DeSci: 탈중앙화 과학이 글로벌 연구 생태계를 재편하는 방법

전통적인 연구 모델에서는 과학 자원과 데이터의 중앙 집중화로 인해 많은 유망한 프로젝트가 적절한 지원을 받지 못하는 한계가 있었습니다. 한편 연구자, 연구비 지원 기관, 출판사는 상대적으로 독립적으로 운영되어 자원의 분배가 불균등하고 연구 효율성에 영향을 미쳤습니다. 이러한 문제들은 연구 생태계에 큰 걸림돌이 되고 있습니다.





새로운 패러다임으로 떠오르는 탈중앙화 과학(DeSci)은 블록체인과 웹3 기술을 활용하여 이러한 장벽을 허물고 연구 환경을 재편합니다. 탈중앙화 아키텍처를 통해 연구 과정의 효율적인 협업과 투명성을 촉진하고 '죽음의 계곡'(연구와 성공적인 혁신 사이의 단계), 자원 불균형, 학제 간 협업의 어려움과 같은 문제를 해결하는 것이 DeSci의 목표입니다.





DeSci는 이미 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)과 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 참여한 DeSci Day의 토론부터 Nature와 같은 유명 학술지의 보도까지, 이 운동은 과학 연구 생태계를 변화시키는 데 있어 블록체인 기술의 엄청난 잠재력을 보여주고 있습니다.









탈중앙화 과학(DeSci)은 블록체인, 탈중앙화 자율 조직(DAO), 암호화폐 등 Web3 기술을 기반으로 구축된 연구 모델을 말합니다. 정부, 학술 기관, 대기업의 자금에 의존하는 기존의 과학 연구와 달리, DeSci는 전 세계의 개인, 조직, 커뮤니티가 연구 자금, 의사 결정, 지식 공유에 참여할 수 있는 탈중앙화된 접근 방식을 가능하게 합니다.





DeSci 모델에서 연구자들은 더 이상 기존의 자금 조달 방식에만 의존하지 않고 블록체인 플랫폼을 통해 글로벌 투자자로부터 직접 지원을 받을 수 있습니다. 블록체인 기술의 불변성, 투명성, 탈중앙화는 연구 자금의 흐름, 프로젝트 진행, 결과의 적용을 더욱 개방적이고 투명하게 만들어 전통적인 과학적 절차를 방해하는 관료주의와 정보 비대칭성을 줄여줍니다.









DeSci는 혁신적인 기술과 새로운 연구 모델을 활용하여 전통적인 과학 시스템의 오랜 문제를 해결합니다. 다음은 연구 분야의 변화를 주도할 뿐만 아니라 전 세계 과학 생태계에 새로운 활력을 불어넣는 DeSci의 몇 가지 주요 장점입니다.





2.1 민주화 및 탈중앙화된 자금 지원





기존의 연구 자금은 소수의 기관에 의해 통제되는 경우가 많아 많은 혁신적인 과학 프로젝트의 성장을 제한합니다. DeSci는 블록체인 기술을 활용하여 모금 과정을 탈중앙화함으로써 누구나 토큰을 구매하고 스테이킹하여 연구 프로젝트를 지원할 수 있도록 합니다. 또한 탈중앙화 자율 조직(DAO)의 존재는 글로벌 과학 협업과 상호 작용을 더욱 장려합니다.





2.2 글로벌 협업과 혁신 촉진





DeSci 플랫폼에서 연구 프로젝트는 더 이상 특정 지역이나 기관에 국한되지 않습니다. 글로벌 커뮤니티 거버넌스를 통해 연구자와 투자자는 지리적, 국가적 경계를 초월하여 학제 간, 국제적 협업 네트워크를 형성할 수 있습니다. 이러한 개방적이고 투명한 모델은 과학 혁신을 가속화하고 기후 변화 및 질병 예방과 같은 글로벌 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.





2.3 투명성 및 신뢰 강화





전통적인 과학 연구는 종종 불투명한 자금 배분과 제한된 데이터 공유와 같은 문제에 직면합니다. 블록체인 기술의 통합은 이러한 문제를 효과적으로 해결합니다. 블록체인의 불변성은 자금 흐름, 연구 진행 상황 및 결과의 신뢰성을 보장하여 과학 활동에 대한 대중의 신뢰를 강화합니다. 한편, 탈중앙화된 자금 결정과 결과 분배는 연구 과정을 더욱 공평하고 공정하게 만듭니다.





2.4 혁신적인 인센티브 메커니즘





DeSci는 단순한 크라우드 펀딩 플랫폼이 아니라 글로벌 커뮤니티 구성원이 프로젝트 홍보와 실행에 참여하도록 장려하는 토큰화된 인센티브 메커니즘을 도입했습니다. 이 모델에서는 연구자, 자금 제공자, 커뮤니티 구성원 모두가 프로젝트 진행 상황과 결과에 따라 혜택을 공유할 수 있어 모두가 참여할 수 있고 모두가 혜택을 누릴 수 있는 진정한 포용적 시스템을 구축할 수 있습니다.





2.5 탈중앙화된 펀딩 및 상호 검토





기존 연구에서는 자금 지원과 동료 검토가 일반적으로 소수의 기관이나 출판사에 의해 통제되어 자원이 불평등하게 분배되고 유망한 연구의 진행을 방해하는 경우가 많습니다. DeSci는 DAO와 스마트 컨트랙트를 도입하여 커뮤니티 주도의 자금 지원과 동료 심사를 가능하게 합니다. 토큰 및 대체 불가능한 토큰과 같은 메커니즘을 통해 DeSci는 연구자들에게 보다 유연한 자금 조달 채널을 제공하는 동시에 중앙화된 기관에 대한 의존도를 낮춥니다.









블록체인 기술의 성숙과 함께 최근 몇 년 동안 DeSci 분야는 빠르게 성장하고 있습니다. Messari Research에 따르면 현재 DeSci 분야에는 85개의 프로젝트가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 프로젝트는 연구 자금 지원과 상호 검토를 넘어 데이터 관리, 출판, 인프라 개발 및 기타 전문 분야로 확장되고 있습니다.





주목할 만한 DeSci 프로젝트로는 Molecule, VitaDAO, AthenaDAO, BioDAO 등이 있습니다. 이러한 이니셔티브는 DAO 메커니즘, IP-NFT 프로토콜, 탈중앙화 퍼블리싱 플랫폼을 활용하여 연구자들에게 혁신적인 자금 지원과 협업 모델을 제공합니다. 예를 들어, Molecule은 IP-NFT를 활용하여 생물학 연구에 자금을 지원하고 생명공학 분야의 탈중앙화를 촉진하며, VitaDAO는 탈중앙화된 거버넌스를 통해 장수 연구를 지원하여 기존 제약회사의 지배력을 줄입니다.





시장 관점에서 볼 때 DeSci 프로젝트는 아직 초기 단계에 있습니다. CoinGecko에 따르면 DeSci 관련 토큰의 총 시가총액은 26억 달러를 넘어섰습니다. 현재 시장 가치는 상대적으로 낮지만, 더 많은 프로젝트가 시작되고 연구 결과가 상용화됨에 따라 이 분야의 잠재력은 점점 더 분명해지고 있습니다. 앞으로 DeSci는 더 많은 투자와 자원을 유치하여 과학 발전의 중요한 동력으로 부상할 것으로 예상됩니다.













DeSci 모델은 큰 잠재력을 가지고 있지만, 실제 적용에 있어서는 여전히 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 첫째, 블록체인 기술 자체는 여전히 진화 중이며, 많은 DeSci 플랫폼이 초기 단계에 머물러 있어 기술 성숙과 광범위한 채택에 시간이 필요합니다. 둘째, 탈중앙화는 기존 연구의 중앙 집중화를 완화하는 데 도움이 되지만, 과학 연구의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 여전히 중요한 과제입니다.





또한 DeSci는 규제 및 법적 문제에 직면해 있습니다. 탈중앙화된 자금과 거버넌스 모델이 발전함에 따라 과학 연구의 규정 준수와 보안을 보장하기 위해 전 세계적으로 적절한 법적 프레임워크를 구축하는 것이 필수적입니다.





이러한 도전에도 불구하고 DeSci의 미래는 여전히 희망적입니다. 블록체인 기술이 성숙하고 탈중앙화 원칙이 널리 수용됨에 따라 과학 연구는 더욱 개방적이고 투명하며 효율적이 될 것으로 기대됩니다. 탈중앙화된 자금 조달, 데이터 공유, 글로벌 협업을 통해 DeSci는 글로벌 기술 혁신의 핵심 동력이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 글로벌 과제를 해결하는 데 있어 DeSci의 역할은 점점 더 중요해질 것입니다.









DeSci는 단순히 탈중앙화 기술을 적용한 것이 아니라 전통적인 과학 연구 모델을 혁신적으로 변화시킨 것입니다. 기존 연구의 장벽을 허물어 보다 개방적이고 투명하며 민주적인 과학 환경을 조성합니다. 기술이 계속 발전하고 글로벌 협력이 심화됨에 따라 DeSci는 더 큰 가능성을 향한 혁신을 주도하는 미래 과학 연구의 핵심 트렌드가 될 것으로 예상됩니다.





동시에 탈중앙화 기술과 블록체인의 지속적인 발전과 함께 DeSci는 전 세계적으로 새로운 과학 혁신의 물결을 주도할 것입니다. 이는 기술 발전을 가속화할 뿐만 아니라 인류의 가장 시급한 과제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.





