 유머 테마 토큰입니다. BONK는 일련의 혁신적인 홍보 전략과 활동을 통해 커뮤니티의 관심을 빠르게 끌며 시장에서 빠르게 성장했습니다.









특징

높은 커뮤니티 주도성: 커뮤니티의 지원과 참여에 의존하며 커뮤니티 주도의 홍보 활동과 토론을 통해 프로젝트 개발을 추진합니다.

적극적인 시장 홍보 및 커뮤니티 상호 작용: 유머러스한 마케팅 캠페인, 소셜 미디어 홍보, 온라인 인터랙티브 이벤트를 통해 사용자를 끌어들입니다.





소개

Floki Inu (FLOKI)는 일론 머스크의 애완견 "Floki"의 이름을 딴 것으로, 개를 테마로 한 밈코인의 유머와 유명인 효과를 탈중앙화된 커뮤니티 플랫폼을 만드는 데 초점을 맞추고 있습니다. 블록체인과 금융 분야의 전문가들로 구성된 팀이 2021년 중반에 시작한 이 프로젝트는 빠르게 시장의 주목을 받았습니다. Floki Inu는 암호화폐 분야의 종합적인 프로젝트가 되는 것을 목표로 다양한 DeFi 서비스와 NFT 기능을 제공합니다.









특징

커뮤니티 주도 및 유명인 효과: 일론 머스크의 유명인 영향력과 커뮤니티의 힘을 활용하여 프로젝트의 개발을 추진합니다.

탈중앙 금융 서비스 및 NFT 기능: 유동성 채굴, 대출 서비스, NFT의 생성 및 거래를 제공합니다.





소개

DOG.GO.TO.THE.MOON (Runes) DOG는 매력적인 브랜드 이미지와 혁신적인 마케팅 전략을 통해 투자자를 유치하기 위해 설계된 개를 테마로 한 밈코인입니다. 암호화폐 애호가 그룹이 시작한 이 프로젝트는 2022년 말에 시작되어 2023년 초에 공식적으로 출시되었습니다. 창의적인 마케팅과 이벤트를 통해 DOG.GO.TO.THE.MOON (Runes) DOG는 활기찬 커뮤니티 플랫폼을 성공적으로 구축했습니다.









특징

매력적인 브랜드 이미지: 유머러스한 브랜드 이미지와 마케팅 전략을 통해 많은 사용자를 끌어들입니다.

혁신적인 마케팅 전략: 토큰의 가시성과 인지도를 높이기 위한 온라인 챌린지, 커뮤니티 대회, 인터랙티브 활동 등이 포함됩니다.





소개

CorgiAI (CORGIAI)는 매력적인 브랜드 이미지와 혁신적인 마케팅 전략을 통해 사용자를 끌어들이는 것을 목표로 하는 신흥 개 테마의 밈코인입니다. 2023년 초에 출시된 이 프로젝트는 암호화폐 분야의 열정적인 개발자와 시장 전문가로 구성된 팀이 만들었습니다. 이들은 창의적이고 재미있는 요소를 통해 토큰을 홍보하고 2023년 중반에 공식적으로 거래소에 상장했습니다.









특징

혁신적인 마케팅 및 커뮤니티 활동: 매력적인 프로모션 이벤트와 상호작용을 통해 토큰의 시장 인지도를 높일 수 있습니다.

사용자 참여 촉진: 에어드랍, 투표, 커뮤니티 토론과 같은 인센티브를 통해 적극적인 사용자 참여를 장려합니다.





소개

Osaka Protocol (OSAK)은 유머와 실용적인 애플리케이션을 결합하여 사용자에게 독특한 투자 기회를 제공하도록 설계된 혁신적인 개 테마의 밈코인입니다. 이 프로젝트는 블록체인 경험이 풍부한 개발자 그룹에 의해 2022년 말에 설립되었으며 2023년 초에 공식적으로 출시되었습니다. Osaka Protocol은 토큰의 엔터테인먼트 가치뿐만 아니라 사용자에게 다양한 기능과 사용 사례를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.









특징

고유한 브랜드 이미지 및 시장 포지셔닝: 엔터테인먼트와 실용성을 결합하여 다양한 활용 시나리오를 제공합니다.

다양한 활용 시나리오와 기능: 결제, 투자, 탈중앙 금융 서비스, NFT 거래 등 토큰의 활용도와 시장 경쟁력을 높입니다.





소개

Babycoin (BABYCOIN)은 경쾌하고 유머러스한 스타일이 특징인 암호화폐로, 독특한 마케팅과 커뮤니티 활동을 통해 투자자를 유치하기 위해 설계되었습니다. 이 프로젝트는 마케팅 경험이 있는 창의적인 개발자 그룹에 의해 2022년 초에 시작되었으며, 유머러스하고 재미있는 전략을 통해 사용자들에게 빠르게 인기를 얻었습니다.









특징

유머와 엔터테인먼트 강조: 경쾌하고 유머러스한 스타일과 마케팅을 통해 사용자의 관심과 참여를 유도합니다.

활발한 커뮤니티 상호 작용 및 마케팅: 적극적인 커뮤니티 활동과 마케팅 전략을 통해 토큰의 시장 성과와 사용자 기반을 강화합니다.





소개

Neiro on ETH (NEIRO)는 혁신적인 기술과 마케팅 전략을 통해 시장 성과와 사용자 기반을 강화하는 데 초점을 맞춘 또 다른 개 테마의 밈코인입니다. 이 프로젝트는 2022년 말 기술적 배경을 가진 개발자 그룹에 의해 시작되어 2023년 초에 공식적으로 출시되었으며, 최첨단 기술과 시장 전략을 활용하여 투자자를 유치했습니다.









특징

혁신적인 기술 및 애플리케이션: 기술 혁신과 다양한 응용 시나리오를 통해 토큰의 시장 경쟁력을 강화합니다.

적극적인 시장 홍보 전략 및 커뮤니티 구축: 효과적인 마케팅과 커뮤니티 개발을 통해 토큰의 시장 성과와 사용자 참여를 향상시킵니다.





시가총액 기준 상위 10개 개 테마 코인 외에도 주목할 만한 또 다른 개 테마 코인이 있습니다: Dogelon Mars (ELON)

소개

Dogelon Mars (ELON)는 일론 머스크의 이름을 딴 토큰으로, 그의 유명세를 활용하여 토큰의 가치를 높이는 것을 목표로 합니다. 이 토큰은 도지코인의 유머 감각과 유명인의 지지를 결합하여 투자자를 유치하고자 합니다.









특징:

유명인 효과: 일론 머스크의 유명인 영향력을 활용하여 토큰의 가시성과 호소력을 높입니다.

유머: 도지코인의 유머러스하고 재미있는 성격을 바탕으로 경쾌한 브랜드 이미지로 광범위한 청중을 끌어들입니다.

커뮤니티 상호 작용: 커뮤니티 활동과 소셜 미디어 홍보를 통해 토큰 노출과 시장 수용도를 높입니다.





도지코인에 관심이 있는 장기 보유자이든 신규 투자자이든, 시장 동향과 커뮤니티 활동에 대한 최신 정보를 통해 투자 기회를 포착하고 암호화폐 축제에 참여할 수 있습니다. 물론 도지코인을 구매할 때는 신뢰할 수 있는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어, MEXC는 다양한 거래 토큰을 제공하여 사용자가 현물 시장과 선물 시장 모두에서 개 테마 토큰을 거래할 수 있습니다. 또한 MEXC는 매우 낮은 거래 수수료를 제공하여 사용자가 거래 비용을 절약할 수 있도록 도와줍니다.





다음으로 SHIB 토큰을 현물 주문하는 방법을 알려드리겠습니다.





1) MEXC 앱을 열고 상단의 검색창에 "SHIB"를 입력합니다.

2) SHIB 현물 거래 옵션을 선택합니다.

3) 차트 페이지에서 [매수]를 누릅니다.

4) 주문 유형을 선택하고 수량을 설정한 후 [SHIB 매수]를 누르면 구매가 완료됩니다.



