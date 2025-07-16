요약 DeFi는 "Decentralized Finance"의 약자로 비트코인과 이더리움으로 대표되는 스테이블 코인과 거래, 대출, 투자가 가능한 스마트 계약이라는 두 가지 주요 기둥을 가지고 있습니다. DeFi의 특성은 일반적으로 자금을 회수하거나 범죄자에게 책임을 물을 좋은 방법이 없는 개방적이고 규제되지 않는 공간입니다. 사기를 식별하는 방법을 배우면 요약 DeFi는 "Decentralized Finance"의 약자로 비트코인과 이더리움으로 대표되는 스테이블 코인과 거래, 대출, 투자가 가능한 스마트 계약이라는 두 가지 주요 기둥을 가지고 있습니다. DeFi의 특성은 일반적으로 자금을 회수하거나 범죄자에게 책임을 물을 좋은 방법이 없는 개방적이고 규제되지 않는 공간입니다. 사기를 식별하는 방법을 배우면
튜토리얼/블록체인 백과사전/보안 지식/탈중앙화 금융(DeFi)의 일반적인 사기

탈중앙화 금융(DeFi)의 일반적인 사기

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#초보자#기본 개념
DeFi
DEFI$0.001688-5.69%
FINANCE
FINANCE$0.00175+47.55%


요약


DeFi는 "Decentralized Finance"의 약자로 비트코인과 이더리움으로 대표되는 스테이블 코인과 거래, 대출, 투자가 가능한 스마트 계약이라는 두 가지 주요 기둥을 가지고 있습니다. DeFi의 특성은 일반적으로 자금을 회수하거나 범죄자에게 책임을 물을 좋은 방법이 없는 개방적이고 규제되지 않는 공간입니다. 사기를 식별하는 방법을 배우면 사기를 당할 위험을 크게 줄일 수 있습니다.


1. 프로젝트 목표 평가


대다수의 디지털 자산 프로젝트의 경우 관련된 혁신이 없을 수 있습니다. 따라서 프로젝트를 평가할 때 새로운 아이디어를 가져오고 혁신적인지 여부를 고려할 수 있습니다. 경쟁사보다 우위에 있습니까? 프로젝트에 고유한 가치 제안이 포함되어 있습니까? 이러한 질문은 간단하지만 합법적인 프로젝트와 사기를 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.


2. 프로젝트 개발 활동


  • 코더는 프로젝트의 타당성을 평가하는 데 고유한 이점이 있습니다. 다른 사람들이 프로젝트에 관심이 있다면 코드 스스로 검토하여 악의적인 의도가 있는지 여부를 결정할 수 있습니다.


  • 또한 프로젝트의 개발 활동을 연구 할 수도 있습니다. 개발자가 코드를 지속적으로 업데이트하고 있습니까? 코드는 위조 될 수 있지만 여전히 개발자의 의도를 반영 할 수 있으며, 이는 연구 개발 작업에 진정으로 노력하는지 또는 빨리 돈을 모으려고 노력하는지 판단하는 데 사용될 수 있습니다.


3. 스마트 계약 감사


코드의 보안을 보장하려면 스마트 계약 및 Defi를 자주 감사해야합니다. 제3자 감사는 스마트 계약 개발의 중요한 부분이지만 많은 개발자는 여전히 감사없이 코드를 배포 할 수있어 스마트 계약을 사용하는 사용자의 위험이 크게 증가합니다.
감사 비용이 상대적으로 높다는 점에 유의해야합니다. 법률 프로젝트는 일반적으로 감사 비용을 부과 할 수 있지만 당연히 이 비용을 지불하지 않습니다. 그러나 프로젝트 감사는 절대적인 안전을 의미하지는 않습니다. 감사는 필수 수단이지만 일회성 해결책이 아닙니다. 우리는 항상 자금을 스마트 계약에 입금 할 위험에 주의를 기울여야합니다.


4. 프로젝트의 창립자가 익명인지 여부


익명 프로젝트 팀과 관련된 중대한 잠재적 위험이 있습니다. 사기 그룹임을 입증하더라도 책임을지는 것은 어렵습니다. 성숙한 체인 분석 도구는 사례를 피하는 데 도움이됩니다. 창립자의 신원이 검증 가능한 경우 프로젝트가 더 신뢰할 수 있습니다. 그러나 익명 팀이 이끄는 프로젝트는 그들이 모두 사기라는 것을 의미하지는 않습니다. 많은 법률 프로젝트는 합법적인 익명 팀의 작업입니다. 그러나 프로젝트의 위험을 평가할 때 익명 팀의 잠재적 위험을 고려해야합니다. 익명의 창립자의 불법 책임 행위는 매우 어려울 것입니다.


5. 토큰 배포 및 발행 방법


  • 토큰 배포 경제는 Defi 프로젝트를 연구 할 때 고려해야 할 핵심 요소입니다. 불법적 인 이익 중 하나는 대규모 스케일 보유 토큰의 경우 가격을 조작 한 다음 시장에서 판매하는 것입니다. 일부 사람들은 창립자의 팀이 많은 토큰 점유율을 차지한다고 생각하지만 일련의 문제를 일으킬 수 있습니다.


  • 또한 토큰 발행 방법을 고려해야합니다. 프로젝트는 소셜 미디어에 홍보하기 전에 내부자들이 많은 양의 토큰을 축적할 수 있도록 하는 독점적인 사전 판매를 실시하고 있습니까? 암호화폐 거래소 플랫폼이 지원하는 최초의 토큰 발행 (ICO) 활동 또는 최초의 거래 플랫폼 발행 (IEO) 활동이 있습니까? 다른 요인들 중에서도 상당한 판매 압력을 생성하는 에어드랍이 있습니까?


6. 횡령과 탈주의 가능성


  • 유동성 채굴은 Defi 토큰을 시작하는 새로운 방법입니다. 그것은 스마트 계약에 자금을 잠그고 보상으로 새로 발굴된 토큰의 일부를 보상받는 것을 말합니다. 그러나 위험은 무시해서는 안됩니다. 일부 프로젝트는 잠긴 자금을 유동성 풀에 직접 주입하는 반면, 다른 프로젝트는 더 복잡한 광업 방법을 사용하거나 대규모 사전 광고를 수행합니다.


  • 또한 새로운 Shitcoins는 일반적으로 Uniswap 또는 Sushiswap과 같은 자동화 된 시장 메이커 (AMM) 시스템에서 먼저 나열됩니다. 프로젝트의 초기 단계에서 AMM 시스템의 프로젝트 팀이라도 시장 거래는 주입에 매우 유동적이며 토큰은 언제든지 철회되어 언제든지 시장에서 판매 될 수 있습니다. 이것은 토큰의 붕괴로 이어지고 거의 0의 상태로 떨어질 것입니다. 소매 투자자의 손에있는 토큰은 거의 판매 여지가 없습니다.


결론


  • 또한 스마트 계약에 무제한 승인을 하지 않는 것이 좋습니다. 악의적인 스마트 계약이 지갑에 자금을 지출하기 위해이를 이용할 수 있기 때문에 지갑에 공인 자산을 지출 할 수있는 무제한 승인을 제공하는 것은 일반적으로 위험합니다.


  • 유동성 채굴에 참여하든, 탈중앙화 프로토콜로 교환이나 거래를 하든, 다양한 DeFi 사기가 발생할 것입니다. 위의 기준은 DeFi 참가자가 악의적인 항목과 범죄자를 정확하게 식별하는 데 도움이 될 수 있기를 바랍니다.
 

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

디지털 화폐 시장에서는 새로운 프로젝트와 암호화폐가 끊임없이 등장하고 있습니다. 높은 수익 가능성 때문에 투자자들에게 매력적으로 보이지만, 동시에 상당한 위험을 내포하고 있기도 합니다. &#34;허니팟 토큰&#34;이란 매수는 가능하지만 매도가 불가능한 암호화폐 또는 유동성이 극도로 낮아 출금에 문제가 발생하는 토큰을 의미합니다. 이 용어는 투자자들 사이에

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환은 사용자가 기존의 호가창, 주문, 매칭 절차 없이도 서로 다른 암호화폐 간 자산을 빠르게 교환할 수 있는 독점 기능입니다. 이 서비스는 속도와 간편성, 호가 매칭을 기다릴 필요 없이 즉시 거래를 체결할 수 있다는 점이 특징입니다. 효율적이고 사용자 친화적인 경험을 제공하여 MEXC 플랫폼의 모든 사용자가 원활하게 암호화폐를 거래할 수 있습니다

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요