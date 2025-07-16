탈중앙화 금융(DeFi)의 일반적인 사기









DeFi는 "Decentralized Finance"의 약자로 비트코인과 이더리움으로 대표되는 스테이블 코인과 거래, 대출, 투자가 가능한 스마트 계약이라는 두 가지 주요 기둥을 가지고 있습니다. DeFi의 특성은 일반적으로 자금을 회수하거나 범죄자에게 책임을 물을 좋은 방법이 없는 개방적이고 규제되지 않는 공간입니다. 사기를 식별하는 방법을 배우면 사기를 당할 위험을 크게 줄일 수 있습니다.









대다수의 디지털 자산 프로젝트의 경우 관련된 혁신이 없을 수 있습니다. 따라서 프로젝트를 평가할 때 새로운 아이디어를 가져오고 혁신적인지 여부를 고려할 수 있습니다. 경쟁사보다 우위에 있습니까? 프로젝트에 고유한 가치 제안이 포함되어 있습니까? 이러한 질문은 간단하지만 합법적인 프로젝트와 사기를 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.









코더는 프로젝트의 타당성을 평가하는 데 고유한 이점이 있습니다. 다른 사람들이 프로젝트에 관심이 있다면 코드 스스로 검토하여 악의적인 의도가 있는지 여부를 결정할 수 있습니다.





또한 프로젝트의 개발 활동을 연구 할 수도 있습니다. 개발자가 코드를 지속적으로 업데이트하고 있습니까? 코드는 위조 될 수 있지만 여전히 개발자의 의도를 반영 할 수 있으며, 이는 연구 개발 작업에 진정으로 노력하는지 또는 빨리 돈을 모으려고 노력하는지 판단하는 데 사용될 수 있습니다.









코드의 보안을 보장하려면 스마트 계약 및 Defi를 자주 감사해야합니다. 제3자 감사는 스마트 계약 개발의 중요한 부분이지만 많은 개발자는 여전히 감사없이 코드를 배포 할 수있어 스마트 계약을 사용하는 사용자의 위험이 크게 증가합니다.

감사 비용이 상대적으로 높다는 점에 유의해야합니다. 법률 프로젝트는 일반적으로 감사 비용을 부과 할 수 있지만 당연히 이 비용을 지불하지 않습니다. 그러나 프로젝트 감사는 절대적인 안전을 의미하지는 않습니다. 감사는 필수 수단이지만 일회성 해결책이 아닙니다. 우리는 항상 자금을 스마트 계약에 입금 할 위험에 주의를 기울여야합니다.









익명 프로젝트 팀과 관련된 중대한 잠재적 위험이 있습니다. 사기 그룹임을 입증하더라도 책임을지는 것은 어렵습니다. 성숙한 체인 분석 도구는 사례를 피하는 데 도움이됩니다. 창립자의 신원이 검증 가능한 경우 프로젝트가 더 신뢰할 수 있습니다. 그러나 익명 팀이 이끄는 프로젝트는 그들이 모두 사기라는 것을 의미하지는 않습니다. 많은 법률 프로젝트는 합법적인 익명 팀의 작업입니다. 그러나 프로젝트의 위험을 평가할 때 익명 팀의 잠재적 위험을 고려해야합니다. 익명의 창립자의 불법 책임 행위는 매우 어려울 것입니다.









토큰 배포 경제는 Defi 프로젝트를 연구 할 때 고려해야 할 핵심 요소입니다. 불법적 인 이익 중 하나는 대규모 스케일 보유 토큰의 경우 가격을 조작 한 다음 시장에서 판매하는 것입니다. 일부 사람들은 창립자의 팀이 많은 토큰 점유율을 차지한다고 생각하지만 일련의 문제를 일으킬 수 있습니다.





또한 토큰 발행 방법을 고려해야합니다. 프로젝트는 소셜 미디어에 홍보하기 전에 내부자들이 많은 양의 토큰을 축적할 수 있도록 하는 독점적인 사전 판매를 실시하고 있습니까? 암호화폐 거래소 플랫폼이 지원하는 최초의 토큰 발행 (ICO) 활동 또는 최초의 거래 플랫폼 발행 (IEO) 활동이 있습니까? 다른 요인들 중에서도 상당한 판매 압력을 생성하는 에어드랍이 있습니까?









유동성 채굴은 Defi 토큰을 시작하는 새로운 방법입니다. 그것은 스마트 계약에 자금을 잠그고 보상으로 새로 발굴된 토큰의 일부를 보상받는 것을 말합니다. 그러나 위험은 무시해서는 안됩니다. 일부 프로젝트는 잠긴 자금을 유동성 풀에 직접 주입하는 반면, 다른 프로젝트는 더 복잡한 광업 방법을 사용하거나 대규모 사전 광고를 수행합니다.





또한 새로운 Shitcoins는 일반적으로 Uniswap 또는 Sushiswap과 같은 자동화 된 시장 메이커 (AMM) 시스템에서 먼저 나열됩니다. 프로젝트의 초기 단계에서 AMM 시스템의 프로젝트 팀이라도 시장 거래는 주입에 매우 유동적이며 토큰은 언제든지 철회되어 언제든지 시장에서 판매 될 수 있습니다. 이것은 토큰의 붕괴로 이어지고 거의 0의 상태로 떨어질 것입니다. 소매 투자자의 손에있는 토큰은 거의 판매 여지가 없습니다.









또한 스마트 계약에 무제한 승인을 하지 않는 것이 좋습니다. 악의적인 스마트 계약이 지갑에 자금을 지출하기 위해이를 이용할 수 있기 때문에 지갑에 공인 자산을 지출 할 수있는 무제한 승인을 제공하는 것은 일반적으로 위험합니다.





유동성 채굴에 참여하든, 탈중앙화 프로토콜로 교환이나 거래를 하든, 다양한 DeFi 사기가 발생할 것입니다. 위의 기준은 DeFi 참가자가 악의적인 항목과 범죄자를 정확하게 식별하는 데 도움이 될 수 있기를 바랍니다.



