리드 트레이더를 위한 카피 트레이딩 가이드





카피 트레이딩은 투자자가 경험 많은 트레이더의 트레이딩을 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 트레이딩 투자 전략입니다. 지식이나 트레이딩 경험이 부족한 초보자에게는 카피 트레이딩이 사용자 친화적인 시장 참여 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더의 경우 리드 트레이더가 되어 자신의 거래에서 수익을 얻고 수익 분배도 받을 수 있도록 신청할 수 있습니다.









MEXC 공식 홈페이지에서 선물 → 카피 트레이딩으로 이동하여 카피 트레이딩 페이지로 들어갑니다.









카피 트레이딩 페이지에서 트레이더 되기를 클릭합니다.









화면의 안내에 따라 계정에 등록된 이메일이 맞는지 확인합니다. 등록된 이메일이 없는 경우, 트레이더가 되기 위한 검토 상태와 같은 중요한 업데이트를 받으시려면 이메일을 입력하셔야 합니다. 필수 입력 항목인 이메일을 제외한 텔레그램 계정과 휴대폰 번호 정보는 선택 사항이며, 필요에 따라 입력 여부를 선택할 수 있습니다.





카피 트레이딩 계약 박스를 체크한 후 제출을 클릭하고 신청 결과를 기다립니다. MEXC는 영업일 기준 1~2일 이내에 신청 결과를 이메일, 내부 메시지 또는 SMS로 알려드립니다. 승인되면 카피 트레이딩을 시작할 수 있습니다.









참고: 트레이더가 되기 위해 신청할 때는 리드 트레이더를 팔로우할 수 없습니다. 현재 팔로우 중인 트레이더가 있다면 신청서를 제출하기 전에 해당 트레이더를 취소하고 팔로우를 중단하시기 바랍니다. 트레이더가 되고 나면 더 이상 다른 리드 트레이더를 팔로우할 수 없습니다.









카피 트레이더가 된 후 카피 트레이딩 페이지로 이동하여 > 아이콘을 클릭하면 개인 카피 트레이딩 페이지에 접속할 수 있습니다.









나의 리드 거래 페이지에서 리드 거래 통계, 수익 분배 통계, 내 팔로워, 관심 목록 등을 확인하고 설정에서 닉네임, 자기소개, 아바타, 카피 트레이딩 페어 등 사용자 지정할 수 있습니다.













MEXC는 사용자가 두 가지 방법으로 거래를 공유할 수 있도록 합니다:

공개: 누구나 귀하의 거래를 보고 팔로우할 수 있습니다.

비공개: 초대받은 사용자만 귀하의 거래를 볼 수 있습니다. 일반 사용자에게는 표시되지 않으며, 이 설정은 하루에 한 번 변경할 수 있습니다.





비공개 모드에서는 수익 분배 비율을 최대 50%까지 설정할 수 있습니다.









비공개 카피 트레이딩을 활성화하면 사용자는 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:

1) 초대 링크 또는 코드를 알고 있는 모든 사용자가 귀하의 거래를 팔로우할 수 있도록 허용

2) 귀하의 초대 코드로 가입한 사용자만 귀하의 거래를 팔로우할 수 있도록 허용





유의 사항:

1) 이 옵션을 선택한 트레이더는 카피 트레이딩 페이지, 팔로워 목록, 상위 트레이더 목록에 표시되지 않습니다. 그러나 사용자는 검색을 통해 트레이더를 찾을 수 있습니다.

2) 초대받은 사용자만 트레이더의 거래를 팔로우할 수 있습니다. 검색을 통해 트레이더를 찾은 사용자는 거래를 카피하기 위해 올바른 초대 코드를 입력해야 합니다.

3) 트레이더가 이미 팔로워를 보유하고 있는 경우, 비공개 모드로 전환하기 전에 팔로워를 취소해야 합니다. 활성 팔로워가 있는 경우 전환이 불가능합니다.

4) 공개 모드와 비공개 모드 사이를 전환한 후에는 해당 날짜 동안 추가 변경이 불가능합니다.





비공개 모드가 설정되면 트레이더는 ‘내 팔로워’ 페이지로 이동하여 지금 초대를 클릭할 수 있습니다.









비공개 초대 페이지에서 링크 생성을 클릭하고 초대 메시지와 초대 수를 입력한 다음, 초대 범위를 선택하고 확인을 클릭하여 전용 초대 링크를 생성하세요. 초대받은 사용자는 이 링크를 통해 귀하를 팔로우하고 카피 트레이딩을 시작할 수 있습니다.













나의 리드 거래 페이지에서 설정을 클릭합니다. 리드 거래 기능을 켜거나 끄고, 팔로워를 허용하거나 제한하고, 추천한 사용자만 팔로우할 수 있는 옵션을 활성화하고, 팔로워에게만 포지션 기록이 보이도록 설정할 수 있습니다. 아바타 설정, 카피 트레이딩 페어, 닉네임, 자기소개를 설정할 수도 있습니다. 설정이 완료되면 제출을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.





주요 용어 설명:

리드 거래: 활성화하면 팔로워가 내 트레이딩을 팔로우할 수 있습니다.

팔로잉 허용: 이 옵션을 끄면 새로운 사용자가 나를 팔로우할 수 없고, 켜면 팔로우할 수 있습니다.

내 추천인만 팔로우 가능: 끄면 모든 사용자가 나를 팔로우할 수 있습니다. 켜면 내가 초대한 사용자만 팔로우할 수 있습니다.

팔로워만 포지션 내역을 볼 수 있습니다: 활성화하면 팔로워만 현재 및 과거 포지션 내역을 볼 수 있습니다.





카피 트레이딩 기능은 현재 양방향 모드에서 USDT-M 선물만 지원한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 허용되는 최대 레버리지는 선물 거래 페어에 따라 다릅니다. 정확한 내용은 페이지에 표시된 정보를 참조하시기 바랍니다.













카피 트레이딩 세부 정보 설정을 완료했으면 페이지에서 거래 시작 버튼을 클릭합니다. 유효한 리드 거래 조건 팝업이 나타나면 현재 리드 거래 거래 페어를 확인하고 사용 가능한 리드 거래 수를 확인할 수 있습니다. 선물 계정의 총 자본금은 100.00 USDT 미만이어서는 안 됩니다. 모든 것이 올바른지 확인한 후 확인을 클릭하면 선물 거래 페이지로 리디렉션됩니다.





더 이상 표시되지 않습니다를 선택하면 다음에 거래 시작을 클릭할 때 유효한 리드 거래 조건 팝업이 더 이상 표시되지 않습니다. 대신 선물 거래 페이지로 바로 이동합니다.









설정한 카피 트레이딩 페어(예: BTCUSDT)를 기준으로 선물 거래 페이지에서 포지션을 오픈합니다. 포지션이 오픈되면 나의 리드 거래 페이지로 돌아옵니다. 리드 거래 통계 섹션의 현재가 아래에서 새로 생성된 주문을 확인할 수 있습니다.





포지션 청산을 클릭하면 내 포지션과 팔로워의 포지션이 모두 시장가로 청산되어 카피 트레이딩이 완료됩니다. 트레이더가 포지션을 일부 청산하면 팔로워의 해당 카피 트레이딩도 트레이더의 청산 비율에 따라 일부 청산됩니다.













나의 리드 거래 페이지의 리드 거래 통계 탭에서 주문 내역을 클릭하면 카피 트레이딩 내역을 볼 수 있습니다.













나의 리드 거래 페이지에서 내 팔로워를 클릭하면 현재 팔로워, 팔로우한 시간, 카피 트레이딩 계정의 총 자본을 확인할 수 있습니다. 일시적으로 팔로워를 제외하려면 액션에서 제거하기를 클릭합니다. 팔로워가 오픈 포지션이 없고 총 자본이 5 USDT 미만인 경우에만 팔로워를 제거할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.









팔로워 수가 900명에 도달하면 팔로워 한도 상향을 신청할 수 있습니다.









팔로워가 나를 팔로우하지 못하도록 하려면 설정 탭에서 팔로우 허용 옵션을 비활성화하면 됩니다.









나의 리드 거래 페이지에서 수익 분배 통계를 클릭하여 수익 분배 내역을 확인합니다.





수익 분배 규칙: 수익 분배는 매일 00:00 (UTC+08:00)에 이전 24시간을 포함하여 정산됩니다. 정산 기간은 전날 00:00 (UTC+08:00)부터 당일 00:00 (UTC+08:00)까지입니다. 수익 분배는 해당 기간 동안 팔로워의 총 수익 또는 손실이 양수인 경우에만 적용됩니다.





수익 배분 비율: 기본 공유 비율은 10%입니다. 이 비율을 수정하도록 신청할 수 있지만 하루에 한 번만 변경할 수 있습니다.









MEXC 앱의 절차는 웹 버전과 유사합니다. MEXC 앱을 열고 더보기 → 선물 → 카피 트레이딩을 눌러 카피 트레이딩 페이지로 들어가면 됩니다. 트레이더 신청에 성공하면 카피 트레이딩을 시작할 수 있습니다.





면책 조항: 이 자료는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 사용자가 내린 모든 투자 결정은 이 사이트와 관련이 없습니다.



