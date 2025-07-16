현물 거래 내역에서의 개념 설명





현물 거래 페이지 하단에서는 미체결 내역, 주문 내역, 거래 내역, 오픈 포지션 등 다양한 거래 내역을 확인할 수 있습니다. 이 글에서는 이러한 거래 내역의 복잡한 개념에 대해 소개하며, 단순한 개념은에 대해서는 자세히 다루지 않습니다.









미체결 내역에서는 거래 페어, 날짜, 유형, 방향, 가격, 수량, 주문 수량, 체결된 비율 및 트리거 조건을 포함하여 현재 미체결 주문의 거래 세부 정보를 확인할 수 있습니다.





1.1 유형





여기서 "유형"이라는 용어는 지정가 주문, 시장가 주문, 스탑리밋 주문을 포함한 주문 유형을 의미합니다. 이러한 주문 유형 간의 구체적인 차이점은 " 다양한 유형의 현물 주문 " 글에서 확인할 수 있습니다.





1.2 체결됨





"체결됨"이라는 용어는 일반적으로 퍼센트로 표시되는 체결된 주문의 진행 상황을 나타냅니다. 체결률이 100%이면 주문이 완전히 체결되었음을 의미합니다.









주문 내역에는 체결된 주문과 취소된 주문을 포함하여 지난 180일 동안의 최근 100건의 주문 내역이 표시됩니다. 세부 정보에는 거래 페어, 날짜, 유형, 방향, 평균 체결 가격, 가격, 체결된 수량, 주문 수량, 주문 금액 및 총 금액이 포함됩니다.





2.1 평균 체결 가격 및 가격





주문 내역 세부정보에서 "평균 체결 가격"과 "가격"은 서로 연관된 개념입니다. 평균 체결 가격은 주문이 실제로 체결된 평균 가격입니다. 총 주문 수량이 비교적 많은 경우, 주문은 여러 개의 소량 주문으로 분할되어 순차적으로 체결될 수 있으며, 이러한 소량 주문 각각은 체결 가격이 조금 다를 수 있습니다. 이러한 실제 체결 가격의 평균이 평균 체결 가격입니다. "가격"은 주문 시 입력한 예상 체결 가격을 의미합니다. 지정가 주문 및 스탑리밋 주문의 경우, "가격"은 입력한 가격과 동일합니다. 시장가 주문을 선택하면 가장 좋은 시장가로 주문이 체결되며, 최종 가격은 실제 거래 결과에 따라 결정됩니다.





2.2 체결됨 및 수량





"체결"과 "수량"도 서로 관련된 개념입니다. "수량"이란 주문 시 거래가 예상되는 수량을 의미합니다. 시장 변동으로 인해 주문이 한 번에 완전히 체결되지 않을 수도 있고 소량 주문으로 분할되어 순차적으로 체결될 수도 있습니다. 체결된 실제 수량은 "체결됨" 열에 표시됩니다. 체결된 수량이 주문 수량과 동일하면 주문이 완전히 체결되었음을 의미합니다.





2.3 주문 금액 및 총 금액





'주문 금액', '총 금액'은 앞서 언급한 개념과 밀접한 관련이 있는 개념으로, 주문 금액은 '주문 금액 = 가격 * 수량'과 같이 계산되며, 주문 시 예상되는 총 주문 금액을 나타냅니다. 총 금액은 '총 금액 = 평균 체결 가격 * 체결됨'과 같이 계산되며, 이는 거래에서 실제로 체결된 주문의 총 값을 나타냅니다.









거래 내역에서 지난 180일 동안 완료된 최근 100건의 거래 내역을 확인할 수 있습니다. 세부 정보에는 거래 페어, 체결 날짜, 방향, 평균 체결 가격, 체결된 수량, 총 금액, 역할 및 수수료가 포함됩니다.





3.1 역할





메이커(maker)와 테이커(taker)라는 2가지 역할이 있습니다. 유동성 공급자라고도 알려진 메이커는 특정 가격과 수량으로 주문을 하고 다른 사용자가 이에 맞춰주기를 기다리는 거래자입니다. 이는 시장에 유동성을 추가합니다. 반면, 유동성 소비자라고도 알려진 테이커는 자신의 주문을 오더북에 있는 기존 지정가 주문 또는 시장가 주문과 일치시키는 거래자입니다. 이는 시장의 유동성을 소비합니다.





3.2 수수료





"수수료"는 매수 및 매도와 관련된 수수료를 의미합니다.









오픈 포지션에서는 토큰 이름, 포지션 수량, 동결 금액, 평균 매수 가격, 최신 가격, 예상 비용, 예상 가치, 예상 미실현 손익 등 보유하고 있는 토큰에 대한 관련 정보를 확인할 수 있습니다.





4.1 예상 비용 및 예상 가치





"예상 비용"은 토큰을 매수한 비용을 의미합니다. 예상 포지션 비용은 '예상 비용 = 포지션 수량 * 평균 매수 가격'으로 계산되며, 평균 매수 가격이 낮을수록 포지션 비용도 낮아집니다.

"예상 가치"와 "최신 가격"은 "포지션 수량"과 관련이 있습니다. 현재 예상 가치는 '예상 가치 = 포지션 수량 * 최신 가격'과 같이 계산됩니다.





4.2 예상 미실현 손익





"예상 미실현 손익"은 현재 미실현 손익을 의미하며, 일반적으로 숫자 값과 백분율로 표시됩니다. 예상 미실현 손익은 '예상 미실현 손익 = 예상 가치 - 예상 비용'으로 계산됩니다.





