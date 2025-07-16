트럼프의 배후에 있는 암호화폐 거물들: Paul Atkins, David Sacks, 머스크의 개인 투자 벤처기업

2024년 12월 6일 - 트럼프 행정부는 최근 Paul Atkins를 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장으로, 페이팔 공동 창업자 David Sacks스를 트럼프의 백악관 'AI 및 암호화폐 총재'로 임명할 계획이라고 발표했습니다.





이 두 업계 거물은 테슬라의 창업자 일론 머스크와 함께 암호화폐 산업의 미래에 상당한 영향력을 행사하는 동시에 트럼프의 정치 및 경제 전략에서 자신들의 역할을 공고히 하고 있습니다. 이들은 전 세계를 휩쓸 암호화폐 투자 열풍을 일으키고 있습니다.













새로 지명된 Paul Atkins는 노련한 금융 규제 전문가이자 암호화폐에 대한 확고한 지지자입니다. 핀테크 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 기술 혁신과 규제 잠재력을 갖춘 암호화폐 프로젝트에 투자하는 데 주력하고 있습니다.





그 중 눈에 띄는 이니셔티브는 리저브 라이트(Reserve Rights)로, Atkins가 고문으로 활동하며 해당 토큰인 *URLS-RSR_USDT*를 보유하고 있습니다. 리저브 라이트는 보다 안정적이고 투명한 암호화폐 예치 시스템을 구축하여 암호화폐 산업에 보다 안정적인 인프라 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다. Atkins의 지도 아래 리저브 라이트의 시가총액은 9억 4,800만 달러로 꾸준히 성장했습니다. Atkins의 지명 발표 이후 *URLS-RSR_USDT*는 지난 7일 동안 96.64% 상승하며 154.39%라는 놀라운 상승률을 보였습니다.









페이팔의 전 최고운영책임자이자 벤처 캐피탈 펀드인 크래프트 벤처스의 공동 설립자인 David Sacks는 암호화폐 투자에서 중추적인 역할을 해왔습니다. 2018년 3월 초, Sacks는 암호화폐 투자 분야의 선두주자로서의 잠재력을 인정하여 멀티코인 캐피털에 투자했습니다. 2018년 7월, 멀티코인은 솔라나를 위한 2천만 달러 규모의 펀딩 라운드를 주도하며 전략적 선견지명을 보여주었고, 현재 주목받는 이 프로젝트의 초기 후원자 중 하나가 되었습니다.









솔라나의 성공은 크래프트 벤처스의 인상적인 실적 중 하나에 불과합니다. 인프라에 중점을 둔 이 벤처 캐피털은 dYdX, Handshake, 0xProtocol 등 12개의 암호화폐 프로젝트로 구성된 다양한 포트폴리오를 구축했습니다.





자료 출처: RootData





탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼인 dYdX는 크래프트 벤처스의 투자 발표 후 24시간 만에 토큰 *URLS-DYDX_USDT*가 24.53% 급등했습니다. 마찬가지로 보다 안전하고 투명한 인터넷 도메인 생태계를 조성하기 위한 탈중앙화 도메인 이름 시스템인 Handshake는 7일간 137.10%의 상승률을 기록하며 83.30%의 시가총액 증가를 경험했습니다. 또한, 탈중앙화 거래 프로토콜인 0xProtocol에서 Sacks의 자문 역할은 해당 토큰 *URLS-ZRX_USDT*의 꾸준한 성장을 견인했습니다.









테슬라, 스페이스X 등 세계적으로 유명한 기업의 창립자인 일론 머스크는 암호화폐 업계에 놀라운 족적을 남겼습니다. 암호화폐 투자에 대한 그의 파격적인 접근 방식은 업계에 지속적으로 파문을 일으키며 사고의 리더로서 그의 막강한 영향력을 입증했습니다.









머스크의 암호화폐 투자는 주로 *URLS-BTC_USDT* 및 *URLS-DOGE_USDT*와 같은 주류 토큰에 집중되어 있습니다. 그는 소셜 미디어 플랫폼에서 자주 언급함으로써 이러한 토큰의 시장 가치를 상당한 수준으로 끌어올렸습니다. 머스크의 지지 아래 도지코인의 시가총액은 한때 642억 달러까지 치솟으며 수많은 투자자들의 관심을 끌었습니다.





머스크는 암호화폐에 직접 투자하는 것 외에도 X 포스팅과 리포스팅을 통해 여러 밈 프로젝트의 가시성과 시장 가치를 높였습니다. 주목할 만한 예로는 *URLS-CHILLGUY_USDT *, *URLS-BAN_USDT* 등이 있습니다. 머스크의 영향력 아래에서 이러한 프로젝트는 다양한 수준의 시가총액 증가와 가격 급등을 경험했습니다. 그의 행동은 암호화폐 시장에 대한 깊은 관심과 독특한 시각을 드러내며 암호화폐 영역에서 그의 영향력과 지위를 공고히 했습니다.





트럼프 대통령 재임 기간 동안 암호화폐 프로젝트가 급격히 등장했습니다. SEC 의장으로서 리저브 라이트 프로젝트에 깊이 관여한 Paul Atkins부터 크래프트 벤처스를 통한 David Sacks의 광범위한 암호화폐 분야 벤처, 그리고 산업 간 선구자로서 시장에 진출한 일론 머스크의 독특한 행보는 암호화폐가 글로벌 경제 시스템의 필수 축이 되어가고 있는 현실을 잘 보여줍니다.









