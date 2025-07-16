MX존 12월 이벤트 보고서





2023년 마지막 달에 접어들면서 암호화폐 시장은 전월의 상승 모멘텀을 유지하며 점진적인 상승세를 보였습니다. 전 세계적으로 시장은 이전 상승장에서 보였던 점유율의 60%까지 성공적으로 회복했습니다. 한 해 동안 MX 토큰은 가격 측면에서 다른 플랫폼 토큰을 능가하며 330% 이상의 최고 성장률을 기록했습니다. 현재 MX 토큰은 약 2.80달러에 거래되고 있으며, 250%라는 놀라운 상승률을 보이고 있습니다.





MX 토큰을 보유하면 가격 상승에 따른 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상에 참여할 수 있습니다. " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 " 문서에서 MX 보유의 이점에 대해 자세히 알아보세요.









2023년에는 총 1,339건의 에어드랍 이벤트가 진행되었으며, 총 상금 규모는 1억 달러에 달했습니다. 12월에는 4개의 Launchpool 이벤트와 222개의 킥스타터 이벤트를 포함하여 226개의 에어드랍 이벤트가 진행되었으며, 총 1,745만 달러의 보상이 지급되었습니다.





MEXC 데이터에 따르면, 12월의 226번의 에어드랍 보상에서 토큰 CAP은 1605.66%라는 놀라운 최고 가격 상승률을 기록하며 한 달 동안 가장 높은 성장률을 보인 토큰이 되었습니다. 가격 상승률이 가장 높은 상위 4개 토큰은 모두 400%가 넘는 성장률을 기록했습니다. 가격 상승률이 가장 높은 상위 10개 토큰에서는 모든 토큰이 300% 이상의 성장률을 보였습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 % (12/31 기준) CAP 2023/12/18 1605.66% ORDS 2023/12/28 420.7% SURFBOARD 2023/12/22 405.9% TURT 2023/12/8 401.9% IRL 2023/12/19 362.5% ROOT 2023/12/12 344.8% MWCC 2023/12/1 337.2% THL 2023/12/11 317.85% CHEERS 2023/12/9 314.8% HONOR 2023/12/13 307.5%









Launchpool 및 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자는 30일 이상 연속으로 1000 MX 토큰 이상을 보유해야 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여할 수 있습니다.





MEXC 공식 홈페이지에서 홈페이지 상단의 내비게이션 바에서 [현물거래]를 선택하면 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여할 수 있는 포털을 확인할 수 있습니다.













아직 MX 보유자가 아니면서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 매수하고 특정 기간 동안 보유해야 합니다. 조건을 충족하면 해당 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰 매수에 대한 자세한 내용은 " 1분 안에 MX 매수하기 "를 참조하여 튜토리얼의 단계에 따라 매수하실 수 있습니다.





면책조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.