카피 트레이딩은 투자자가 경험 많은 트레이더의 트레이딩을 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 트레이딩 투자 전략입니다. 지식이나 트레이딩 경험이 부족한 초보자에게는 카피 트레이딩이 사용자 친화적인 시장 참여 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더의 경우 리드 트레이더가 되어 자신의 거래에서 수익을 얻고 수익 분배도 받을 수 있도록 신청할 수 있습니다. 1.리드 카피 트레이딩은 투자자가 경험 많은 트레이더의 트레이딩을 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 트레이딩 투자 전략입니다. 지식이나 트레이딩 경험이 부족한 초보자에게는 카피 트레이딩이 사용자 친화적인 시장 참여 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더의 경우 리드 트레이더가 되어 자신의 거래에서 수익을 얻고 수익 분배도 받을 수 있도록 신청할 수 있습니다. 1.리드
튜토리얼/초보자 가이드/카피 트레이딩/리드 트레이더를 위한 카피 트레이딩 가이드

리드 트레이더를 위한 카피 트레이딩 가이드

2025년 9월 24일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#선물#초보자
MemeCore
M$2.06002-4.03%

카피 트레이딩은 투자자가 경험 많은 트레이더의 트레이딩을 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 트레이딩 투자 전략입니다. 지식이나 트레이딩 경험이 부족한 초보자에게는 카피 트레이딩이 사용자 친화적인 시장 참여 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더의 경우 리드 트레이더가 되어 자신의 거래에서 수익을 얻고 수익 분배도 받을 수 있도록 신청할 수 있습니다.

1.리드 트레이더가 되려면 어떻게 해야 하나요?


MEXC 공식 홈페이지에서 선물 → 카피 트레이딩으로 이동하여 카피 트레이딩 페이지로 들어갑니다.


카피 트레이딩 페이지에서 트레이더 되기를 클릭합니다.


화면의 안내에 따라 계정에 등록된 이메일이 맞는지 확인합니다. 등록된 이메일이 없는 경우, 트레이더가 되기 위한 검토 상태와 같은 중요한 업데이트를 받으시려면 이메일을 입력하셔야 합니다. 필수 입력 항목인 이메일을 제외한 텔레그램 계정과 휴대폰 번호 정보는 선택 사항이며, 필요에 따라 입력 여부를 선택할 수 있습니다.

카피 트레이딩 계약 박스를 체크한 후 제출을 클릭하고 신청 결과를 기다립니다. MEXC는 영업일 기준 1~2일 이내에 신청 결과를 이메일, 내부 메시지 또는 SMS로 알려드립니다. 승인되면 카피 트레이딩을 시작할 수 있습니다.


참고: 트레이더가 되기 위해 신청할 때는 리드 트레이더를 팔로우할 수 없습니다. 현재 팔로우 중인 트레이더가 있다면 신청서를 제출하기 전에 해당 트레이더를 취소하고 팔로우를 중단하시기 바랍니다. 트레이더가 되고 나면 더 이상 다른 리드 트레이더를 팔로우할 수 없습니다.

2. 카피 트레이딩 시작 방법


카피 트레이더가 된 후 카피 트레이딩 페이지로 이동하여 > 아이콘을 클릭하면 개인 카피 트레이딩 페이지에 접속할 수 있습니다.


나의 리드 거래 페이지에서 리드 거래 통계, 수익 분배 통계, 내 팔로워, 관심 목록 등을 확인하고 설정에서 닉네임, 자기소개, 아바타, 카피 트레이딩 페어 등 사용자 지정할 수 있습니다.


2.1 카피 트레이딩 모드 선택


MEXC는 사용자가 두 가지 방법으로 거래를 공유할 수 있도록 합니다:
  • 공개: 누구나 귀하의 거래를 보고 팔로우할 수 있습니다.
  • 비공개: 초대받은 사용자만 귀하의 거래를 볼 수 있습니다. 일반 사용자에게는 표시되지 않으며, 이 설정은 하루에 한 번 변경할 수 있습니다.

비공개 모드에서는 수익 분배 비율을 최대 50%까지 설정할 수 있습니다.


비공개 카피 트레이딩을 활성화하면 사용자는 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:
1) 초대 링크 또는 코드를 알고 있는 모든 사용자가 귀하의 거래를 팔로우할 수 있도록 허용
2) 귀하의 초대 코드로 가입한 사용자만 귀하의 거래를 팔로우할 수 있도록 허용

유의 사항:
1) 이 옵션을 선택한 트레이더는 카피 트레이딩 페이지, 팔로워 목록, 상위 트레이더 목록에 표시되지 않습니다. 그러나 사용자는 검색을 통해 트레이더를 찾을 수 있습니다.
2) 초대받은 사용자만 트레이더의 거래를 팔로우할 수 있습니다. 검색을 통해 트레이더를 찾은 사용자는 거래를 카피하기 위해 올바른 초대 코드를 입력해야 합니다.
3) 트레이더가 이미 팔로워를 보유하고 있는 경우, 비공개 모드로 전환하기 전에 팔로워를 취소해야 합니다. 활성 팔로워가 있는 경우 전환이 불가능합니다.
4) 공개 모드와 비공개 모드 사이를 전환한 후에는 해당 날짜 동안 추가 변경이 불가능합니다.

비공개 모드가 설정되면 트레이더는 ‘내 팔로워’ 페이지로 이동하여 지금 초대를 클릭할 수 있습니다.


비공개 초대 페이지에서 링크 생성을 클릭하고 초대 메시지와 초대 수를 입력한 다음, 초대 범위를 선택하고 확인을 클릭하여 전용 초대 링크를 생성하세요. 초대받은 사용자는 이 링크를 통해 귀하를 팔로우하고 카피 트레이딩을 시작할 수 있습니다.


2.2 카피 트레이딩 설정 구성


나의 리드 거래 페이지에서 설정을 클릭합니다. 리드 거래 기능을 켜거나 끄고, 팔로워를 허용하거나 제한하고, 추천한 사용자만 팔로우할 수 있는 옵션을 활성화하고, 팔로워에게만 포지션 기록이 보이도록 설정할 수 있습니다. 아바타 설정, 카피 트레이딩 페어, 닉네임, 자기소개를 설정할 수도 있습니다. 설정이 완료되면 제출을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

주요 용어 설명:
  • 리드 거래: 활성화하면 팔로워가 내 트레이딩을 팔로우할 수 있습니다.
  • 팔로잉 허용: 이 옵션을 끄면 새로운 사용자가 나를 팔로우할 수 없고, 켜면 팔로우할 수 있습니다.
  • 내 추천인만 팔로우 가능: 끄면 모든 사용자가 나를 팔로우할 수 있습니다. 켜면 내가 초대한 사용자만 팔로우할 수 있습니다.
  • 팔로워만 포지션 내역을 볼 수 있습니다: 활성화하면 팔로워만 현재 및 과거 포지션 내역을 볼 수 있습니다.

카피 트레이딩 기능은 현재 양방향 모드에서 USDT-M 선물만 지원한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 허용되는 최대 레버리지는 선물 거래 페어에 따라 다릅니다. 정확한 내용은 페이지에 표시된 정보를 참조하시기 바랍니다.


2.3 카피 트레이딩 시작


카피 트레이딩 세부 정보 설정을 완료했으면 페이지에서 거래 시작 버튼을 클릭합니다. 유효한 리드 거래 조건 팝업이 나타나면 현재 리드 거래 거래 페어를 확인하고 사용 가능한 리드 거래 수를 확인할 수 있습니다. 선물 계정의 총 자본금은 100.00 USDT 미만이어서는 안 됩니다. 모든 것이 올바른지 확인한 후 확인을 클릭하면 선물 거래 페이지로 리디렉션됩니다.

더 이상 표시되지 않습니다를 선택하면 다음에 거래 시작을 클릭할 때 유효한 리드 거래 조건 팝업이 더 이상 표시되지 않습니다. 대신 선물 거래 페이지로 바로 이동합니다.


설정한 카피 트레이딩 페어(예: BTCUSDT)를 기준으로 선물 거래 페이지에서 포지션을 오픈합니다. 포지션이 오픈되면 나의 리드 거래 페이지로 돌아옵니다. 리드 거래 통계 섹션의 현재가 아래에서 새로 생성된 주문을 확인할 수 있습니다.

포지션 청산을 클릭하면 내 포지션과 팔로워의 포지션이 모두 시장가로 청산되어 카피 트레이딩이 완료됩니다. 트레이더가 포지션을 일부 청산하면 팔로워의 해당 카피 트레이딩도 트레이더의 청산 비율에 따라 일부 청산됩니다.


2.4 카피 트레이딩 내역 보기


나의 리드 거래 페이지의 리드 거래 통계 탭에서 주문 내역을 클릭하면 카피 트레이딩 내역을 볼 수 있습니다.


3. 팔로워 관리


나의 리드 거래 페이지에서 내 팔로워를 클릭하면 현재 팔로워, 팔로우한 시간, 카피 트레이딩 계정의 총 자본을 확인할 수 있습니다. 일시적으로 팔로워를 제외하려면 액션에서 제거하기를 클릭합니다. 팔로워가 오픈 포지션이 없고 총 자본이 5 USDT 미만인 경우에만 팔로워를 제거할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.


팔로워 수가 900명에 도달하면 팔로워 한도 상향을 신청할 수 있습니다.


팔로워가 나를 팔로우하지 못하도록 하려면 설정 탭에서 팔로우 허용 옵션을 비활성화하면 됩니다.

4. 수익 분배 확인 방법


나의 리드 거래 페이지에서 수익 분배 통계를 클릭하여 수익 분배 내역을 확인합니다.

수익 분배 규칙: 수익 분배는 매일 00:00 (UTC+08:00)에 이전 24시간을 포함하여 정산됩니다. 정산 기간은 전날 00:00 (UTC+08:00)부터 당일 00:00 (UTC+08:00)까지입니다. 수익 분배는 해당 기간 동안 팔로워의 총 수익 또는 손실이 양수인 경우에만 적용됩니다.

수익 배분 비율: 기본 공유 비율은 10%입니다. 이 비율을 수정하도록 신청할 수 있지만 하루에 한 번만 변경할 수 있습니다.


MEXC 앱의 절차는 웹 버전과 유사합니다. MEXC 앱을 열고 더보기 → 선물 → 카피 트레이딩을 눌러 카피 트레이딩 페이지로 들어가면 됩니다. 트레이더 신청에 성공하면 카피 트레이딩을 시작할 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 사용자가 내린 모든 투자 결정은 이 사이트와 관련이 없습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

암호화폐 및 파생상품 시장에서 레버리지 선물 거래는 강력하지만 고위험한 투자 도구입니다. 트레이더들이 상대적으로 적은 자본으로 대규모 포지션을 관리할 수 있도록 함으로써 레버리지는 잠재적 수익을 크게 증폭시킬 수 있지만, 반대로 손실도 마찬가지로 급속히 확대되어 완전한 청산으로 이어질 수 있습니다.이 가이드는 레버리지 거래의 기본 메커니즘, 장점 및 내재된

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

암호화폐 시장에서 선물 거래는 높은 잠재 수익률로 유명하지만, 복잡성과 내재된 위험은 초보자들을 낙담시키는 경우가 많습니다. 이러한 진입 장벽을 낮추기 위해 MEXC는 널리 채택된 카피 트레이딩 기능을 도입했으며, 트레이더들이 직면한 주요 과제를 직접 해결하여 200만 명 이상의 사용자를 유치했습니다.이 기능을 통해 사용자는 플랫폼에서 최고 실적을 기록한

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요