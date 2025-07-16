2024년 암호화폐: 디지털 자산의 미래를 결정지은 주요 순간들

2024년은 암호화폐 업계에 엄청난 변화를 가져온 사건들로 인해 그야말로 격동의 한 해였습니다. BTC가 새로운 정점에 도달한 것부터 폭발적인 밈 코인 트렌드에 이르기까지, 올해를 암호화폐 발전의 역사에서 중요한 한 페이지로 만든 9가지 순간을 소개합니다.









2024년 1월 10일(동부 표준시), SEC는 미국에 상장할 11개의 비트코인 현물 ETF를 승인하여, 다음 날부터 거래가 가능해졌습니다. 이어서 5월 24일, SEC는 첫 번째 이더리움 현물 ETF 8개를 상장 승인하고, 이들은 7월 23일에 공식적으로 거래를 시작했습니다.





비트코인 현물 ETF와 이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 산업이 주류 금융 시장에 진입하는 데 있어 중추적인 역할을 합니다. 이 이정표는 암호화폐 자산에 대한 투자 채널의 다양화를 의미할 뿐만 아니라, 암호화폐 산업이 점차 성숙하고 표준화되고 있음을 나타냅니다. 이는 향후 더 많은 암호화폐 자산이 금융 시장에 진입할 수 있는 견고한 기반을 마련하고, 암호화폐 자산과 전통적인 금융 시장 간의 더 깊은 통합이 이루어질 새로운 장을 여는 계기가 될 것입니다.









2024년, 이더리움은 역사상 또 다른 중요한 이정표인 덴쿤(칸쿤) 업그레이드를 거쳤습니다. 이 업그레이드는 Proto-Danksharding (EIP-4844)와 같은 혁신적인 제안의 도입을 통해 트랜잭션 혼잡과 높은 가스비라는 오랜 문제를 성공적으로 해결했습니다. 업그레이드 후, 이더리움은 메인 체인에서의 거래 처리량, 사용자 가스비, 네트워크 확장성 및 보안 측면에서 상당한 개선을 이루었습니다.





덴쿤 업그레이드는 블록체인 공간에서 이더리움의 기술적 리더십을 공고히 할 뿐만 아니라 레이어-2 솔루션의 성장을 크게 가속화했습니다. 레이어-2 기술의 지속적인 성숙과 모듈식 블록체인의 발전으로 이더리움은 점차 더 다양하고 경쟁력 있는 암호 생태계로 통합되고 있습니다. 이러한 변화는 이더리움의 전통적인 지배력에 도전할 뿐만 아니라 미래의 암호화 환경에서 이더리움의 역할과 기능에 대한 새로운 가능성을 열어줍니다.









2024년 4월 20일, 블록 높이 840,000에서 비트코인은 네 번째 반감기를 성공적으로 완료하여 채굴 보상을 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 줄였습니다.





비트코인 반감기는 약 4년마다 발생하는 이벤트로, 비트코인 트랜잭션 채굴에 대한 보상을 절반으로 줄입니다. 비트코인 반감기는 새로운 비트코인 발행 속도를 늦춤으로써 비트코인 경제 모델에 디플레이션 메커니즘을 도입하여 희소성, 가치 유지, 디지털 화폐로서의 장기적 지속 가능성을 보장합니다. 이는 종종 비트코인 강세장을 이끄는 긍정적인 요인으로 간주됩니다.









FTX의 붕괴로 인한 충격 이후, 솔라나 팀은 신속하게 전략을 조정했습니다. 높은 TPS, 낮은 수수료, 병렬 처리의 장점을 활용하여 솔라나는 많은 프로젝트와 사용자를 유치했고, 점차 DeFi, 유동성 스테이킹, 밈 코인, 결제 등 다양한 분야로 확장했습니다. 또한, 이 플랫폼은 여러 유명 프로젝트 및 협력업체와 성공적으로 파트너십을 맺어 생태계의 다양화와 심화를 이루었습니다.





또한, 솔라나 기반의 인기 있는 밈 토큰의 등장은 솔라나의 부활을 이끄는 강력한 원동력이 되었습니다. *URLS-WIF_USDT*, *URLS-BONK_USDT*, *URLS-BOME_USDT*와 같은 토큰이 상당한 인기를 얻으면서 상당한 부의 효과를 창출하고 솔라나 네트워크에 대규모 사용자를 끌어들이고 있습니다. 한편, *URLS-SOL_USDT*도 강한 반등을 보이며 한때 260달러라는 최고치를 기록했고, 시가총액은 1,000억 달러를 돌파했습니다.









TON(The Open Network)은 많은 기대를 받고 있는 블록체인 게임 플랫폼으로, 2024년에 개발이 최고조에 달했습니다. TON 게임은 독특한 게임 플레이와 보상 메커니즘으로 많은 플레이어를 끌어 모았습니다. 그러나 TON 게임 열풍이 전 세계를 휩쓸고 있을 때, 텔레그램의 설립자 파벨 두로프(Pavel Durov)가 불법 금융 활동에 연루된 혐의로 체포되는 사건이 발생했습니다.





갑작스러운 사태에 대응하기 위해 공식 팀은 “Resistance Dog”이라는 항의 운동을 신속하게 시작하여 창업자의 상황에 대한 불만을 표출하고 연대를 보여주었습니다. 이 운동은 여러 단체로부터 강력한 지지를 얻었고, 뜻밖에도 *URLS-REDO_USDT*의 시가총액이 크게 상승하는 결과를 가져왔습니다. 두로프가 법적 문제를 겪고 있고, 많은 불확실성과 도전에 직면하고 있음에도 불구하고, REDO가 대표하는 저항 정신은 커뮤니티 내에서 반향을 일으켰습니다.









2024년, 강력한 시장 합의와 막대한 부의 효과에 힘입어 밈 코인은 상당한 관심과 자본 유입을 끌어냈습니다. 솔라나와 베이스 모두에서 매우 인기 있는 밈 코인의 등장으로 인해 큰 인기를 끌었습니다. 이러한 밈 코인의 인기는 암호화폐 시장의 번영을 촉진했을 뿐만 아니라 투자자들에게 상당한 수익을 가져다주었습니다. 그러나 밈 코인은 높은 위험성과 변동성을 수반한다는 점을 유의해야 하며, 투자자들은 참여에 있어 합리적이고 신중해야 합니다.









트럼프의 당선은 비트코인 가격의 급등을 촉발했을 뿐 아니라 최초의 암호화폐 정부에 대한 시장의 기대를 불러일으켰습니다. 암호화폐가 전 세계적으로 더 널리 채택되고 인정받으면서, 점점 더 많은 정치인과 정부 기관이 암호화폐와 관련 기술에 집중하고 연구하고 있습니다.





시장에서는 트럼프 정부의 출범과 함께 암호화폐 정책의 완화 및 규제 프레임워크의 개선에 대한 강한 기대를 표명했습니다. 앞으로 정책이 명확해지고 규제 시스템이 개선됨에 따라 암호화폐가 전 세계적으로 더 폭넓게 활용되고 더 깊이 통합될 것으로 예상됩니다.









미국 대통령 선거에서 트럼프가 승리하고 그가 새로운 대통령으로 선출된 이후로 비트코인의 가격은 계속해서 최고치를 경신하고 있습니다. 현지 시간으로 12월 4일, 트럼프는 소셜 미디어를 통해 폴 앳킨스(Paul Atkins)를 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 내정했습니다. 이 발표 이후, *URLS-BTC_USDT*의 가격이 101,960달러로 급등하면서 사상 최초로 10만 달러의 장벽을 돌파했고, 총 시가총액은 2조 1천억 달러에 달했습니다.













2024년 9월, 암호화폐 시장이 점차 회복되기 시작하면서 AI를 주제로 한 밈 코인의 인기가 급상승했습니다. *URLS-GOAT_USDT*와 같은 토큰은 암호화폐 시장 내에서 AI 분야에 대한 관심을 끌었을 뿐만 아니라, 미래 트렌드를 포착하는 토큰화의 엄청난 잠재력을 보여주었습니다. 기술이 계속 발전하고 시장 수요가 증가함에 따라, AI 에이전트와 같은 토큰화된 프로젝트를 통해 암호화폐 시장의 다양화에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.



