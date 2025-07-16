암호화폐 ETF 신청 열풍: 다음으로 승인될 인기 암호화폐 ETF는?

업계에서 큰 비중을 차지한 현물 비트코인 및 이더리움 ETF의 승인 이후, 수많은 금융 기관이 다른 유망한 암호화폐로 관심을 돌렸으며, 성장하는 시장의 점유율을 확보하기 위해 서둘러 ETF 신청서를 제출하고 있습니다.





특히 최근 여러 유명 자산운용사가 *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT* 및 *URLS-DOGE_USDT* 등 인기 암호화폐의 현물 ETF 신청을 제출하면서 ETF 시장이 급성장하고 관심이 높아지는 새로운 단계로 접어들고 있음을 알 수 있습니다.









2024년 1월 미국 증권거래위원회(SEC)의 BTC 현물 ETF 승인은 암호화폐와 전통 금융 시장 모두에 전환점이 되었습니다. 데이터에 따르면 BTC 현물 ETF는 출시 첫해에 괄목할 만한 거래 활동을 보였습니다. 첫 달에만 거래량이 380억 달러를 넘어섰고, 연말에는 6,600억 달러를 돌파했습니다.





Coinglass 데이터에 따르면 2월 26일 기준 BTC 현물 ETF의 총 시장 가치는 1010억 8천만 달러, 이더리움 현물 ETF는 89억 5천만 달러에 달했습니다.









금융 기관들은 현물 BTC와 ETH ETF 외에도 다른 고부가가치 암호화폐에 대한 새로운 ETF 승인을 신청하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, Grayscale, VanEck, 21Shares 및 Canary Funds와 같은 기관들은 SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK 등의 자산에 대한 ETF 신청서를 미국 SEC에 제출했습니다.





토큰 제출 기관 XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree 등등 SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex 등등 DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise 등등 ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





현재 상위 5개 암호화폐인 ADA, XRP, SOL, LTC 및 DOGE에 대한 ETF 신청이 진행되면서 큰 주목을 받고 있습니다. 최신 데이터에 따르면 각 기관은 신청 과정에서 서로 다른 단계에 있습니다.





2025년 2월 둘째 주, Grayscale Investments는 세계 최초로 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADA 현물 ETF 신청서를 제출했습니다. 이 신청서는 현재 SEC의 예비 검토 단계에 있으며, 몇 달 안에 답변이 올 것으로 예상됩니다.





동시에 Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree, Canary Capital 등 여러 기관이 XRP 현물 ETF 신청서를 제출했습니다. 그 중 Bitwise의 신청서는 Cboe BZX 거래소를 통해 공식적으로 제출되어 SEC의 승인을 받았습니다. 이러한 신청서는 아직 검토 중이며, 앞으로 몇 달 안에 주요 결과가 나올 것으로 예상됩니다.





SOL 현물 ETF의 경우 VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares 및 Canary Capital이 모두 신청서를 제출했습니다. 특히, Grayscale과 VanEck의 신청서는 공개 의견 수렴 기간에 접어들어 승인 절차가 한 단계 더 진전되었습니다.





LTC 현물 ETF와 관련해서는 나스닥, Grayscale 및 Canary Capital이 신청서를 제출했습니다. 나스닥의 신청서가 SEC에 의해 승인되어 예비 검토 단계에 들어갔으며, 이는 잠재적인 LTC 현물 ETF에 대한 SEC의 긍정적인 입장을 반영합니다.





이와 대조적으로 DOGE 현물 ETF는 더딘 진전을 보이고 있습니다. NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree, Canary Capital에서 모두 신청서를 제출했지만 SEC는 아직 자세한 내용을 공개하지 않아 승인 전망에 상당한 불확실성을 남겼습니다.









전 SEC 위원장인 게리 겐슬러(Gary Gensler)가 공식적으로 물러나고 폴 앳킨스(Paul Atkins)가 새 위원장으로 취임하면서 현물 암호화폐 ETF의 전망에 대한 투자자들의 심리가 비관론에서 낙관론으로 바뀌고 있습니다. 그러나 SEC가 어떤 암호화폐를 현물 ETF로 승인할지, 언제 승인될지 등 주요 세부 사항에 대해서는 여전히 의견이 엇갈리고 있습니다.





예측 플랫폼 폴리마켓의 최신 데이터에 따르면, 현재 SOL 현물 ETF가 85%의 확률로 올해 승인될 가능성이 가장 높습니다. 그 뒤를 이어 LTC (75%), DOGE (74%), XRP (73%)이 그 뒤를 잇고 있습니다.









블룸버그의 애널리스트 James Seyffart와 Eric Balchunas는 SEC가 LTC를 비트코인 포크로 분류하고 상품으로 지정한 것을 근거로 LTC가 승인될 가능성이 가장 높다고 보고 있습니다. 그러나 다른 분석가들은 다른 견해를 가지고 있습니다. 예를 들어, 암호화폐 분석가 Kare는 Cardano와 SEC의 관계가 상대적으로 우호적이라는 점을 들어 ADA가 SOL보다 더 빨리 승인을 받을 수 있다고 주장합니다. 또한 ADA의 강력한 기술 기반과 헌신적인 커뮤니티 지원은 투자자들에게 매력적인 옵션이 되었습니다.





요약하면, 암호화폐에 대한 바이든 행정부의 엄격한 입장과 달리 트럼프 행정부는 미국을 글로벌 암호화폐 허브로 자리매김하는 것을 적극적으로 홍보하며 보다 유리한 규제 프레임워크를 위해 노력해 왔습니다. 이러한 정책 변화는 미국 내 현물 암호화폐 ETF의 성장을 가속화했으며, 향후 더 많은 기관의 참여를 이끌어낼 것으로 예상됩니다. 암호화폐 시장에 대한 투자자의 신뢰가 강화되면서 이 분야는 자본 유입이 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 의심할 여지없이 다양한 현물 ETF의 거래량과 운용자산(AUM)의 상당하고 꾸준한 성장을 이끌 것이며, *URLS-BTC_USDT* 및 *URLS-ETH_USDT*와 같은 암호화폐에 강력한 상승 지지를 제공할 것입니다. 트럼프 행정부의 정책 방향과 시장 반응의 상호 작용은 암호화폐 ETF 시장의 빠른 확장을 더욱 촉진했습니다.





