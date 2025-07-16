논란 확대: LIBRA 토큰 사건과 쇼(Shaw) 계정 해킹, 커지는 사용자 보안 위협

오늘날의 초연결 세상에서, 뉴스의 한 조각과 클릭 하나하나가 빠르게 정보와 가치를 흐르게 할 수 있습니다. 아르헨티나 대통령과 관련된 토큰 LIBRA의 극적인 상승과 하락에서부터 유명 벤처 캐피탈 회사 ai16z의 창립자인 Shaw의 해킹 사건까지, 이 두 가지 겉보기에 별개의 사건은 중요한 문제를 부각시킵니다. 이는 바로 암호화폐에 대한 열정이 소셜 미디어 플랫폼에서의 숨겨진 보안 취약점과 깊이 얽혀 있다는 사실로, 기회와 위험이 가득한 복잡한 생태계를 만들어 가고 있다는 점입니다.









2월 15일, 아르헨티나 하비에르 밀레이 대통령의 공식 계정이 돌연 LIBRA라는 밈코인의 출시와 함께 토큰 컨트랙트 주소를 발표했습니다. 이 소식은 암호화폐 시장에 큰 충격을 주었고, LIBRA의 가격은 급등해 시가총액이 한때 40억 달러를 넘었습니다. 또한 거래 페어 *URLF-LIBRA_USDT*는 투자자들의 뜨거운 관심을 끌며 시장에 전례 없는 흥분을 불러일으켰습니다.





하지만 불과 4시간 후, 밀레이 대통령은 해당 트윗을 삭제하며 LIBRA 발표에 대해 전혀 알지 못했다고 밝혔습니다. 이로 인해 LIBRA 가격은 급락하며 시장 분위기가 순식간에 반전되었습니다.





그날 오후, Web3 AI 인프라 레이어인 KIP Protocol은 "Viva la Libertad" 프로젝트의 출시를 공식 발표하며 삭제된 트윗과 관련된 의문을 해소했습니다. KIP Protocol은 이 프로젝트가 아르헨티나의 민간 기업을 지원하기 위해 시작된 것임을 강조하며, 밀레이 대통령이 Project Libertad 개발에 관여하지 않았음을 분명히 밝혔습니다.





논란이 계속되던 가운데, 2월 16일 아르헨티나 야당은 밀레이 대통령에 대한 탄핵 절차를 시작했습니다. 야당은 밀레이 대통령이 권한을 남용하고 국민을 오도했으며, 이러한 행위가 아르헨티나의 경제 안정을 위협할 수 있다고 비판했습니다.





KIP Protocol은 성명을 통해 LIBRA 토큰이 아르헨티나 민간 기업을 암호화폐 기술로 지원하기 위한 "Viva la Libertad" 프로젝트의 일환이라고 설명했습니다. KIP Protocol은 밀레이 대통령이 Project Libertad 개발에 관여하지 않았으며, 그의 계정에서 게시된 트윗은 KIP Protocol과 무관하다고 강조했습니다. 또한 LIBRA 토큰의 출시 및 시세 관리는 전적으로 Kelsier Ventures와 프로젝트 발기인인 헤이든 데이비스(Hayden Davis)가 담당했으며, KIP Protocol은 토큰 출시 이후에야 자금 지원을 받을 기술 프로젝트 선정을 관리하고, AI 프로젝트를 위한 기술 인프라를 제공하는 역할을 맡았다고 밝혔습니다. 밀레이 대통령이 X에 해당 프로젝트를 게시했을 당시, KIP Protocol은 관련이 없었습니다.





하지만 논란은 여기서 끝나지 않았습니다. 2월 18일, 밀레이 대통령은 다시 X에 등장해 LIBRA 토큰 구매 방법을 소개하는 튜토리얼을 공유했습니다. 이로 인해 LIBRA 가격은 단 10분 만에 130% 이상 급등하며 $0.70을 돌파했고, 24시간 기준으로 78% 상승해 현재 시가총액은 7억 달러에 달했습니다.









LIBRA 토큰 논란이 계속되는 가운데 또 다른 사이버 보안 사고가 발생했습니다. ai16z 설립자 쇼(Shaw)의 X 계정이 해킹된 것으로 의심되며, 'Eliza' 사기와 관련된 것으로 보이는 허위 링크가 포함된 메시지가 게시되었습니다.





보고에 따르면, 해킹 직후 쇼의 계정에는 평범해 보이는 트윗이 올라왔지만, 그 안에는 고수익 투자 기회를 가장한 사기 링크가 숨겨져 있었습니다. 사용자가 이 링크를 클릭해 개인정보를 입력하거나 송금을 할 경우, 막대한 금전적 손실과 함께 개인 정보 유출 위험에 노출될 수 있습니다.









LIBRA 토큰 사태부터 ai16z 설립자 쇼(Shaw)의 계정 해킹까지, 각 사건은 사용자 보안의 중요성을 일깨워주는 경고가 되고 있습니다. 정보 과부하와 만연한 데이터 보안 문제가 특징인 시대에, 암호화폐 자산 보유자라면 누구나 사이버 보안 인식을 강화하고 개인 자산 보호 능력을 키우는 것이 필수적이 되었습니다.









비밀번호 보안 강화: 비밀번호는 사용자 계정을 보호하는 첫 번째 방어선입니다. 사용자는 비밀번호를 주기적으로 변경하고, 복잡하고 추측하기 어려운 조합을 사용해야 합니다. 하나의 계정이 해킹될 경우 다른 계정까지 위험에 처하는 것을 막기 위해, 여러 플랫폼에서 동일한 비밀번호 사용을 피해야 합니다.

2단계 인증(2FA) 활성화: 2단계 인증은 계정 보안을 한층 강화할 수 있는 효과적인 방법입니다. 2FA를 지원하는 플랫폼에서는 반드시 이 기능을 활성화하여, 로그인 시 추가 인증 코드나 생체 인식 등의 절차를 거치도록 해야 합니다. 이를 통해 해커가 무차별 대입 공격이나 피싱 공격으로 계정을 탈취하는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다.









정보 출처 확인: 사용자는 알려지지 않은 출처의 정보에 대해 항상 신중을 기하고, 확인된 정보만을 신뢰해야 합니다. 의심스러운 링크를 클릭하거나 낯선 첨부파일을 다운로드하지 않도록 하여 악성 코드나 바이러스 감염을 예방해야 합니다. 고수익을 약속하는 투자 기회나 상금 알림을 접할 경우, 이성적으로 판단하고 트렌드를 맹목적으로 따르거나 검증되지 않은 출처를 신뢰하지 않도록 해야 합니다.

사기 예방 인식 제고: 흔히 사용되는 사기 수법에 대해 잘 알고 사기 예방에 대한 인식을 높여야 합니다. 더 자세한 내용은 흔히 사용되는 사기 수법에 대해 잘 알고 사기 예방에 대한 인식을 높여야 합니다. 더 자세한 내용은 암호화폐 계정 사기 를 참고하세요.









개인 정보 신중히 다루기: 개인 정보는 소중한 자산입니다. 사용자는 이를 신중하게 다루고 불필요하게 공개하지 않도록 해야 합니다. 예를 들어, 소셜 미디어에서 지나치게 개인적인 정보를 공유하지 않도록 주의하세요.

개인정보 처리방침 읽기: 개인 정보를 요구하는 플랫폼이나 서비스를 사용할 때는 개인정보 처리방침을 꼼꼼히 읽어야 합니다. 해당 플랫폼이나 서비스가 개인 정보를 어떻게 수집, 사용, 저장, 공유하는지, 그리고 사용자 권리와 책임을 이해하는 것이 중요합니다.





암호화폐 시장에서 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 선택하는 것은 매우 중요합니다. 예를 들어, MEXC 거래소는 사용자를 보호하기 위해 콜드 스토리지 기술, 2FA, 실시간 리스크 모니터링 등 다양한 보안 조치를 취하고 있습니다. 거래 플랫폼을 선택할 때는 자산 도난이나 거래 손실의 위험을 줄이기 위해 강력한 보안 시스템을 갖춘 플랫폼을 우선적으로 고려해야 합니다. 또한, MEXC는 사용자들이 보안 인식을 향상시킬 수 있도록 '피싱 공격이란 무엇인가 ?'나 ' 계정 보안 강화를 위한 6가지 방법 '과 같은 보안 팁과 교육 콘텐츠를 정기적으로 게시하고 있습니다. 이러한 노력은 사용자 보호를 강화할 뿐만 아니라, 암호화폐 산업의 건강한 발전을 위한 좋은 본보기를 제시합니다.









면책 조항: 본 자료에 포함된 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산 구매, 판매 또는 보유를 권유하는 내용도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로 이 정보를 제공하며, 투자 조언을 하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 결정하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



