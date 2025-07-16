암호화폐 거래는 전 세계 투자자들 사이에서 인기가 급상승했으며, 매일 수백, 수천 명의 트레이더가 암호화폐를 구매하기 위해 현물 거래에 참여하는 MEXC로 유입되고 있습니다. 현물 거래의 세계에 처음 입문하는 분들은 종종 궁금한 점이 생깁니다. 이를 해결하기 위해 사용자가 MEXC 현물 거래를 경험하는 동안 발생할 수 있는 일반적인 질문을 수집하고 답변했습암호화폐 거래는 전 세계 투자자들 사이에서 인기가 급상승했으며, 매일 수백, 수천 명의 트레이더가 암호화폐를 구매하기 위해 현물 거래에 참여하는 MEXC로 유입되고 있습니다. 현물 거래의 세계에 처음 입문하는 분들은 종종 궁금한 점이 생깁니다. 이를 해결하기 위해 사용자가 MEXC 현물 거래를 경험하는 동안 발생할 수 있는 일반적인 질문을 수집하고 답변했습
현물 거래 자주 묻는 질문

암호화폐 거래는 전 세계 투자자들 사이에서 인기가 급상승했으며, 매일 수백, 수천 명의 트레이더가 암호화폐를 구매하기 위해 현물 거래에 참여하는 MEXC로 유입되고 있습니다. 현물 거래의 세계에 처음 입문하는 분들은 종종 궁금한 점이 생깁니다. 이를 해결하기 위해 사용자가 MEXC 현물 거래를 경험하는 동안 발생할 수 있는 일반적인 질문을 수집하고 답변했습니다.

1.암호화폐 현물 거래란 무엇인가요?


암호화폐 현물 거래는 구매자와 판매자가 특정 시장가로 BTC, ETH, MX 등의 암호화폐를 구매 또는 판매하고 정산을 위해 거래를 체결하는 과정을 말합니다. 예를 들어 MX/USDT 페어의 경우, 가격은 MX 1개를 구매하는 데 필요한 USDT의 양 또는 MX 1개를 매도하여 얻을 수 있는 USDT의 양을 나타냅니다.

2.현물 거래와 선물 거래의 차이점은 무엇인가요?


현물 거래와 선물 거래는 근본적인 차이가 있습니다. 현물 거래에서는 트레이더가 기초 자산을 소유하고, 양 당사자가 호가와 토큰 자산을 직접 교환합니다. 따라서 현물 거래는 시장 참여자 간에 암호화폐 자산을 직접 전송하는 것을 포함합니다.

선물 거래는 특정 암호화폐의 가치를 나타내는 계약을 매수하고 매도하는 것을 포함합니다. 선물 계약을 구매하면 기초가 되는 암호화폐 자산을 소유하지 않습니다. 대신 미래의 특정 날짜에 미리 정해진 가격으로 암호화폐를 매수 또는 매도하기로 약정하는 계약을 체결하는 것입니다. 이 시나리오에서는 가격 변동을 미리 예측하고 매수 계약을 통해 롱 포지션을 취하거나 매도 계약을 통해 숏 포지션을 취하여 암호화폐 변동성에 참여하여 수익을 올릴 수 있습니다.


3.MEXC에서 현물 거래 수수료는 얼마인가요?


MEXC 플랫폼에서 현물 거래 시 메이커 0%, 테이커 0.05%의 수수료 혜택을 받을 수 있습니다.

4.테이커와 메이커란 무엇인가요?


① 테이커 (Taker):


테이커는 기존 지정가 또는 시장가 주문과 직접 일치하는 주문을 내는 사람을 말합니다. 테이커는 시장 유동성을 소비합니다.


② 메이커 (Maker):


메이커는 주문하고 가격과 수량을 지정한 후 다른 사용자가 주문에 맞춰주기를 기다리는 사람입니다. 메이커는 시장에 유동성을 공급합니다.

5.현물 거래에서 지원되는 주문 유형은 무엇인가요?


MEXC 현물 거래는 지정가 주문, 시장가 주문, 스탑 리밋 주문, One-Cancels-the-Other 주문 등 네 가지 유형의 주문을 지원합니다. 이러한 주문 유형 간의 구체적인 차이점은 "다양한 유형의 현물 주문" 문서를 참조하시기 바랍니다.

6.주문 내역을 보려면 어떻게 해야 하나요?


체결된 주문 내역은 호가창 아래에 있는 "거래 내역" 섹션에서 확인할 수 있습니다. 또는 오른쪽 상단의 [주문] - [현물 주문]을 클릭하면 모든 주문을 볼 수 있습니다.

7.내 자금이 미체결 주문에 사용되고 있어 거래할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?


미체결 주문으로 자금이 사용 중이고 다른 암호화폐를 거래하고 싶지만 잔액이 부족한 경우 "미체결 주문" 섹션으로 이동하여 미체결 주문을 확인하고 취소 버튼을 클릭하면 사용 중인 자금이 해제되어 새 주문에 사용할 수 있습니다.

8.입금은 어떻게 하나요?


계정에 자금이 없는 경우 직접 입금할 수 있습니다. 입금 방법은 "MEXC 플랫폼에 암호화폐를 입금하는 방법(웹사이트)" 및 "MEXC 플랫폼에 암호화폐를 입금하는 방법(앱)" 문서를 참고하시기 바랍니다.

9.메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역이란 무엇인가요?


메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역은 시가총액과 혁신성을 기준으로 MEXC에서 암호화폐를 분류한 것입니다. 이러한 분류 간의 구체적인 차이점은 "MEXC 현물 거래 영역 소개" 문서를 참조하시기 바랍니다.

10.각 거래에 최소 주문 수량과 최소 총 주문 금액이 있나요?


맞습니다, MEXC의 거래 시장마다 다른 규칙이 있습니다. 자세한 내용은 "현물 시장 거래 규칙" 문서를 참조하시기 바랍니다.

11.미체결 주문, 주문 내역, 거래 내역의 차이점은 무엇인가요?


① 미체결 주문:


이 섹션에는 아직 주문이 처리되거나 체결되기를 기다리는 주문이 표시됩니다.


② 주문 내역:


이 섹션에는 주문이 처리되거나 취소된 내역이 표시됩니다.


③ 거래 내역:


이 섹션에는 성공적으로 체결된 거래와 완료된 거래가 표시됩니다. 주문 수량이 많을 경우 여러 번의 거래를 통해 체결될 수 있으며, 이 모든 거래가 기록에 표시됩니다.


고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


