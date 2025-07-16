DeSci: 온체인 열정을 재점화하고 블록체인과 생명공학 통합의 새로운 시대를 탐험하다

동물원에서 예술가, AI까지, 그 열풍이 마침내 DeSci에 도달했다





최근 DeSci 분야가 바이낸스 랩(Binance Labs)의 바이오 프로토콜(BIO Protocol)에 대한 관심으로 인해 인기가 급상승하면서 다시 한 번 주목받고 있습니다. 이 소식에 따라 VITA, GROW, RSC와 같은 탈중앙화 토큰은 최근 시장 하락장에서도 강세를 유지하며 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 조용했던 BIO Genesis 이벤트는 순식간에 자리가 매진되는 등 인기 상품으로 급부상했습니다. BIO 팀이 시작한 초기 펌프 실험 플랫폼도 부활한 것처럼 보입니다.









현재 DeSci 분야는 마치 자석처럼 암호화폐 세계로부터 자본을 끌어들이고 있습니다.









DeSci는 Decentralized Science(탈중앙화 과학)의 약어로, Web3 스택을 사용하여 공정하고 투명한 방식으로 과학 연구 프로젝트에 자금을 지원하고, 생성, 검토, 인증 및 저장하는 공공 인프라를 구축하는 것을 목표로 합니다.





DeSci의 목표는 블록체인 기술의 장점을 활용하여 자금 조달의 어려움, 데이터 공유 부족, 낮은 연구 투명성 등 기존 과학 연구의 수많은 문제를 해결함으로써 과학적 발견과 기술 혁신을 가속화하는 것입니다. 탈중앙화 기술을 과학적 방법에 적용한 DeSci는 전통 과학(TradSci)의 운영을 근본적으로 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 더 이상 중앙화된 기관과 중개자에 의존하지 않고 탈중앙화된 방법을 사용하여 지식을 창출하고 전파합니다. 현재 DeSci 프로젝트는 주로 자금 조달 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있으며, 생명공학 분야에서 상당한 잠재력을 가지고 있습니다.









DeSci의 인기 상승, 특히 밈코인 플랫폼에서의 인기 상승은 우연이 아닙니다. 작년 12월, 바이낸스 창립자 CZ의 언급과 코인베이스 창립자의 ResearchHub 창설로 인해 디시는 주목을 받기 시작했습니다.





최근 이더리움 창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)의 발언과 바이낸스의 BIO Protocol 투자로 인해 DeSci 분야의 온체인 분위기는 새로운 차원으로 상승했으며, 이는 일련의 인기 프로젝트를 촉발시켰습니다. 이러한 저명한 인사들의 관심과 투자는 의심할 여지없이 탈중앙화 금융 분야에 더 많은 에너지와 자신감을 불어넣었습니다.









유명인 효과로 인한 과대 광고는 DeSci 개념의 인기를 끌어올렸을 뿐만 아니라 관련 프로젝트의 구현과 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 비탈릭과 CZ와 같은 업계 리더들의 지속적인 관심으로 더 많은 투자자와 개발자들이 과학 연구의 탈중앙화와 투명성을 블록체인 기술의 장점과 결합하여 과학 연구 생태계를 재편하는 방법을 모색하기 위해 DeSci 분야로 몰려들고 있습니다.





이러한 배경에서 DeSci 프로젝트가 빠르게 등장하고 있으며, 일부는 과학 데이터의 공유와 검증에 초점을 맞추고, 일부는 보다 공정하고 개방적인 과학 자금 조달 메커니즘을 구축하며, 일부는 연구 결과의 독창성과 지적 재산을 보호하기 위해 블록체인 기술을 사용하려고 시도하고 있습니다. Messari Research의 DeSci 트랙 분류에 따르면 주요 카테고리는 자금 조달, 연구, 데이터, 동료 검토, 출판, 인프라 및 서비스, 예술, 과학 오픈 생태계, 커뮤니티 등입니다. 주목할 만한 점은 DeSci 프로젝트의 50%가 작년에 설립되었다는 점입니다. 차트를 보면 DeSci 생태계에서 DAO가 가장 많이 발전한 반면, NFT와 같은 다른 개념은 상대적으로 초기 단계에 머물러 있다는 것이 분명합니다.









한편, DeSci 분야에 대한 열기가 계속 높아지면서 시장에서도 다양한 투자 기회가 생겨나고 있습니다.









Rifampicin은 박테리아 RNA 합성을 억제하는 광범위한 스펙트럼의 항생제입니다. 상당한 살균 효과가 있으며 결핵, 나병, 트라코마, 퇴역군인병과 같은 질병 치료에 사용됩니다.





Urosteatin A는 분자식이 C(13)H(8)O(4)인 유기 화합물로 Urosteatin 계열 화합물에 속합니다. 이는 엘라지타닌의 대사산물입니다.





SCIHUB는 과학 기부라는 개념을 기반으로 하는 오픈 소스 학술 논문 도서관입니다. 2011년 신경과학자 Alexandra Elbakyan이 모든 사람에게 학술 논문에 대한 무료 액세스를 제공하기 위해 설립했습니다. 하지만 저작권 침해에 대한 우려가 제기되었습니다. WTF 아카데미의 설립자는 SCIHUB 토큰 총 공급량의 22%를 구매했고, 이후 20%를 Alexandra Elbakyan의 지갑으로 이체하여 SCIHUB에 대한 지지의 표시를 보냈습니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.