Defi App (HOME): 온체인 금융 경험을 재정의하는 차세대 디파이 포털

디파이가 대규모 채택의 새로운 단계에 접어들면서 제품 경험, 보안, 크로스체인 호환성, 운영 편의성에 대한 사용자들의 요구가 계속 증가하고 있습니다. 이러한 시장의 요구에 부응하기 위해 Defi App (HOME)이 등장했습니다. 미래 지향적인 온체인 금융 게이트웨이인 Defi App은 온체인 운영 장벽을 허물고 사용자 진입 문턱을 낮추며 DeFi의 주류 채택을 촉진하는 “모두를 위한” 웹3 포털을 만드는 데 전념하고 있습니다.









“범용 체인 추상화"라는 개념을 기반으로 생체인식 보안 기술을 통합한 Defi App은 진정한 원클릭 크로스체인 거래와 자산 관리를 가능하게 합니다. 사용자는 브리징, KYC, 가스 수수료 없이 여러 체인과 기기를 자유롭게 전환하여 자산을 쉽게 이전하고, 수익을 얻고, 파생상품을 거래할 수 있어 온체인 운영의 효율성과 보안을 크게 개선할 수 있습니다.





Defi App의 가장 큰 장점은 강력한 통합 기능에 있습니다. 이 플랫폼은 자산 관리, 크로스체인 브리징, DEX 거래, 수익률 집계, 유동성 채굴 등 다양한 주류 DeFi 프로토콜과 서비스를 통합합니다. 사용자는 여러 디앱(dApp)을 자주 전환할 필요 없이 단일 인터페이스를 통해 모든 온체인 작업을 완료할 수 있으므로 학습 곡선과 진입 장벽이 크게 줄어듭니다.





플랫폼은 “스마트 계정” 아키텍처를 도입하고 계정 추상화를 지원하여 소셜 로그인, 자동화된 전략 설정, 여러 거래의 일괄 실행을 통해 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 설계는 유연성을 높일 뿐만 아니라 사용자 친화적인 Web3 제품 개발을 촉진합니다.









Defi App의 기능은 모든 수준의 사용자의 요구를 충족하도록 설계되어 “원스톱 온체인 금융 경험”을 보장합니다. 암호화폐를 처음 접하는 초보자이든, 효율성과 전략을 추구하는 숙련된 사용자든, 여기에서 적합한 도구와 서비스를 찾을 수 있습니다. 플랫폼의 주요 기능은 다음과 같습니다:









KYC 인증 없는 법정화폐 입금: 지갑을 생성하고 신원 확인 없이 법정화폐로 : 지갑을 생성하고 신원 확인 없이 법정화폐로 BTC, ETH와 같은 자산을 구매 할 수 있어 신규 사용자의 진입 장벽이 낮아집니다.

크로스체인 토큰 스왑: 가스비 없이 EVM, 솔라나 및 기타 주류 체인 간의 자산 스왑을 지원하여 크로스체인 프로세스를 크게 간소화합니다.

AI 어시스턴트 자비스(Jarvis): 내장된 AI 어시스턴트 자비스는 사용자가 자산 배분을 최적화하고 최적의 거래 경로를 찾도록 도와주며, 초보자를 위한 운영 조언을 제공합니다.

탈중앙화 파생상품 거래: 고급 사용자의 요구를 충족하는 무기한 선물 거래 기능을 제공합니다.

유동성 채굴 및 대출 서비스(곧 출시 예정): 이 플랫폼은 곧 자동화된 수익률 집계와 온체인 대출 기능을 제공해 탈중앙 금융 시나리오의 범위를 더욱 확장할 예정입니다.









Defi App은 2025년 2분기 초에 네이티브 토큰 HOME을 출시할 예정입니다. 이 토큰은 플랫폼 권한, 거버넌스 권한, 수수료 할인, 생태계 인센티브 메커니즘을 다룰 것입니다.





토큰 메커니즘 설계: HOME은 “사용과 권한 부여” 모델을 통해 사용자 활동을 강화하는 동시에 전반적인 유동성과 유용성을 높이기 위해 크로스체인 유통을 지원하도록 설계되었습니다.

펀딩 및 토큰 할당: 이 프로젝트는 이전에 1억 달러의 가치로 자금 조달을 완료하여 4억 개의 HOME 토큰(총 공급량의 4%를 차지)을 판매했습니다. 향후에는 토큰의 3%를 미국 외 지역 사용자에게 공개적으로 제공할 예정입니다.









글로벌 선도 암호화폐 거래 플랫폼인 MEXC는 강력한 유동성 지원, 다양한 자산 제공, 낮은 수수료 전략, 우수한 사용자 경험으로 인해 HOME 프로젝트의 선호도가 높아졌습니다. 투자자는 MEXC를 통해 손쉽게 HOME 토큰을 획득하고 향후 생태계 개발에 참여할 수 있습니다.





거래 단계:

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다.

2) 검색창에서 HOME 토큰을 검색하고 HOME의 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 수량, 가격 및 기타 매개변수를 입력한 후 거래를 완료합니다.





MEXC는 신흥 프로젝트에 대한 강력한 선견지명과 자원 통합 역량을 보유하고 있습니다. 장기적으로 고품질 웹3.0 프로젝트의 성장을 지원함으로써 투자자들이 잠재적 자산을 배분할 수 있는 필수 플랫폼 역할을 합니다.





면책 조항: 이 자료는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 모든 투자 행위는 전적으로 사용자의 책임이므로 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다.