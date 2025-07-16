기업과 정치 거물들의 충돌: 트럼프-머스크 갈등 속 암호화폐 시장 격변

단 한 주 만에 도널드 존 트럼프 미국 대통령과 세계적인 억만장자 일론 머스크의 관계는 백악관의 든든한 동맹에서 소셜 미디어의 치열한 경쟁자로 극적으로 변했습니다. 정책적 의견 불일치로 시작된 관계는 순식간에 공개적인 충돌로 확대되었고, 이는 단순한 개인적 원한을 넘어선 긴장감을 드러냈으며, 암호화폐 시장의 미래에 큰 충격을 안겨주었습니다.









트럼프와 머스크의 "밀월기"는 트럼프가 백악관에 복귀하여 기술 업계에 관심을 보이면서 시작되었습니다. 2025년 초, 트럼프 행정부는 "미국의 전략적 비트코인 비축(Strategic Bitcoin Reserve)" 정책을 발표하며 비트코인을 비롯한 주요 암호화폐를 비축 하고 미국을 세계적인 암호화폐 허브로 자리매김하겠다는 계획을 발표했습니다. 한편, 머스크의 기업들은 이러한 정책의 혜택을 누렸는데, 테슬라는 전기차 세액 공제를 계속 받았고 스페이스X는 수십억 달러 규모의 정부 계약을 체결했습니다.





그러나 2025년 6월 트럼프가 소위 " One Big Beautiful Bill Act "을 발표하면서 갈등이 고조되었습니다. 이 법안은 전기차 보조금 삭감, 재정 적자 증가, 그리고 막대한 정부 지출 포함 등으로 비판을 받았습니다. 머스크는 이 법안을 "역겹고 혐오스러운 법안"이라고 공개적으로 비난했습니다. 그는 트럼프와 제프리 엡스타인(Jeffrey Epstein)의 연루 가능성을 제기하며 갈등을 더욱 심화시켰고, 이는 더 큰 분쟁을 촉발했습니다.





트럼프 대통령은 머스크가 민주당 후보를 지지할 경우 테슬라와 스페이스X 등 머스크 소유 기업들의 연방 정부 계약이 취소될 수 있는 등 "심각한 결과"에 직면할 것이라고 경고하며 즉각 반격했습니다. 여론과 시장이 이에 동조하면서 갈등은 더욱 격화되었습니다.













전기차 보조금 삭감안과 새로운 계약 위험으로 인해 테슬라의 미래 수요와 정책 의존성에 대한 우려가 심화되었습니다. 테슬라 주가는 당일 14% 폭락하며 약 1,500억 달러의 시가총액이 증발했습니다. 또한, 콜옵션과 풋옵션 거래량 모두 급증하며 변동성이 커졌음을 보여주었습니다.













암호화폐 시장은 더욱 심각한 변동을 겪었습니다. 분쟁 발발 이후 공황 매도가 이어지면서 대규모 강제 청산이 촉발되었습니다.





비트코인(BTC) 가격 은 약 $105,915에서 $100,500 아래로 급락했으며, 3억 달러 이상의 롱 포지션이 청산되었습니다.

이더리움(ETH) 은 약 6% 하락하며 전반적인 시장 위험 회피 심리를 시사했습니다.

머스크가 지지하는 주요 암호화폐 자산인 DOGE 는 한 주 동안 12% 이상 하락하여 한때 $0.16805까지 하락했습니다.

TRUMP 토큰 은 당일 $9.314까지 하락하여 약 9억 달러의 손실을 기록했습니다.





Coinglass의 데이터에 따르면 암호화폐 시장은 단 하루 만에 전체 시가총액의 약 5.1%를 잃었고, 약 10억 달러의 가치가 사라졌습니다.

















트럼프와 머스크 간의 갈등은 시장 변동성을 심화시켜 두 사람의 관계에 대한 불확실성을 야기했습니다. 이러한 불확실성은 암호화폐 가격 변동폭을 크게 확대시켜 일부 투자자들이 시장 진입을 꺼리게 하고 전반적인 안정성을 저해할 수 있습니다. 갈등이 고조되는 상황에서 암호화폐 시장은 매도 압력에 직면할 수 있습니다. 더욱이, 두 사람의 갈등은 규제 당국의 감시를 더욱 강화할 가능성이 높습니다. 트럼프 행정부는 잠재적 시장 위험과 금융 범죄를 완화하기 위해 암호화폐 규제를 강화할 가능성이 있습니다. 이러한 규제 압력은 암호화폐 시장, 특히 규제 준수가 취약한 프로젝트와 플랫폼에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 투자자들은 잠재적 위험을 피하기 위해 정책 변화를 면밀히 모니터링해야 합니다.





긴장이 고조됨에 따라 일부 투자자들은 안전한 투자처로 암호화폐 시장에서 자금을 인출하여 유동성을 감소시키고 가격 압박을 가할 수 있습니다. 이는 특히 시장 심리와 자본 흐름에 크게 의존하는 암호화폐 프로젝트의 경우 매우 위험합니다.









갈등이 심화되고 거시경제 리스크가 증가하는 가운데, 암호화폐는 헤지 수단으로 주목받고 있습니다.





불확실성 증가로 일부 투자자들은 기존 금융 시장에서 안정성을 추구하는 암호화폐 자산으로 자금을 이동시키고 있습니다. 비트코인 가격은 잠시 하락했지만, 빠르게 안정세를 회복하며 시장의 회복력과 안전 자산으로서의 잠재력을 입증했습니다.





비트코인 커뮤니티 또한 적극적으로 대응하며 머스크가 비트코인에 대규모 투자를 하고 테슬라처럼 기업의 재무제표에 비트코인을 포함하도록 장려했습니다. 이러한 움직임은 기존 금융 시장에 대한 도전이자 비트코인의 미래에 대한 강한 확신을 보여줍니다.





규제 측면에서 볼 때, 트럼프 행정부가 기술 분야와의 관계를 개선하고 더욱 개방적인 암호화폐 규제 프레임워크를 추진한다면 시장은 중장기적인 이점을 얻을 수 있습니다. 규제의 불확실성은 여전히 남아 있지만, 보다 포용적인 접근 방식은 신뢰를 높이고 자본을 유치하며 혁신을 촉진하여 산업 성장에 기여할 것입니다. 따라서 트럼프 행정부의 암호화폐 정책 방향은 앞으로 주목할 핵심 요소입니다.









단기적으로 트럼프 대통령과 머스크가 소셜 미디어 게시물을 삭제하고 언론 보도가 심화됨에 따라 시장 심리는 여전히 불안정할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 정부의 입장, 특히 트럼프 대통령이 계약 검토 또는 보조금 취소를 추진할지 여부를 면밀히 주시해야 하며, 이는 시장의 신뢰를 더욱 약화시킬 수 있습니다. 반대로, 분쟁이 완화될 경우 시장은 단기적으로 안정세를 보일 수 있습니다.





중기적으로 암호화폐 시장은 머스크를 중심으로 기술 및 자본 재편이 진행될 가능성이 있습니다. 비트코인 전체 보유, $DOGE 결제 지원 재개, 온체인 상용 애플리케이션 홍보와 같은 움직임이 새로운 트렌드로 부상할 수 있습니다. 또한, 트럼프 행정부가 기술 분야와의 관계 개선을 추진할 경우, 보다 완화된 암호화폐 규제를 도입하거나 정부의 디지털 자산 보유량을 확대하여 중장기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.





장기적으로 투자자들은 규제 및 지정학적 위험을 완화하기 위해 디지털 자산에 대한 투자 다각화를 고려해야 합니다. 비트코인, 이더리움, 스테이블코인, 그리고 주요 블록체인 기관 펀드는 위험 분산과 안정적인 수익률을 위한 선택지가 될 수 있습니다. 머스크의 행보를 예의주시하는 것 또한 중요합니다. 그가 "The America Party"를 출범하고 소셜 플랫폼과 기타 자원을 통합한다면, 이는 미래 암호화폐 생태계에 광범위한 영향을 미칠 더욱 체계적인 정치적, 기술적 동맹을 형성할 수 있을 것입니다.









트럼프와 머스크 간의 공개적인 불화는 기술 업계가 정책 의존성과 위험 관리에 대해 갖고 있는 이중적인 우려를 반영합니다. 상업적 이익과 보조금, 그리고 정치적 책략과 언론의 자유 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 암호화폐 시장의 이러한 혼란은 높은 변동성 위험을 노출시키는 동시에 헤지 수단으로서 탈중앙화 자산의 가치를 더욱 강화합니다.





비트코인, DOGE, 사용자에게는 시장 동향을 이해하는 것이 수익이나 손실을 맹목적으로 쫓는 것보다 더 중요합니다. 리스크 관리는 여전히 핵심이며, 정책 변화, 여론, 또는 트럼프와 머스크의 입장에 대한 새로운 신호는 시장 변화를 촉발할 수 있습니다. 이러한 환경에서 MEXC TRUMP 및 기타 암호화폐 자산 거래를 위한 고려해볼 만한 플랫폼입니다. 효율적인 상장 절차, 경쟁력 있는 낮은 거래 수수료, 그리고 뛰어난 유동성을 갖춘 MEXC는 많은 투자자들의 신뢰와 호응을 얻었으며, 암호화폐 시장 진입을 위한 최고의 선택이 되었습니다.





면책 조항: 본 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 자문을 구성하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 본 정보를 참고 목적으로만 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.







