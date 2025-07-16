코인베이스의 미국 정책 책임자: 암호화폐 정책에 대한 초당적 지원으로 글로벌 경제 경쟁력 확보

글로벌 경제가 점점 디지털화됨에 따라 신흥 자산군으로 떠오르는 암호화폐가 주목받고 있습니다. 코인베이스의 미국 정책 책임자인 Kara Calvert는 최근 인터뷰에서 민주당과 공화당 모두 암호화폐 정책에 대한 합의에 도달했으며, 미국이 글로벌 경제에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 명확한 암호화폐 규제를 확립하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 그렇다면 인터뷰에서 그녀는 어떤 핵심 인사이트를 공유했을까요? 함께 알아봅시다!









Calvert는 다른 국가들이 투자와 혁신을 유치하기 위한 정책을 적극적으로 수립하면서 전 세계적으로 암호화폐를 채택하는 것이 트렌드가 되었다고 지적했습니다. 미국은 글로벌 경제 무대에서 우위를 잃지 않기 위해 이러한 경쟁에서 계속 앞서 나가야 합니다. 그녀는 명확한 암호화폐 정책은 소비자와 투자자를 보호할 뿐만 아니라 미국 내 혁신에 도움이 되는 환경을 조성한다고 말했습니다.





민주당과 공화당 후보 모두 명확한 암호화폐 정책이 미국의 글로벌 경제 경쟁력을 유지하는 데 필수적이라는 사실을 인식하기 시작했습니다. 현재 약 5,200만 명의 미국 거주자가 암호화폐에 관심을 갖고 있으며, 140만 명 이상의 사용자가 '암호화폐 지지' 운동에 동참했습니다. 이러한 사용자들은 암호화폐를 지지하는 후보자에게 투표하여 후보자들이 암호화폐 정책에 더 집중하도록 촉구하는 것을 목표로 삼고 있습니다.

Calvert는 선거는 후보자가 자신을 알리는 것만이 아니라 유권자의 우려에 귀 기울이고 이를 해결하는 것이라고 강조했습니다. 암호화폐는 변두리 주제에서 주요 정치 이슈로 옮겨갔으며, 후보자들은 정책에서 암호화폐의 역할을 고려해야 합니다. 이러한 맥락에서 초당적인 합의가 특히 중요합니다.





Calvert는 암호화폐에 대한 트럼프의 입장이 크게 바뀌었다고 말했습니다. 한때 비트코인을 ''스캠''이라고 불렀던 그는 현재 다양한 암호화폐 관련 컨퍼런스에 적극적으로 참여하며 미국을 암호화폐 혁신의 허브로 만들겠다고 선언했습니다. 트럼프는 혁신을 보호하고 촉진하는 것이 미국의 경제 리더십을 유지하는 데 핵심이라고 분명하게 밝혔습니다. 그는 미국에서 비트코인과 같은 자산의 가용성을 보장하고 사람들이 자신의 자산을 스스로 관리할 수 있는 권리를 지지하고 있습니다. Calvert는 트럼프의 정책 전환이 전체 암호화폐 산업에 긍정적인 시그널이며, 신흥 기술에 대한 미국의 수용과 지지 입장을 나타내는 지표라고 생각합니다.





Calvert는 암호화폐 산업의 지속 가능한 발전을 위해서는 효과적인 규제 프레임워크를 구축하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 이러한 프레임워크는 기업이 법적 보호 아래에서 혁신할 수 있도록 하여 전체 경제 시스템의 성장을 촉진할 수 있습니다. 이는 모든 참여자에게 윈윈 상황을 만들어줍니다.





그녀는 현재 시장 환경이 많은 투자자들을 불안하게 만들었고, 명확한 규제의 부재가 불건전한 경쟁과 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 보고 있습니다. 따라서 관련 규정을 마련하는 것은 소비자 권리 보호 뿐만 아니라, 산업의 투명성과 신뢰성을 강화하는 데 필수적입니다. 이를 위해 재무부, 연방준비제도, 의회, 백악관을 포함한 다양한 기관이 협력하여 암호화 자산의 안전한 사용과 효과적인 관리를 보장하는 정책적 틀을 마련하고, 이를 통하여 암호화폐에 대한 대중의 신뢰를 높이는 것이 중요합니다.





Calvert는 암호화폐가 점점 더 우리 일상에 스며들고 있다고 말했습니다. 사용 사례가 확대됨에 따라 스테이블코인과 기타 자산(예: NFT)이 거래 방식을 바꾸고 있습니다. 사용자는 스테이블코인을 통해 기존 금융 시스템의 한계를 뛰어넘어 빠르고 저렴한 비용으로 거래할 수 있습니다. Calvert는 암호화폐의 광범위한 채택을 위해서는 실용성이 핵심이라고 강조했습니다. 온라인 쇼핑, 서비스 요금 결제, 디지털 아트 작품 거래 등 스테이블코인의 적용 범위가 점차 확대되고 있습니다. 또한, NFT의 등장은 디지털 자산 거래의 새로운 가능성을 제시하며 음악과 미술품부터 티켓까지 다양한 자산의 가치와 교환 방식을 재정의하고 있습니다. 이러한 변화는 거래 편의성을 높일 뿐만 아니라 디지털 경제의 번영을 촉진하여 미래 금융 생태계에서 암호화폐의 잠재력을 보여주고 있습니다.





Calvert는 의원과 대중에게 암호화폐 산업의 발전에 대해 교육하는 것이 매우 중요하다고 지적했습니다. '스탠드 위드 크립토(Stand with Crypto)' 운동을 예로 들며, 이 운동은 지지자들을 하나로 모아 유권자들이 후보자의 입장을 이해하는 데 도움을 주었습니다. 초기 2만 명에서 140만 명 이상으로 참여자가 급증했으며, 이는 암호화폐 정책에 대한 대중의 관심과 참여가 증가하고 있음을 반영합니다. 정보화 시대에는 암호화폐에 대한 대중의 이해와 인식이 특히 중요합니다. 명확한 정보와 교육 자료를 제공함으로써 더 많은 사람들이 암호화폐의 잠재력과 미래 경제에서 암호화폐의 중요성을 파악할 수 있습니다.





또한 Calvert는 암호화폐가 단순히 달러의 대안이 아니라 다양한 거래 수단으로서 현대 금융 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있다고 강조했습니다. 더 많은 소비자와 기업이 이 시장에 참여함에 따라 의원들은 암호화폐의 본질과 경제적 기능에 대해 더 깊이 이해해야 합니다. 암호화폐 산업의 필요와 과제를 충분히 이해해야만 입법자들이 암호화폐 산업의 건전한 발전을 촉진하기 위한 효과적인 정책을 수립할 수 있습니다. 따라서 교육은 소비자뿐만 아니라 정책 입안자들도 대상으로 하여 전체 산업이 합리적인 틀 안에서 번창할 수 있도록 해야 합니다.





인터뷰 말미에 Calvert는 모든 시민이 투표에 적극적으로 참여하고 암호화폐 정책에 대한 후보자의 입장을 이해해야 한다고 촉구했습니다. 그녀는 유권자의 목소리가 매우 중요하며 투표와 참여를 통해서만 암호화폐 정책이 합리적인 지지를 얻어 전체 산업의 건전한 발전을 촉진할 수 있다고 말했습니다. Calvert는 정치 참여는 단순한 권리가 아니라 책임이라고 강조했습니다. 암호화폐에 관심이 있는 시민이라면 특히 암호화폐 분야에 대한 후보자의 정책적 입장을 이해하는 것이 올바른 후보자를 선택하는 데 중요한 요소입니다. 모든 투표는 향후 정책 방향에 대한 목소리이며, 더 많은 사람들이 참여해야만 암호화폐의 발전과 광범위한 채택이 진정으로 진전될 수 있습니다.





Kara Calvert의 견해는 의심할 여지없이 암호화폐 업계에 긍정적인 신호를 보내며 투자자와 기업가들의 신뢰를 높여줄 것입니다. 암호화폐 정책이 더욱 명확해지고 대중의 참여가 심화됨에 따라 암호화폐는 글로벌 경제에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 암호화폐 산업의 건전하고 지속 가능한 발전을 촉진하는 것은 매우 중요합니다. 업계를 선도하는 거래 플랫폼인 MEXC는 세계에서 가장 빠른 토큰 상장, 가장 광범위한 암호화폐, 가장 높은 선물 거래 유동성, 최저 수수료 등의 장점을 통해 사용자에게 우수하고 편리한 거래 경험을 제공합니다. 또한 MEXC는 사용자 경험과 거래 효율성을 지속적으로 개선하고 암호화폐 자산의 광범위한 적용과 혁신을 지원하여 업계의 번영과 성장에 새로운 활력을 불어넣기 위해 최선을 다하고 있습니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.