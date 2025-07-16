2025년 하반기 암호화폐 시장 전망

2025년 상반기가 마무리되면서, 암호화폐 시장은 다시 한 번 그 독특한 매력과 거대한 잠재력을 과시했습니다. 비트코인 이더리움 과 같은 주요 암호화폐는 연이어 신기록을 경신하며 활황장을 이끌고 있습니다.





올해 하반기를 전망할 때, 암호화폐 시장은 어떤 기회와 도전 과제에 직면하게 될까요?









애틀랜타 연준의 GDPNow 모델은 2분기 미국 GDP 성장률을 4.6%로 예측 하며, 경제 개선을 나타내고 미국 경제의 ‘연착륙’ 가능성도 시사하고 있습니다. 시장은 올해 하반기에 최소 한 차례의 금리 인하가 있을 것으로 널리 예상하고 있으며, 이로 인해 글로벌 유동성 환경을 더욱 완화시키는 요인이 될 것입니다.





미국 10년물 국채 수익률은 연초 4.8% 에서 6월 4.2% 로 하락했습니다.

미국 달러 지수는 연중 최고치인 106 에서 98 수준으로 하락했습니다.

금과 비트코인은 모두 사상 최고치를 기록하며 안전자산에 대한 투자 심리가 반영되었습니다.





비트코인의 “디지털 금”으로서의 역할은 특히 국가 부채 부담이 증가하는 상황에서 기관 투자자들 사이에서 널리 인정받고 있습니다. 암호화폐 자산은 시스템적 위험을 헤지하기 위한 자금의 새로운 투자처로 부상하고 있습니다.









2025년은 암호화폐 시장의 제도화에서 중요한 해가 될 것입니다. 2024년 미국이 비트코인 현물 ETF를 승인한 이후, 기관 투자자의 진입의 길이 열렸습니다. Fidelity BlackRock 은 올해 중반까지 BTC ETF 상품의 관리 자산(AUM)을 500억 달러 이상으로 끌어 올렸습니다. 6월 기준 전 세계 암호화폐 관련 ETF AUM은 $1.1조 달러를 넘어섰으며, 거래량의 약 60%는 전문 기관, 패밀리 오피스, 헤지 펀드 등 기관 투자자가 주도하고 있습니다.





한편, MicroStrategy Tesla 등 다국적 기업들은 암호화폐 자산 보유량을 늘리며 이를 ‘동적 현금 준비’ 전략에 통합했습니다. 기업들의 참여는 '전략적 배치'에서 '구조적 배분'으로 전환되고 있습니다. Monthly Outlook: Three Themes for 2H25 의 데이터에 따르면, 약 228개의 상장 기업이 총 82만 개의 BTC를 보유하고 있습니다. 이 기업들은 주식 또는 전환사채를 통해 비트코인을 취득하고 있으며, 그 시장 가치는 순자산의 가치를 훨씬 초과합니다. 대규모 기관 투자자의 추세가 강화되면 BTC 가격의 상승 모멘텀이 강화될 뿐만 아니라 암호화폐의 정당성과 수용도도 높아질 것입니다.









현재 시장은 “슈퍼사이클”과 “구조적 강세장” 사이의 분수령에 놓여 있습니다. 2017년이나 2021년과 비교할 때 2025년의 강세장은 더 안정적이며 유동성이 더 넓게 분산되어 있는 것이 특징입니다:









'암호화폐'와 '비트코인'과 같은 키워드에 대한 구글 검색 트렌드는 아직 역사적 고점에 도달하지 않았으며, 이는 개인 투자자 중심의 거품은 아직 나타나지 않았음을 시사합니다.

비트코인 주소 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 활성 주소는 150만 개 이상을 유지하고 있습니다.

레이어 1 및 레이어 2 거래량은 전월 대비 40% 이상 증가했습니다.









과거 강세장에서 많은 토큰이 동시에 급등했던 것과 달리, 이번 사이클은 “가치 포착” 시장과 유사합니다. AI, 실물 자산(RWA), 레이어 2 프로토콜을 중심으로 한 토큰들은 지속 가능한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.









이전에는 과대 광고에 의해 주도되었던 GameFi 및 SocialFi와 같은 부문은 2025년 중반에 접어들며 “지속 가능한 경제 모델과 사용자 유지율”에 중점을 둔 실제 제품 형태로 점차 진화하고 있습니다.









2025년 하반기에도 기술 혁신은 암호화폐 생태계의 심화된 발전을 이끌어가는 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.









실물 자산( RWA )의 토큰화는 블록체인 업계에서 가장 주목받는 주제 중 하나가 되었습니다. 현재 이더리움이 RWA 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 솔라나 와 같은 성숙한 DeFi 플랫폼이 RWA 분야로 진출하고 있습니다. RWA 데이터에 따르면, 2025년 6월 17일 기준 온체인 RWA 총 가치는 스테이블코인을 제외하고 $23.8억 달러를 초과하며, 이 중 $13.8억 달러는 사모 신용, $7.4억 달러는 미국 정부 채권, $1.6억 달러는 원자재에 해당됩니다.













BlackRock은 RWA 시장 규모가 2030년까지 16조 달러로 급성장할 것으로 예측합니다. RWA가 계속 심화됨에 따라 RWA 생태계 내의 발행자, 관리 은행, 투자자 및 블록체인 기업들이 빠르게 성장하고 있습니다. 자산 관리, 은행 IT 및 국경 간 결제 분야에서 투자 기회가 예상되며, 이는 DeFi와 TradFi의 진정한 융합을 의미합니다.









2024년 말 EIP-4844 (Proto-Danksharding) 의 활성화 이후, 이더리움 레이어 2 생태계는 폭발적인 성장을 경험했습니다. EIP-4844는 블롭 트랜잭션을 도입하여 L2 가스비를 대폭 절감함으로써 개발자와 사용자의 대량 채택을 가능하게 합니다. 2025년 하반기에 접어들어 L2 개발은 단순한 “확장”을 넘어 “성능 최적화, 생태계 심화, 상업적 지속 가능성”이라는 새로운 단계로 발전했습니다.





1) 최신 L2Beat 데이터에 따르면, L2 네트워크의 전체 총 예치자산(TVL)는 430억 달러를 넘어섰고, 활성 사용자 수도 증가하고 있습니다.





2) zkRollup 부문은 2025년에 성숙기에 접어들며, zkSync Era, Scroll, Polygon zkEVM과 같은 대표적인 프로젝트들이 EVM 호환성과 안정적인 메인넷 운영을 달성하여, 이전의 중요한 문제였던 높은 마이그레이션 비용과 툴링 격차를 해결했습니다.





3) 레이어 2 솔루션은 “L3/L4” 아키텍처를 폭넓게 탐구하며, “앱 전용 롤업(App-specific Rollup)”을 통해 더 가볍고 맞춤화된 애플리케이션 체인을 구축하려고 시도하고 있습니다. 이러한 추세는 고빈도 거래, 프라이버시 컴퓨팅, 온체인 AI 추론 시나리오에서 Web3 애플리케이션의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.













2025년 상반기에 미국 암호화폐 정책은 전례 없는 변화를 겪었습니다. 스테이블코인 법안이 가장 먼저 시행될 것으로 예상됩니다. 현재 하원은 STABLE Act 를 추진 중이며, 상원은 GENIUS Act 를 진행 중으로, 두 법안 모두 양당 지지를 받고 있습니다. 6월 11일, 상원은 GENIUS 법안을 통과시켜 하원으로 송부했습니다. 이 법안들은 준비금 요건, 자금 세탁 방지 준수, 파산 보호 조치, 소비자 권리 규정을 수립하여 스테이블코인 시장에 대한 명확한 규제 프레임워크를 제공합니다.









스테이블코인 관련 법안 외에도 미국 하원 금융서비스위원회는 CLARITY 법안 을 공식적으로 발의했습니다. 해당 법안은 SEC와 CFTC 간의 암호화폐 자산에 대한 규제 경계를 명확히 정의하며, 자산 특성에 따라 규제를 세분화합니다. 이들 입법 조치는 암호화폐 시장에 더 명확하고 투명한 규제 환경을 제공해 시장 불확실성을 줄이고 투자자 신뢰를 높일 것으로 기대됩니다.





2025년 하반기의 암호화폐 시장은 더 이상 단순한 “투심 주도에 의한 강세장”이 아닙니다. 대신, 복잡한 생태계 진화의 시작을 의미합니다. 기술, 자본, 규제, 사용자 채택의 결합된 힘에 의해 추진되는 시장은 암호화폐 투기에서 근본적인 디지털 자산 인프라로 크게 도약할 것입니다.





심층적인 시장 분석과 이상적인 투자 결정을 통해 투자자들은 2025년 하반기에 더 많은 기회를 포착하고 부의 성장을 실현할 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다. MEXC는 기술 혁신의 선두에 서서 전 세계 사용자에게 장벽이 낮고 효율적이며 안전한 거래 채널을 제공하며, 암호화폐의 무한한 가능성을 함께 탐구해 나갈 것입니다.





지금 MEXC에 로그인 하여 전략적으로 위치를 선점하고 2025년 암호화폐의 후반기의 기회를 잡으세요!





면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하는 것이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 이 정보를 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



