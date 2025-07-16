크립토 AI 2.0: MCP + AI 에이전트가 차세대 혁신과 열풍을 이끌 수 있을까?

블록체인과 인공지능(AI) 기술이 융합되면서 암호화폐 AI 분야는 격동적이고 역동적인 진화를 거듭하고 있습니다. 초창기 개념적 흥미를 불러일으켰던 시기부터 경쟁이 치열해진 오늘날까지, 암호화폐 AI는 Web3에서 가장 주목받는 분야 중 하나입니다. 이러한 진화 속에서 AI 에이전트와 결합된 MCP(Model Context Protocol)의 부상이 심각한 주목을 받기 시작하면서, 이 강력한 시너지가 차세대 혁신과 시장 열기를 이끄는 새로운 물결이 될 수 있을지에 대한 기대가 커지고 있습니다.









Model Context Protocol, 즉 MCP는 서로 다른 AI 시스템과 블록체인 환경 사이의 장벽을 없애기 위해 설계된 오픈 소스 표준입니다. 기존에는 AI 애플리케이션이 사일로에서 운영되었기 때문에 개발자는 각 연결에 대해 맞춤형 API를 구축해야 했습니다. 이러한 방식은 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 유연성이 떨어지며, 권한 설정, 접근 제어, 상호운용성 측면에서 다양한 문제점을 안고 있었습니다.





MCP는 이러한 문제들을 해결하기 위해 개발되었으며, AI를 위한 USB 인터페이스처럼 작동하는 범용 커넥터 역할을 합니다. 이는 AI 모델과 에이전트가 표준화된 방식으로 소통하고, 실시간 데이터를 조회하며, 블록체인 기반 시스템과 상호작용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 개발 과정은 훨씬 간단해지고, 효율적이고 통합된, 확장 가능한 AI-블록체인 생태계가 가능해집니다.





MCP의 핵심 가치는 탈중앙화된 AI가 환경과 의미 있는 방식으로 상호작용할 수 있도록 한다는 점에 있습니다. 안전하고 허가된 프레임워크 내에서 자동화된 작업 실행, 컨텍스트 이해, 온체인 피드백을 모두 지원합니다. 풀체인 시맨틱 레이어(full-chain semantic layer)를 통해 모델이 작업을 해석하고, 관련 컨텍스트에 액세스하고, 자율적이면서도 검증 가능한 방식으로 작업을 완료하는 데 필요한 구조를 제공합니다.









MCP 프로토콜은 AI 모델이 온체인에서 작동하고, 작업을 실행하며, 피드백을 제공하고, 보상을 받을 수 있는 포괄적인 범용 프로토콜 레이어를 구축하도록 설계되었습니다. 이는 온체인에서 AI 모델을 효율적으로 활용하는 문제를 해결할 뿐만 아니라 Web3의 ‘인텐트 중심(intent-driven)’ 패러다임으로의 전환을 체계적으로 지원합니다.





MCP 프로토콜의 핵심 장점은 모델 신원 메커니즘, 컨텍스트 수집 및 의미 해석 시스템, 작업 분해 및 실행 프레임워크, 인센티브 피드백 메커니즘을 포괄하는 풀체인 시맨틱 레이어 구조에 있습니다. 이 아키텍처를 통해 AI 모델은 독립적인 온체인 주소를 소유할 수 있으며, 권한 확인 시스템을 통해 자산을 받고, 거래를 시작하고, 스마트 컨트랙트를 호출하여 블록체인 세계에서 '1급 계정(first-class account)'이 될 수 있습니다. 또한 MCP 프로토콜은 온체인 상태, 오프체인 데이터, 과거 상호작용 기록을 추상화하여 모델에 명확한 작업 구조와 환경적 맥락을 제공함으로써 복잡한 명령을 '시맨틱 컨텍스트(semantic-contextual)'로 실행할 수 있도록 합니다.













Virtuals는 VPN(Virtuals 파트너 네트워크), ACP(에이전트 커머스 프로토콜), Points(로열티 시스템), Genesis(새로운 출시 메커니즘) 등 일련의 이니셔티브를 출시했습니다. VPN은 투자자, 도메인 전문가, 학계, 개발자를 연결하여 AI와 암호화폐의 교차점을 재정의하는 것을 목표로 합니다. ACP는 자율적으로 상호 작용하고 협업하며 거래할 수 있는 AI 에이전트로 구성된 상업적 생태계를 구축하고 있습니다. 포인트 시스템은 사용자의 참여를 추적하고 독점적인 Launchpad 참여 권한을 부여합니다. Genesis는 포인트 기반 액세스, 온체인 토큰 분배 방식, 환불 보장을 특징으로 하는 새로운 런치 메커니즘을 도입했습니다.





AI16Z는 ElizaOS V2를 출시하면서 스웜(swarm) 구조와 에이전트 간 상호작용(agent-to-agent interaction)을 포함한 주요 아키텍처 개선 사항을 도입하여 생태계를 크게 강화했습니다. 이와 동시에 더 공정하고 장기적인 본딩 곡선, 사용자 지정 가능한 CA 주소, AI 토큰 기반 채팅 인증 시스템, 커뮤니티 주도형 콘텐츠 제작 툴을 갖춘 혁신적인 AI 기반 출시 플랫폼인 오토펀(AUTOFUN)을 공개했습니다. 새로운 경제 모델은 launchpad에서 발생한 수익을 바이백으로 전환하여 출시 토큰의 유동성 풀을 지원합니다. Spartan V2에서 DEGENAI 토큰은 ElizaOS V2와 함께 업그레이드되어 출시되며, 생태계에서 핵심적인 역할을 하고 AUTOFUN에서 프로젝트를 홍보하는 데 도움이 될 것입니다.









Dark는솔라나를 기반으로 구축된 실험적인 MCP 네트워크로, 신뢰 실행 환경(TEE)에 중점을 두고 있습니다. 새로운 도구와 온체인 상호작용의 자동 통합을 가능하게 함으로써, Dark는 탈중앙화 기술 내에서 혁신을 주도하는 것을 목표로 합니다. 그러나 프로젝트의 대부분의 기능은 아직 개념 단계에 머물러 있으며, 공식 출시되지 않았습니다.





SkyAI는 BNB 체인에 구축된 네이티브 AI 인프라로, 멀티체인 데이터 접근 및 AI 에이전트 배포를 제공합니다. 이 프로젝트는 아직 개념 단계에 머물러 있지만, MCP 부문에서 선도적인 프로젝트로 간주됩니다.









Solix는 지능형 대역폭 공유에 중점을 둔 MCP 프로토콜을 기반으로 구축된 DePIN 네트워크입니다. 사용자는 브라우저 확장 프로그램을 통해 대역폭을 공유하고 보상을 받을 수 있으며, 전 세계 63개국에 걸쳐 서비스를 제공합니다. 이 프로젝트는 비교적 빠른 기술 배포를 보였지만, 장기적인 성공 여부는 사용자 참여와 경제 모델의 지속 가능성을 검증하는 데 달려 있습니다.





HighKey는 MCP 및 DARP 프로토콜과 모두 호환되는 DeFi 프로젝트로, DeFi 차익거래 및 전문 분석에 특화되어 있습니다. 이 프로젝트는 명확한 개발 로드맵을 가지고 있지만, 사용자 경험을 개선하고 시장에서의 차별성을 강화할 필요가 있습니다.









4월 25일 공식적으로 출시된 DeMCP는 첫 1시간 만에 거래량이 8천 건에 육박했습니다. 이는 GPT-4, Claude와 같은 대형 언어 모델에 대한 할인된 액세스를 제공하는 라이브 Web3 MCP 마켓플레이스입니다. 이 플랫폼은 신뢰 실행 환경(TEE)과 온체인 보안 메커니즘을 활용하며, Phala Network와 기술 파트너십을 맺었습니다.





Cookie.fun은 지능형 에이전트를 위해 특별히 설계된 플러그 앤 플레이 MCP 서버인 전용 MCP 서버를 도입했습니다. 이 서버는 개발자와 기술 전문가가 아닌 사용자 모두를 위해 맞춤 설계되어 별도의 설정이 필요하지 않습니다.





OpenServ는 AI 에이전트를 다양한 실제 애플리케이션에 통합할 수 있는 MCP 시스템 출시를 준비 중입니다. 이 시스템은 AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps, Slack과 같은 플랫폼과의 통합을 지원합니다.









Dark는 출시 후 좋은 성과를 거두며 투자자들의 열광을 불러일으켰고 MCP 관련 토큰에 대한 투자 물결을 일으켰습니다. 더 많은 프로젝트가 진행 및 구현되고 AI와 블록체인의 통합에 대한 시장의 수용도가 높아짐에 따라 MCP + AI 에이전트에 대한 제2의 열풍이 일어날 가능성도 충분히 존재합니다.





그러나 이 조합의 잠재력을 최대한 실현하려면 몇 가지 중요한 과제를 극복해야 합니다. 장기적인 성장을 위해서는 기술 확장성, 모델 신뢰성, 에이전트 보안 문제를 모두 해결해야 합니다. 또한 Web3 AI 분야의 치열한 경쟁은 가장 차별화되고 기술적으로 탄탄한 프로젝트만이 잡음을 이겨낼 수 있다는 것을 의미합니다. 규제의 불확실성은 또 다른 장애물로 남아 있습니다. AI가 더욱 자율적이고 금융 시스템과 통합됨에 따라 규정 준수는 도입과 사용자 신뢰를 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 이러한 시스템이 진화하는 글로벌 표준에 부합하도록 보장하는 것이 필수적입니다.









암호화폐 AI 이야기의 후반전이 본격적으로 전개되고 있으며, MCP + AI 에이전트의 조합이 주도적인 역할을 할 것으로 보입니다. 탈중앙화된 인텔리전스를 구축하고, 상호 작용하고, 그로부터 혜택을 받는 방식을 재편할 수 있는 잠재력은 엄청납니다. 개발이 가속화되고 실제 애플리케이션이 등장하기 시작하면, MCP는 차세대 블록체인 네이티브 AI 시스템의 기반이 될 수 있습니다.





