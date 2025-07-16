지속적인 상승세: Sui, 시장 사이클을 주도하다

최근 L1 블록체인의 프로젝트 토큰 SUI는 일주일 만에 140% 이상 상승하며 큰 폭의 반등을 경험했습니다. 대부분의 알트코인이 하락세를 보이고 있는 시기에 이러한 급등세는 눈에 띕니다.





MEXC의 데이터에 따르면 8월 5일, SUI의 가격은 0.46 USDT로 일시적으로 최저치를 기록했습니다. 이후 급격한 상승세를 보이며 8월 12일에는 일시 최고가인 1.12 USDT까지 올랐습니다.





불과 일주일 만에 SUI는 143%라는 놀라운 상승률을 보였습니다.









이러한 급등은 유사한 프로젝트 중 상위권에 속할 뿐만 아니라 대부분의 알트코인이 큰 폭의 하락을 경험하고 있는 시기에 이례적인 일입니다. 한편, 이러한 성과는 커뮤니티 내에서 활발한 토론을 불러일으켰으며, 일부에서는 Sui를 차세대 “솔라나 킬러”로 간주하기도 했습니다.





“솔라나의 라이벌"로 불리는 새로운 블록체인 프로젝트인 Sui는 그 이면에 남다른 강점과 독특한 매력을 살펴볼 가치가 있습니다.









Sui는 첫 번째 원칙에 따라 처음부터 재설계되고 구축된 레이어 1 블록체인으로, 크리에이터와 개발자가 10억 명에 달하는 미래의 웹3.0 사용자 기반의 요구를 충족하는 경험을 보다 쉽게 만들 수 있도록 지원합니다. Sui는 수평적으로 확장 가능한 처리량과 저장 공간을 갖춘 탈중앙화된 지분 증명 블록체인으로, 고속의 저비용 애플리케이션 개발을 가능하게 합니다. 이 플랫폼은 Move 프로그래밍 언어를 사용하여 자산을 특정 주소가 소유하고 관리할 수 있는 고유한 객체로 취급합니다.





초기 개념부터 현재의 명성에 이르기까지 Sui 블록체인의 놀라운 여정을 되돌아보면, 수많은 도전과 혁신을 겪어왔습니다.





2022년 3월 23일, 미스텐 랩스(Mysten Labs) 레이어 1 퍼블릭 블록체인인 Sui의 출시 발표

2022년 5월 31일, 미스텐 랩스(Mysten Labs) 레이어 1 퍼블릭 블록체인 프로젝트인 Sui의 토큰노믹스와 SUI 인센티브 메커니즘을 공개

2022년 9월 8일, Sui 개발팀인 Mysten 3억 달러 규모의 펀딩 라운드 완료

2023년 5월 3일, Sui 메인넷 출시





2023년 메인넷 출시 이후, Sui 생태계의 발전 속도는 놀라울 정도로 빨라졌습니다.





Sui 생태계는 인기 트랙과 핫스팟 프로젝트가 지속적으로 등장하며 활기를 띠고 있으며, 생태계 발전의 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다. 현재까지 100개가 넘는 프로젝트가 네트워크에 구축되었으며, DeFi, NFT, 게임 및 메타버스, 인프라 및 개발자 도구, 지갑, Web3 등 다양한 사용 사례를 다루고 있습니다. 생태적 레이아웃 측면에서 보면, Sui는 게임파이, 결제, 클라우드 서비스 등의 분야에서 많은 전통 기업과의 협업을 통해 생태계를 확장해왔습니다.









2024년 5월 현재, Sui 생태계는 전 세계에 500개 이상의 활성 노드가 분산되어 있어 네트워크의 탈중앙화와 고가용성을 보장합니다.





Sui 생태계는 출시 이후 단 1분도 다운타임이나 성능 저하를 경험한 적이 없습니다. 총 3억 9천만 건 이상의 트랜잭션을 처리했으며, 매일 10만 개 이상의 활성 지갑이 거래에 참여하고 있습니다. 이 생태계는 400밀리초에 불과한 거래 완료 시간, 통제된 조건에서 초당 297,000건의 최대 트랜잭션 처리 속도, 하루 거래량 6,580만 건 등 여러 가지 중요한 기술적 이정표를 달성했습니다.













Sui의 급부상은 강력한 내부 역량과 유리한 외부 요인이 결합된 놀라운 결과입니다.









“준비는 성공의 열쇠"라는 말이 있듯이, 이 원칙은 특히 Sui 생태계의 발전과 관련이 있습니다. 강력한 기술과 체계적인 시스템이 있어야만 Sui는 생태계의 성장과 번영을 효과적으로 관리하고 추진할 수 있습니다.





팀의 강점 측면에서 보면, Sui는 전직 메타 엔지니어 4명이 설립한 웹3.0 인프라 스타트업인 미스텐 랩스(Mysten Labs)에서 출범했습니다. 이 팀은 뛰어난 역량을 갖추고 있으며 블록체인 개발에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 기술적 측면에서 Sui는 Move 프로그래밍 언어를 활용하여 스마트 컨트랙트 개발을 지원하며, 다양한 탈중앙화 애플리케이션(DApp)을 효율적이고 비용 효율적으로 지원할 수 있습니다. 또한 미스텐 랩스(Mysten Labs)는 최근 Mysticeti라는 새로운 합의 엔진을 도입하여 블록체인 지연 시간을 어느 정도 줄여 성능과 사용자 경험을 향상시켰습니다. 생태계 개발 측면에서 Sui는 블록체인 노드 운영자를 아마존 웹 서비스(AWS)와 통합하고 커스터디 서비스 제공업체 Copper와 협력하는 등 유명 기업 및 기관과 파트너십을 맺는 데 적극적으로 나서고 있습니다.









최근 비트코인(BTC)과 같은 주요 암호화폐의 가격이 상승하면서 전반적인 암호화폐 시장이 회복 조짐을 보이며 시장 심리와 투자 열기가 고조되고 있습니다. 8월 8일 BTC는 하루 동안 약 12% 상승했으며, 같은 날 SUI는 0.86달러로 정점을 찍으며 약 40%의 상승률을 기록했습니다. 이후 전반적인 시장은 소폭의 변동성을 보였지만 SUI는 상승 추세를 이어갔습니다. SUI가 크게 상승하면서 커뮤니티 내에서 광범위한 논의가 촉발되었고, 투자자들은 그 진정한 가치를 탐구하기 시작했습니다. 이러한 시장의 높은 관심은 SUI의 상승 모멘텀을 제공했습니다.





SUI의 역주기적 성장은 커뮤니티의 토론을 촉발했을 뿐만 아니라 주요 오피니언 리더(KOL)들의 관심을 끌었습니다. 메카니즘 캐피털의 공동 설립자 앤드류 강, 전 골드만삭스 임원, 거시적 연구 기관인 리얼 비전 설립자 등 저명한 인사들이 모두 SUI의 시가총액 비교에 대해 언급하며 SUI에 대한 낙관적인 기대감을 표명했습니다.









SUI의 뛰어난 성과는 유명 암호화폐 투자사인 그레이스케일(Grayscale)의 인정과 지원 덕분이라고 할 수 있습니다. 8월 7일, 그레이스케일(Grayscale)은 SUI 토큰 신탁 상품을 포함한 두 가지 새로운 암호화폐 투자 상품을 출시했다고 발표했습니다. 그레이스케일(Grayscale)의 제품 및 리서치 디렉터인 Rayhaneh Sharif-Askary는 보도자료를 통해 “Bittensor와 Sui를 제품군에 추가하게 되어 기쁘다”며 “Bittensor는 탈중앙화 AI 개발의 핵심이며, Sui는 스마트 컨트랙트 블록체인을 재정의하고 있다고 믿는다”고 말했습니다. 이 소식에 따라 Sui의 가격은 8월 8일 42% 급등하며 최근 하루 동안 가장 높은 상승률을 기록했습니다.





또한, MEXC는 수시로 SUI 선물 거래 대회를 개최하여 Sui의 생태계 영향력과 유동성을 간접적으로 강화해왔습니다.













Sui 생태계의 활기찬 발전은 강력한 동풍과 같아서 자체 생태계의 지속적인 발전과 번영을 이끌 뿐만 아니라 블록체인 분야의 전반적인 발전과 성장을 간접적으로 촉진하고 있습니다.





올해의 블록체인 경쟁 환경을 한 단어로 요약한다면 의심할 여지 없이 “치열하다”일 것입니다.





“치열하다"라는 단어는 지난 한 해 동안 블록체인 분야의 활발한 발전을 적절히 묘사합니다. 주요 블록체인 프로젝트들은 혁신적인 기술과 뛰어난 성능을 선보이며 블록체인 영역의 경계를 지속적으로 확장하면서 치열한 경쟁을 벌였습니다.





비트코인은 비문과 같은 새로운 자산 프로토콜에 의해 강화되었습니다. 이더리움은 칸쿤 업그레이드를 완료했으며, L2 솔루션이 주목을 받고 있습니다. 솔라나는 저점에서 반등하며 밈 열풍을 활용했습니다... 웹3 기반 레이어 프로토콜 간의 경쟁은 “속도가 전부”에서 “혁신이 핵심”으로 진화했으며, 프로젝트들은 밈, AI, 디핀, 리스테이크, RWA와 같은 트렌드를 빠르게 복제하거나 병렬 EVM, 모듈화, 애플리케이션 체인 등을 통해 차별화된 포지셔닝을 추구하고 있습니다.





블록체인 프로젝트 간의 열띤 경쟁 속에서 토큰 시장도 강한 상승세를 보였습니다. 7월 말까지 블록체인 암호화폐의 총 시가총액은 6월보다 1.2% 증가하여 1조 9,800억 달러에 달했습니다. 시장 선두는 비트코인, 이더리움, BNB 체인, 솔라나로 각각 64.8%, 19.7%, 4.3%, 4.1%의 시장 점유율을 기록했습니다. 비트코인의 시장 점유율은 1.5%, 솔라나는 0.6% 증가한 반면, 이더리움은 1.5% 감소했습니다.









기술 혁신, 생태계 파트너십 확대, 복잡한 시장 전략 실행을 통해 경쟁이 치열한 레이어 1 블록체인 분야에서 독특하고 뛰어난 장점을 선보이며 주목할 만한 경쟁자로 부상하고 있습니다.





앞으로 더욱 인상적인 성과를 거둘 수 있기를 기대합니다.





